Тур: 27. Стадион: АФГ Арена. Зрители: 16790
2:3
Конец матча
0'
1:0
3' ГолАколо Чадрак
1:1
10' ГолЦелар Жан
2:1
13' ГолЖеббель Виллем
23' Желтая карточкаГргич Анто
45' Желтая карточкаСаипи Амир
2:2
47' ГолМахмуд Хадж
2:3
80' ГолБислими Уран
90' Желтая карточкаChristian Witzig
90'+7
Ход матча
3'
1:0
10'
1:1
13'
2:1
23'
45'
47'
2:2
80'
2:3
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 11
-
3 Удары в створ 7
-
4 Угловые 6
-
0 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
240 Количество передач 576
-
30 Владение мячом, % 70
24
Тома
Бастьен
10
Аколо
Чадрак
29
Махмуд
Хадж
25
Бислими
Уран
16
Гргич
Анто
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Тома БастьенПолузащитник
-
10 Аколо ЧадракНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Руис ВикторПолузащитник
-
33 Шмидт ИсаакПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Peter Zeidler
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Махмуд ХаджПолузащитник
-
25 Бислими УранПолузащитник
-
16 Гргич АнтоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Маю ХишамПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
13 Serif Berbic
-
Главный тренер: Кроки-Торти Маттиа
История личных встреч
Санкт-Галлен
Лугано
18 матчей
72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
72.2%
38.9%
13 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
16.7%
16.6%
12 побед 3 ничьи 0 побед
23 матча
8.7%
91.3%
0 побед 2 ничьи 21 победа
Первый тайм
17.4%
82.6%
0 побед 4 ничьи 17 побед
Второй тайм
30.4%
69.6%
0 побед 7 ничьих 19 побед
41 матч
31.7%
17.1%
51.2%
13 побед 7 ничьих 21 победа
Первый тайм
31.7%
26.8%
41.5%
13 побед 11 ничьих 17 побед
Второй тайм
29.3%
24.4%
46.3%
12 побед 10 ничьих 19 побед
История матчей
Голы
Всего голов
27
28
Голов в среднем за матч
1.35
1.33
Среднее время на гол
66
67
Всего голов
41
28
Голов в среднем за матч
1.95
1.4
Среднее время на гол
46
64
Всего голов
68
56
Голов в среднем за матч
1.66
1.37
Тотал матчей
2.5
40
Больше 98%
Меньше 2%
1
33
Больше 80%
Меньше 20%
8
24
Больше 59%
Меньше 41%
17
17
Больше 41%
Меньше 59%
24
8
Больше 20%
Меньше 80%
33
2
Больше 5%
Меньше 95%
39
Среднее время на гол
54
65
Бомбардиры внутри турнира
Санкт-Галлен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аколо Чадрак
|9
|0.33
|Жеббель Виллем
|7 (1)
|0.26
|Шуберт Фабиан
|3
|0.11
|Стеванович Михайло
|3
|0.11
|Фалльци Альберт
|3
|0.11
|Christian Witzig
|2 (1)
|0.07
|Шмидт Исаак
|2
|0.07
|Фон Моос Юлиан
|1
|0.04
|Кинтилья Хорди
|1
|0.04
|Тома Бастьен
|1
|0.04
|Дзанотти Маттиа
|1
|0.04
|Гёртлер Лукас
|1
|0.04
|Nikolaj Moeller
|1
|0.04
|Красничи Альбин
|1
|0.04
|Фазлии Бетим
|1
|0.04
|Милошевич Йован
|1
|0.04
|Карлен Грегори
|0
|0
|Окороджи Чима
|0
|0
Лугано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Целар Жан
|11 (1)
|0.41
|Вляди Шкельчим
|6 (1)
|0.22
|Бислими Уран
|5
|0.19
|Штеффен Ренато
|4
|0.15
|Махмуд Хадж
|4
|0.15
|Саббатини Хонатан
|3
|0.11
|Киминьяни Янис
|3
|0.11
|Хайдари Альбиан
|2
|0.07
|Крешник Хайризи
|2
|0.07
|Боттани Маттиа
|1
|0.04
|Мацек Роман
|1
|0.04
|Валенсуэла Мильтон
|1
|0.04
|Эль-Амин Амура Мохамед
|1
|0.04
|Бабич Борис
|1
|0.04
|Эспиноса Джон
|1
|0.04
|Маркеш Мартим
|1
|0.04
|Эль-Вафи Айман
|1
|0.04
|Гргич Анто
|0
|0
|Маю Хишам
|0
|0
|Дуррер Адриан
|0
|0
Карточки
Санкт-Галлен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дзанотти Маттиа
|8
|2
|Кинтилья Хорди
|6
|0
|Шуберт Фабиан
|6
|0
|Фалльци Альберт
|6
|0
|Christian Witzig
|6
|0
|Гёртлер Лукас
|3
|1
|Фон Моос Юлиан
|4
|0
|Abdoulay Diaby3
|4
|0
|Станич Йозо
|3
|0
|Фазлии Бетим
|3
|0
|Шмидт Исаак
|3
|0
|Карлен Грегори
|2
|0
|Аколо Чадрак
|2
|0
|Окороджи Чима
|2
|0
|Ати-Зиги Лоуренс
|2
|0
|Ватковяк Лукас
|2
|0
|Ван дер Венне Рихард
|2
|0
|Тома Бастьен
|2
|0
|Nikolaj Moeller
|2
|0
|Corsin Konietzke
|2
|0
|Мамбимби Феликс
|1
|0
|Стеванович Михайло
|1
|0
|Patrick Sutter
|1
|0
Лугано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Саббатини Хонатан
|6
|0
|Хайдари Альбиан
|6
|0
|Вляди Шкельчим
|5
|0
|Бислими Уран
|5
|0
|Гргич Анто
|3
|1
|Мацек Роман
|4
|0
|Валенсуэла Мильтон
|4
|0
|Маю Хишам
|4
|0
|Крешник Хайризи
|4
|0
|Эспиноса Джон
|2
|1
|Маркеш Мартим
|2
|1
|Штеффен Ренато
|3
|0
|Май Ларс-Лукас
|3
|0
|Саипи Амир
|3
|0
|Киминьяни Янис
|3
|0
|Махмуд Хадж
|3
|0
|Боттани Маттиа
|2
|0
|Эль-Вафи Айман
|2
|0
|Chinwendu Nkama
|0
|1
|Mattia Croci Torti
|1
|0
|Целар Жан
|1
|0
|Аригони Аллан
|1
|0
Результаты матчей
Санкт-Галлен
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Лугано
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
8
5
Упущенные победы
6
8
Санкт-Галлен
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
Лугано
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
12
10
Упущенные победы
8
17
Санкт-Галлен
78.3%
21.7%
18 побед 5 поражений
Первый тайм
52% (14)
37% (10)
11% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (14)
26% (7)
22% (6)
Лугано
47.8%
52.2%
11 побед 12 поражений
Первый тайм
33% (9)
37% (10)
30% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
37% (10)
33% (9)
Сухие победы
11
6
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
20
15
Упущенные победы
14
25
Голы по времени матча
Забито
30
28
17 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 21
10 Забивали первыми 8
13 Не забивали 14
6
20%
4
14%
1-15
6
20%
1
4%
16-30
5
17%
2
7%
31-45
2
7%
5
18%
46-60
7
23%
8
29%
61-75
4
13%
8
29%
76-90
Пропущено
18
24
6 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
3
17%
2
8%
1-15
1
6%
4
17%
16-30
2
11%
3
13%
31-45
4
22%
1
4%
46-60
2
11%
6
25%
61-75
6
33%
8
33%
76-90
Забито
10
20
3 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 5
20 Не забивали 17
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
2
10%
16-30
0
0%
5
25%
31-45
2
20%
3
15%
46-60
1
10%
5
25%
61-75
4
40%
5
25%
76-90
Пропущено
18
18
8 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 9
3
17%
4
22%
1-15
2
11%
2
11%
16-30
3
17%
3
17%
31-45
4
22%
4
22%
46-60
5
28%
2
11%
61-75
1
6%
3
17%
76-90
Забито
40
48
20 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 34
13 Забивали первыми 13
6 Не забивали 4
7
18%
4
8%
1-15
8
20%
3
6%
16-30
5
13%
7
15%
31-45
4
10%
8
17%
46-60
8
20%
13
27%
61-75
8
20%
13
27%
76-90
Пропущено
36
42
14 В 1-м тайме 18
22 Во 2-м тайме 24
14 Пропускали первыми 13
22 Не пропускали 19
6
17%
6
14%
1-15
3
8%
6
14%
16-30
5
14%
6
14%
31-45
8
22%
5
12%
46-60
7
19%
8
19%
61-75
7
19%
11
26%
76-90
Результаты последних матчей
Санкт-Галлен
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Серветт - Санкт-Галлен 2:0 Санкт-Галлен - Стад Лозанна-Уши 1:0 Санкт-Галлен - Винтертур 2:2 Базель - Санкт-Галлен 1:0
Люцерн - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Серветт 0:2 Санкт-Галлен - Лугано 1:4 Лозанна - Санкт-Галлен 0:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Санкт-Галлен 4:0 РБ Лейпциг - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Цюрих 1:0 Янг Бойз - Санкт-Галлен 3:0 Санкт-Галлен - Ивердон 4:0 Базель - Санкт-Галлен 2:0 Санкт-Галлен - Ваккер Инсбрук 6:1 Санкт-Галлен - Винтертур 4:2 Стад Лозанна-Уши - Санкт-Галлен 2:5 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 3:1 Винтертур - Санкт-Галлен 2:1 Санкт-Галлен - Стад Лозанна-Уши 4:0
Лугано
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Люцерн - Лугано 0:1 Базель - Лугано 2:2 Лугано - Цюрих 2:0 Серветт - Лугано 2:1
Лугано - Янг Бойз 3:3 Базель - Лугано 0:1 Лугано - Грасcхоппер 0:0 Санкт-Галлен - Лугано 1:4 Лугано - Стад Лозанна-Уши 2:3 Лугано - Парадисо 1:1 Лугано - Шаффхаузен 1:0 Лугано - Генк 0:4 Серветт - Лугано 2:2 Лугано - Бешикташ 0:2 Лугано - Винтертур 2:1 Лугано - Базель 1:3 Лугано - Люцерн 1:0 Будё-Глимт - Лугано 5:2 Ивердон - Лугано 0:5 Лугано - Цюрих 0:3
Результаты матчей
Санкт-Галлен
Лугано
Точный счет
2:1
4 раза 29%
1:0
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
6 раз 43%
1
3 раза 21%
4
3 раза 21%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
1 раз 8%
6
1 раз 8%
Точный счет
1:0
4 раза 31%
1:1
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 54%
1
5 раз 38%
5
1 раз 8%
1
6 раз 43%
3
3 раза 21%
2
2 раза 14%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
1:0
6 раз 22%
2:1
5 раз 19%
1:1
3 раза 11%
2:0
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
2:1
4 раза 15%
2:3
3 раза 11%
0:1
3 раза 11%
0:3
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
4:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
0:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
8 раз 30%
1
8 раз 30%
2
6 раз 22%
4
3 раза 11%
3
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
10 раз 37%
2
6 раз 22%
0
4 раза 15%
3
4 раза 15%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Санкт-Галлен
Лугано
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
103
104
67
410
211
311
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
67
Больше Меньше
131
112
77
112
59
112
212
112
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
198
Больше Меньше
234
1116
1314
522
720
423
324
126
225
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Лугано
|Целар Жан
|11 (2)
|Серветт
|Бедья Крис
|10 (3)
|Цюрих
|Маркезано Антонио
|9 (3)
|Лозанна
|Сене Кали
|9 (3)
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|9 (1)
|Санкт-Галлен
|Дзанотти Маттиа
|2 8
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|11
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|10
|Люцерн
|Белоко Стефан
|2 6
|Грасcхоппер
|Абраши Амир
|9