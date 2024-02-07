Результаты последних матчей
Зенит
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Зенит - Ноа Ереван 0:0 Зенит - Аль-Духаиль 2:0 Зенит - Аль-Фатех 1:1 Зенит - Урал 1:0
Зенит - Чонбук Моторс 5:1 Зенит - Динамо Самарканд 5:1 Зенит - Пари НН 1:0 Локомотив Москва - Зенит 3:1 Динамо Москва - Зенит 1:0 Зенит - Сочи 3:0 Нефтчи - Зенит 2:1 Зенит - Краснодар 1:1 Балтика - Зенит 0:2 Зенит - Крылья Советов 1:0 Зенит - Ахмат 2:1 Зенит - Крылья Советов 3:1 Кайрат - Зенит 2:2 Сочи - Зенит 0:2 Зенит - Балтика 2:1 Оренбург - Зенит 3:1
Аль-Райян
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Аль-Райян - Аль-Шахания 4:2 Аль-Райян - Слован Братислава 2:2 Аль-Райян - Аль-Мархия 6:0 Аль-Садд - Аль-Райян 4:0
Аль-Ахли Доха - Аль-Райян 0:4 Муайтер - Аль-Райян 0:0 Аль-Духаиль - Аль-Райян 3:2 Аль-Райян - Аль-Гарафа 3:4 Умм-Салаль - Аль-Райян 0:2 Аль-Вакра - Аль-Райян 3:2 Аль-Райян - Аль-Араби 1:0 Аль-Шамаль - Аль-Райян 3:4 Аль-Райян - СК Катар 1:0 Аль-Мархия - Аль-Райян 0:1 Аль-Райян - Аль-Ахли Доха 2:0 Удинезе - Аль-Райян 2:1 Аль-Райян - Korneuburg 4:0 Аль-Райян - Аль-Васль 3:3 Аль-Райян - Аль-Фейха 1:3 Гонвед - Аль-Райян 1:2
Прогнозы на матч Зенит - Аль-Райян
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!