Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

35' Г О О О О Л - Эллис Симмс бьет в цель!

14' Г О О О О Л - Эллис Симмс бьет в цель!

9' Г О О О О Л - Эллис Симмс бьет в цель!