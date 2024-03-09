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  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 25. Стадион: . Главный судья: Линдхут Аллард
Валвейк
1:0
Второй тайм: 46'
Витесс
0'
1:0
28' Гол
Мин Давид

Ход матча

28'
Мин Давид
(Леливелд Юлиан)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 1
  • 178 Количество передач 270
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Валвейк
Ничья
Витесс
2.30
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8.10
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Все Коэффициенты
1
Вассен
Этьенн
2
Леливелд
Юлиан
4
Адевойе
Шоун
3
Ван
ден
Бёйс
Дарио
28
Мейерс
Арон
24
Румерату
Годфрид
6
Укили
Яссин
7
Клеонизе
Денильо
27
Нимейер
Рёвен
14
Локеза
Крис
9
Мин
Давид
1
Ром
Элой
2
Аркус
Карлан
29
Исима-Мирен
Николя
15
Хендрикс
Рамон
5
Пинту
Мика
14
Ааронсон
Пакстен
20
Мёленстен
Мелле
17
Козловски
Кацпер
28
Anis
Hadj
Moussa
35
Мердинк
Мекс
7
Бутра
Амин
Валвейк
4-2-3-1
Витесс
4-3-3

История личных встреч

Валвейк
Витесс

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

114.3%
28.6%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
57.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 9 побед

19 матчей

36.8%
15.8%
47.4%
7 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

42.1%
26.3%
31.6%
8 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

26.3%
26.3%
47.4%
5 побед 5 ничьих 9 побед

История матчей

Э
0:2
Э
1:0
Э
2:2
Э
1:2
Э
1:2
Э
1:1
Э
0:1
Э
1:2
К
4:1
Э
3:1
Э
4:2
Э
3:2
Э
2:2
Э
2:1
Э
1:3
Э
1:0
Э
4:0
Э
4:1
Э
3:1

Голы

Всего голов

16
13

Голов в среднем за матч

1.78
1.3

Среднее время на гол

50
69

Всего голов

22
13

Голов в среднем за матч

2.2
1.44

Среднее время на гол

40
62

Всего голов

38
26

Голов в среднем за матч

2
1.37

Тотал матчей

2.5
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
10
Больше 53%
Меньше 47%
9
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

45
65

Бомбардиры внутри турнира

Валвейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крамер Михил 7 (4) 0.28
Укили Яссин 6 0.24
Мин Давид 4 (1) 0.16
Стеванович Филип 2 0.08
Клеонизе Денильо 1 0.04
Локеза Крис 1 0.04
Маргарет Рихонелл 1 0.04
Мейерс Арон 0 0
Леливелд Юлиан 0 0
Румерату Годфрид 0 0
Витесс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Гинкел Марко 4 0.16
Манхуф Миллион 4 0.16
Бутра Амин 2 0.08
Козловски Кацпер 1 0.04
Исима-Мирен Николя 1 0.04
Пинту Мика 1 0.04
Мёленстен Мелле 1 0.04
Ороз Алоис 1 0.04
Ааронсон Пакстен 1 0.04
Тилеманс Матейс 1 0.04
Де Регт Гиан 1 0.04
Аркус Карлан 0 0
Бёйтинк Томас 0 0
Хамулич Саид 0 0
Anis Hadj Moussa 0 0

Карточки

Валвейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мейерс Арон 7 0
Укили Яссин 5 0
Румерату Годфрид 3 1
Крамер Михил 4 0
Вассен Этьенн 2 1
Леливелд Юлиан 3 0
Адевойе Шоун 1 1
Ван ден Бёйс Дарио 2 0
Гаари Жюрьен 2 0
Фелида Кевин 2 0
Маргарет Рихонелл 2 0
Сёнтьенс Матс 1 0
Нимейер Рёвен 1 0
Мин Давид 1 0
Стеванович Филип 1 0
Локеза Крис 1 0
Витесс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ороз Алоис 6 0
Мёленстен Мелле 4 1
Хендрикс Рамон 5 0
Козловски Кацпер 4 0
Ван Гинкел Марко 2 1
Исима-Мирен Николя 2 1
Аркус Карлан 3 0
Домджони Тони 2 0
Бутра Амин 2 0
Корнелисс Энцо 2 0
Тилеманс Матейс 2 0
Хамулич Саид 2 0
Де Регт Гиан 2 0
Манхуф Миллион 0 1
Ром Элой 1 0
Пинту Мика 1 0
Перссон Йоэль 1 0

Результаты матчей

Валвейк
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
Витесс
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

8
5
Валвейк
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
17% (2)
25% (3)
Витесс
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
8% (1)
17% (2)
75% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)

Сухие победы

7
0

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

19
17

Упущенные победы

5
4
Валвейк
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
38% (9)
42% (10)
21% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
33% (8)
33% (8)
Витесс
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
21% (5)
33% (8)
46% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
33% (8)
29% (7)

Сухие победы

9
3

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

20
20

Упущенные победы

13
9

Голы по времени матча

Забито

13
12
7 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 2
16 Не забивали 17
1
8%
1
8%
1-15
3
23%
2
17%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
3
23%
3
25%
46-60
1
8%
1
8%
61-75
2
15%
5
42%
76-90

Пропущено

20
30
6 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 12
0
0%
6
20%
1-15
2
10%
5
17%
16-30
4
20%
4
13%
31-45
6
30%
6
20%
46-60
2
10%
3
10%
61-75
6
30%
6
20%
76-90

Забито

7
7
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
19 Не забивали 18
2
29%
2
29%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
14%
2
29%
76-90

Пропущено

21
19
10 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 9
1
5%
2
11%
1-15
6
29%
3
16%
16-30
3
14%
3
16%
31-45
1
5%
2
11%
46-60
3
14%
3
16%
61-75
7
33%
6
32%
76-90

Забито

20
19
11 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 5
11 Не забивали 11
3
15%
3
16%
1-15
3
15%
4
21%
16-30
5
25%
0
0%
31-45
5
25%
3
16%
46-60
1
5%
2
11%
61-75
3
15%
7
37%
76-90

Пропущено

41
49
16 В 1-м тайме 23
25 Во 2-м тайме 26
16 Пропускали первыми 17
21 Не пропускали 21
1
2%
8
16%
1-15
8
20%
8
16%
16-30
7
17%
7
14%
31-45
7
17%
8
16%
46-60
5
12%
6
12%
61-75
13
32%
12
24%
76-90

Результаты последних матчей

Валвейк
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Гоу Эхед Иглс - Валвейк 1:0 Валвейк - Фортуна Ситтард 0:1 Фейеноорд - Валвейк 1:0 Валвейк - НЕК Неймеген 2:0
Твенте - Валвейк 3:0 Валвейк - Спарта Роттердам 1:1 Аякс - Валвейк 4:1 Валвейк - Хераклес 1:2 Валвейк - Кавкаб Марракеш 1:1 Утрехт - Валвейк 1:1 Фортуна Ситтард - Валвейк 1:0 Валвейк - Аякс 2:3 Валвейк - Эксельсиор 2:2 ПЕК Зволле - Валвейк 1:2 Валвейк - Гоу Эхед Иглс 0:1 Валвейк - Фейеноорд 1:2 Утрехт - Валвейк 3:2 Спарта Роттердам - Валвейк 2:0 Валвейк - Волендам 2:1 Алмере Сити - Валвейк 1:0
Витесс
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Витесс - Твенте 1:2 Спортинг Каскейдс - Витесс 2:0 Эксельсиор - Витесс 1:2 Ройял Бобо-Диуласо - Витесс 0:2
Витесс - Волендам 1:1 Витесс - Расинг Бобо Диулассо 2:1 Хераклес - Витесс 3:2 Салитас - Витесс 2:0 Камбюр - Витесс 3:1 Витесс - Гоу Эхед Иглс 0:2 Витесс - Салитас 0:0 ПЕК Зволле - Витесс 1:0 Витесс - Фейеноорд 1:2 Витесс - Амстердамсхе 1:0 Витесс - Спортинг Каскейдс 1:1 Витесс - Утрехт 0:0 Фасо-Йенненга - Витесс 2:2 Бохум - Витесс 2:0 Витесс - Херенвен 1:0 Алмере Сити - Витесс 5:0

Результаты матчей

Валвейк
Витесс

Точный счет

0:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
0:2
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
2:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
6 раз 50%
0
5 раз 42%
2
1 раз 8%

Точный счет

1:0
4 раза 33%
3:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
5:0
2 раза 17%
1:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
7 раз 58%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
0
6 раз 50%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:0
5 раз 21%
1:2
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:2
4 раза 17%
0:2
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
1:3
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
5:0
2 раза 8%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
10 раз 42%
1
8 раз 33%
2
6 раз 25%
0
11 раз 46%
1
8 раз 33%
2
4 раза 17%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Валвейк
Витесс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
7
5
4
8
1.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
7
0.5
Больше Меньше
6
6
2
10
1.5
4
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
10
0.5
Больше Меньше
13
11
6
18
1.5
5
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 25 22 3 0 80 - 13 69
2.
Фейеноорд
 Заявка 24 17 5 2 63 - 19 56
3.
Твенте
 Заявка 25 16 5 4 49 - 24 53
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 24 12 7 5 46 - 25 43
5.
Аякс
 Заявка 24 11 6 7 56 - 48 39
6.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 25 10 7 8 38 - 33 37
7.
НЕК Неймеген
 Заявка 24 9 9 6 50 - 40 36
8.
Утрехт
 Заявка 25 8 9 8 30 - 33 33
9.
Херенвен
 Заявка 24 9 4 11 40 - 44 31
10.
Фортуна Ситтард
 Заявка 24 8 6 10 28 - 41 30
11.
Спарта Роттердам
 Заявка 25 8 6 11 31 - 36 30
12.
Алмере Сити
 Заявка 25 7 8 10 25 - 42 29
13.
ПЕК Зволле
 Заявка 24 7 6 11 32 - 43 27
14.
Хераклес
 Заявка 24 6 5 13 31 - 55 23
15.
Эксельсиор
 Заявка 24 4 9 11 38 - 52 21
16.
Валвейк
 1:0 Заявка 25 6 3 16 23 - 44 21
17.
Витесс
 0:1 Заявка 25 4 4 17 19 - 50 16
18.
Волендам
 Заявка 24 3 4 17 25 - 62 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 12 11 1 0 35 - 7 34
2.
Твенте
 Заявка 13 10 1 2 27 - 14 31
3.
Фейеноорд
 Заявка 12 8 3 1 29 - 8 27
4.
Аякс
 Заявка 12 7 3 2 29 - 18 24
5.
АЗ Алкмаар
 Заявка 12 7 2 3 28 - 14 23
6.
НЕК Неймеген
 Заявка 12 6 3 3 26 - 16 21
7.
Фортуна Ситтард
 Заявка 12 6 3 3 22 - 16 21
8.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 13 6 3 4 26 - 16 21
9.
Херенвен
 Заявка 12 6 2 4 22 - 16 20
10.
Утрехт
 Заявка 12 4 5 3 20 - 20 17
11.
Хераклес
 Заявка 12 4 3 5 18 - 28 15
12.
Валвейк
 1:0 Заявка 13 4 2 7 16 - 23 14
13.
Алмере Сити
 Заявка 13 3 5 5 13 - 21 14
14.
Спарта Роттердам
 Заявка 12 3 4 5 15 - 20 13
15.
Эксельсиор
 Заявка 12 2 6 4 17 - 21 12
16.
ПЕК Зволле
 Заявка 12 3 2 7 11 - 23 11
17.
Волендам
 Заявка 12 2 1 9 11 - 32 7
18.
Витесс
 0:1 Заявка 12 1 4 7 8 - 18 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 13 11 2 0 45 - 6 35
2.
Фейеноорд
 Заявка 12 9 2 1 34 - 11 29
3.
Твенте
 Заявка 12 6 4 2 22 - 10 22
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 12 5 5 2 18 - 11 20
5.
Спарта Роттердам
 Заявка 13 5 2 6 16 - 16 17
6.
ПЕК Зволле
 Заявка 12 4 4 4 21 - 20 16
7.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 12 4 4 4 12 - 17 16
8.
Утрехт
 Заявка 13 4 4 5 10 - 13 16
9.
Аякс
 Заявка 12 4 3 5 27 - 30 15
10.
Алмере Сити
 Заявка 12 4 3 5 12 - 21 15
11.
НЕК Неймеген
 Заявка 12 3 6 3 24 - 24 15
12.
Херенвен
 Заявка 12 3 2 7 18 - 28 11
13.
Эксельсиор
 Заявка 12 2 3 7 21 - 31 9
14.
Фортуна Ситтард
 Заявка 12 2 3 7 6 - 25 9
15.
Витесс
 0:1 Заявка 13 3 0 10 11 - 32 9
16.
Хераклес
 Заявка 12 2 2 8 13 - 27 8
17.
Валвейк
 1:0 Заявка 12 2 1 9 7 - 21 7
18.
Волендам
 Заявка 12 1 3 8 14 - 30 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
ПСВ Де Йонг Люк 22 (11)
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 22 (5)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 22 (2)
Аякс Бробби Брайан 16 (7)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 12 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Твенте Садилек Михал 1 6
Валвейк Мейерс Арон 7
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 5
Эксельсиор Загре Артур 1 5
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 5
Весь список
  • 50'
    Витесс пытается что-то создать.
  • 50'
    Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 50'
    Контроль мяча: Валвейк: 42%, Витесс: 58%.
  • 49'
    Anis Hadj Moussa нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 49'
    Мердинк Мекс создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 49'
    Anis Hadj Moussa нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 48'
    Мин Давид создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 48'
    Ааронсон Пакстен создает голевую возможность для своего партнера по команде.
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Mandemakers Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Валвейк
    Ничья
    Витесс
    2.30
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    4.50
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    8.10
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