Тур: 27. Стадион: АФГ Арена.
2:2
Второй тайм: 78'
0'
1:0
3' ГолАколо Чадрак
1:1
10' ГолЦелар Жан
2:1
13' ГолЖеббель Виллем
23' Желтая карточкаГргич Анто
45' Желтая карточкаСаипи Амир
2:2
47' ГолМахмуд Хадж
Ход матча
3'
1:0
10'
1:1
13'
2:1
23'
45'
47'
2:2
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 9
-
3 Удары в створ 7
-
3 Угловые 5
-
0 Офсайды 2
-
7 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
27 Владение мячом, % 73
24
Тома
Бастьен
10
Аколо
Чадрак
29
Махмуд
Хадж
25
Бислими
Уран
16
Гргич
Анто
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Тома БастьенПолузащитник
-
10 Аколо ЧадракНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Руис ВикторПолузащитник
-
33 Шмидт ИсаакПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Peter Zeidler
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Махмуд ХаджПолузащитник
-
25 Бислими УранПолузащитник
-
16 Гргич АнтоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Маю ХишамПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
13 Serif Berbic
-
Главный тренер: Кроки-Торти Маттиа
История личных встреч
Санкт-Галлен
Лугано
18 матчей
72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
72.2%
38.9%
13 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
16.7%
16.6%
12 побед 3 ничьи 0 побед
23 матча
8.7%
91.3%
0 побед 2 ничьи 21 победа
Первый тайм
17.4%
82.6%
0 побед 4 ничьи 17 побед
Второй тайм
30.4%
69.6%
0 побед 7 ничьих 19 побед
41 матч
31.7%
17.1%
51.2%
13 побед 7 ничьих 21 победа
Первый тайм
31.7%
26.8%
41.5%
13 побед 11 ничьих 17 побед
Второй тайм
29.3%
24.4%
46.3%
12 побед 10 ничьих 19 побед
История матчей
Голы
Всего голов
27
28
Голов в среднем за матч
1.35
1.33
Среднее время на гол
66
67
Всего голов
41
28
Голов в среднем за матч
1.95
1.4
Среднее время на гол
46
64
Всего голов
68
56
Голов в среднем за матч
1.66
1.37
Тотал матчей
2.5
40
Больше 98%
Меньше 2%
1
33
Больше 80%
Меньше 20%
8
24
Больше 59%
Меньше 41%
17
17
Больше 41%
Меньше 59%
24
8
Больше 20%
Меньше 80%
33
2
Больше 5%
Меньше 95%
39
Среднее время на гол
54
65
Бомбардиры внутри турнира
Санкт-Галлен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аколо Чадрак
|9
|0.33
|Жеббель Виллем
|7 (1)
|0.26
|Шуберт Фабиан
|3
|0.11
|Стеванович Михайло
|3
|0.11
|Фалльци Альберт
|3
|0.11
|Christian Witzig
|2 (1)
|0.07
|Шмидт Исаак
|2
|0.07
|Фон Моос Юлиан
|1
|0.04
|Кинтилья Хорди
|1
|0.04
|Тома Бастьен
|1
|0.04
|Дзанотти Маттиа
|1
|0.04
|Гёртлер Лукас
|1
|0.04
|Nikolaj Moeller
|1
|0.04
|Красничи Альбин
|1
|0.04
|Фазлии Бетим
|1
|0.04
|Милошевич Йован
|1
|0.04
|Карлен Грегори
|0
|0
|Окороджи Чима
|0
|0
Лугано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Целар Жан
|11 (1)
|0.41
|Вляди Шкельчим
|6 (1)
|0.22
|Штеффен Ренато
|4
|0.15
|Бислими Уран
|4
|0.15
|Махмуд Хадж
|4
|0.15
|Саббатини Хонатан
|3
|0.11
|Киминьяни Янис
|3
|0.11
|Хайдари Альбиан
|2
|0.07
|Крешник Хайризи
|2
|0.07
|Боттани Маттиа
|1
|0.04
|Мацек Роман
|1
|0.04
|Валенсуэла Мильтон
|1
|0.04
|Эль-Амин Амура Мохамед
|1
|0.04
|Бабич Борис
|1
|0.04
|Эспиноса Джон
|1
|0.04
|Маркеш Мартим
|1
|0.04
|Эль-Вафи Айман
|1
|0.04
|Гргич Анто
|0
|0
|Дуррер Адриан
|0
|0
Карточки
Санкт-Галлен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дзанотти Маттиа
|8
|2
|Кинтилья Хорди
|6
|0
|Шуберт Фабиан
|6
|0
|Фалльци Альберт
|6
|0
|Christian Witzig
|5
|0
|Гёртлер Лукас
|3
|1
|Фон Моос Юлиан
|4
|0
|Abdoulay Diaby3
|4
|0
|Станич Йозо
|3
|0
|Фазлии Бетим
|3
|0
|Шмидт Исаак
|3
|0
|Карлен Грегори
|2
|0
|Аколо Чадрак
|2
|0
|Окороджи Чима
|2
|0
|Ати-Зиги Лоуренс
|2
|0
|Ватковяк Лукас
|2
|0
|Ван дер Венне Рихард
|2
|0
|Тома Бастьен
|2
|0
|Nikolaj Moeller
|2
|0
|Corsin Konietzke
|2
|0
|Мамбимби Феликс
|1
|0
|Стеванович Михайло
|1
|0
|Patrick Sutter
|1
|0
Лугано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Саббатини Хонатан
|6
|0
|Хайдари Альбиан
|6
|0
|Вляди Шкельчим
|5
|0
|Бислими Уран
|5
|0
|Гргич Анто
|3
|1
|Мацек Роман
|4
|0
|Валенсуэла Мильтон
|4
|0
|Маю Хишам
|4
|0
|Крешник Хайризи
|4
|0
|Эспиноса Джон
|2
|1
|Маркеш Мартим
|2
|1
|Штеффен Ренато
|3
|0
|Май Ларс-Лукас
|3
|0
|Саипи Амир
|3
|0
|Киминьяни Янис
|3
|0
|Махмуд Хадж
|3
|0
|Боттани Маттиа
|2
|0
|Эль-Вафи Айман
|2
|0
|Chinwendu Nkama
|0
|1
|Mattia Croci Torti
|1
|0
|Целар Жан
|1
|0
|Аригони Аллан
|1
|0
Результаты матчей
Санкт-Галлен
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Лугано
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
8
3
Упущенные победы
4
8
Санкт-Галлен
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
Лугано
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
12
10
Упущенные победы
8
17
Санкт-Галлен
81.8%
18.2%
18 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (13)
38% (10)
12% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (14)
27% (7)
19% (5)
Лугано
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
35% (9)
38% (10)
27% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
38% (10)
35% (9)
Сухие победы
11
6
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
20
13
Упущенные победы
12
25
Голы по времени матча
Забито
28
25
15 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 19
9 Забивали первыми 8
13 Не забивали 14
4
14%
3
12%
1-15
6
21%
1
4%
16-30
5
18%
2
8%
31-45
2
7%
4
16%
46-60
7
25%
8
32%
61-75
4
14%
7
28%
76-90
Пропущено
15
22
5 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
2
13%
0
0%
1-15
1
7%
4
18%
16-30
2
13%
3
14%
31-45
3
20%
1
5%
46-60
2
13%
6
27%
61-75
5
33%
8
36%
76-90
Забито
10
20
3 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 5
19 Не забивали 16
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
2
10%
16-30
0
0%
5
25%
31-45
2
20%
3
15%
46-60
1
10%
5
25%
61-75
4
40%
5
25%
76-90
Пропущено
18
18
8 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 9
3
17%
4
22%
1-15
2
11%
2
11%
16-30
3
17%
3
17%
31-45
4
22%
4
22%
46-60
5
28%
2
11%
61-75
1
6%
3
17%
76-90
Забито
38
45
18 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 32
12 Забивали первыми 13
6 Не забивали 4
5
13%
3
7%
1-15
8
21%
3
7%
16-30
5
13%
7
16%
31-45
4
11%
7
16%
46-60
8
21%
13
29%
61-75
8
21%
12
27%
76-90
Пропущено
33
40
13 В 1-м тайме 16
20 Во 2-м тайме 24
14 Пропускали первыми 12
21 Не пропускали 18
5
15%
4
10%
1-15
3
9%
6
15%
16-30
5
15%
6
15%
31-45
7
21%
5
13%
46-60
7
21%
8
20%
61-75
6
18%
11
28%
76-90
Результаты последних матчей
Санкт-Галлен
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Серветт - Санкт-Галлен 2:0 Санкт-Галлен - Стад Лозанна-Уши 1:0 Санкт-Галлен - Винтертур 2:2 Базель - Санкт-Галлен 1:0
Люцерн - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Серветт 0:2 Санкт-Галлен - Лугано 1:4 Лозанна - Санкт-Галлен 0:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Санкт-Галлен 4:0 РБ Лейпциг - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Цюрих 1:0 Янг Бойз - Санкт-Галлен 3:0 Санкт-Галлен - Ивердон 4:0 Базель - Санкт-Галлен 2:0 Санкт-Галлен - Ваккер Инсбрук 6:1 Санкт-Галлен - Винтертур 4:2 Стад Лозанна-Уши - Санкт-Галлен 2:5 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 3:1 Винтертур - Санкт-Галлен 2:1 Санкт-Галлен - Стад Лозанна-Уши 4:0
Лугано
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Люцерн - Лугано 0:1 Базель - Лугано 2:2 Лугано - Цюрих 2:0 Серветт - Лугано 2:1
Лугано - Янг Бойз 3:3 Базель - Лугано 0:1 Лугано - Грасcхоппер 0:0 Санкт-Галлен - Лугано 1:4 Лугано - Стад Лозанна-Уши 2:3 Лугано - Парадисо 1:1 Лугано - Шаффхаузен 1:0 Лугано - Генк 0:4 Серветт - Лугано 2:2 Лугано - Бешикташ 0:2 Лугано - Винтертур 2:1 Лугано - Базель 1:3 Лугано - Люцерн 1:0 Будё-Глимт - Лугано 5:2 Ивердон - Лугано 0:5 Лугано - Цюрих 0:3
Результаты матчей
Санкт-Галлен
Лугано
Точный счет
2:1
4 раза 31%
1:0
2 раза 15%
4:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 38%
1
3 раза 23%
4
3 раза 23%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
1 раз 8%
6
1 раз 8%
Точный счет
1:0
4 раза 31%
1:1
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
7 раз 54%
1
5 раз 38%
5
1 раз 8%
1
6 раз 46%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
1:0
6 раз 23%
2:1
5 раз 19%
1:1
3 раза 12%
2:0
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
2:1
4 раза 15%
0:1
3 раза 12%
2:3
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
4:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
0:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
8 раз 31%
1
8 раз 31%
2
5 раз 19%
4
3 раза 12%
3
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
10 раз 38%
2
6 раз 23%
0
4 раза 15%
3
3 раза 12%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Санкт-Галлен
Лугано
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
103
94
67
49
211
310
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
67
Больше Меньше
121
112
67
112
49
112
211
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
188
Больше Меньше
224
1016
1214
521
620
422
323
125
224
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|26
|15
|6
|5
|51 - 24
|51
|2.
|26
|14
|8
|4
|45 - 29
|50
|3.
|27
|11
|9
|7
|39 - 29
|42
|4.
|2:2
|27
|12
|5
|10
|48 - 41
|41
|5.
|2:2
|27
|12
|5
|10
|40 - 35
|41
|6.
|27
|11
|7
|9
|49 - 51
|40
|7.
|26
|11
|4
|11
|33 - 36
|37
|8.
|27
|9
|6
|12
|36 - 54
|33
|9.
|26
|9
|4
|13
|32 - 39
|31
|10.
|26
|7
|8
|11
|35 - 40
|29
|11.
|27
|8
|5
|14
|32 - 35
|29
|12.
|26
|3
|7
|16
|26 - 53
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|10
|2
|1
|32 - 8
|32
|2.
|2:2
|14
|10
|2
|2
|30 - 17
|32
|3.
|13
|8
|4
|1
|27 - 14
|28
|4.
|14
|8
|3
|3
|24 - 20
|27
|5.
|14
|8
|3
|3
|25 - 23
|27
|6.
|13
|7
|5
|1
|20 - 11
|26
|7.
|13
|8
|1
|4
|19 - 14
|25
|8.
|2:2
|13
|6
|3
|4
|21 - 17
|21
|9.
|13
|6
|2
|5
|22 - 15
|20
|10.
|13
|5
|4
|4
|19 - 15
|19
|11.
|13
|5
|2
|6
|16 - 16
|17
|12.
|13
|1
|6
|6
|13 - 28
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|6
|4
|3
|18 - 15
|22
|2.
|2:2
|14
|6
|2
|6
|27 - 24
|20
|3.
|13
|5
|4
|4
|19 - 16
|19
|4.
|14
|4
|4
|6
|19 - 18
|16
|5.
|13
|4
|2
|7
|16 - 23
|14
|6.
|13
|3
|4
|6
|25 - 31
|13
|7.
|13
|3
|3
|7
|14 - 22
|12
|8.
|13
|2
|4
|7
|16 - 25
|10
|9.
|2:2
|13
|2
|3
|8
|10 - 18
|9
|10.
|14
|2
|3
|9
|10 - 20
|9
|11.
|13
|2
|1
|10
|13 - 25
|7
|12.
|13
|1
|3
|9
|11 - 31
|6
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Лугано
|Целар Жан
|11 (2)
|Серветт
|Бедья Крис
|10 (3)
|Цюрих
|Маркезано Антонио
|9 (3)
|Лозанна
|Сене Кали
|9 (3)
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|9 (1)
|Санкт-Галлен
|Дзанотти Маттиа
|2 8
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|10
|Грасcхоппер
|Абраши Амир
|9
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|9
|Ивердон
|Лунгой Кристофер
|1 7