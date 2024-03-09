Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Anis Hadj Moussa навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

Anis Hadj Moussa нанес удар, но тот был заблокирован.

Anis Hadj Moussa создает голевую возможность для своего партнера по команде.

86' Ааронсон Пакстен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

85' Козловски Кацпер нанес удар головой, но Этьен Вассен спокойно отбил мяч.

85' Anis Hadj Moussa создает голевую возможность для своего партнера по команде.

83' Локеза Крис совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

83' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

81' Локеза Крис навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

80' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Удар от ворот произведет Валвейк

78' Удар от ворот произведет Витесс

77' Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля

76' Anis Hadj Moussa наказан за толчок Нимейер Рёвен

74' Мейерс Арон из команды Валвейк своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

74' Валвейк идет вперед с потенциально опасной атакой.

74' Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля

73' Удар от ворот произведет Витесс

72' Укили Яссин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

72' Маргарет Рихонелл создает голевую возможность для своего партнера по команде.

71' Г О О О О Л - Нимейер Рёвен забивает с правой ноги!

71' Валвейк идет вперед с потенциально опасной атакой.

70' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

69' Удар от ворот произведет Витесс

69' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Удар от ворот произведет Валвейк

68' Оооо... вот это был удар! Ааронсон Пакстен должен был забить с этой позиции.

68' Ааронсон Пакстен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

67' Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.

67' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Козловски Кацпер навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

66' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

66' Anis Hadj Moussa нанес удар, но тот был заблокирован.

65' Ааронсон Пакстен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

65' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

65' Матч возобновится спорным мячом

64' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

63' Аркус Карлан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Козловски Кацпер навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

62' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

60' Хорошую попытку сделал Anis Hadj Moussa. Удар в створ, но вратарь начеку

59' Мердинк Мекс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

59' Удар от ворот произведет Валвейк

59' Мердинк Мекс не смог попасть в створ ударом издали

56' Г О О О О Л - Ааронсон Пакстен забивает с правой ноги!

56' Козловски Кацпер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

55' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Мин Давид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Вассен Этьенн взял и забрал мяч на выходе

53' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Ром Элой взял и забрал мяч на выходе

52' Ром Элой взял и забрал мяч на выходе

51' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Anis Hadj Moussa нанес удар, но тот был заблокирован.

49' Мердинк Мекс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

49' Anis Hadj Moussa нанес удар, но тот был заблокирован.

48' Мин Давид создает голевую возможность для своего партнера по команде.

48' Ааронсон Пакстен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

48' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Удар от ворот произведет Валвейк

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