Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Баркас Василис взял и забрал мяч на выходе

89' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

89' Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля

88' Пеер Копмейнерс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

87' Пеер Копмейнерс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

86' Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля

86' Ян Китала нанес удар головой, но Василиос Баркас спокойно отбил мяч.

85' Пеер Копмейнерс из команды Алмере Сити подал угловой справа.

85' Катлайн Йоанн пробует нанести удар издали, но Василиос Баркас держит все под контролем

83' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Баркас Василис взял и забрал мяч на выходе

80' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Матч возобновлен

74' Баккер Нордин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

74' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

73' Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля

72' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Ян Китала не смог попасть в створ ударом издали

71' Катлайн Йоанн создает голевую возможность для своего партнера по команде.

70' Йенсен Виктор пробует нанести удар издали, но Нордин Баккер держит все под контролем

70' Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля

69' Бауссайд Отман навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

67' Удар от ворот произведет Утрехт

67' Шанс! Пеер Копмейнерс из команды Алмере Сити пробил головой, но мимо

67' Игрок из команды Алмере Сити делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

66' Удар от ворот произведет Утрехт

66' Пеер Копмейнерс не смог попасть в створ ударом издали

66' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Бауссайд Отман не смог попасть в створ ударом издали

64' Баркас Василис взял и забрал мяч на выходе

63' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Удар от ворот произведет Утрехт

62' Тактическая замена. Пенья Альваро уходит с поля и его заменяет Ян Китала

58' Баккер Нордин взял и забрал мяч на выходе

56' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Алмере Сити совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Боздоган Джан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

54' Ламмерс Сэм нанес удар головой, но Нордин Баккер спокойно отбил мяч.

54' Бауссайд Отман создает голевую возможность для своего партнера по команде.

54' Фламинго Райан из команды Утрехт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

54' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Удар от ворот произведет Утрехт

51' Фламинго Райан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Баркас Василис взял и забрал мяч на выходе

48' Пеер Копмейнерс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

48' Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Баккер Нордин взял и забрал мяч на выходе

46' Тактическая замена. Йоей Якобс уходит с поля и его заменяет Барбе Тео