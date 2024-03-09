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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Нью-Йорк Сити
1:2
Конец матча
Портленд Тимберс
0'
1:0
10' Гол
Родригес Сантьяго
19' Желтая карточка
Макгро Зак
31' Желтая карточка
Паредес Кристиан
76' Желтая карточка
Родригес Сантьяго
1:1
85' Гол
Антони
1:2
90' Гол
Феррейра Эвандер
90'+9
49
Фриз
Мэтт
35
Иленчич
Митя
13
Мартинс
Тьяго
II
5
Риса
Бирк
22
О'Тул
Кевин
55
Паркс
Китон
8
Перея
Андрес
21
Жассон
Андрес
10
Родригес
Сантьяго
17
Вольф
Ханнес
9
Бакрар
Монсеф
16
Крепо
Максим
29
Москера
Хуан
18
Макгро
Зак
4
Миллер
Камаль
15
Миллер
Эрик
22
Паредес
Кристиан
21
Чара
Диего
30
Santiago
Moreno
10
Феррейра
Эвандер
11
Антони
27
Асприлья
Дайрон
Нью-Йорк Сити
4-2-3-1
Портленд Тимберс
4-2-3-1

История личных встреч

Нью-Йорк Сити
Портленд Тимберс

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

150%
100%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 6 побед

10 матчей

20%
20%
60%
2 победы 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

10%
30%
60%
1 победа 3 ничьи 6 побед

История матчей

ТМК
1:1
М
1:1
ТМК
1:0
М
1:1
ЧМ
1:3
М
0:1
М
3:0
М
0:1
М
1:2
М
0:1

Голы

Всего голов

1
5

Голов в среднем за матч

0.25
0.83

Среднее время на гол

360
108

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

1.33
1.5

Среднее время на гол

67
60

Всего голов

9
11

Голов в среднем за матч

0.9
1.1

Тотал матчей

2.5
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

100
81

Бомбардиры внутри турнира

Нью-Йорк Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Родригес Сантьяго 1 0.33
Мартинс Тьяго II 0 0
Портленд Тимберс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Антони 3 1
Уильямсон Эрик 1 0.33
Santiago Moreno 1 0.33
Асприлья Дайрон 1 0.33
Феррейра Эвандер 1 0.33
Миллер Эрик 0 0
Москера Хуан 0 0
Паредес Кристиан 0 0

Карточки

Нью-Йорк Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сэндс Джеймс 1 1
Иленчич Митя 2 0
Мартинс Тьяго II 1 0
Родригес Сантьяго 1 0
Перея Андрес 1 0
Портленд Тимберс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паредес Кристиан 2 0
Макгро Зак 2 0
Чара Диего 1 0
Крепо Максим 1 0
Миллер Камаль 1 0

Результаты матчей

Нью-Йорк Сити
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Портленд Тимберс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0
Нью-Йорк Сити
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Портленд Тимберс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
5
Нью-Йорк Сити
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Портленд Тимберс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

1
5

Голы по времени матча

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

1
7
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
1
100%
2
29%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

5
5
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
20%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
2
40%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Нью-Йорк Сити
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Сент-Луис Сити - Нью-Йорк Сити 2:0 Шарлотт - Нью-Йорк Сити 1:0 Остин - Нью-Йорк Сити 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Сити 2:2
Портленд Тимберс - Нью-Йорк Сити 1:1 Нью-Йорк Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 1:3 Барселона Гуаякиль - Нью-Йорк Сити 1:0 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 1:2 Нью-Йорк Сити - Чикаго Файр 1:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Сити 2:0 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 1:1 Нью-Йорк Сити - Торонто 3:0 Нью-Йорк Сити - Орландо Сити 2:0 Нью-Йорк Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Нью-Йорк Сити - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Нью-Йорк Сити - ФК Монреаль 2:0 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 3:0 Нью-Йорк Сити - Миннесота Юнайтед 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:0
Портленд Тимберс
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Портленд Тимберс - Ди Си Юнайтед 2:2 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 4:1 Портленд Тимберс - Чикаго Файр 1:2 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1
Портленд Тимберс - Нью-Йорк Сити 1:1 Финикс Райзинг - Портленд Тимберс 0:1 Портленд Тимберс - Хьюстон Динамо 1:3 ФК Монреаль - Портленд Тимберс 4:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 3:3 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 3:2 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Остин - Портленд Тимберс 1:2 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 2:0 Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 2:2 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 2:1 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 2:3 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 5:0 Монтеррей - Портленд Тимберс 1:0 Тигрес - Портленд Тимберс 2:1 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0

Результаты матчей

Нью-Йорк Сити
Портленд Тимберс

Точный счет

1:2
1 раз 100%
2:2
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
2
2 раза 67%
4
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Нью-Йорк Сити
Портленд Тимберс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Портленд Тимберс
 3 2 1 0 8 - 4 7
2.
Сент-Луис Сити
 2 1 1 0 3 - 1 4
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 2 1 1 0 4 - 2 4
4.
Миннесота Юнайтед
 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Реал Солт-Лейк
 3 1 1 1 4 - 3 4
6.
Даллас
 2 1 0 1 3 - 3 3
7.
Лос-Анджелес
 2 1 0 1 2 - 4 3
8.
Спортинг Канзас-Сити
 2 0 2 0 2 - 2 2
9.
Ванкувер Уайткэпс
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Сиэтл Саундерс
 2 0 1 1 1 - 2 1
11.
Остин
 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
Хьюстон Динамо
 2 0 1 1 2 - 3 1
13.
Колорадо Рэпидс
 2 0 1 1 2 - 5 1
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 2 0 0 2 2 - 5 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 3 2 1 0 8 - 1 7
2.
Торонто
 3 2 1 0 2 - 0 7
3.
Ди Си Юнайтед
 2 1 1 0 5 - 3 4
4.
Коламбус Крю
 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
ФК Монреаль
 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Цинциннати
 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Нью-Йорк Ред Буллз
 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Шарлотт
 3 1 1 1 2 - 2 4
9.
Филадельфия Юнион
 2 0 2 0 3 - 3 2
10.
Нэшвилл
 2 0 2 0 1 - 1 2
11.
Чикаго Файр
 2 0 1 1 3 - 4 1
12.
Орландо Сити
 2 0 1 1 0 - 5 1
13.
Атланта Юнайтед
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 2 0 0 2 1 - 4 0
15.
Нью-Йорк Сити
 3 0 0 3 1 - 5 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Портленд Тимберс
 2 1 1 0 6 - 3 4
2.
Сент-Луис Сити
 2 1 1 0 3 - 1 4
3.
Реал Солт-Лейк
 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Лос-Анджелес
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Даллас
 2 1 0 1 3 - 3 3
6.
Колорадо Рэпидс
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Сиэтл Саундерс
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Ванкувер Уайткэпс
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Спортинг Канзас-Сити
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Миннесота Юнайтед
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Хьюстон Динамо
 2 0 1 1 2 - 3 1
13.
Остин
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1 0 0 1 1 - 3 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 2 2 0 0 7 - 0 6
2.
Ди Си Юнайтед
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Шарлотт
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Коламбус Крю
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Торонто
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Орландо Сити
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Нэшвилл
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Филадельфия Юнион
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Цинциннати
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Атланта Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
ФК Монреаль
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Нью-Йорк Сити
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Чикаго Файр
 1 0 0 1 1 - 2 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Миннесота Юнайтед
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Портленд Тимберс
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Остин
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Спортинг Канзас-Сити
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Реал Солт-Лейк
 2 0 1 1 1 - 3 1
7.
Хьюстон Динамо
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Ванкувер Уайткэпс
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Даллас
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Сент-Луис Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Сиэтл Саундерс
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Лос-Анджелес
 1 0 0 1 0 - 3 0
14.
Колорадо Рэпидс
 1 0 0 1 1 - 4 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нью-Йорк Ред Буллз
 2 1 1 0 2 - 1 4
2.
ФК Монреаль
 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Торонто
 2 1 1 0 1 - 0 4
4.
Цинциннати
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Чикаго Файр
 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Нэшвилл
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Филадельфия Юнион
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Коламбус Крю
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Ди Си Юнайтед
 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Интер Майами
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Шарлотт
 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
Атланта Юнайтед
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 1 0 0 1 1 - 3 0
14.
Орландо Сити
 1 0 0 1 0 - 5 0
15.
Нью-Йорк Сити
 2 0 0 2 0 - 3 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Интер Майами Месси Лионель 3 (1)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 3
Портленд Тимберс Антони 3
Интер Майами Суарес Луис 2 (3)
Реал Солт-Лейк Гомес Карлос III 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Лос-Анджелес Гэлакси Дельгадо Марко 1 2
Нью-Инглэнд Революшн Вриони Джакомо 1 1
Нью-Йорк Сити Сэндс Джеймс 1 1
Шарлотт Вествуд Эшли 2
Спортинг Канзас-Сити Расселл Джонни 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 31'
    Паредес Кристиан получил желтую карточку от судьи
  • 19'
    Макгро Зак получил желтую карточку от судьи
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