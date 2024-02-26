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  4. Кубок 2023-2024
Тур: 5. Стадион: .
Ковентри
5:0
Конец матча
Мейдстон Юнайтед
0'
1:0
9' Гол
Симмс Эллис
2:0
14' Гол
Симмс Эллис
3:0
35' Гол
Симмс Эллис
4:0
88' Гол
Таварес Фабио
5:0
90' Гол
Таварес Фабио
90'+4

Ход матча

9'
Симмс Эллис
(Палмер Кейси)
1:0
14'
Симмс Эллис
(Палмер Кейси)
2:0
35'
Симмс Эллис
3:0
46'
О'Хейр Каллум
Райт Хаджи
 
66'
Годден Мэтт
Симмс Эллис
 
67'
Экклз Джош
Торп Виктор
 
67'
Ван Эвейк Милан
Палмер Кейси
 
69'
 
Хойт Гэвин
Браун Раф
69'
 
Гурунг Бивеш
Соул Лайам
69'
 
Эзеннолим Чибуике
Куприяну Гарри
78'
Дасилва Джей
Бидуэлл Джейк
 
79'
 
Курт Райли
Manny Duku2
87'
 
Яндоло Перри
Беркли-Аджепонг Джейкоб
88'
Таварес Фабио
(Годден Мэтт)
4:0
90'
Таварес Фабио
5:0

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 2
  • 15 Удары в створ 0
  • 8 Угловые 4
  • 2 Офсайды 2
  • 4 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 795 Количество передач 334
  • 70 Владение мячом, % 30
Прогнозы 119
Ковентри 75.6% (90)
X 4.2% (5)
Мейдстон Юнайтед 20.2% (24)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Уилсон
Бен
22
Латибодьер
Жоэль
4
Томас
Бобби
15
Китчинг
Лиам
21
Бидуэлл
Джейк
6
Келли
Лайам
29
Торп
Виктор
30
Таварес
Фабио2
45
Палмер
Кейси
11
Райт
Хаджи
9
Симмс
Эллис
1
Каваньяри
Лукас
6
Браун
Раф
5
Фаулер
Джордж
4
Гринидж
Рейсс
14
Куприяну
Гарри
8
Корн
Сэм
15
Боун
Сэм
7
Беркли-Аджепонг
Джейкоб
16
Соул
Лайам
11
Manny
Duku2
10
Рейнольдс
Ламар
Ковентри
4-2-3-1
Мейдстон Юнайтед
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Ковентри
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Симмс Эллис 3 0.75
О'Хейр Каллум 3 (1) 0.75
Палмер Кейси 2 0.5
Годден Мэтт 2 0.5
Таварес Фабио2 2 0.5
Шиф Бен 1 0.25
Торп Виктор 1 0.25
Райт Хаджи 1 0.25
Латибодьер Жоэль 1 0.25
Аллен Джейми 0 0
Дасилва Джей 0 0
Экклз Джош 0 0
Мейдстон Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Амантчи Леви 3 0.5
Корн Сэм 3 (1) 0.5
Рейнольдс Ламар 1 0.17
Арансибиа Девонт 1 0.17
Гурунг Бивеш 1 0.17
Соул Лайам 0 0

Карточки

Ковентри
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дасилва Джей 1 0
Палмер Кейси 1 0
Шиф Бен 1 0
Китчинг Лиам 1 0
Мейдстон Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хойт Гэвин 2 0
Корн Сэм 1 0
Боун Сэм 1 0
Амантчи Леви 1 0
Эзеннолим Чибуике 1 0

Результаты матчей

Ковентри
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Мейдстон Юнайтед
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

0
0
Ковентри
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Мейдстон Юнайтед
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
3
Ковентри
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Мейдстон Юнайтед
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

1
3

Голы по времени матча

Забито

15
6
7 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 3
5
33%
1
17%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
1
7%
2
33%
31-45
4
27%
0
0%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
4
27%
0
0%
76-90

Пропущено

3
6
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
2
67%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
33%
76-90

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

16
9
8 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
0 Не забивали 1
5
31%
1
11%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
2
13%
4
44%
31-45
4
25%
0
0%
46-60
0
0%
4
44%
61-75
4
25%
0
0%
76-90

Пропущено

4
7
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
2
50%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Ковентри
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Ковентри - Престон Норт Энд 0:3 Сток Сити - Ковентри 0:1 Плимут - Ковентри 2:2 Ковентри - Миллуолл 2:1
Ковентри - Шеффилд Уэнсдей 4:1 Норвич - Ковентри 2:1 Ковентри - Бристоль Сити 2:2 Шеффилд Уэнсдей - Ковентри 1:1 Шеффилд Уэнсдей - Ковентри 1:2 Ковентри - Лестер 3:1 Ковентри - Оксфорд Юнайтед 6:2 Мидлсбро - Ковентри 1:3 Ковентри - Суонси 2:2 Ковентри - Шеффилд Уэнсдей 2:0 Сандерленд - Ковентри 0:3 Лидс - Ковентри 1:1 Ковентри - Саутгемптон 1:1 Ковентри - Бирмингем 2:0 Ипсвич - Ковентри 2:1 Ковентри - Плимут 1:0
Мейдстон Юнайтед
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Эвели - Мейдстон Юнайтед 2:0 Мейдстон Юнайтед - Хемел Хемпстед Таун 1:1 Мейдстон Юнайтед - Торки 3:2 Мейдстон Юнайтед - Йовил Таун 2:1
Ипсвич - Мейдстон Юнайтед 1:2 Мейдстон Юнайтед - Брейнтри 1:1 Слау Таун - Мейдстон Юнайтед 2:1 Хавант энд Уотерлувилл - Мейдстон Юнайтед 2:1 Мейдстон Юнайтед - Дартфорд 2:1 Мейдстон Юнайтед - Стивенэйдж 1:0 Мейдстон Юнайтед - Тонбридж Эйнджелс 2:0 Тонбридж Эйнджелс - Мейдстон Юнайтед 1:1 Мейдстон Юнайтед - Чиппенхэм Таун 0:1 Уэртинг - Мейдстон Юнайтед 5:1 Барнет - Мейдстон Юнайтед 4:0 Мейдстон Юнайтед - Труро 2:1 Мейдстон Юнайтед - Барроу 2:1 Мейдстон Юнайтед - Хавант энд Уотерлувилл 3:1 Сейнт-Олбанс Сити - Мейдстон Юнайтед 3:2 Челмсфорд Сити - Мейдстон Юнайтед 0:1

Результаты матчей

Ковентри
Мейдстон Юнайтед

Точный счет

4:1
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
6:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

4
1 раз 33%
5
1 раз 33%
6
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
0:2
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Точный счет

1:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
6:2
1 раз 25%
0:2
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%
6
1 раз 25%
2
4 раза 67%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Ковентри
Мейдстон Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
4.5
Больше Меньше
1
2
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
4
2
3
1
2.5
3
1
3.5
2
2
4.5
1
3
5.5
1/32 финала
4 Шеффилд Уэнсдей
0 Кардифф Сити
6 Ковентри
2 Оксфорд Юнайтед
1 Уимблдон
3 Ипсвич
1 Мейдстон Юнайтед
0 Стивенэйдж
2 КПР
3 Борнмут
2 Суонси
0 Моркам
2 Миллуолл
3 Лестер
2 Халл Сити
3 Бирмингем
5 Блэкберн
2 Кембридж Юнайтед
0 Шрусбери Таун
1 Рексхэм
1 Фулхэм
0 Ротерхэм
0 Сандерленд
3 Ньюкасл
0 Кристал Пэлас
1 Эвертон
2 Лутон Таун
1 Болтон
1 Тоттенхэм
0 Бёрнли
5 Манчестер Сити
0 Хаддерсфилд Таун
4 Челси
0 Престон Норт Энд
0 Мидлсбро
1 Астон Вилла
0 Питерборо Юнайтед
3 Лидс
3 Плимут
1 Саттон
4 Вест Бромвич
1 Олдершот Таун
3 Брентфорд
4 Вулверхэмптон
0 Джиллингем
4 Шеффилд Юнайтед
2 Сток Сити
4 Брайтон
1 Вест Хэм
2 Бристоль Сити
5 Ноттингем Форест
4 Блэкпул
4 Ньюпорт
2 Истли
0 Уиган
2 Манчестер Юнайтед
0 Арсенал
2 Ливерпуль
4 Норвич
2 Бристоль Роверс
2 Уотфорд
1 Честерфилд
4 Саутгемптон
0 Уолсолл
1/16 финала
2 Шеффилд Уэнсдей
5 Ковентри
1 Ипсвич
2 Мейдстон Юнайтед
5 Борнмут
0 Суонси
3 Лестер
0 Бирмингем
4 Блэкберн
1 Рексхэм
0 Фулхэм
2 Ньюкасл
1 Эвертон
2 Лутон Таун
0 Тоттенхэм
1 Манчестер Сити
3 Челси
1 Астон Вилла
5 Лидс
2 Плимут
0 Вест Бромвич
2 Вулверхэмптон
2 Шеффилд Юнайтед
5 Брайтон
4 Бристоль Сити
6 Ноттингем Форест
2 Ньюпорт
4 Манчестер Юнайтед
5 Ливерпуль
2 Норвич
1 Уотфорд
4 Саутгемптон
1/8 финала
5 Ковентри
0 Мейдстон Юнайтед
Борнмут
Лестер
Блэкберн
Ньюкасл
Лутон Таун
Манчестер Сити
Челси
Лидс
Вулверхэмптон
Брайтон
Ноттингем Форест
Манчестер Юнайтед
Ливерпуль
Саутгемптон
1/4 финала
Ковентри
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Олдершот Таун Толай Лоран 6 (1)
Блэкберн Шмодикс Сэмми 5
Брайтон Педро Жоао 5
Стокпорт Вуттон Кайл 4
Барнет Притчард Гарри 4
Весь список

Топ нарушителей
Истли Харрис Джейден 1 2
Истли Лэнгстон Джордж 1 2
Честерфилд Нейлор Том 3
Ньюпорт Вуд-Гордон Натан 3
Оксфорд Юнайтед Родригес Рубен 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 35'
      Г О О О О Л - Эллис Симмс бьет в цель!
    • 14'
      Палмер Кейси сделал результативную передачу.
    • 14'
      Г О О О О Л - Эллис Симмс бьет в цель!
    • 9'
      Палмер Кейси сделал результативную передачу.
    • 9'
      Г О О О О Л - Эллис Симмс бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Coventry Building Society Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 119
    Ковентри 75.6% (90)
    X 4.2% (5)
    Мейдстон Юнайтед 20.2% (24)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ковентри 5:0 Мейдстон Юнайтед

    Исход игры
    Ковентри
    75.6% (90)
    Ничья
    4.2% (5)
    Мейдстон Юнайтед
    20.2% (24)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.08% (65)
    Меньше
    44.92% (53)
    Обе команды забьют
    Да
    53.39% (63)
    Нет
    46.61% (55)
    Популярный счёт
    2:1 Ковентри
    26.9% (32)
    2:0 Ковентри
    20.2% (24)
    1:0 Ковентри
    13.4% (16)
    1:2 Мейдстон Юнайтед
    9.2% (11)
    3:1 Ковентри
    8.4% (10)
    0:2 Мейдстон Юнайтед
    5% (6)
    1:1 Ничья
    4.2% (5)
    3:0 Ковентри
    4.2% (5)
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