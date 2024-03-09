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  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 27. Стадион: . Зрители: 16790
Санкт-Галлен
2:3
Конец матча
Лугано
0'
1:0
3' Гол
Аколо Чадрак
1:1
10' Гол
Целар Жан
2:1
13' Гол
Жеббель Виллем
23' Желтая карточка
Гргич Анто
45' Желтая карточка
Саипи Амир
2:2
47' Гол
Махмуд Хадж
2:3
80' Гол
Бислими Уран
90' Желтая карточка
Christian Witzig
90'+7

Ход матча

3'
Аколо Чадрак
(Жеббель Виллем)
1:0
10'
1:1
Целар Жан
13'
Жеббель Виллем
2:1
23'
 
Гргич Анто
45'
 
Саипи Амир
47'
2:2
Махмуд Хадж
(Бислими Уран)
59'
 
Саббатини Хонатан
Май Ларс-Лукас
65'
Шмидт Исаак
Жеббель Виллем
 
65'
Гёртлер Лукас
Фон Моос Юлиан
 
69'
 
Маю Хишам
Киминьяни Янис
70'
 
Штеффен Ренато
Боттани Маттиа
77'
 
Вляди Шкельчим
Целар Жан
77'
 
Эспиноса Джон
Мацек Роман
80'
2:3
Бислими Уран
(Маю Хишам)
83'
Руис Виктор
Тома Бастьен
 
83'
Шуберт Фабиан
Окороджи Чима
 
84'
Nikolaj Moeller
Аколо Чадрак
 
90'
Christian Witzig
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 11
  • 3 Удары в створ 7
  • 4 Угловые 6
  • 0 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 240 Количество передач 576
  • 30 Владение мячом, % 70
1
Ати-Зиги
Лоуренс
46
Дзанотти
Маттиа
20
Фалльци
Альберт
15
Abdoulay
Diaby3
36
Окороджи
Чима
64
Стеванович
Михайло
37
Christian
Witzig
11
Фон
Моос
Юлиан
24
Тома
Бастьен
10
Аколо
Чадрак
9
Жеббель
Виллем
1
Саипи
Амир
17
Май
Ларс-Лукас
4
Крешник
Хайризи
5
Хайдари
Альбиан
29
Махмуд
Хадж
25
Бислими
Уран
16
Гргич
Анто
10
Боттани
Маттиа
21
Киминьяни
Янис
7
Мацек
Роман
9
Целар
Жан
Санкт-Галлен
4-1-2-1-2
Лугано
3-5-1-1

История личных встреч

Санкт-Галлен
Лугано

18 матчей

72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

72.2%
38.9%
13 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
12 побед 3 ничьи 0 побед

23 матча

8.7%
91.3%
0 побед 2 ничьи 21 победа

Первый тайм

17.4%
82.6%
0 побед 4 ничьи 17 побед

Второй тайм

30.4%
69.6%
0 побед 7 ничьих 19 побед

41 матч

31.7%
17.1%
51.2%
13 побед 7 ничьих 21 победа

Первый тайм

31.7%
26.8%
41.5%
13 побед 11 ничьих 17 побед

Второй тайм

29.3%
24.4%
46.3%
12 побед 10 ничьих 19 побед

История матчей

С
1:4
С
1:0
С
1:2
С
1:1
С
1:1
С
2:3
К
4:1
С
3:0
С
0:2
С
1:1
С
2:1
С
2:0
С
0:1
С
0:0
С
1:0
С
3:3
С
3:1
С
1:3
С
3:2
С
1:0
С
0:2
С
3:1
С
2:2
С
2:1
С
3:0
С
0:2
С
0:1
С
3:2
С
0:1
С
2:3
С
0:2
С
3:0
С
3:3
С
3:1
С
2:0
КШ
1:3
ЧЛ
3:1
ЧЛ
1:0
ТМС
1:3
ЧЛ
3:1
ЧЛ
2:1

Голы

Всего голов

27
28

Голов в среднем за матч

1.35
1.33

Среднее время на гол

66
67

Всего голов

41
28

Голов в среднем за матч

1.95
1.4

Среднее время на гол

46
64

Всего голов

68
56

Голов в среднем за матч

1.66
1.37

Тотал матчей

2.5
40
Больше 98%
Меньше 2%
1
33
Больше 80%
Меньше 20%
8
24
Больше 59%
Меньше 41%
17
17
Больше 41%
Меньше 59%
24
8
Больше 20%
Меньше 80%
33
2
Больше 5%
Меньше 95%
39

Среднее время на гол

54
65

Бомбардиры внутри турнира

Санкт-Галлен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аколо Чадрак 9 0.33
Жеббель Виллем 7 (1) 0.26
Шуберт Фабиан 3 0.11
Стеванович Михайло 3 0.11
Фалльци Альберт 3 0.11
Christian Witzig 2 (1) 0.07
Шмидт Исаак 2 0.07
Фон Моос Юлиан 1 0.04
Кинтилья Хорди 1 0.04
Тома Бастьен 1 0.04
Дзанотти Маттиа 1 0.04
Гёртлер Лукас 1 0.04
Nikolaj Moeller 1 0.04
Красничи Альбин 1 0.04
Фазлии Бетим 1 0.04
Милошевич Йован 1 0.04
Карлен Грегори 0 0
Окороджи Чима 0 0
Лугано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Целар Жан 11 (1) 0.41
Вляди Шкельчим 6 (1) 0.22
Бислими Уран 5 0.19
Штеффен Ренато 4 0.15
Махмуд Хадж 4 0.15
Саббатини Хонатан 3 0.11
Киминьяни Янис 3 0.11
Хайдари Альбиан 2 0.07
Крешник Хайризи 2 0.07
Боттани Маттиа 1 0.04
Мацек Роман 1 0.04
Валенсуэла Мильтон 1 0.04
Эль-Амин Амура Мохамед 1 0.04
Бабич Борис 1 0.04
Эспиноса Джон 1 0.04
Маркеш Мартим 1 0.04
Эль-Вафи Айман 1 0.04
Гргич Анто 0 0
Маю Хишам 0 0
Дуррер Адриан 0 0

Карточки

Санкт-Галлен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дзанотти Маттиа 8 2
Кинтилья Хорди 6 0
Шуберт Фабиан 6 0
Фалльци Альберт 6 0
Christian Witzig 6 0
Гёртлер Лукас 3 1
Фон Моос Юлиан 4 0
Abdoulay Diaby3 4 0
Станич Йозо 3 0
Фазлии Бетим 3 0
Шмидт Исаак 3 0
Карлен Грегори 2 0
Аколо Чадрак 2 0
Окороджи Чима 2 0
Ати-Зиги Лоуренс 2 0
Ватковяк Лукас 2 0
Ван дер Венне Рихард 2 0
Тома Бастьен 2 0
Nikolaj Moeller 2 0
Corsin Konietzke 2 0
Мамбимби Феликс 1 0
Стеванович Михайло 1 0
Patrick Sutter 1 0
Лугано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Саббатини Хонатан 6 0
Хайдари Альбиан 6 0
Вляди Шкельчим 5 0
Бислими Уран 5 0
Гргич Анто 3 1
Мацек Роман 4 0
Валенсуэла Мильтон 4 0
Маю Хишам 4 0
Крешник Хайризи 4 0
Эспиноса Джон 2 1
Маркеш Мартим 2 1
Штеффен Ренато 3 0
Май Ларс-Лукас 3 0
Саипи Амир 3 0
Киминьяни Янис 3 0
Махмуд Хадж 3 0
Боттани Маттиа 2 0
Эль-Вафи Айман 2 0
Chinwendu Nkama 0 1
Mattia Croci Torti 1 0
Целар Жан 1 0
Аригони Аллан 1 0

Результаты матчей

Санкт-Галлен
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Лугано
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

8
5

Упущенные победы

6
8
Санкт-Галлен
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
Лугано
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

12
10

Упущенные победы

8
17
Санкт-Галлен
78.3%
21.7%
18 побед 5 поражений
Первый тайм
52% (14)
37% (10)
11% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (14)
26% (7)
22% (6)
Лугано
47.8%
52.2%
11 побед 12 поражений
Первый тайм
33% (9)
37% (10)
30% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
37% (10)
33% (9)

Сухие победы

11
6

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

20
15

Упущенные победы

14
25

Голы по времени матча

Забито

30
28
17 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 21
10 Забивали первыми 8
13 Не забивали 14
6
20%
4
14%
1-15
6
20%
1
4%
16-30
5
17%
2
7%
31-45
2
7%
5
18%
46-60
7
23%
8
29%
61-75
4
13%
8
29%
76-90

Пропущено

18
24
6 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
3
17%
2
8%
1-15
1
6%
4
17%
16-30
2
11%
3
13%
31-45
4
22%
1
4%
46-60
2
11%
6
25%
61-75
6
33%
8
33%
76-90

Забито

10
20
3 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 5
20 Не забивали 17
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
2
10%
16-30
0
0%
5
25%
31-45
2
20%
3
15%
46-60
1
10%
5
25%
61-75
4
40%
5
25%
76-90

Пропущено

18
18
8 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 9
3
17%
4
22%
1-15
2
11%
2
11%
16-30
3
17%
3
17%
31-45
4
22%
4
22%
46-60
5
28%
2
11%
61-75
1
6%
3
17%
76-90

Забито

40
48
20 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 34
13 Забивали первыми 13
6 Не забивали 4
7
18%
4
8%
1-15
8
20%
3
6%
16-30
5
13%
7
15%
31-45
4
10%
8
17%
46-60
8
20%
13
27%
61-75
8
20%
13
27%
76-90

Пропущено

36
42
14 В 1-м тайме 18
22 Во 2-м тайме 24
14 Пропускали первыми 13
22 Не пропускали 19
6
17%
6
14%
1-15
3
8%
6
14%
16-30
5
14%
6
14%
31-45
8
22%
5
12%
46-60
7
19%
8
19%
61-75
7
19%
11
26%
76-90

Результаты последних матчей

Санкт-Галлен
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Серветт - Санкт-Галлен 2:0 Санкт-Галлен - Стад Лозанна-Уши 1:0 Санкт-Галлен - Винтертур 2:2 Базель - Санкт-Галлен 1:0
Люцерн - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Серветт 0:2 Санкт-Галлен - Лугано 1:4 Лозанна - Санкт-Галлен 0:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Санкт-Галлен 4:0 РБ Лейпциг - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Цюрих 1:0 Янг Бойз - Санкт-Галлен 3:0 Санкт-Галлен - Ивердон 4:0 Базель - Санкт-Галлен 2:0 Санкт-Галлен - Ваккер Инсбрук 6:1 Санкт-Галлен - Винтертур 4:2 Стад Лозанна-Уши - Санкт-Галлен 2:5 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 3:1 Винтертур - Санкт-Галлен 2:1 Санкт-Галлен - Стад Лозанна-Уши 4:0
Лугано
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Люцерн - Лугано 0:1 Базель - Лугано 2:2 Лугано - Цюрих 2:0 Серветт - Лугано 2:1
Лугано - Янг Бойз 3:3 Базель - Лугано 0:1 Лугано - Грасcхоппер 0:0 Санкт-Галлен - Лугано 1:4 Лугано - Стад Лозанна-Уши 2:3 Лугано - Парадисо 1:1 Лугано - Шаффхаузен 1:0 Лугано - Генк 0:4 Серветт - Лугано 2:2 Лугано - Бешикташ 0:2 Лугано - Винтертур 2:1 Лугано - Базель 1:3 Лугано - Люцерн 1:0 Будё-Глимт - Лугано 5:2 Ивердон - Лугано 0:5 Лугано - Цюрих 0:3

Результаты матчей

Санкт-Галлен
Лугано

Точный счет

2:1
4 раза 29%
1:0
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
6 раз 43%
1
3 раза 21%
4
3 раза 21%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
1 раз 8%
6
1 раз 8%

Точный счет

1:0
4 раза 31%
1:1
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 54%
1
5 раз 38%
5
1 раз 8%
1
6 раз 43%
3
3 раза 21%
2
2 раза 14%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

1:0
6 раз 22%
2:1
5 раз 19%
1:1
3 раза 11%
2:0
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
2:1
4 раза 15%
2:3
3 раза 11%
0:1
3 раза 11%
0:3
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
4:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
0:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
8 раз 30%
1
8 раз 30%
2
6 раз 22%
4
3 раза 11%
3
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
10 раз 37%
2
6 раз 22%
0
4 раза 15%
3
4 раза 15%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Санкт-Галлен
Лугано

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
10
3
10
4
1.5
6
7
4
10
2.5
2
11
3
11
3.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
7
0.5
Больше Меньше
13
1
1
12
1.5
7
7
1
12
2.5
5
9
1
12
3.5
2
12
1
12
4.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
8
0.5
Больше Меньше
23
4
11
16
1.5
13
14
5
22
2.5
7
20
4
23
3.5
3
24
1
26
4.5
2
25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 27 16 6 5 56 - 25 54
2.
Серветт
 27 15 8 4 48 - 30 53
3.
Лугано
 27 13 4 10 49 - 41 43
4.
Цюрих
 27 11 9 7 39 - 29 42
5.
Санкт-Галлен
 27 12 4 11 40 - 36 40
6.
Винтертур
 27 11 7 9 49 - 51 40
7.
Люцерн
 27 11 4 12 34 - 38 37
8.
Ивердон
 27 9 6 12 36 - 54 33
9.
Базель
 27 9 4 14 33 - 44 31
10.
Грасcхоппер
 27 8 5 14 32 - 35 29
11.
Лозанна
 27 7 8 12 36 - 43 29
12.
Стад Лозанна-Уши
 27 4 7 16 28 - 54 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 14 11 2 1 37 - 9 35
2.
Санкт-Галлен
 14 10 1 3 30 - 18 31
3.
Серветт
 14 9 4 1 30 - 15 31
4.
Винтертур
 14 8 3 3 24 - 20 27
5.
Ивердон
 14 8 3 3 25 - 23 27
6.
Цюрих
 13 7 5 1 20 - 11 26
7.
Люцерн
 13 8 1 4 19 - 14 25
8.
Лугано
 13 6 3 4 21 - 17 21
9.
Грасcхоппер
 13 6 2 5 22 - 15 20
10.
Лозанна
 13 5 4 4 19 - 15 19
11.
Базель
 13 5 2 6 16 - 16 17
12.
Стад Лозанна-Уши
 14 2 6 6 15 - 29 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серветт
 13 6 4 3 18 - 15 22
2.
Лугано
 14 7 1 6 28 - 24 22
3.
Янг Бойз
 13 5 4 4 19 - 16 19
4.
Цюрих
 14 4 4 6 19 - 18 16
5.
Базель
 14 4 2 8 17 - 28 14
6.
Винтертур
 13 3 4 6 25 - 31 13
7.
Люцерн
 14 3 3 8 15 - 24 12
8.
Лозанна
 14 2 4 8 17 - 28 10
9.
Санкт-Галлен
 13 2 3 8 10 - 18 9
10.
Грасcхоппер
 14 2 3 9 10 - 20 9
11.
Стад Лозанна-Уши
 13 2 1 10 13 - 25 7
12.
Ивердон
 13 1 3 9 11 - 31 6
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Лугано Целар Жан 11 (2)
Серветт Бедья Крис 10 (3)
Цюрих Маркезано Антонио 9 (3)
Лозанна Сене Кали 9 (3)
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 9 (1)
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Топ нарушителей
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 2 8
Янг Бойз Али Мохамед 11
Лозанна Дюссенн Ноэ 10
Люцерн Белоко Стефан 2 6
Грасcхоппер Абраши Амир 9
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    • 47'
      Г О О О О Л - Махмуд Хадж бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Где смотреть матч Санкт-Галлен 2:3 Лугано онлайн

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