  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 27. Стадион: .
Санкт-Галлен
2:2
Второй тайм: 78'
Лугано
0'
1:0
3' Гол
Аколо Чадрак
1:1
10' Гол
Целар Жан
2:1
13' Гол
Жеббель Виллем
23' Желтая карточка
Гргич Анто
45' Желтая карточка
Саипи Амир
2:2
47' Гол
Махмуд Хадж

Ход матча

3'
Аколо Чадрак
(Жеббель Виллем)
1:0
10'
1:1
Целар Жан
13'
Жеббель Виллем
2:1
23'
 
Гргич Анто
45'
 
Саипи Амир
47'
2:2
Махмуд Хадж
(Бислими Уран)
59'
 
Саббатини Хонатан
Май Ларс-Лукас
65'
Шмидт Исаак
Жеббель Виллем
 
65'
Гёртлер Лукас
Фон Моос Юлиан
 
69'
 
Маю Хишам
Киминьяни Янис
70'
 
Штеффен Ренато
Боттани Маттиа

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 9
  • 3 Удары в створ 7
  • 3 Угловые 5
  • 0 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 27 Владение мячом, % 73
Лучшие коэффициенты
Санкт-Галлен
Ничья
Лугано
32.00
Реклама, fon.bet
5.10
Реклама, fon.bet
3.80
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты
1
Ати-Зиги
Лоуренс
46
Дзанотти
Маттиа
20
Фалльци
Альберт
15
Abdoulay
Diaby3
36
Окороджи
Чима
64
Стеванович
Михайло
37
Christian
Witzig
11
Фон
Моос
Юлиан
24
Тома
Бастьен
10
Аколо
Чадрак
9
Жеббель
Виллем
1
Саипи
Амир
17
Май
Ларс-Лукас
4
Крешник
Хайризи
5
Хайдари
Альбиан
29
Махмуд
Хадж
25
Бислими
Уран
16
Гргич
Анто
10
Боттани
Маттиа
21
Киминьяни
Янис
7
Мацек
Роман
9
Целар
Жан
Санкт-Галлен
4-1-2-1-2
Лугано
3-5-1-1

История личных встреч

Санкт-Галлен
Лугано

18 матчей

72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

72.2%
38.9%
13 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
12 побед 3 ничьи 0 побед

23 матча

8.7%
91.3%
0 побед 2 ничьи 21 победа

Первый тайм

17.4%
82.6%
0 побед 4 ничьи 17 побед

Второй тайм

30.4%
69.6%
0 побед 7 ничьих 19 побед

41 матч

31.7%
17.1%
51.2%
13 побед 7 ничьих 21 победа

Первый тайм

31.7%
26.8%
41.5%
13 побед 11 ничьих 17 побед

Второй тайм

29.3%
24.4%
46.3%
12 побед 10 ничьих 19 побед

История матчей

С
1:4
С
1:0
С
1:2
С
1:1
С
1:1
С
2:3
К
4:1
С
3:0
С
0:2
С
1:1
С
2:1
С
2:0
С
0:1
С
0:0
С
1:0
С
3:3
С
3:1
С
1:3
С
3:2
С
1:0
С
0:2
С
3:1
С
2:2
С
2:1
С
3:0
С
0:2
С
0:1
С
3:2
С
0:1
С
2:3
С
0:2
С
3:0
С
3:3
С
3:1
С
2:0
КШ
1:3
ЧЛ
3:1
ЧЛ
1:0
ТМС
1:3
ЧЛ
3:1
ЧЛ
2:1

Голы

Всего голов

27
28

Голов в среднем за матч

1.35
1.33

Среднее время на гол

66
67

Всего голов

41
28

Голов в среднем за матч

1.95
1.4

Среднее время на гол

46
64

Всего голов

68
56

Голов в среднем за матч

1.66
1.37

Тотал матчей

2.5
40
Больше 98%
Меньше 2%
1
33
Больше 80%
Меньше 20%
8
24
Больше 59%
Меньше 41%
17
17
Больше 41%
Меньше 59%
24
8
Больше 20%
Меньше 80%
33
2
Больше 5%
Меньше 95%
39

Среднее время на гол

54
65

Бомбардиры внутри турнира

Санкт-Галлен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аколо Чадрак 9 0.33
Жеббель Виллем 7 (1) 0.26
Шуберт Фабиан 3 0.11
Стеванович Михайло 3 0.11
Фалльци Альберт 3 0.11
Christian Witzig 2 (1) 0.07
Шмидт Исаак 2 0.07
Фон Моос Юлиан 1 0.04
Кинтилья Хорди 1 0.04
Тома Бастьен 1 0.04
Дзанотти Маттиа 1 0.04
Гёртлер Лукас 1 0.04
Nikolaj Moeller 1 0.04
Красничи Альбин 1 0.04
Фазлии Бетим 1 0.04
Милошевич Йован 1 0.04
Карлен Грегори 0 0
Окороджи Чима 0 0
Лугано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Целар Жан 11 (1) 0.41
Вляди Шкельчим 6 (1) 0.22
Штеффен Ренато 4 0.15
Бислими Уран 4 0.15
Махмуд Хадж 4 0.15
Саббатини Хонатан 3 0.11
Киминьяни Янис 3 0.11
Хайдари Альбиан 2 0.07
Крешник Хайризи 2 0.07
Боттани Маттиа 1 0.04
Мацек Роман 1 0.04
Валенсуэла Мильтон 1 0.04
Эль-Амин Амура Мохамед 1 0.04
Бабич Борис 1 0.04
Эспиноса Джон 1 0.04
Маркеш Мартим 1 0.04
Эль-Вафи Айман 1 0.04
Гргич Анто 0 0
Дуррер Адриан 0 0

Карточки

Санкт-Галлен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дзанотти Маттиа 8 2
Кинтилья Хорди 6 0
Шуберт Фабиан 6 0
Фалльци Альберт 6 0
Christian Witzig 5 0
Гёртлер Лукас 3 1
Фон Моос Юлиан 4 0
Abdoulay Diaby3 4 0
Станич Йозо 3 0
Фазлии Бетим 3 0
Шмидт Исаак 3 0
Карлен Грегори 2 0
Аколо Чадрак 2 0
Окороджи Чима 2 0
Ати-Зиги Лоуренс 2 0
Ватковяк Лукас 2 0
Ван дер Венне Рихард 2 0
Тома Бастьен 2 0
Nikolaj Moeller 2 0
Corsin Konietzke 2 0
Мамбимби Феликс 1 0
Стеванович Михайло 1 0
Patrick Sutter 1 0
Лугано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Саббатини Хонатан 6 0
Хайдари Альбиан 6 0
Вляди Шкельчим 5 0
Бислими Уран 5 0
Гргич Анто 3 1
Мацек Роман 4 0
Валенсуэла Мильтон 4 0
Маю Хишам 4 0
Крешник Хайризи 4 0
Эспиноса Джон 2 1
Маркеш Мартим 2 1
Штеффен Ренато 3 0
Май Ларс-Лукас 3 0
Саипи Амир 3 0
Киминьяни Янис 3 0
Махмуд Хадж 3 0
Боттани Маттиа 2 0
Эль-Вафи Айман 2 0
Chinwendu Nkama 0 1
Mattia Croci Torti 1 0
Целар Жан 1 0
Аригони Аллан 1 0

Результаты матчей

Санкт-Галлен
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Лугано
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

8
3

Упущенные победы

4
8
Санкт-Галлен
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
Лугано
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

12
10

Упущенные победы

8
17
Санкт-Галлен
81.8%
18.2%
18 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (13)
38% (10)
12% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (14)
27% (7)
19% (5)
Лугано
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
35% (9)
38% (10)
27% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
38% (10)
35% (9)

Сухие победы

11
6

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

20
13

Упущенные победы

12
25

Голы по времени матча

Забито

28
25
15 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 19
9 Забивали первыми 8
13 Не забивали 14
4
14%
3
12%
1-15
6
21%
1
4%
16-30
5
18%
2
8%
31-45
2
7%
4
16%
46-60
7
25%
8
32%
61-75
4
14%
7
28%
76-90

Пропущено

15
22
5 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
2
13%
0
0%
1-15
1
7%
4
18%
16-30
2
13%
3
14%
31-45
3
20%
1
5%
46-60
2
13%
6
27%
61-75
5
33%
8
36%
76-90

Забито

10
20
3 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 5
19 Не забивали 16
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
2
10%
16-30
0
0%
5
25%
31-45
2
20%
3
15%
46-60
1
10%
5
25%
61-75
4
40%
5
25%
76-90

Пропущено

18
18
8 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 9
3
17%
4
22%
1-15
2
11%
2
11%
16-30
3
17%
3
17%
31-45
4
22%
4
22%
46-60
5
28%
2
11%
61-75
1
6%
3
17%
76-90

Забито

38
45
18 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 32
12 Забивали первыми 13
6 Не забивали 4
5
13%
3
7%
1-15
8
21%
3
7%
16-30
5
13%
7
16%
31-45
4
11%
7
16%
46-60
8
21%
13
29%
61-75
8
21%
12
27%
76-90

Пропущено

33
40
13 В 1-м тайме 16
20 Во 2-м тайме 24
14 Пропускали первыми 12
21 Не пропускали 18
5
15%
4
10%
1-15
3
9%
6
15%
16-30
5
15%
6
15%
31-45
7
21%
5
13%
46-60
7
21%
8
20%
61-75
6
18%
11
28%
76-90

Результаты последних матчей

Санкт-Галлен
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Серветт - Санкт-Галлен 2:0 Санкт-Галлен - Стад Лозанна-Уши 1:0 Санкт-Галлен - Винтертур 2:2 Базель - Санкт-Галлен 1:0
Люцерн - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Серветт 0:2 Санкт-Галлен - Лугано 1:4 Лозанна - Санкт-Галлен 0:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Санкт-Галлен 4:0 РБ Лейпциг - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Цюрих 1:0 Янг Бойз - Санкт-Галлен 3:0 Санкт-Галлен - Ивердон 4:0 Базель - Санкт-Галлен 2:0 Санкт-Галлен - Ваккер Инсбрук 6:1 Санкт-Галлен - Винтертур 4:2 Стад Лозанна-Уши - Санкт-Галлен 2:5 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 3:1 Винтертур - Санкт-Галлен 2:1 Санкт-Галлен - Стад Лозанна-Уши 4:0
Лугано
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Люцерн - Лугано 0:1 Базель - Лугано 2:2 Лугано - Цюрих 2:0 Серветт - Лугано 2:1
Лугано - Янг Бойз 3:3 Базель - Лугано 0:1 Лугано - Грасcхоппер 0:0 Санкт-Галлен - Лугано 1:4 Лугано - Стад Лозанна-Уши 2:3 Лугано - Парадисо 1:1 Лугано - Шаффхаузен 1:0 Лугано - Генк 0:4 Серветт - Лугано 2:2 Лугано - Бешикташ 0:2 Лугано - Винтертур 2:1 Лугано - Базель 1:3 Лугано - Люцерн 1:0 Будё-Глимт - Лугано 5:2 Ивердон - Лугано 0:5 Лугано - Цюрих 0:3

Результаты матчей

Санкт-Галлен
Лугано

Точный счет

2:1
4 раза 31%
1:0
2 раза 15%
4:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 38%
1
3 раза 23%
4
3 раза 23%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
1 раз 8%
6
1 раз 8%

Точный счет

1:0
4 раза 31%
1:1
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
7 раз 54%
1
5 раз 38%
5
1 раз 8%
1
6 раз 46%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

1:0
6 раз 23%
2:1
5 раз 19%
1:1
3 раза 12%
2:0
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
2:1
4 раза 15%
0:1
3 раза 12%
2:3
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
4:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
0:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
8 раз 31%
1
8 раз 31%
2
5 раз 19%
4
3 раза 12%
3
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
10 раз 38%
2
6 раз 23%
0
4 раза 15%
3
3 раза 12%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Санкт-Галлен
Лугано

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
10
3
9
4
1.5
6
7
4
9
2.5
2
11
3
10
3.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
7
0.5
Больше Меньше
12
1
1
12
1.5
6
7
1
12
2.5
4
9
1
12
3.5
2
11
1
12
4.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
8
0.5
Больше Меньше
22
4
10
16
1.5
12
14
5
21
2.5
6
20
4
22
3.5
3
23
1
25
4.5
2
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 26 15 6 5 51 - 24 51
2.
Серветт
 26 14 8 4 45 - 29 50
3.
Цюрих
 27 11 9 7 39 - 29 42
4.
Лугано
 2:2 27 12 5 10 48 - 41 41
5.
Санкт-Галлен
 2:2 27 12 5 10 40 - 35 41
6.
Винтертур
 27 11 7 9 49 - 51 40
7.
Люцерн
 26 11 4 11 33 - 36 37
8.
Ивердон
 27 9 6 12 36 - 54 33
9.
Базель
 26 9 4 13 32 - 39 31
10.
Лозанна
 26 7 8 11 35 - 40 29
11.
Грасcхоппер
 27 8 5 14 32 - 35 29
12.
Стад Лозанна-Уши
 26 3 7 16 26 - 53 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 13 10 2 1 32 - 8 32
2.
Санкт-Галлен
 2:2 14 10 2 2 30 - 17 32
3.
Серветт
 13 8 4 1 27 - 14 28
4.
Винтертур
 14 8 3 3 24 - 20 27
5.
Ивердон
 14 8 3 3 25 - 23 27
6.
Цюрих
 13 7 5 1 20 - 11 26
7.
Люцерн
 13 8 1 4 19 - 14 25
8.
Лугано
 2:2 13 6 3 4 21 - 17 21
9.
Грасcхоппер
 13 6 2 5 22 - 15 20
10.
Лозанна
 13 5 4 4 19 - 15 19
11.
Базель
 13 5 2 6 16 - 16 17
12.
Стад Лозанна-Уши
 13 1 6 6 13 - 28 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серветт
 13 6 4 3 18 - 15 22
2.
Лугано
 2:2 14 6 2 6 27 - 24 20
3.
Янг Бойз
 13 5 4 4 19 - 16 19
4.
Цюрих
 14 4 4 6 19 - 18 16
5.
Базель
 13 4 2 7 16 - 23 14
6.
Винтертур
 13 3 4 6 25 - 31 13
7.
Люцерн
 13 3 3 7 14 - 22 12
8.
Лозанна
 13 2 4 7 16 - 25 10
9.
Санкт-Галлен
 2:2 13 2 3 8 10 - 18 9
10.
Грасcхоппер
 14 2 3 9 10 - 20 9
11.
Стад Лозанна-Уши
 13 2 1 10 13 - 25 7
12.
Ивердон
 13 1 3 9 11 - 31 6
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Лугано Целар Жан 11 (2)
Серветт Бедья Крис 10 (3)
Цюрих Маркезано Антонио 9 (3)
Лозанна Сене Кали 9 (3)
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 2 8
Янг Бойз Али Мохамед 10
Грасcхоппер Абраши Амир 9
Лозанна Дюссенн Ноэ 9
Ивердон Лунгой Кристофер 1 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Саипи Амир получил желтую карточку от судьи
  • 23'
    Гргич Анто получил желтую карточку от судьи
  • 13'
    Г О О О О Л - Жеббель Виллем бьет в цель!
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Лучшие коэффициенты
    Санкт-Галлен
    Ничья
    Лугано
    32.00
    Реклама, fon.bet
    5.10
    Реклама, fon.bet
    3.80
    Реклама, betcity.ru
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Санкт-Галлен 2:2 Лугано онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Санкт-Галлен
    Лугано
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный