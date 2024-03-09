Anis Hadj Moussa нанес удар, но тот был заблокирован.

Anis Hadj Moussa нанес удар, но тот был заблокирован.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Команда Валвейк имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Anis Hadj Moussa нанес удар, но тот был заблокирован.

45' Мейерс Арон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Удар от ворот произведет Валвейк

45' Аркус Карлан не смог попасть в створ ударом издали

45' Мердинк Мекс из команды Витесс нанес удар, мяч после которого попал в штангу, после того, как вратарь отбил мяч.

45' Бутра Амин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

43' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Аркус Карлан из команды Витесс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

43' Матч возобновлен

42' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

42' Румерату Годфрид на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

42' Anis Hadj Moussa наказан за толчок Мин Давид

39' Удар от ворот произведет Витесс

39' Локеза Крис оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

37' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

36' Леливелд Юлиан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

34' Хорошую попытку сделал Бутра Амин . Удар в створ, но вратарь начеку

33' Ааронсон Пакстен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

32' Вассен Этьенн взял и забрал мяч на выходе

31' Ром Элой взял и забрал мяч на выходе

28' Леливелд Юлиан из команды Валвейк своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

27' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

27' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Клеонизе Денильо навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

24' Укили Яссин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

24' Клеонизе Денильо навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

23' Удар от ворот произведет Валвейк

22' Хорошую попытку сделал Локеза Крис . Удар в створ, но вратарь начеку

21' Валвейк идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' Мейерс Арон наказан за толчок Anis Hadj Moussa

16' Хорошую попытку сделал Мин Давид . Удар в створ, но вратарь начеку

16' Валвейк идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' Anis Hadj Moussa наказан за толчок Мейерс Арон

13' Нимейер Рёвен наказан за толчок Anis Hadj Moussa

12' Клеонизе Денильо навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

11' Удар от ворот произведет Валвейк

11' Козловски Кацпер не смог попасть в створ ударом издали

10' Мёленстен Мелле создает голевую возможность для своего партнера по команде.

10' Вассен Этьенн взял и забрал мяч на выходе

6' Хорошую попытку сделал Мин Давид . Удар в створ, но вратарь начеку

5' Нимейер Рёвен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

4' Матч остановлен

3' Локеза Крис создает голевую возможность для своего партнера по команде.

2' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Витесс начинает с центра поля

1' Судья начинает матч