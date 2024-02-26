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  4. Кубок 2023-2024
Тур: 5. Стадион: .
Ковентри
3:0
Второй тайм: 48'
Мейдстон Юнайтед
0'
1:0
9' Гол
Симмс Эллис
2:0
14' Гол
Симмс Эллис
3:0
35' Гол
Симмс Эллис

Ход матча

9'
Симмс Эллис
(Палмер Кейси)
1:0
14'
Симмс Эллис
(Палмер Кейси)
2:0
35'
Симмс Эллис
3:0
46'
О'Хейр Каллум
Райт Хаджи
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 1
  • 7 Удары в створ 0
  • 6 Угловые 0
  • 1 Офсайды 2
  • 4 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 65 Владение мячом, % 35
Прогнозы 119
Ковентри 75.6% (90)
X 4.2% (5)
Мейдстон Юнайтед 20.2% (24)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ковентри
Ничья
Мейдстон Юнайтед
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Уилсон
Бен
22
Латибодьер
Жоэль
4
Томас
Бобби
15
Китчинг
Лиам
21
Бидуэлл
Джейк
6
Келли
Лайам
29
Торп
Виктор
30
Таварес
Фабио2
45
Палмер
Кейси
11
Райт
Хаджи
9
Симмс
Эллис
1
Каваньяри
Лукас
6
Браун
Раф
5
Фаулер
Джордж
4
Гринидж
Рейсс
14
Куприяну
Гарри
8
Корн
Сэм
15
Боун
Сэм
7
Беркли-Аджепонг
Джейкоб
16
Соул
Лайам
11
Manny
Duku2
10
Рейнольдс
Ламар
Ковентри
4-2-3-1
Мейдстон Юнайтед
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Ковентри
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Симмс Эллис 3 0.75
О'Хейр Каллум 3 (1) 0.75
Палмер Кейси 2 0.5
Годден Мэтт 2 0.5
Шиф Бен 1 0.25
Торп Виктор 1 0.25
Райт Хаджи 1 0.25
Латибодьер Жоэль 1 0.25
Аллен Джейми 0 0
Дасилва Джей 0 0
Экклз Джош 0 0
Мейдстон Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Амантчи Леви 3 0.5
Корн Сэм 3 (1) 0.5
Рейнольдс Ламар 1 0.17
Арансибиа Девонт 1 0.17
Гурунг Бивеш 1 0.17
Соул Лайам 0 0

Карточки

Ковентри
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дасилва Джей 1 0
Палмер Кейси 1 0
Шиф Бен 1 0
Китчинг Лиам 1 0
Мейдстон Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хойт Гэвин 2 0
Корн Сэм 1 0
Боун Сэм 1 0
Амантчи Леви 1 0
Эзеннолим Чибуике 1 0

Результаты матчей

Ковентри
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Мейдстон Юнайтед
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

0
0
Ковентри
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Мейдстон Юнайтед
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
3
Ковентри
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Мейдстон Юнайтед
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

1
3

Голы по времени матча

Забито

10
6
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
3
30%
1
17%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
4
40%
0
0%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

11
9
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
3
27%
1
11%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
4
44%
31-45
4
36%
0
0%
46-60
0
0%
4
44%
61-75
2
18%
0
0%
76-90

Пропущено

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ковентри
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Ковентри - Престон Норт Энд 0:3 Сток Сити - Ковентри 0:1 Плимут - Ковентри 2:2 Ковентри - Миллуолл 2:1
Ковентри - Шеффилд Уэнсдей 4:1 Норвич - Ковентри 2:1 Ковентри - Бристоль Сити 2:2 Шеффилд Уэнсдей - Ковентри 1:1 Шеффилд Уэнсдей - Ковентри 1:2 Ковентри - Лестер 3:1 Ковентри - Оксфорд Юнайтед 6:2 Мидлсбро - Ковентри 1:3 Ковентри - Суонси 2:2 Ковентри - Шеффилд Уэнсдей 2:0 Сандерленд - Ковентри 0:3 Лидс - Ковентри 1:1 Ковентри - Саутгемптон 1:1 Ковентри - Бирмингем 2:0 Ипсвич - Ковентри 2:1 Ковентри - Плимут 1:0
Мейдстон Юнайтед
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Эвели - Мейдстон Юнайтед 2:0 Мейдстон Юнайтед - Хемел Хемпстед Таун 1:1 Мейдстон Юнайтед - Торки 3:2 Мейдстон Юнайтед - Йовил Таун 2:1
Ипсвич - Мейдстон Юнайтед 1:2 Мейдстон Юнайтед - Брейнтри 1:1 Слау Таун - Мейдстон Юнайтед 2:1 Хавант энд Уотерлувилл - Мейдстон Юнайтед 2:1 Мейдстон Юнайтед - Дартфорд 2:1 Мейдстон Юнайтед - Стивенэйдж 1:0 Мейдстон Юнайтед - Тонбридж Эйнджелс 2:0 Тонбридж Эйнджелс - Мейдстон Юнайтед 1:1 Мейдстон Юнайтед - Чиппенхэм Таун 0:1 Уэртинг - Мейдстон Юнайтед 5:1 Барнет - Мейдстон Юнайтед 4:0 Мейдстон Юнайтед - Труро 2:1 Мейдстон Юнайтед - Барроу 2:1 Мейдстон Юнайтед - Хавант энд Уотерлувилл 3:1 Сейнт-Олбанс Сити - Мейдстон Юнайтед 3:2 Челмсфорд Сити - Мейдстон Юнайтед 0:1

Результаты матчей

Ковентри
Мейдстон Юнайтед

Точный счет

4:1
1 раз 50%
6:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

4
1 раз 50%
6
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
0:2
2 раза 67%
1:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
3 раза 100%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
6:2
1 раз 33%
0:2
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
6
1 раз 33%
2
4 раза 80%
1
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Ковентри
Мейдстон Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
4.5
Больше Меньше
1
1
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
4
1
2
1
2.5
2
1
3.5
1
2
4.5
1
2
5.5
1/32 финала
4 Шеффилд Уэнсдей
0 Кардифф Сити
6 Ковентри
2 Оксфорд Юнайтед
1 Уимблдон
3 Ипсвич
1 Мейдстон Юнайтед
0 Стивенэйдж
2 КПР
3 Борнмут
2 Суонси
0 Моркам
2 Миллуолл
3 Лестер
2 Халл Сити
3 Бирмингем
5 Блэкберн
2 Кембридж Юнайтед
0 Шрусбери Таун
1 Рексхэм
1 Фулхэм
0 Ротерхэм
0 Сандерленд
3 Ньюкасл
0 Кристал Пэлас
1 Эвертон
2 Лутон Таун
1 Болтон
1 Тоттенхэм
0 Бёрнли
5 Манчестер Сити
0 Хаддерсфилд Таун
4 Челси
0 Престон Норт Энд
0 Мидлсбро
1 Астон Вилла
0 Питерборо Юнайтед
3 Лидс
3 Плимут
1 Саттон
4 Вест Бромвич
1 Олдершот Таун
3 Брентфорд
4 Вулверхэмптон
0 Джиллингем
4 Шеффилд Юнайтед
2 Сток Сити
4 Брайтон
1 Вест Хэм
2 Бристоль Сити
5 Ноттингем Форест
4 Блэкпул
4 Ньюпорт
2 Истли
0 Уиган
2 Манчестер Юнайтед
0 Арсенал
2 Ливерпуль
4 Норвич
2 Бристоль Роверс
2 Уотфорд
1 Честерфилд
4 Саутгемптон
0 Уолсолл
1/16 финала
2 Шеффилд Уэнсдей
5 Ковентри
1 Ипсвич
2 Мейдстон Юнайтед
5 Борнмут
0 Суонси
3 Лестер
0 Бирмингем
4 Блэкберн
1 Рексхэм
0 Фулхэм
2 Ньюкасл
1 Эвертон
2 Лутон Таун
0 Тоттенхэм
1 Манчестер Сити
3 Челси
1 Астон Вилла
5 Лидс
2 Плимут
0 Вест Бромвич
2 Вулверхэмптон
2 Шеффилд Юнайтед
5 Брайтон
4 Бристоль Сити
6 Ноттингем Форест
2 Ньюпорт
4 Манчестер Юнайтед
5 Ливерпуль
2 Норвич
1 Уотфорд
4 Саутгемптон
1/8 финала
Ковентри
Мейдстон Юнайтед
Борнмут
Лестер
Блэкберн
Ньюкасл
Лутон Таун
Манчестер Сити
Челси
Лидс
Вулверхэмптон
Брайтон
Ноттингем Форест
Манчестер Юнайтед
Ливерпуль
Саутгемптон
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Олдершот Таун Толай Лоран 6 (1)
Блэкберн Шмодикс Сэмми 5
Брайтон Педро Жоао 5
Стокпорт Вуттон Кайл 4
Барнет Притчард Гарри 4
Весь список

Топ нарушителей
Истли Харрис Джейден 1 2
Истли Лэнгстон Джордж 1 2
Честерфилд Нейлор Том 3
Ньюпорт Вуд-Гордон Натан 3
Оксфорд Юнайтед Родригес Рубен 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Райт Хаджи уходит с поля. О'Хейр Каллум выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 35'
    Г О О О О Л - Эллис Симмс бьет в цель!
  • 14'
    Палмер Кейси сделал результативную передачу.
  • 14'
    Г О О О О Л - Эллис Симмс бьет в цель!
  • 9'
    Палмер Кейси сделал результативную передачу.
  • 9'
    Г О О О О Л - Эллис Симмс бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • До матча
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Прогнозы 119
Ковентри 75.6% (90)
X 4.2% (5)
Мейдстон Юнайтед 20.2% (24)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Ковентри 3:0 Мейдстон Юнайтед

Исход игры
Ковентри
75.6% (90)
Ничья
4.2% (5)
Мейдстон Юнайтед
20.2% (24)
Тотал 2.5
Больше
55.08% (65)
Меньше
44.92% (53)
Обе команды забьют
Да
53.39% (63)
Нет
46.61% (55)
Популярный счёт
2:1 Ковентри
26.9% (32)
2:0 Ковентри
20.2% (24)
1:0 Ковентри
13.4% (16)
1:2 Мейдстон Юнайтед
9.2% (11)
3:1 Ковентри
8.4% (10)
0:2 Мейдстон Юнайтед
5% (6)
1:1 Ничья
4.2% (5)
3:0 Ковентри
4.2% (5)
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Мейдстон Юнайтед
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