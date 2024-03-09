Тур: 25. Стадион: Yanmar Stadion. Главный судья: Jannick van der Laan
1:1
Конец матча
0'
1:0
3' ГолКатлайн Йоанн
1:1
14' ГолЛаммерс Сэм
39' Желтая карточкаЯкобс Йоей
44' Желтая карточкаТер Авест Хидде
74' Желтая карточкаФламинго Райан
90'+7
Ход матча
3'
1:0
14'
1:1
39'
44'
46'
74'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
7 Удары по воротам 5
-
1 Удары в створ 4
-
6 Угловые 7
-
1 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 15
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
346 Количество передач 369
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
28
Ресинк
Стейе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Ресинк СтейеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Барбе ТеоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Коррин МиланПолузащитник
-
11 Китала ЯннНападающий
-
16 Налич АдиНападающий
-
24 Маттуар ФезНападающий
-
Главный тренер: Пастор Алекс
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Виргевер НикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Икбал ЗиданПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Блейк АдрианНападающий
-
37 Лидберг ИсакНападающий
-
-
44 Joshua Mukeh
-
Главный тренер: Янс Рон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Алмере Сити
Утрехт
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Бомбардиры внутри турнира
Алмере Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Робине Тома
|9 (3)
|0.36
|Катлайн Йоанн
|3
|0.12
|Ван Де Камп Йокем Ритмистер
|2
|0.08
|Якобс Йоей
|2
|0.08
|Китала Янн
|2
|0.08
|Ван ла Парра Райив
|1
|0.04
|Мбе Со Лоик
|1
|0.04
|Хансен Корнелиус
|1
|0.04
|Ресинк Стейе
|1
|0.04
|Пост Данни
|1
|0.04
|Пенья Альваро
|1
|0.04
|Копмейнерс Пер
|0
|0
|Дёйвестейн Лансе
|0
|0
|Флоранюс Шерел
|0
|0
|Коррин Милан
|0
|0
|Акуджоби Хамди
|0
|0
|Эсаяс Марселенсио
|0
|0
Утрехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йенсен Виктор
|5
|0.2
|Бут Тейлор
|5
|0.2
|Тоорнстра Йенс
|3
|0.12
|Ламмерс Сэм
|2
|0.08
|Фрауло Оскар
|2
|0.08
|Бауссайд Отман
|2
|0.08
|Фламинго Райан
|2
|0.08
|Лидберг Исак
|1
|0.04
|Сёнтьенс Матс
|1
|0.04
|Рамселар Барт
|1
|0.04
|Боздоган Джан
|1
|0.04
|Виргевер Ник
|1
|0.04
|Ван дер Хорн Майк
|1
|0.04
|Модибо Саньян
|1
|0.04
|Ромени Оле
|1
|0.04
|Лабьяд Закария
|0
|0
|Тер Авест Хидде
|0
|0
|Азаркан Маруан
|0
|0
|Эль-Каруани Суфьян
|0
|0
Карточки
Алмере Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван Брюген Дамиан
|5
|1
|Якобс Йоей
|6
|0
|Копмейнерс Пер
|6
|0
|Флоранюс Шерел
|5
|0
|Ресинк Стейе
|5
|0
|Робине Тома
|3
|1
|Пенья Альваро
|3
|0
|Барбе Тео
|3
|0
|Ройо Манел
|2
|0
|Мбе Со Лоик
|2
|0
|Акуджоби Хамди
|2
|0
|Китала Янн
|2
|0
|Хансен Корнелиус
|2
|0
|Ван ла Парра Райив
|1
|0
|Налич Ади
|1
|0
|Дёйвестейн Лансе
|1
|0
|Катлайн Йоанн
|1
|0
|Эсаяс Марселенсио
|1
|0
|Ван Дайвен Джейсон
|1
|0
Утрехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван дер Хорн Майк
|4
|0
|Фрауло Оскар
|4
|0
|Фламинго Райан
|4
|0
|Тоорнстра Йенс
|3
|0
|Азаркан Маруан
|3
|0
|Эль-Каруани Суфьян
|3
|0
|Виргевер Ник
|1
|1
|Новоа Уго
|1
|1
|Сёнтьенс Матс
|2
|0
|Баркас Василис
|2
|0
|Бауссайд Отман
|2
|0
|Ван дер Марел Марк
|1
|0
|Тер Авест Хидде
|1
|0
|Лидберг Исак
|1
|0
|Модибо Саньян
|1
|0
|Йенсен Виктор
|1
|0
|Боздоган Джан
|1
|0
|Дескотт Антони
|1
|0
|Yannick Leliendal
|1
|0
Результаты матчей
Алмере Сити
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Утрехт
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
5
2
Алмере Сити
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Утрехт
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
16
9
Упущенные победы
9
19
Алмере Сити
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
28% (7)
44% (11)
28% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
44% (11)
24% (6)
Утрехт
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
24% (6)
52% (13)
24% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (4)
44% (11)
40% (10)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
6
7
Волевые победы
18
12
Упущенные победы
14
21
Голы по времени матча
Забито
12
9
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 5
18 Не забивали 19
1
8%
4
44%
1-15
1
8%
2
22%
16-30
3
25%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
17%
1
11%
61-75
5
42%
0
0%
76-90
Пропущено
22
14
6 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
3
14%
1
7%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
1
5%
5
36%
31-45
1
5%
2
14%
46-60
7
32%
3
21%
61-75
8
36%
3
21%
76-90
Забито
13
20
7 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 5
16 Не забивали 15
3
23%
0
0%
1-15
1
8%
4
20%
16-30
3
23%
3
15%
31-45
1
8%
4
20%
46-60
1
8%
4
20%
61-75
4
31%
5
25%
76-90
Пропущено
20
20
8 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
4
20%
3
15%
1-15
2
10%
1
5%
16-30
2
10%
3
15%
31-45
2
10%
5
25%
46-60
6
30%
4
20%
61-75
4
20%
4
20%
76-90
Забито
25
29
12 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 10
9 Не забивали 9
4
16%
4
14%
1-15
2
8%
6
21%
16-30
6
24%
4
14%
31-45
1
4%
5
17%
46-60
3
12%
5
17%
61-75
9
36%
5
17%
76-90
Пропущено
42
34
14 В 1-м тайме 13
28 Во 2-м тайме 21
10 Пропускали первыми 13
16 Не пропускали 19
7
17%
4
12%
1-15
4
10%
1
3%
16-30
3
7%
8
24%
31-45
3
7%
7
21%
46-60
13
31%
7
21%
61-75
12
29%
7
21%
76-90
Результаты последних матчей
Алмере Сити
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Хераклес - Алмере Сити 2:2 Алмере Сити - Фейеноорд 0:2 ПЕК Зволле - Алмере Сити 0:1 Алмере Сити - АЗ Алкмаар 0:0
Алмере Сити - Эксельсиор 2:1 ПСВ - Алмере Сити 2:0 Алмере Сити - Фортуна Ситтард 0:0 Алмере Сити - Фортуна Ситтард 1:2 Волендам - Алмере Сити 0:1 Херенвен - Алмере Сити 2:4 Катвийк - Алмере Сити 1:2 Алмере Сити - Витесс 5:0 АЗ Алкмаар - Алмере Сити 4:1 Херенвен - Алмере Сити 3:0 Алмере Сити - Хераклес 0:5 Алмере Сити - Аякс 2:2 Спарта Роттердам - Алмере Сити 1:2 Росмален - Алмере Сити 1:8 Алмере Сити - Гоу Эхед Иглс 0:0 НЕК Неймеген - Алмере Сити 1:1
Утрехт
(20 матчей)
40%
50%
10%
8 побед 10 ничьих 2 поражения
Аякс - Утрехт 2:0 Утрехт - Хераклес 1:0 Твенте - Утрехт 0:1 Утрехт - Фортуна Ситтард 4:0
Утрехт - Волендам 4:2 Эксельсиор - Утрехт 1:1 Утрехт - ПСВ 1:1 Витесс - Утрехт 0:0 Утрехт - Беверен 4:4 Утрехт - Васланд-Беверен 4:4 Фейеноорд - Утрехт 2:1 Утрехт - Валвейк 1:1 Гоу Эхед Иглс - Утрехт 0:2 Утрехт - АЗ Алкмаар 1:1 Спарта Роттердам - Утрехт 1:2 Утрехт - ПЕК Зволле 3:1 Утрехт - Эксельсиор 2:2 Утрехт - Твенте 1:1 Утрехт - Валвейк 3:2 Фортуна Ситтард - Утрехт 0:0
Результаты матчей
Алмере Сити
Утрехт
Точный счет
0:0
3 раза 23%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
1:1
4 раза 33%
0:2
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
5
1 раз 8%
1
6 раз 50%
4
3 раза 25%
0
2 раза 17%
2
1 раз 8%
Точный счет
0:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
0
7 раз 54%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Точный счет
0:0
4 раза 16%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:4
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
1:1
6 раз 24%
0:2
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 40%
0
9 раз 36%
2
5 раз 20%
5
1 раз 4%
0
9 раз 36%
1
9 раз 36%
2
3 раза 12%
4
3 раза 12%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Алмере Сити
Утрехт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
102
310
48
112
39
112
39
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
67
39
310
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
169
Больше Меньше
169
619
718
124
421
124
322
124
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|25
|22
|3
|0
|80 - 13
|69
|2.
|Заявка
|24
|17
|5
|2
|63 - 19
|56
|3.
|Заявка
|25
|16
|5
|4
|49 - 24
|53
|4.
|Заявка
|24
|12
|7
|5
|46 - 25
|43
|5.
|Заявка
|24
|11
|6
|7
|56 - 48
|39
|6.
|Заявка
|25
|10
|7
|8
|38 - 33
|37
|7.
|Заявка
|24
|9
|9
|6
|50 - 40
|36
|8.
|Заявка
|25
|8
|9
|8
|30 - 33
|33
|9.
|Заявка
|24
|9
|4
|11
|40 - 44
|31
|10.
|Заявка
|24
|8
|6
|10
|28 - 41
|30
|11.
|Заявка
|25
|8
|6
|11
|31 - 36
|30
|12.
|Заявка
|25
|7
|8
|10
|25 - 42
|29
|13.
|Заявка
|24
|7
|6
|11
|32 - 43
|27
|14.
|Заявка
|24
|6
|5
|13
|31 - 55
|23
|15.
|Заявка
|24
|4
|9
|11
|38 - 52
|21
|16.
|1:0 Заявка
|25
|6
|3
|16
|23 - 44
|21
|17.
|0:1 Заявка
|25
|4
|4
|17
|19 - 50
|16
|18.
|Заявка
|24
|3
|4
|17
|25 - 62
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|11
|1
|0
|35 - 7
|34
|2.
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|27 - 14
|31
|3.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|29 - 8
|27
|4.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|29 - 18
|24
|5.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|28 - 14
|23
|6.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|26 - 16
|21
|7.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|22 - 16
|21
|8.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|26 - 16
|21
|9.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|22 - 16
|20
|10.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|20 - 20
|17
|11.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|18 - 28
|15
|12.
|1:0 Заявка
|13
|4
|2
|7
|16 - 23
|14
|13.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|13 - 21
|14
|14.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|15 - 20
|13
|15.
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|17 - 21
|12
|16.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|11 - 23
|11
|17.
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|11 - 32
|7
|18.
|0:1 Заявка
|12
|1
|4
|7
|8 - 18
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|45 - 6
|35
|2.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|34 - 11
|29
|3.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|22 - 10
|22
|4.
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|18 - 11
|20
|5.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|16 - 16
|17
|6.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|21 - 20
|16
|7.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|12 - 17
|16
|8.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|10 - 13
|16
|9.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|27 - 30
|15
|10.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|12 - 21
|15
|11.
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|24 - 24
|15
|12.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|18 - 28
|11
|13.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|21 - 31
|9
|14.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|6 - 25
|9
|15.
|0:1 Заявка
|13
|3
|0
|10
|11 - 32
|9
|16.
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|13 - 27
|8
|17.
|1:0 Заявка
|12
|2
|1
|9
|7 - 21
|7
|18.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|14 - 30
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|22 (11)
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|22 (5)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|22 (2)
|Аякс
|Бробби Брайан
|16 (7)
|НЕК Неймеген
|Маттссон Магнус
|12 (4)
|Твенте
|Садилек Михал
|1 6
|Валвейк
|Мейерс Арон
|7
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 5
|Эксельсиор
|Загре Артур
|1 5
|Гоу Эхед Иглс
|Амофа Джамал
|1 5