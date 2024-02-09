Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
28 Алип НуралыЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
33 Сергеев ИванНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
54 Чёрный АртурЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
37 Кейрос ДуПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Семак Сергей
-
Главный тренер: Кордова Никола
Результаты последних матчей
Зенит
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Зенит - Шанхай Шеньхуа 6:0 Зенит - Ноа Ереван 0:0 Зенит - Аль-Духаиль 2:0 Зенит - Аль-Фатех 1:1
Зенит - Урал 1:0 Зенит - Чонбук Моторс 5:1 Зенит - Динамо Самарканд 5:1 Зенит - Пари НН 1:0 Локомотив Москва - Зенит 3:1 Динамо Москва - Зенит 1:0 Зенит - Сочи 3:0 Нефтчи - Зенит 2:1 Зенит - Краснодар 1:1 Балтика - Зенит 0:2 Зенит - Крылья Советов 1:0 Зенит - Ахмат 2:1 Зенит - Крылья Советов 3:1 Кайрат - Зенит 2:2 Сочи - Зенит 0:2 Зенит - Балтика 2:1
Аль-Райян
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Аль-Райян - Аль-Шахания 4:2 Аль-Райян - Слован Братислава 2:2 Аль-Райян - Аль-Мархия 6:0 Аль-Садд - Аль-Райян 4:0
Аль-Ахли Доха - Аль-Райян 0:4 Муайтер - Аль-Райян 0:0 Аль-Духаиль - Аль-Райян 3:2 Аль-Райян - Аль-Гарафа 3:4 Умм-Салаль - Аль-Райян 0:2 Аль-Вакра - Аль-Райян 3:2 Аль-Райян - Аль-Араби 1:0 Аль-Шамаль - Аль-Райян 3:4 Аль-Райян - СК Катар 1:0 Аль-Мархия - Аль-Райян 0:1 Аль-Райян - Аль-Ахли Доха 2:0 Удинезе - Аль-Райян 2:1 Аль-Райян - Korneuburg 4:0 Аль-Райян - Аль-Васль 3:3 Аль-Райян - Аль-Фейха 1:3 Гонвед - Аль-Райян 1:2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Зенит - Аль-Райян
Исход игры
Зенит
92.1% (116)
Ничья
4.8% (6)
Аль-Райян
3.2% (4)
Тотал 2.5
Больше
68.81% (75)
Меньше
31.19% (34)
Обе команды забьют
Да
66.06% (72)
Нет
33.94% (37)
Популярный счёт
2:1 Зенит
34.1% (43)
2:0 Зенит
17.5% (22)
3:1 Зенит
11.9% (15)
1:0 Зенит
6.3% (8)
3:0 Зенит
4.8% (6)
1:1 Ничья
3.2% (4)
3:2 Зенит
2.4% (3)
1:2 Аль-Райян
2.4% (3)
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