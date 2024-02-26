Тур: 5. Стадион: Ковентри Билдинг Сосайети Арена.
3:0
Второй тайм: 48'
Ход матча
9'
1:0
14'
2:0
35'
3:0
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 1
-
7 Удары в створ 0
-
6 Угловые 0
-
1 Офсайды 2
-
4 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
65 Владение мячом, % 35
Прогноз на матч от Liveresult
13
Уилсон
Бен
15
Китчинг
Лиам
29
Торп
Виктор
45
Палмер
Кейси
11
Райт
Хаджи
8
Корн
Сэм
15
Боун
Сэм
16
Соул
Лайам
11
Manny
Duku2
- Основной состав
-
13 Уилсон БенВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Китчинг ЛиамЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Торп ВикторПолузащитник
- Полузащитник
-
45 Палмер КейсиПолузащитник
-
11 Райт ХаджиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
54 Эндрюс КэйПолузащитник
-
28 Экклз ДжошПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Годден МэттНападающий
-
41 Dermi Lusala
-
48 Luke Bell
-
Главный тренер: Робинс Марк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
8 Корн СэмПолузащитник
-
15 Боун СэмПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Соул ЛайамНападающий
-
11 Manny Duku2Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Эрл ХарлиВратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Яндоло ПерриПолузащитник
-
18 Гурунг БивешПолузащитник
-
17 Смит СэмНападающий
-
13 Курт Райли
-
Главный тренер: Джордж Элокоби
Бомбардиры внутри турнира
Ковентри
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Симмс Эллис
|3
|0.75
|О'Хейр Каллум
|3 (1)
|0.75
|Палмер Кейси
|2
|0.5
|Годден Мэтт
|2
|0.5
|Шиф Бен
|1
|0.25
|Торп Виктор
|1
|0.25
|Райт Хаджи
|1
|0.25
|Латибодьер Жоэль
|1
|0.25
|Аллен Джейми
|0
|0
|Дасилва Джей
|0
|0
|Экклз Джош
|0
|0
Мейдстон Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Амантчи Леви
|3
|0.5
|Корн Сэм
|3 (1)
|0.5
|Рейнольдс Ламар
|1
|0.17
|Арансибиа Девонт
|1
|0.17
|Гурунг Бивеш
|1
|0.17
|Соул Лайам
|0
|0
Карточки
Ковентри
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дасилва Джей
|1
|0
|Палмер Кейси
|1
|0
|Шиф Бен
|1
|0
|Китчинг Лиам
|1
|0
Мейдстон Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хойт Гэвин
|2
|0
|Корн Сэм
|1
|0
|Боун Сэм
|1
|0
|Амантчи Леви
|1
|0
|Эзеннолим Чибуике
|1
|0
Результаты матчей
Ковентри
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Мейдстон Юнайтед
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
0
0
Ковентри
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Мейдстон Юнайтед
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
3
Ковентри
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Мейдстон Юнайтед
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
1
3
Голы по времени матча
Забито
10
6
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
3
30%
1
17%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
4
40%
0
0%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
11
9
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
3
27%
1
11%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
4
44%
31-45
4
36%
0
0%
46-60
0
0%
4
44%
61-75
2
18%
0
0%
76-90
Пропущено
4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ковентри
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Ковентри - Престон Норт Энд 0:3 Сток Сити - Ковентри 0:1 Плимут - Ковентри 2:2 Ковентри - Миллуолл 2:1
Ковентри - Шеффилд Уэнсдей 4:1 Норвич - Ковентри 2:1 Ковентри - Бристоль Сити 2:2 Шеффилд Уэнсдей - Ковентри 1:1 Шеффилд Уэнсдей - Ковентри 1:2 Ковентри - Лестер 3:1 Ковентри - Оксфорд Юнайтед 6:2 Мидлсбро - Ковентри 1:3 Ковентри - Суонси 2:2 Ковентри - Шеффилд Уэнсдей 2:0 Сандерленд - Ковентри 0:3 Лидс - Ковентри 1:1 Ковентри - Саутгемптон 1:1 Ковентри - Бирмингем 2:0 Ипсвич - Ковентри 2:1 Ковентри - Плимут 1:0
Мейдстон Юнайтед
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Эвели - Мейдстон Юнайтед 2:0 Мейдстон Юнайтед - Хемел Хемпстед Таун 1:1 Мейдстон Юнайтед - Торки 3:2 Мейдстон Юнайтед - Йовил Таун 2:1
Ипсвич - Мейдстон Юнайтед 1:2 Мейдстон Юнайтед - Брейнтри 1:1 Слау Таун - Мейдстон Юнайтед 2:1 Хавант энд Уотерлувилл - Мейдстон Юнайтед 2:1 Мейдстон Юнайтед - Дартфорд 2:1 Мейдстон Юнайтед - Стивенэйдж 1:0 Мейдстон Юнайтед - Тонбридж Эйнджелс 2:0 Тонбридж Эйнджелс - Мейдстон Юнайтед 1:1 Мейдстон Юнайтед - Чиппенхэм Таун 0:1 Уэртинг - Мейдстон Юнайтед 5:1 Барнет - Мейдстон Юнайтед 4:0 Мейдстон Юнайтед - Труро 2:1 Мейдстон Юнайтед - Барроу 2:1 Мейдстон Юнайтед - Хавант энд Уотерлувилл 3:1 Сейнт-Олбанс Сити - Мейдстон Юнайтед 3:2 Челмсфорд Сити - Мейдстон Юнайтед 0:1
Результаты матчей
Ковентри
Мейдстон Юнайтед
Точный счет
4:1
1 раз 50%
6:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
4
1 раз 50%
6
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
0:2
2 раза 67%
1:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
2
3 раза 100%
Точный счет
1:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
6:2
1 раз 33%
0:2
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
6
1 раз 33%
2
4 раза 80%
1
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Ковентри
Мейдстон Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
41
21
21
12
12
1/32 финала
1/16 финала
2 Ньюпорт
4 Манчестер Юнайтед
- 2:4 НЬЮ-МАН
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Олдершот Таун
|Толай Лоран
|6 (1)
|Блэкберн
|Шмодикс Сэмми
|5
|Брайтон
|Педро Жоао
|5
|Стокпорт
|Вуттон Кайл
|4
|Барнет
|Притчард Гарри
|4
|Истли
|Харрис Джейден
|1 2
|Истли
|Лэнгстон Джордж
|1 2
|Честерфилд
|Нейлор Том
|3
|Ньюпорт
|Вуд-Гордон Натан
|3
|Оксфорд Юнайтед
|Родригес Рубен
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ковентри 3:0 Мейдстон Юнайтед
Исход игры
Ковентри
75.6% (90)
Ничья
4.2% (5)
Мейдстон Юнайтед
20.2% (24)
Тотал 2.5
Больше
55.08% (65)
Меньше
44.92% (53)
Обе команды забьют
Да
53.39% (63)
Нет
46.61% (55)
Популярный счёт
2:1 Ковентри
26.9% (32)
2:0 Ковентри
20.2% (24)
1:0 Ковентри
13.4% (16)
1:2 Мейдстон Юнайтед
9.2% (11)
3:1 Ковентри
8.4% (10)
0:2 Мейдстон Юнайтед
5% (6)
1:1 Ничья
4.2% (5)
3:0 Ковентри
4.2% (5)
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