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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 25. Стадион: . Зрители: 6862 Главный судья: Линдхут Аллард
Валвейк
3:1
Конец матча
Витесс
0'
1:0
28' Гол
Мин Давид
1:1
56' Гол
Ааронсон Пакстен
2:1
71' Гол
Нимейер Рёвен
83' Желтая карточка
Локеза Крис
3:1
90' Гол
Крамер Михил
90'+5

Ход матча

28'
Мин Давид
(Леливелд Юлиан)
1:0
46'
Маргарет Рихонелл
Клеонизе Денильо
 
46'
Фелида Кевин
Румерату Годфрид
 
46'
 
Де Регт Гиан
Бутра Амин
56'
1:1
Ааронсон Пакстен
(Козловски Кацпер)
71'
Нимейер Рёвен
(Ван ден Бёйс Дарио)
2:1
78'
 
Ван Гинкел Марко
Пинту Мика
83'
Гаари Жюрьен
Леливелд Юлиан
 
83'
Крамер Михил
Нимейер Рёвен
 
83'
Локеза Крис
 
86'
Стеванович Филип
Локеза Крис
 
90'
Крамер Михил
(Маргарет Рихонелл)
3:1

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 6
  • 6 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 5
  • 1 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 2
  • 362 Количество передач 479
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
1
Вассен
Этьенн
2
Леливелд
Юлиан
4
Адевойе
Шоун
3
Ван
ден
Бёйс
Дарио
28
Мейерс
Арон
24
Румерату
Годфрид
6
Укили
Яссин
7
Клеонизе
Денильо
27
Нимейер
Рёвен
14
Локеза
Крис
9
Мин
Давид
1
Ром
Элой
2
Аркус
Карлан
29
Исима-Мирен
Николя
15
Хендрикс
Рамон
5
Пинту
Мика
14
Ааронсон
Пакстен
20
Мёленстен
Мелле
17
Козловски
Кацпер
28
Anis
Hadj
Moussa
35
Мердинк
Мекс
7
Бутра
Амин
Валвейк
4-2-3-1
Витесс
4-3-3

История личных встреч

Валвейк
Витесс

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

114.3%
28.6%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
57.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 9 побед

19 матчей

36.8%
15.8%
47.4%
7 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

42.1%
26.3%
31.6%
8 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

26.3%
26.3%
47.4%
5 побед 5 ничьих 9 побед

История матчей

Э
0:2
Э
1:0
Э
2:2
Э
1:2
Э
1:2
Э
1:1
Э
0:1
Э
1:2
К
4:1
Э
3:1
Э
4:2
Э
3:2
Э
2:2
Э
2:1
Э
1:3
Э
1:0
Э
4:0
Э
4:1
Э
3:1

Голы

Всего голов

16
13

Голов в среднем за матч

1.78
1.3

Среднее время на гол

50
69

Всего голов

22
13

Голов в среднем за матч

2.2
1.44

Среднее время на гол

40
62

Всего голов

38
26

Голов в среднем за матч

2
1.37

Тотал матчей

2.5
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
10
Больше 53%
Меньше 47%
9
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

45
65

Бомбардиры внутри турнира

Валвейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крамер Михил 8 (4) 0.32
Укили Яссин 6 0.24
Мин Давид 4 (1) 0.16
Стеванович Филип 2 0.08
Маргарет Рихонелл 1 0.04
Клеонизе Денильо 1 0.04
Локеза Крис 1 0.04
Нимейер Рёвен 1 0.04
Мейерс Арон 0 0
Леливелд Юлиан 0 0
Румерату Годфрид 0 0
Ван ден Бёйс Дарио 0 0
Витесс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Гинкел Марко 4 0.16
Манхуф Миллион 4 0.16
Бутра Амин 2 0.08
Ааронсон Пакстен 2 0.08
Козловски Кацпер 1 0.04
Исима-Мирен Николя 1 0.04
Пинту Мика 1 0.04
Мёленстен Мелле 1 0.04
Ороз Алоис 1 0.04
Тилеманс Матейс 1 0.04
Де Регт Гиан 1 0.04
Аркус Карлан 0 0
Бёйтинк Томас 0 0
Хамулич Саид 0 0
Anis Hadj Moussa 0 0

Карточки

Валвейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мейерс Арон 7 0
Укили Яссин 5 0
Румерату Годфрид 3 1
Крамер Михил 4 0
Вассен Этьенн 2 1
Леливелд Юлиан 3 0
Адевойе Шоун 1 1
Ван ден Бёйс Дарио 2 0
Гаари Жюрьен 2 0
Фелида Кевин 2 0
Маргарет Рихонелл 2 0
Локеза Крис 2 0
Сёнтьенс Матс 1 0
Нимейер Рёвен 1 0
Мин Давид 1 0
Стеванович Филип 1 0
Витесс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ороз Алоис 6 0
Мёленстен Мелле 4 1
Хендрикс Рамон 5 0
Козловски Кацпер 4 0
Ван Гинкел Марко 2 1
Исима-Мирен Николя 2 1
Аркус Карлан 3 0
Домджони Тони 2 0
Бутра Амин 2 0
Корнелисс Энцо 2 0
Тилеманс Матейс 2 0
Хамулич Саид 2 0
Де Регт Гиан 2 0
Манхуф Миллион 0 1
Ром Элой 1 0
Пинту Мика 1 0
Перссон Йоэль 1 0

Результаты матчей

Валвейк
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Витесс
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

8
6
Валвейк
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
17% (2)
25% (3)
Витесс
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
8% (1)
15% (2)
77% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)

Сухие победы

7
0

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

19
17

Упущенные победы

5
4
Валвейк
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
40% (10)
40% (10)
20% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (9)
32% (8)
32% (8)
Витесс
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
20% (5)
32% (8)
48% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (9)
32% (8)
32% (8)

Сухие победы

9
3

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

21
20

Упущенные победы

13
10

Голы по времени матча

Забито

16
13
8 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 2
16 Не забивали 17
1
6%
1
8%
1-15
4
25%
2
15%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
3
19%
4
31%
46-60
2
13%
1
8%
61-75
3
19%
5
38%
76-90

Пропущено

21
33
6 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 13
0
0%
6
18%
1-15
2
10%
6
18%
16-30
4
19%
4
12%
31-45
7
33%
6
18%
46-60
2
10%
4
12%
61-75
6
29%
7
21%
76-90

Забито

7
7
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
20 Не забивали 19
2
29%
2
29%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
14%
2
29%
76-90

Пропущено

21
19
10 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 9
1
5%
2
11%
1-15
6
29%
3
16%
16-30
3
14%
3
16%
31-45
1
5%
2
11%
46-60
3
14%
3
16%
61-75
7
33%
6
32%
76-90

Забито

23
20
12 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 5
11 Не забивали 11
3
13%
3
15%
1-15
4
17%
4
20%
16-30
5
22%
0
0%
31-45
5
22%
4
20%
46-60
2
9%
2
10%
61-75
4
17%
7
35%
76-90

Пропущено

42
52
16 В 1-м тайме 24
26 Во 2-м тайме 28
16 Пропускали первыми 18
22 Не пропускали 22
1
2%
8
15%
1-15
8
19%
9
17%
16-30
7
17%
7
13%
31-45
8
19%
8
15%
46-60
5
12%
7
13%
61-75
13
31%
13
25%
76-90

Результаты последних матчей

Валвейк
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Гоу Эхед Иглс - Валвейк 1:0 Валвейк - Фортуна Ситтард 0:1 Фейеноорд - Валвейк 1:0 Валвейк - НЕК Неймеген 2:0
Твенте - Валвейк 3:0 Валвейк - Спарта Роттердам 1:1 Аякс - Валвейк 4:1 Валвейк - Хераклес 1:2 Валвейк - Кавкаб Марракеш 1:1 Утрехт - Валвейк 1:1 Фортуна Ситтард - Валвейк 1:0 Валвейк - Аякс 2:3 Валвейк - Эксельсиор 2:2 ПЕК Зволле - Валвейк 1:2 Валвейк - Гоу Эхед Иглс 0:1 Валвейк - Фейеноорд 1:2 Утрехт - Валвейк 3:2 Спарта Роттердам - Валвейк 2:0 Валвейк - Волендам 2:1 Алмере Сити - Валвейк 1:0
Витесс
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Витесс - Твенте 1:2 Спортинг Каскейдс - Витесс 2:0 Эксельсиор - Витесс 1:2 Ройял Бобо-Диуласо - Витесс 0:2
Витесс - Волендам 1:1 Витесс - Расинг Бобо Диулассо 2:1 Хераклес - Витесс 3:2 Салитас - Витесс 2:0 Камбюр - Витесс 3:1 Витесс - Гоу Эхед Иглс 0:2 Витесс - Салитас 0:0 ПЕК Зволле - Витесс 1:0 Витесс - Фейеноорд 1:2 Витесс - Амстердамсхе 1:0 Витесс - Спортинг Каскейдс 1:1 Витесс - Утрехт 0:0 Фасо-Йенненга - Витесс 2:2 Бохум - Витесс 2:0 Витесс - Херенвен 1:0 Алмере Сити - Витесс 5:0

Результаты матчей

Валвейк
Витесс

Точный счет

0:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:2
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
2:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
1 раз 8%
1
6 раз 50%
0
5 раз 42%
2
1 раз 8%

Точный счет

1:0
4 раза 33%
3:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
5:0
2 раза 15%
1:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
7 раз 58%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
0
6 раз 46%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:0
5 раз 20%
1:2
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:2
4 раза 16%
0:2
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
1:3
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
5:0
2 раза 8%
2:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
10 раз 40%
1
8 раз 32%
2
6 раз 24%
3
1 раз 4%
0
11 раз 44%
1
9 раз 36%
2
4 раза 16%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Валвейк
Витесс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
7
5
5
8
1.5
1
11
1
12
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
7
0.5
Больше Меньше
7
6
2
10
1.5
4
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
10
0.5
Больше Меньше
14
11
7
18
1.5
5
20
1
24
2.5
1
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 25 22 3 0 80 - 13 69
2.
Фейеноорд
 Заявка 24 17 5 2 63 - 19 56
3.
Твенте
 Заявка 25 16 5 4 49 - 24 53
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 24 12 7 5 46 - 25 43
5.
Аякс
 Заявка 24 11 6 7 56 - 48 39
6.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 25 10 7 8 38 - 33 37
7.
НЕК Неймеген
 Заявка 24 9 9 6 50 - 40 36
8.
Утрехт
 Заявка 25 8 9 8 30 - 33 33
9.
Херенвен
 Заявка 24 9 4 11 40 - 44 31
10.
Фортуна Ситтард
 Заявка 24 8 6 10 28 - 41 30
11.
Спарта Роттердам
 Заявка 25 8 6 11 31 - 36 30
12.
Алмере Сити
 Заявка 25 7 8 10 25 - 42 29
13.
ПЕК Зволле
 Заявка 24 7 6 11 32 - 43 27
14.
Хераклес
 Заявка 24 6 5 13 31 - 55 23
15.
Эксельсиор
 Заявка 24 4 9 11 38 - 52 21
16.
Валвейк
 Заявка 25 6 3 16 25 - 45 21
17.
Витесс
 Заявка 25 4 4 17 20 - 52 16
18.
Волендам
 Заявка 24 3 4 17 25 - 62 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 12 11 1 0 35 - 7 34
2.
Твенте
 Заявка 13 10 1 2 27 - 14 31
3.
Фейеноорд
 Заявка 12 8 3 1 29 - 8 27
4.
Аякс
 Заявка 12 7 3 2 29 - 18 24
5.
АЗ Алкмаар
 Заявка 12 7 2 3 28 - 14 23
6.
НЕК Неймеген
 Заявка 12 6 3 3 26 - 16 21
7.
Фортуна Ситтард
 Заявка 12 6 3 3 22 - 16 21
8.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 13 6 3 4 26 - 16 21
9.
Херенвен
 Заявка 12 6 2 4 22 - 16 20
10.
Утрехт
 Заявка 12 4 5 3 20 - 20 17
11.
Хераклес
 Заявка 12 4 3 5 18 - 28 15
12.
Валвейк
 Заявка 13 4 2 7 18 - 24 14
13.
Алмере Сити
 Заявка 13 3 5 5 13 - 21 14
14.
Спарта Роттердам
 Заявка 12 3 4 5 15 - 20 13
15.
Эксельсиор
 Заявка 12 2 6 4 17 - 21 12
16.
ПЕК Зволле
 Заявка 12 3 2 7 11 - 23 11
17.
Волендам
 Заявка 12 2 1 9 11 - 32 7
18.
Витесс
 Заявка 12 1 4 7 8 - 18 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 13 11 2 0 45 - 6 35
2.
Фейеноорд
 Заявка 12 9 2 1 34 - 11 29
3.
Твенте
 Заявка 12 6 4 2 22 - 10 22
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 12 5 5 2 18 - 11 20
5.
Спарта Роттердам
 Заявка 13 5 2 6 16 - 16 17
6.
ПЕК Зволле
 Заявка 12 4 4 4 21 - 20 16
7.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 12 4 4 4 12 - 17 16
8.
Утрехт
 Заявка 13 4 4 5 10 - 13 16
9.
Аякс
 Заявка 12 4 3 5 27 - 30 15
10.
Алмере Сити
 Заявка 12 4 3 5 12 - 21 15
11.
НЕК Неймеген
 Заявка 12 3 6 3 24 - 24 15
12.
Херенвен
 Заявка 12 3 2 7 18 - 28 11
13.
Эксельсиор
 Заявка 12 2 3 7 21 - 31 9
14.
Фортуна Ситтард
 Заявка 12 2 3 7 6 - 25 9
15.
Витесс
 Заявка 13 3 0 10 12 - 34 9
16.
Хераклес
 Заявка 12 2 2 8 13 - 27 8
17.
Валвейк
 Заявка 12 2 1 9 7 - 21 7
18.
Волендам
 Заявка 12 1 3 8 14 - 30 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
ПСВ Де Йонг Люк 22 (11)
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 22 (5)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 22 (2)
Аякс Бробби Брайан 16 (7)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 12 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Твенте Садилек Михал 1 6
Валвейк Мейерс Арон 7
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 5
Эксельсиор Загре Артур 1 5
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 5
Весь список
  • Второй тайм
  • 96'
    Валвейк заслуженно побеждает в отличном матче
  • 96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Валвейк: 43%, Витесс: 57%.
  • 95'
    Ром Элой плохо исполнил, что привело к голу для соперника.
  • 94'
    Валвейк идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 93'
    Валвейк начинает контратаку
  • 93'
    Маргарет Рихонелл сделал результативную передачу.
  • 93'
    Г О О О О Л - Крамер Михил из команды Валвейк правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!
  • 93'
    Маргарет Рихонелл создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 93'
    Адевойе Шоун из команды Валвейк перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 93'
    Anis Hadj Moussa навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 93'
    Адевойе Шоун ослабляет давление, выбив мяч.
  • 92'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • 92'
    Удар от ворот произведет Валвейк
  • 91'
    Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника
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