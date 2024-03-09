Тур: 25. Стадион: Мандемейкерс. Зрители: 6862 Главный судья: Линдхут Аллард
0'
1:0
28' ГолМин Давид
1:1
56' ГолАаронсон Пакстен
2:1
71' ГолНимейер Рёвен
83' Желтая карточкаЛокеза Крис
3:1
90' ГолКрамер Михил
90'+5
Ход матча
28'
1:0
56'
71'
83'
90'
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
3 Удары по воротам 6
-
6 Удары в створ 5
-
4 Угловые 5
-
1 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 2
-
362 Количество передач 479
-
43 Владение мячом, % 57
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
28
Мейерс
Арон
14
Локеза
Крис
1
Ром
Элой
35
Мердинк
Мекс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Мейерс АронЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Локеза КрисПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Хауэн ЙерунВратарь
- Защитник
-
23 Гаари ЖюрьенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Фелида КевинПолузащитник
- Нападающий
-
29 Крамер МихилНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фрэзер Хенк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
1 Ром ЭлойВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
35 Мердинк МексНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
55 Брамел ТомВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
25 Де Регт ГианНападающий
-
Главный тренер: Стюринг Эдвард
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Валвейк
Витесс
7 матчей
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
114.3%
28.6%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
57.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед
12 матчей
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 9 побед
19 матчей
36.8%
15.8%
47.4%
7 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
42.1%
26.3%
31.6%
8 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
26.3%
26.3%
47.4%
5 побед 5 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
13
Голов в среднем за матч
1.78
1.3
Среднее время на гол
50
69
Всего голов
22
13
Голов в среднем за матч
2.2
1.44
Среднее время на гол
40
62
Всего голов
38
26
Голов в среднем за матч
2
1.37
Тотал матчей
2.5
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
10
Больше 53%
Меньше 47%
9
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
45
65
Бомбардиры внутри турнира
Валвейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крамер Михил
|8 (4)
|0.32
|Укили Яссин
|6
|0.24
|Мин Давид
|4 (1)
|0.16
|Стеванович Филип
|2
|0.08
|Маргарет Рихонелл
|1
|0.04
|Клеонизе Денильо
|1
|0.04
|Локеза Крис
|1
|0.04
|Нимейер Рёвен
|1
|0.04
|Мейерс Арон
|0
|0
|Леливелд Юлиан
|0
|0
|Румерату Годфрид
|0
|0
|Ван ден Бёйс Дарио
|0
|0
Витесс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Гинкел Марко
|4
|0.16
|Манхуф Миллион
|4
|0.16
|Бутра Амин
|2
|0.08
|Ааронсон Пакстен
|2
|0.08
|Козловски Кацпер
|1
|0.04
|Исима-Мирен Николя
|1
|0.04
|Пинту Мика
|1
|0.04
|Мёленстен Мелле
|1
|0.04
|Ороз Алоис
|1
|0.04
|Тилеманс Матейс
|1
|0.04
|Де Регт Гиан
|1
|0.04
|Аркус Карлан
|0
|0
|Бёйтинк Томас
|0
|0
|Хамулич Саид
|0
|0
|Anis Hadj Moussa
|0
|0
Карточки
Валвейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мейерс Арон
|7
|0
|Укили Яссин
|5
|0
|Румерату Годфрид
|3
|1
|Крамер Михил
|4
|0
|Вассен Этьенн
|2
|1
|Леливелд Юлиан
|3
|0
|Адевойе Шоун
|1
|1
|Ван ден Бёйс Дарио
|2
|0
|Гаари Жюрьен
|2
|0
|Фелида Кевин
|2
|0
|Маргарет Рихонелл
|2
|0
|Локеза Крис
|2
|0
|Сёнтьенс Матс
|1
|0
|Нимейер Рёвен
|1
|0
|Мин Давид
|1
|0
|Стеванович Филип
|1
|0
Витесс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ороз Алоис
|6
|0
|Мёленстен Мелле
|4
|1
|Хендрикс Рамон
|5
|0
|Козловски Кацпер
|4
|0
|Ван Гинкел Марко
|2
|1
|Исима-Мирен Николя
|2
|1
|Аркус Карлан
|3
|0
|Домджони Тони
|2
|0
|Бутра Амин
|2
|0
|Корнелисс Энцо
|2
|0
|Тилеманс Матейс
|2
|0
|Хамулич Саид
|2
|0
|Де Регт Гиан
|2
|0
|Манхуф Миллион
|0
|1
|Ром Элой
|1
|0
|Пинту Мика
|1
|0
|Перссон Йоэль
|1
|0
Результаты матчей
Валвейк
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Витесс
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
8
6
Валвейк
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
17% (2)
25% (3)
Витесс
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
8% (1)
15% (2)
77% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Сухие победы
7
0
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
19
17
Упущенные победы
5
4
Валвейк
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
40% (10)
40% (10)
20% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (9)
32% (8)
32% (8)
Витесс
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
20% (5)
32% (8)
48% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (9)
32% (8)
32% (8)
Сухие победы
9
3
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
21
20
Упущенные победы
13
10
Голы по времени матча
Забито
16
13
8 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 2
16 Не забивали 17
1
6%
1
8%
1-15
4
25%
2
15%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
3
19%
4
31%
46-60
2
13%
1
8%
61-75
3
19%
5
38%
76-90
Пропущено
21
33
6 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 13
0
0%
6
18%
1-15
2
10%
6
18%
16-30
4
19%
4
12%
31-45
7
33%
6
18%
46-60
2
10%
4
12%
61-75
6
29%
7
21%
76-90
Забито
7
7
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
20 Не забивали 19
2
29%
2
29%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
14%
2
29%
76-90
Пропущено
21
19
10 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 9
1
5%
2
11%
1-15
6
29%
3
16%
16-30
3
14%
3
16%
31-45
1
5%
2
11%
46-60
3
14%
3
16%
61-75
7
33%
6
32%
76-90
Забито
23
20
12 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 5
11 Не забивали 11
3
13%
3
15%
1-15
4
17%
4
20%
16-30
5
22%
0
0%
31-45
5
22%
4
20%
46-60
2
9%
2
10%
61-75
4
17%
7
35%
76-90
Пропущено
42
52
16 В 1-м тайме 24
26 Во 2-м тайме 28
16 Пропускали первыми 18
22 Не пропускали 22
1
2%
8
15%
1-15
8
19%
9
17%
16-30
7
17%
7
13%
31-45
8
19%
8
15%
46-60
5
12%
7
13%
61-75
13
31%
13
25%
76-90
Результаты последних матчей
Валвейк
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Гоу Эхед Иглс - Валвейк 1:0 Валвейк - Фортуна Ситтард 0:1 Фейеноорд - Валвейк 1:0 Валвейк - НЕК Неймеген 2:0
Твенте - Валвейк 3:0 Валвейк - Спарта Роттердам 1:1 Аякс - Валвейк 4:1 Валвейк - Хераклес 1:2 Валвейк - Кавкаб Марракеш 1:1 Утрехт - Валвейк 1:1 Фортуна Ситтард - Валвейк 1:0 Валвейк - Аякс 2:3 Валвейк - Эксельсиор 2:2 ПЕК Зволле - Валвейк 1:2 Валвейк - Гоу Эхед Иглс 0:1 Валвейк - Фейеноорд 1:2 Утрехт - Валвейк 3:2 Спарта Роттердам - Валвейк 2:0 Валвейк - Волендам 2:1 Алмере Сити - Валвейк 1:0
Витесс
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Витесс - Твенте 1:2 Спортинг Каскейдс - Витесс 2:0 Эксельсиор - Витесс 1:2 Ройял Бобо-Диуласо - Витесс 0:2
Витесс - Волендам 1:1 Витесс - Расинг Бобо Диулассо 2:1 Хераклес - Витесс 3:2 Салитас - Витесс 2:0 Камбюр - Витесс 3:1 Витесс - Гоу Эхед Иглс 0:2 Витесс - Салитас 0:0 ПЕК Зволле - Витесс 1:0 Витесс - Фейеноорд 1:2 Витесс - Амстердамсхе 1:0 Витесс - Спортинг Каскейдс 1:1 Витесс - Утрехт 0:0 Фасо-Йенненга - Витесс 2:2 Бохум - Витесс 2:0 Витесс - Херенвен 1:0 Алмере Сити - Витесс 5:0
Результаты матчей
Валвейк
Витесс
Точный счет
0:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:2
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
2:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
1 раз 8%
1
6 раз 50%
0
5 раз 42%
2
1 раз 8%
Точный счет
1:0
4 раза 33%
3:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
5:0
2 раза 15%
1:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
7 раз 58%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
0
6 раз 46%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:0
5 раз 20%
1:2
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:2
4 раза 16%
0:2
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
1:3
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
5:0
2 раза 8%
2:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
10 раз 40%
1
8 раз 32%
2
6 раз 24%
3
1 раз 4%
0
11 раз 44%
1
9 раз 36%
2
4 раза 16%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Валвейк
Витесс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
75
58
111
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
57
Больше Меньше
76
210
49
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1510
Больше Меньше
1411
718
520
124
124
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|25
|22
|3
|0
|80 - 13
|69
|2.
|Заявка
|24
|17
|5
|2
|63 - 19
|56
|3.
|Заявка
|25
|16
|5
|4
|49 - 24
|53
|4.
|Заявка
|24
|12
|7
|5
|46 - 25
|43
|5.
|Заявка
|24
|11
|6
|7
|56 - 48
|39
|6.
|Заявка
|25
|10
|7
|8
|38 - 33
|37
|7.
|Заявка
|24
|9
|9
|6
|50 - 40
|36
|8.
|Заявка
|25
|8
|9
|8
|30 - 33
|33
|9.
|Заявка
|24
|9
|4
|11
|40 - 44
|31
|10.
|Заявка
|24
|8
|6
|10
|28 - 41
|30
|11.
|Заявка
|25
|8
|6
|11
|31 - 36
|30
|12.
|Заявка
|25
|7
|8
|10
|25 - 42
|29
|13.
|Заявка
|24
|7
|6
|11
|32 - 43
|27
|14.
|Заявка
|24
|6
|5
|13
|31 - 55
|23
|15.
|Заявка
|24
|4
|9
|11
|38 - 52
|21
|16.
|Заявка
|25
|6
|3
|16
|25 - 45
|21
|17.
|Заявка
|25
|4
|4
|17
|20 - 52
|16
|18.
|Заявка
|24
|3
|4
|17
|25 - 62
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|11
|1
|0
|35 - 7
|34
|2.
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|27 - 14
|31
|3.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|29 - 8
|27
|4.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|29 - 18
|24
|5.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|28 - 14
|23
|6.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|26 - 16
|21
|7.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|22 - 16
|21
|8.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|26 - 16
|21
|9.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|22 - 16
|20
|10.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|20 - 20
|17
|11.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|18 - 28
|15
|12.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|18 - 24
|14
|13.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|13 - 21
|14
|14.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|15 - 20
|13
|15.
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|17 - 21
|12
|16.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|11 - 23
|11
|17.
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|11 - 32
|7
|18.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|8 - 18
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|45 - 6
|35
|2.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|34 - 11
|29
|3.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|22 - 10
|22
|4.
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|18 - 11
|20
|5.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|16 - 16
|17
|6.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|21 - 20
|16
|7.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|12 - 17
|16
|8.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|10 - 13
|16
|9.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|27 - 30
|15
|10.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|12 - 21
|15
|11.
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|24 - 24
|15
|12.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|18 - 28
|11
|13.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|21 - 31
|9
|14.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|6 - 25
|9
|15.
|Заявка
|13
|3
|0
|10
|12 - 34
|9
|16.
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|13 - 27
|8
|17.
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|7 - 21
|7
|18.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|14 - 30
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|22 (11)
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|22 (5)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|22 (2)
|Аякс
|Бробби Брайан
|16 (7)
|НЕК Неймеген
|Маттссон Магнус
|12 (4)
|Твенте
|Садилек Михал
|1 6
|Валвейк
|Мейерс Арон
|7
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 5
|Эксельсиор
|Загре Артур
|1 5
|Гоу Эхед Иглс
|Амофа Джамал
|1 5