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  4. Кубок 2023-2024
Тур: 5. Стадион: .
Борнмут
0:0
Второй тайм: 56'
Лестер
0'
35' Желтая карточка
Унал Энес
37' Желтая карточка
Райхи Арджан
51' Желтая карточка
Дойл Каллум

Ход матча

35'
Унал Энес
 
37'
 
Райхи Арджан
46'
Семеньо Антуан
Унал Энес
 
46'
 
Рикарду Перейра
Райхи Арджан
51'
 
Дойл Каллум

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 1
  • 2 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 52 Владение мячом, % 48
Прогнозы 140
Борнмут 57.9% (81)
X 17.1% (24)
Лестер 25% (35)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Борнмут
Ничья
Лестер
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
42
Траверс
Марк
15
Смит
Адам
27
Забарный
Илья
25
Сенеси
Маркос
3
Керкез
Милош
14
Скотт
Алекс
4
Кук
Льюис
11
Уттара
Данго
29
Биллинг
Филип
17
Синистерра
Луис
26
Унал
Энес
41
Столярчик
Якуб
17
Чодури
Хамза
23
Вестергор
Янник
4
Коуди
Конор
5
Дойл
Каллум
26
Прат
Деннис
47
Райхи
Арджан
29
Акгюн
Юнус
11
Олбрайтон
Марк
28
Кэннон
Томас
40
Маркал-Мадивадуа
Ванья
Борнмут
4-2-3-1
Лестер
4-3-3

История личных встреч

Борнмут
Лестер

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 8 побед

14 матчей

35.7%
35.7%
28.6%
5 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

42.9%
28.6%
28.5%
6 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

14.3%
28.6%
57.1%
2 победы 4 ничьи 8 побед

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
4:1
ПЛ
3:1
ПЛ
2:0
ПЛ
4:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
Ч
0:1
Ч
2:1

Голы

Всего голов

12
5

Голов в среднем за матч

1.71
0.71

Среднее время на гол

52
126

Всего голов

9
6

Голов в среднем за матч

1.29
0.86

Среднее время на гол

70
105

Всего голов

21
11

Голов в среднем за матч

1.5
0.79

Тотал матчей

2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

60
114

Бомбардиры внутри турнира

Борнмут
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брукс Дэвид 1 0.33
Скотт Алекс 1 0.33
Соланке Доминик 1 0.33
Синистерра Луис 1 0.33
Мур Киффер 1 0.33
Тавернер Маркус 1 0.33
Клюйверт Джастин 1 0.33
Келли Ллойд 1 0.33
Биллинг Филип 0 0
Лестер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Казадеи Чезаре 1 0.33
Кэннон Томас 1 0.33
Варди Джейми 1 0.33
Прат Деннис 1 0.33
Рикарду Перейра II 1 0.33
Акгюн Юнус 1 0.33
Олбрайтон Марк 0 0
Дойл Каллум 0 0

Карточки

Борнмут
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скотт Алекс 1 0
Унал Энес 1 0
Биллинг Филип 1 0
Соланке Доминик 1 0
Кук Льюис 1 0
Ааронс Макс 1 0
Лестер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Райхи Арджан 1 0
Кэннон Томас 1 0

Результаты матчей

Борнмут
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Лестер
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

0
0
Борнмут
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Лестер
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
3
Борнмут
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Лестер
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

3
3

Голы по времени матча

Забито

5
3
5 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
3
60%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
40%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

3
3
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
1
33%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
6
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
3
38%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
25%
1
17%
31-45
2
25%
1
17%
46-60
1
13%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

2
2
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Борнмут
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Борнмут - Манчестер Сити 0:1 Ньюкасл - Борнмут 2:2 Фулхэм - Борнмут 3:1 Борнмут - Ноттингем Форест 1:1
Вест Хэм - Борнмут 1:1 Борнмут - Суонси 5:0 Борнмут - Ливерпуль 0:4 КПР - Борнмут 2:3 Тоттенхэм - Борнмут 3:1 Борнмут - Фулхэм 3:0 Ноттингем Форест - Борнмут 2:3 Манчестер Юнайтед - Борнмут 0:3 Кристал Пэлас - Борнмут 0:2 Борнмут - Астон Вилла 2:2 Шеффилд Юнайтед - Борнмут 1:3 Борнмут - Ньюкасл 2:0 Манчестер Сити - Борнмут 6:1 Борнмут - Ливерпуль 1:2 Борнмут - Бёрнли 2:1 Борнмут - Вулверхэмптон 1:2
Лестер
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Лидс - Лестер 3:1 Лестер - Мидлсбро 1:2 Лестер - Шеффилд Уэнсдей 2:0 Уотфорд - Лестер 1:2
Сток Сити - Лестер 0:5 Лестер - Суонси 3:1 Лестер - Бирмингем 3:0 Лестер - Ипсвич 1:1 Ковентри - Лестер 3:1 Миллуолл - Лестер 2:3 Лестер - Хаддерсфилд Таун 4:1 Кардифф Сити - Лестер 0:2 Ипсвич - Лестер 1:1 Лестер - Ротерхэм 3:0 Бирмингем - Лестер 2:3 Лестер - Миллуолл 3:2 Лестер - Плимут 4:0 Вест Бромвич - Лестер 1:2 Шеффилд Уэнсдей - Лестер 1:1 Лестер - Уотфорд 2:0

Результаты матчей

Борнмут
Лестер

Точный счет

5:0
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

5
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

2:3
1 раз 100%
2:3
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

2:3
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 50%
5
1 раз 50%
3
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Борнмут
Лестер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
3.5
Больше Меньше
1
1
4.5
1/32 финала
4 Шеффилд Уэнсдей
0 Кардифф Сити
6 Ковентри
2 Оксфорд Юнайтед
1 Уимблдон
3 Ипсвич
1 Мейдстон Юнайтед
0 Стивенэйдж
2 КПР
3 Борнмут
2 Суонси
0 Моркам
2 Миллуолл
3 Лестер
2 Халл Сити
3 Бирмингем
5 Блэкберн
2 Кембридж Юнайтед
0 Шрусбери Таун
1 Рексхэм
1 Фулхэм
0 Ротерхэм
0 Сандерленд
3 Ньюкасл
0 Кристал Пэлас
1 Эвертон
2 Лутон Таун
1 Болтон
1 Тоттенхэм
0 Бёрнли
5 Манчестер Сити
0 Хаддерсфилд Таун
4 Челси
0 Престон Норт Энд
0 Мидлсбро
1 Астон Вилла
0 Питерборо Юнайтед
3 Лидс
3 Плимут
1 Саттон
4 Вест Бромвич
1 Олдершот Таун
3 Брентфорд
4 Вулверхэмптон
0 Джиллингем
4 Шеффилд Юнайтед
2 Сток Сити
4 Брайтон
1 Вест Хэм
2 Бристоль Сити
5 Ноттингем Форест
4 Блэкпул
4 Ньюпорт
2 Истли
0 Уиган
2 Манчестер Юнайтед
0 Арсенал
2 Ливерпуль
4 Норвич
2 Бристоль Роверс
2 Уотфорд
1 Честерфилд
4 Саутгемптон
0 Уолсолл
1/16 финала
2 Шеффилд Уэнсдей
5 Ковентри
1 Ипсвич
2 Мейдстон Юнайтед
5 Борнмут
0 Суонси
3 Лестер
0 Бирмингем
4 Блэкберн
1 Рексхэм
0 Фулхэм
2 Ньюкасл
1 Эвертон
2 Лутон Таун
0 Тоттенхэм
1 Манчестер Сити
3 Челси
1 Астон Вилла
5 Лидс
2 Плимут
0 Вест Бромвич
2 Вулверхэмптон
2 Шеффилд Юнайтед
5 Брайтон
4 Бристоль Сити
6 Ноттингем Форест
2 Ньюпорт
4 Манчестер Юнайтед
5 Ливерпуль
2 Норвич
1 Уотфорд
4 Саутгемптон
1/8 финала
5 Ковентри
0 Мейдстон Юнайтед
Борнмут
Лестер
Блэкберн
Ньюкасл
Лутон Таун
Манчестер Сити
Челси
Лидс
Вулверхэмптон
Брайтон
Ноттингем Форест
Манчестер Юнайтед
Ливерпуль
Саутгемптон
1/4 финала
Ковентри
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Олдершот Таун Толай Лоран 6 (1)
Блэкберн Шмодикс Сэмми 5
Брайтон Педро Жоао 5
Стокпорт Вуттон Кайл 4
Барнет Притчард Гарри 4
Весь список

Топ нарушителей
Истли Харрис Джейден 1 2
Истли Лэнгстон Джордж 1 2
Честерфилд Нейлор Том 3
Ньюпорт Вуд-Гордон Натан 3
Оксфорд Юнайтед Родригес Рубен 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 55'
    Теперь уже сам Синистерра становится адресатом подачи с противоположного фланга, но Дойл на дальней штанге соперника опережает.
  • 54'
    Синистерра с правого края штрафной исполняет подачу на дальнюю штангу, где Уттара выиграть верховую борьбу не сумел.
  • 53'
    Инициатива после перерыва явно за "Борнмутом", но хватит ли хозяева класса, чтобы добиться преимущества в счёте?
  • Желтая карточка
    51'
    Дойл откровенно цепляет Синистерру неподалеку от своей штрафной, срывая атаку - карточка железобетонная.
  • Штанга
    50'
    Сенеси с правого фланга исполняет подачу в штрафную, которая оказывается безадресной, однако мяч при этом чуть не юркнул в дальний угол - штанга спасла "Лестер"!
  • 49'
    Проход Кука по центральной зоне завершается падением неподалеку от штрафной площади "Лестера", однако рефери считает, что Вестергор соперника не касался.
  • 48'
    Синистерра отобрал мяч на чужой половине и отдал передачу на ход Семеньо, которого успешно остановили защитники "Лестера".
  • Офсайд
    47'
    Сразу же Семеньо замыкает прострел с левого фланга, немного не попадая в створ, плюс у Антуана зафиксирован офсайд.
  • Замена
    46'
    По одной замене произошло в перерыве - Антуан Семеньо сменил Энеса Унала у хозяев, а у гостей Рикарду Перейра вышел вместо Арджана Райхи.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв!
  • Опасный момент
    45'
    После навеса с углового Сенеси атаковал ворота гостей головой, однако Столярчик выручил, а на отскоке внимательно сыграли защитники!
  • 45'
    Уттара со штрафного решил пробить низом во вратарский угол, однако мяч попал в "стенку" и прошел мимо створа.
  • Дополнительное время
    45'
    2 минуты добавляет Пол Тирни к основному времени первого тайма.
  • 44'
    Уттара зарабатывает крайне опасный штрафной удар в борьбе с Чодури - прямо по центру в 17 метрах от ворот.
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    • Опасный момент
      42'
      Опасен в следующей атаке "Лестер" - удар капитана Олбрайтона с линии штрафной в дальний угол отражает штанга, а вторым темпом издали приложился Маркал-Мадивадуа - Траверсу пришлось тащит из угла!
    • 41'
      Штрафной с правого фланга подают гости, Кэннон пробивает головой в створ, но Траверс справляется.
    • Фол, нарушение
      40'
      Прат был готов ворваться в чужую штрафную площадь, однако Сенеси вовремя соперника опередил и получил по ахиллу.
    • 39'
      "Лестер" же одолел двух товарищей по своему дивизиону - в гостях обыграли "Миллуолл" (3:2), а затем дома были сильнее "Бирмингема" (3:0).
    • 38'
      Напомним, что в этом розыгрыше Кубка Англии "Борнмут" уже прошел двух представителей Чемпионшипа - сначала была выездная волевая победа над "КПР" (3:2), а потом домашний разгром "Суонси".
    • Желтая карточка
      37'
      Тут же ответная желтая карточка - Райхи предупрежден за неаккуратный подкат под Кука в центре поля.
    • Желтая карточка
      36'
      Первая желтая карточка в нашем матче - Унал получает её за срыв атаки, которую разгонял Чодури.
    • Угловой
      35'
      Очередной угловой подает "Борнмут", Биллинг направляет мяч на ближнюю штангу, где удачно играет головой один из игроков "Лестера".
    • Угловой
      33'
      Угловой с правого фланга подает Биллинг, Столярчик отбивает кулаками недалеко, Керкез с подбора пробивает в направлении дальнего угла, а на штанге Уналу не удается удачно подставить ногу.
    • 32'
      Акгюн получает мяч в штрафной, но его удар блокируют защитники, подбор от Вестергора также заблокирован, в следующей фазе атаки Акгюн пробивает головой после навеса с правого фланга - мяч проходит рядом со штангой.
    • 30'
      Еще один момент возникает у "Борнмута", Биллинг играет в "стенку" с партнером и отмечается ударом с линии штрафной - мяч летит выше перекладины.
    • 29'
      Интересный момент - обе команды в этом сезоне роднит тот факт, что они вылетели из Кубка лиги от будущего победителя "Ливерпуля" - в конце сентября команда Юргена Клоппа прошла "Лестер", а через месяц с небольшим - "Борнмут".
    • 27'
      В этой паузе Энцо Мареска проводит ликбез со своими подопечными, самое время внести коррективы, чтобы сбить атакующий порыв соперника.
    • Травма, повреждение
      26'
      Помощь врачей требуется Уналу по итогам предыдущего столкновения, проблемы с плечом у форварда "Борнмута".
    • 25'
      Керкез подает с левого фланга в штрафную, Унал оказывается на газоне в борьбе с соперником, но свисток судьи молчит. Биллинг с подбора попадает в створ, но Столярчик на месте.
    • 24'
      56 процентов игрового времени мячом владеет "Лестер", но в последние минуты инициатива всё-таки за "Борнмутом".
    • 22'
      Синистерра ворвался в штрафную гостей с правого края и отдал под удар Скотту, который в створ ворот не попал.
    • 21'
      Стоит отметить, что три последних очные встречи, которые состоялись в АПЛ, выиграл "Борнмут", а вот в Кубке Англии команды не пересекались в последние годы.
    • Угловой
      19'
      Угловой у хозяев получается аналогичным предыдущему - кросс прямиком во вратарскую, где Столярчик смахивает мяч в сторону.
    • Опасный момент
      18'
      Унал получает мяч в штрафной после прострела с правого фланга и пробивает низом в дальний угол - Чодури страхует вратаря, выбивая снаряд!
    • Угловой
      17'
      Угловой с левого фланга подают хозяева, мяч закручивается непосредственно во вратарскую, где Столярчик играет кулаком.
    • 15'
      Позади треть первого тайма, пока так сходу и не разберешься, где команда АПЛ, а где представить Чемпионшипа.
    • 13'
      Акгюн получает мяч на левом краю штрафной от Дойла, однако забирается в положение "вне игры".
    • 12'
      Напомним, что "Борнмут" в АПЛ идет с 8-очковым отрывом от зоны вылета, правда, безвыигрышная серия в чемпионате составляет 7 матчей. В прошлом туре команда Андони Ираолы уступила дома "Манчестер Сити" с минимальным счётом.
    • Фол, нарушение
      10'
      Сенеси жестковато встречает на фланге Чодури, арбитру приходится устно предупредить защитника "Борнмута".
    • 9'
      Штрафной почти в 30 метрах от чужих ворот заработали хозяева, Унал нанес прямой удар, однако мяч прошел над перекладиной.
    • Офсайд
      8'
      Заброс в переднюю линию на Унала получается точным, однако турок оказался в положении "вне игры".
    • Угловой
      7'
      Кук с левого фланга исполняет подачу в гостевую штрафную - Вестергор выбивает на угловой. После розыгрыша корнера Керкез попытался пробить с 18 метров, но его удар был заблокирован.
    • 6'
      Первая атака удается хозяевам, Синистерра с левого фланга исполняет передачу в штрафную, Унал после рикошета пытался пробить в падении через себя, но по мячу не попал.
    • 5'
      "Борнмут" выбивает мяч из штрафной после фланговой подачи, с подбора Райхи наносит удар в касание, но мяч проходит выше ворот.
    • 4'
      Пока по-хозяйски начинают эту встречу представители Чемпионшипа - правда, "Лестер" проиграл в двух последних матчах, в том числе и "Лидсу", теперь их лидерство не такое незыблемое - всего +6 очков.
    • Угловой
      3'
      Угловой в исполнении Олбрайтона опасным не стал, вторым темпом последовала попытка удара Акгюна через себя - Траверс забрал мяч.
    • 2'
      Первая атака гостей завершается проникновением в штрафную с левого края, в итоге "Лестер" заработал угловой.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 37'
      Райхи Арджан получил желтую карточку от судьи
    • 35'
      Унал Энес получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vitality Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 37.9% пользователей.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Борнмут 0:0 Лестер

    Исход игры
    Борнмут
    57.9% (81)
    Ничья
    17.1% (24)
    Лестер
    25% (35)
    Тотал 2.5
    Больше
    69.75% (83)
    Меньше
    30.25% (36)
    Обе команды забьют
    Да
    84.87% (101)
    Нет
    15.13% (18)
    Популярный счёт
    2:1 Борнмут
    37.9% (53)
    1:2 Лестер
    15.7% (22)
    1:1 Ничья
    12.9% (18)
    1:0 Борнмут
    10.7% (15)
    3:2 Борнмут
    2.1% (3)
    0:1 Лестер
    1.4% (2)
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