Тур: 5. Стадион: Энфилд.
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История личных встреч
Ливерпуль
Саутгемптон
17 матчей
88.2%
11.8%
15 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
76.5%
29.4%
13 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
52.9%
35.3%
11.8%
9 побед 6 ничьих 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 6 ничьих 4 победы
25 матчей
60%
16%
24%
15 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
52%
36%
12%
13 побед 9 ничьих 3 победы
Второй тайм
36%
48%
16%
9 побед 12 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
23
27
Голов в среднем за матч
1.92
2.08
Среднее время на гол
46
43
Всего голов
16
5
Голов в среднем за матч
1.23
0.42
Среднее время на гол
73
216
Всего голов
39
32
Голов в среднем за матч
1.56
1.28
Тотал матчей
2.5
23
Больше 92%
Меньше 8%
2
18
Больше 72%
Меньше 28%
7
14
Больше 56%
Меньше 44%
11
8
Больше 32%
Меньше 68%
17
3
Больше 12%
Меньше 88%
22
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
Среднее время на гол
57
70
Бомбардиры внутри турнира
Ливерпуль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жота Диогу
|1
|0.5
|Ван Дейк Виргил
|1
|0.5
|Джонс Кёртис
|1
|0.5
|Диас Луис
|1
|0.5
|Нуньес Дарвин
|1
|0.5
|Гравенберх Райан
|1
|0.5
|Брэдли Конор
|0
|0
|Собослаи Доминик
|0
|0
|Макконнелл Джеймс
|0
|0
Саутгемптон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мара Секу
|3
|1
|Адамс Че
|2
|0.67
|Фрейзер Райан
|2
|0.67
|Армстронг Стюарт
|1
|0.33
|Алькарас Карлос
|0
|0
|Ротуэлл Джо
|0
|0
|Харвуд-Беллис Тэйлор
|0
|0
Карточки
Ливерпуль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Александер-Арнольд Трент
|1
|0
|Гравенберх Райан
|1
|0
|Эллиотт Харви
|1
|0
|Кларк Бобби
|1
|0
Саутгемптон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Армстронг Адам
|1
|0
|Холгейт Мэйсон
|1
|0
|Смоллбоун Уильям
|1
|0
|Алькарас Карлос
|1
|0
|Эдози Самуэль
|1
|0
|Диблинг Тайлер
|1
|0
|Амо-Амеяу Самуэль
|1
|0
Результаты матчей
Ливерпуль
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Саутгемптон
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
1
Ливерпуль
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Саутгемптон
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
7
Ливерпуль
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Саутгемптон
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
1
8
Голы по времени матча
Забито
5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
100%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
7
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
100%
2
29%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
6
8
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
1
13%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
3
38%
46-60
1
17%
1
13%
61-75
2
33%
3
38%
76-90
Пропущено
3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ливерпуль
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Челси - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Лутон Таун 4:1 Брентфорд - Ливерпуль 1:4 Ливерпуль - Бёрнли 3:1
Арсенал - Ливерпуль 3:1 Ливерпуль - Челси 4:1 Ливерпуль - Норвич 5:2 Фулхэм - Ливерпуль 1:1 Борнмут - Ливерпуль 0:4 Ливерпуль - Фулхэм 2:1 Арсенал - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Ньюкасл 4:2 Бёрнли - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Арсенал 1:1 Ливерпуль - Вест Хэм 5:1 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 0:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Ливерпуль 2:1 Кристал Пэлас - Ливерпуль 1:2 Шеффилд Юнайтед - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Фулхэм 4:3
Саутгемптон
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Саутгемптон - Миллуолл 1:2 Саутгемптон - Халл Сити 1:2 Вест Бромвич - Саутгемптон 0:2 Бристоль Сити - Саутгемптон 3:1
Саутгемптон - Хаддерсфилд Таун 5:3 Саутгемптон - Уотфорд 3:0 Ротерхэм - Саутгемптон 0:2 Уотфорд - Саутгемптон 1:1 Суонси - Саутгемптон 1:3 Саутгемптон - Шеффилд Уэнсдей 4:0 Саутгемптон - Уолсолл 4:0 Норвич - Саутгемптон 1:1 Саутгемптон - Плимут 2:1 Саутгемптон - Суонси 5:0 КПР - Саутгемптон 0:1 Саутгемптон - Блэкберн 4:0 Ковентри - Саутгемптон 1:1 Уотфорд - Саутгемптон 1:1 Саутгемптон - Кардифф Сити 2:0 Саутгемптон - Бристоль Сити 1:0
Результаты матчей
Ливерпуль
Саутгемптон
Точный счет
5:2
1 раз 100%
3:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
Точное количество голов
5
1 раз 100%
3
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
0:2
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 50%
5:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
5
1 раз 50%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Ливерпуль
Саутгемптон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
21
11
12
11
1/32 финала
1/16 финала
2 Ньюпорт
4 Манчестер Юнайтед
- 2:4 НЬЮ-МАН
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Олдершот Таун
|Толай Лоран
|6 (1)
|Блэкберн
|Шмодикс Сэмми
|5
|Брайтон
|Педро Жоао
|5
|Стокпорт
|Вуттон Кайл
|4
|Барнет
|Притчард Гарри
|4
|Истли
|Харрис Джейден
|1 2
|Истли
|Лэнгстон Джордж
|1 2
|Честерфилд
|Нейлор Том
|3
|Ньюпорт
|Вуд-Гордон Натан
|3
|Оксфорд Юнайтед
|Родригес Рубен
|3
Прогнозы на матч Ливерпуль - Саутгемптон
Исход игры
Ливерпуль
95.6% (43)
Ничья
2.2% (1)
Саутгемптон
2.2% (1)
Тотал 2.5
Больше
59.09% (26)
Меньше
40.91% (18)
Обе команды забьют
Да
45.45% (20)
Нет
54.55% (24)
Популярный счёт
2:0 Ливерпуль
37.8% (17)
3:1 Ливерпуль
20% (9)
2:1 Ливерпуль
17.8% (8)
3:0 Ливерпуль
13.3% (6)
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