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Приветствую всех футбольных болельщиков и посетителей сетевого издания LiveResult.Ru! Вашему вниманию представляется прямая текстовая трансляция товарищеского матча, в котором российский "Зенит" сыграет против катарского "Аль-Райяна". Трансляцию для Вас проведёт Михаил Белобородов. Добро пожаловать!