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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 25. Стадион: . Главный судья: Jannick van der Laan
Алмере Сити
1:1
Конец матча
Утрехт
0'
1:0
3' Гол
Катлайн Йоанн
1:1
14' Гол
Ламмерс Сэм
39' Желтая карточка
Якобс Йоей
44' Желтая карточка
Тер Авест Хидде
74' Желтая карточка
Фламинго Райан
90'+7

Ход матча

3'
Катлайн Йоанн
(Копмейнерс Пер)
1:0
14'
1:1
Ламмерс Сэм
(Фрауло Оскар)
39'
Якобс Йоей
 
44'
 
Тер Авест Хидде
46'
Налич Ади
Ван ла Парра Райив
 
46'
Барбе Тео
Якобс Йоей
 
62'
Китала Янн
Пенья Альваро
 
62'
Ван Дайвен Джейсон
Хансен Корнелиус
 
71'
 
Тоорнстра Йенс
Йенсен Виктор
71'
 
Азаркан Маруан
Фрауло Оскар
74'
 
Фламинго Райан
77'
Радлингер Самуэль
Баккер Нордин
 
90'
 
Вестерлунн Никлас
Тер Авест Хидде
90'
 
Лидберг Исак
Бауссайд Отман

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 7 Удары по воротам 5
  • 1 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 7
  • 1 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 15
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 346 Количество передач 369
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
1
Баккер
Нордин
3
Якобс
Йоей
4
Ван
Брюген
Дамиан
2
Флоранюс
Шерел
39
Ван
Де
Камп
Йокем
Ритмистер
19
Катлайн
Йоанн
28
Ресинк
Стейе
15
Копмейнерс
Пер
6
Пенья
Альваро
27
Ван
ла
Парра
Райив
17
Хансен
Корнелиус
1
Баркас
Василис
5
Тер
Авест
Хидде
3
Ван
дер
Хорн
Майк
24
Виргевер
Ник
16
Эль-Каруани
Суфьян
34
Фламинго
Райан
6
Боздоган
Джан
7
Йенсен
Виктор
8
Фрауло
Оскар
26
Бауссайд
Отман
9
Ламмерс
Сэм
Алмере Сити
3-4-1-2
Утрехт
4-2-3-1

История личных встреч

Алмере Сити
Утрехт

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

Э
0:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Бомбардиры внутри турнира

Алмере Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Робине Тома 9 (3) 0.36
Катлайн Йоанн 3 0.12
Ван Де Камп Йокем Ритмистер 2 0.08
Якобс Йоей 2 0.08
Китала Янн 2 0.08
Ван ла Парра Райив 1 0.04
Мбе Со Лоик 1 0.04
Хансен Корнелиус 1 0.04
Ресинк Стейе 1 0.04
Пост Данни 1 0.04
Пенья Альваро 1 0.04
Копмейнерс Пер 0 0
Дёйвестейн Лансе 0 0
Флоранюс Шерел 0 0
Коррин Милан 0 0
Акуджоби Хамди 0 0
Эсаяс Марселенсио 0 0
Утрехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йенсен Виктор 5 0.2
Бут Тейлор 5 0.2
Тоорнстра Йенс 3 0.12
Ламмерс Сэм 2 0.08
Фрауло Оскар 2 0.08
Бауссайд Отман 2 0.08
Фламинго Райан 2 0.08
Лидберг Исак 1 0.04
Сёнтьенс Матс 1 0.04
Рамселар Барт 1 0.04
Боздоган Джан 1 0.04
Виргевер Ник 1 0.04
Ван дер Хорн Майк 1 0.04
Модибо Саньян 1 0.04
Ромени Оле 1 0.04
Лабьяд Закария 0 0
Тер Авест Хидде 0 0
Азаркан Маруан 0 0
Эль-Каруани Суфьян 0 0

Карточки

Алмере Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Брюген Дамиан 5 1
Якобс Йоей 6 0
Копмейнерс Пер 6 0
Флоранюс Шерел 5 0
Ресинк Стейе 5 0
Робине Тома 3 1
Пенья Альваро 3 0
Барбе Тео 3 0
Ройо Манел 2 0
Мбе Со Лоик 2 0
Акуджоби Хамди 2 0
Китала Янн 2 0
Хансен Корнелиус 2 0
Ван ла Парра Райив 1 0
Налич Ади 1 0
Дёйвестейн Лансе 1 0
Катлайн Йоанн 1 0
Эсаяс Марселенсио 1 0
Ван Дайвен Джейсон 1 0
Утрехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван дер Хорн Майк 4 0
Фрауло Оскар 4 0
Фламинго Райан 4 0
Тоорнстра Йенс 3 0
Азаркан Маруан 3 0
Эль-Каруани Суфьян 3 0
Виргевер Ник 1 1
Новоа Уго 1 1
Сёнтьенс Матс 2 0
Баркас Василис 2 0
Бауссайд Отман 2 0
Ван дер Марел Марк 1 0
Тер Авест Хидде 1 0
Лидберг Исак 1 0
Модибо Саньян 1 0
Йенсен Виктор 1 0
Боздоган Джан 1 0
Дескотт Антони 1 0
Yannick Leliendal 1 0

Результаты матчей

Алмере Сити
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Утрехт
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

5
2
Алмере Сити
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Утрехт
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

16
9

Упущенные победы

9
19
Алмере Сити
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
28% (7)
44% (11)
28% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
44% (11)
24% (6)
Утрехт
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
24% (6)
52% (13)
24% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (4)
44% (11)
40% (10)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

6
7

Волевые победы

18
12

Упущенные победы

14
21

Голы по времени матча

Забито

12
9
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 5
18 Не забивали 19
1
8%
4
44%
1-15
1
8%
2
22%
16-30
3
25%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
17%
1
11%
61-75
5
42%
0
0%
76-90

Пропущено

22
14
6 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
3
14%
1
7%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
1
5%
5
36%
31-45
1
5%
2
14%
46-60
7
32%
3
21%
61-75
8
36%
3
21%
76-90

Забито

13
20
7 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 5
16 Не забивали 15
3
23%
0
0%
1-15
1
8%
4
20%
16-30
3
23%
3
15%
31-45
1
8%
4
20%
46-60
1
8%
4
20%
61-75
4
31%
5
25%
76-90

Пропущено

20
20
8 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
4
20%
3
15%
1-15
2
10%
1
5%
16-30
2
10%
3
15%
31-45
2
10%
5
25%
46-60
6
30%
4
20%
61-75
4
20%
4
20%
76-90

Забито

25
29
12 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 10
9 Не забивали 9
4
16%
4
14%
1-15
2
8%
6
21%
16-30
6
24%
4
14%
31-45
1
4%
5
17%
46-60
3
12%
5
17%
61-75
9
36%
5
17%
76-90

Пропущено

42
34
14 В 1-м тайме 13
28 Во 2-м тайме 21
10 Пропускали первыми 13
16 Не пропускали 19
7
17%
4
12%
1-15
4
10%
1
3%
16-30
3
7%
8
24%
31-45
3
7%
7
21%
46-60
13
31%
7
21%
61-75
12
29%
7
21%
76-90

Результаты последних матчей

Алмере Сити
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Хераклес - Алмере Сити 2:2 Алмере Сити - Фейеноорд 0:2 ПЕК Зволле - Алмере Сити 0:1 Алмере Сити - АЗ Алкмаар 0:0
Алмере Сити - Эксельсиор 2:1 ПСВ - Алмере Сити 2:0 Алмере Сити - Фортуна Ситтард 0:0 Алмере Сити - Фортуна Ситтард 1:2 Волендам - Алмере Сити 0:1 Херенвен - Алмере Сити 2:4 Катвийк - Алмере Сити 1:2 Алмере Сити - Витесс 5:0 АЗ Алкмаар - Алмере Сити 4:1 Херенвен - Алмере Сити 3:0 Алмере Сити - Хераклес 0:5 Алмере Сити - Аякс 2:2 Спарта Роттердам - Алмере Сити 1:2 Росмален - Алмере Сити 1:8 Алмере Сити - Гоу Эхед Иглс 0:0 НЕК Неймеген - Алмере Сити 1:1
Утрехт
(20 матчей)
40%
50%
10%
8 побед 10 ничьих 2 поражения
Аякс - Утрехт 2:0 Утрехт - Хераклес 1:0 Твенте - Утрехт 0:1 Утрехт - Фортуна Ситтард 4:0
Утрехт - Волендам 4:2 Эксельсиор - Утрехт 1:1 Утрехт - ПСВ 1:1 Витесс - Утрехт 0:0 Утрехт - Беверен 4:4 Утрехт - Васланд-Беверен 4:4 Фейеноорд - Утрехт 2:1 Утрехт - Валвейк 1:1 Гоу Эхед Иглс - Утрехт 0:2 Утрехт - АЗ Алкмаар 1:1 Спарта Роттердам - Утрехт 1:2 Утрехт - ПЕК Зволле 3:1 Утрехт - Эксельсиор 2:2 Утрехт - Твенте 1:1 Утрехт - Валвейк 3:2 Фортуна Ситтард - Утрехт 0:0

Результаты матчей

Алмере Сити
Утрехт

Точный счет

0:0
3 раза 23%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
1:1
4 раза 33%
0:2
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
5
1 раз 8%
1
6 раз 50%
4
3 раза 25%
0
2 раза 17%
2
1 раз 8%

Точный счет

0:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
0
7 раз 54%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Точный счет

0:0
4 раза 16%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:4
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
1:1
6 раз 24%
0:2
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 40%
0
9 раз 36%
2
5 раз 20%
5
1 раз 4%
0
9 раз 36%
1
9 раз 36%
2
3 раза 12%
4
3 раза 12%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Алмере Сити
Утрехт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
10
2
3
10
1.5
4
8
1
12
2.5
3
9
1
12
3.5
3
9
1
12
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
6
7
3
9
1.5
3
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
9
0.5
Больше Меньше
16
9
6
19
1.5
7
18
1
24
2.5
4
21
1
24
3.5
3
22
1
24
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 25 22 3 0 80 - 13 69
2.
Фейеноорд
 Заявка 24 17 5 2 63 - 19 56
3.
Твенте
 Заявка 25 16 5 4 49 - 24 53
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 24 12 7 5 46 - 25 43
5.
Аякс
 Заявка 24 11 6 7 56 - 48 39
6.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 25 10 7 8 38 - 33 37
7.
НЕК Неймеген
 Заявка 24 9 9 6 50 - 40 36
8.
Утрехт
 Заявка 25 8 9 8 30 - 33 33
9.
Херенвен
 Заявка 24 9 4 11 40 - 44 31
10.
Фортуна Ситтард
 Заявка 24 8 6 10 28 - 41 30
11.
Спарта Роттердам
 Заявка 25 8 6 11 31 - 36 30
12.
Алмере Сити
 Заявка 25 7 8 10 25 - 42 29
13.
ПЕК Зволле
 Заявка 24 7 6 11 32 - 43 27
14.
Хераклес
 Заявка 24 6 5 13 31 - 55 23
15.
Эксельсиор
 Заявка 24 4 9 11 38 - 52 21
16.
Валвейк
 1:0 Заявка 25 6 3 16 23 - 44 21
17.
Витесс
 0:1 Заявка 25 4 4 17 19 - 50 16
18.
Волендам
 Заявка 24 3 4 17 25 - 62 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 12 11 1 0 35 - 7 34
2.
Твенте
 Заявка 13 10 1 2 27 - 14 31
3.
Фейеноорд
 Заявка 12 8 3 1 29 - 8 27
4.
Аякс
 Заявка 12 7 3 2 29 - 18 24
5.
АЗ Алкмаар
 Заявка 12 7 2 3 28 - 14 23
6.
НЕК Неймеген
 Заявка 12 6 3 3 26 - 16 21
7.
Фортуна Ситтард
 Заявка 12 6 3 3 22 - 16 21
8.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 13 6 3 4 26 - 16 21
9.
Херенвен
 Заявка 12 6 2 4 22 - 16 20
10.
Утрехт
 Заявка 12 4 5 3 20 - 20 17
11.
Хераклес
 Заявка 12 4 3 5 18 - 28 15
12.
Валвейк
 1:0 Заявка 13 4 2 7 16 - 23 14
13.
Алмере Сити
 Заявка 13 3 5 5 13 - 21 14
14.
Спарта Роттердам
 Заявка 12 3 4 5 15 - 20 13
15.
Эксельсиор
 Заявка 12 2 6 4 17 - 21 12
16.
ПЕК Зволле
 Заявка 12 3 2 7 11 - 23 11
17.
Волендам
 Заявка 12 2 1 9 11 - 32 7
18.
Витесс
 0:1 Заявка 12 1 4 7 8 - 18 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 13 11 2 0 45 - 6 35
2.
Фейеноорд
 Заявка 12 9 2 1 34 - 11 29
3.
Твенте
 Заявка 12 6 4 2 22 - 10 22
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 12 5 5 2 18 - 11 20
5.
Спарта Роттердам
 Заявка 13 5 2 6 16 - 16 17
6.
ПЕК Зволле
 Заявка 12 4 4 4 21 - 20 16
7.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 12 4 4 4 12 - 17 16
8.
Утрехт
 Заявка 13 4 4 5 10 - 13 16
9.
Аякс
 Заявка 12 4 3 5 27 - 30 15
10.
Алмере Сити
 Заявка 12 4 3 5 12 - 21 15
11.
НЕК Неймеген
 Заявка 12 3 6 3 24 - 24 15
12.
Херенвен
 Заявка 12 3 2 7 18 - 28 11
13.
Эксельсиор
 Заявка 12 2 3 7 21 - 31 9
14.
Фортуна Ситтард
 Заявка 12 2 3 7 6 - 25 9
15.
Витесс
 0:1 Заявка 13 3 0 10 11 - 32 9
16.
Хераклес
 Заявка 12 2 2 8 13 - 27 8
17.
Валвейк
 1:0 Заявка 12 2 1 9 7 - 21 7
18.
Волендам
 Заявка 12 1 3 8 14 - 30 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
ПСВ Де Йонг Люк 22 (11)
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 22 (5)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 22 (2)
Аякс Бробби Брайан 16 (7)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 12 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Твенте Садилек Михал 1 6
Валвейк Мейерс Арон 7
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 5
Эксельсиор Загре Артур 1 5
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 5
Весь список
  • Второй тайм
  • 97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: Алмере Сити: 48%, Утрехт: 52%.
  • 97'
    Удар от ворот произведет Алмере Сити
  • 96'
    Ламмерс Сэм оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 96'
    Игрок из команды Утрехт делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
  • 96'
    Утрехт пытается что-то создать.
  • 95'
    Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника
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