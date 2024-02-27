Синистерра отобрал мяч на чужой половине и отдал передачу на ход Семеньо, которого успешно остановили защитники "Лестера".

Проход Кука по центральной зоне завершается падением неподалеку от штрафной площади "Лестера", однако рефери считает, что Вестергор соперника не касался.

Сенеси с правого фланга исполняет подачу в штрафную, которая оказывается безадресной, однако мяч при этом чуть не юркнул в дальний угол - штанга спасла "Лестер"!

Дойл откровенно цепляет Синистерру неподалеку от своей штрафной, срывая атаку - карточка железобетонная.

Инициатива после перерыва явно за "Борнмутом", но хватит ли хозяева класса, чтобы добиться преимущества в счёте?

Синистерра с правого края штрафной исполняет подачу на дальнюю штангу, где Уттара выиграть верховую борьбу не сумел.

Теперь уже сам Синистерра становится адресатом подачи с противоположного фланга, но Дойл на дальней штанге соперника опережает.

По одной замене произошло в перерыве - Антуан Семеньо сменил Энеса Унала у хозяев, а у гостей Рикарду Перейра вышел вместо Арджана Райхи.

Сразу же Семеньо замыкает прострел с левого фланга, немного не попадая в створ, плюс у Антуана зафиксирован офсайд.

Уттара зарабатывает крайне опасный штрафной удар в борьбе с Чодури - прямо по центру в 17 метрах от ворот.

2 минуты добавляет Пол Тирни к основному времени первого тайма.

Уттара со штрафного решил пробить низом во вратарский угол, однако мяч попал в "стенку" и прошел мимо створа.

После навеса с углового Сенеси атаковал ворота гостей головой, однако Столярчик выручил, а на отскоке внимательно сыграли защитники!

42' Опасен в следующей атаке "Лестер" - удар капитана Олбрайтона с линии штрафной в дальний угол отражает штанга, а вторым темпом издали приложился Маркал-Мадивадуа - Траверсу пришлось тащит из угла!

41' Штрафной с правого фланга подают гости, Кэннон пробивает головой в створ, но Траверс справляется.

40' Прат был готов ворваться в чужую штрафную площадь, однако Сенеси вовремя соперника опередил и получил по ахиллу.

39' "Лестер" же одолел двух товарищей по своему дивизиону - в гостях обыграли "Миллуолл" (3:2), а затем дома были сильнее "Бирмингема" (3:0).

38' Напомним, что в этом розыгрыше Кубка Англии "Борнмут" уже прошел двух представителей Чемпионшипа - сначала была выездная волевая победа над "КПР" (3:2), а потом домашний разгром "Суонси".

37' Тут же ответная желтая карточка - Райхи предупрежден за неаккуратный подкат под Кука в центре поля.

36' Первая желтая карточка в нашем матче - Унал получает её за срыв атаки, которую разгонял Чодури.

35' Очередной угловой подает "Борнмут", Биллинг направляет мяч на ближнюю штангу, где удачно играет головой один из игроков "Лестера".

33' Угловой с правого фланга подает Биллинг, Столярчик отбивает кулаками недалеко, Керкез с подбора пробивает в направлении дальнего угла, а на штанге Уналу не удается удачно подставить ногу.