Тур: 5. Стадион: Виталити.
Ход матча
35'
37'
51'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 3
-
6 Угловые 1
-
2 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
52 Владение мячом, % 48
Прогноз на матч от Liveresult
42
Траверс
Марк
15
Смит
Адам
14
Скотт
Алекс
11
Уттара
Данго
26
Унал
Энес
17
Чодури
Хамза
26
Прат
Деннис
47
Райхи
Арджан
29
Акгюн
Юнус
28
Кэннон
Томас
- Основной состав
-
42 Траверс МаркВратарь
-
15 Смит АдамЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Скотт АлексПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Уттара ДангоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Унал ЭнесНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Кристи РайанПолузащитник
-
Главный тренер: Ираола Андони
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Чодури ХамзаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Прат ДеннисПолузащитник
-
47 Райхи АрджанПолузащитник
-
29 Акгюн ЮнусПолузащитник
- Нападающий
-
28 Кэннон ТомасНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Суттар ГарриЗащитник
-
45 Нельсон БенЗащитник
- Защитник
-
18 Фатаву АбдулПолузащитник
-
46 Томас СилкоНападающий
- Нападающий
-
76 Logan Briggs
-
Главный тренер: Мареска Энцо
История личных встреч
Борнмут
Лестер
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 8 побед
14 матчей
35.7%
35.7%
28.6%
5 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
42.9%
28.6%
28.5%
6 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
14.3%
28.6%
57.1%
2 победы 4 ничьи 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
5
Голов в среднем за матч
1.71
0.71
Среднее время на гол
52
126
Всего голов
9
6
Голов в среднем за матч
1.29
0.86
Среднее время на гол
70
105
Всего голов
21
11
Голов в среднем за матч
1.5
0.79
Тотал матчей
2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
60
114
Бомбардиры внутри турнира
Борнмут
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брукс Дэвид
|1
|0.33
|Скотт Алекс
|1
|0.33
|Соланке Доминик
|1
|0.33
|Синистерра Луис
|1
|0.33
|Мур Киффер
|1
|0.33
|Тавернер Маркус
|1
|0.33
|Клюйверт Джастин
|1
|0.33
|Келли Ллойд
|1
|0.33
|Биллинг Филип
|0
|0
Лестер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Казадеи Чезаре
|1
|0.33
|Кэннон Томас
|1
|0.33
|Варди Джейми
|1
|0.33
|Прат Деннис
|1
|0.33
|Рикарду Перейра II
|1
|0.33
|Акгюн Юнус
|1
|0.33
|Олбрайтон Марк
|0
|0
|Дойл Каллум
|0
|0
Карточки
Борнмут
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Скотт Алекс
|1
|0
|Унал Энес
|1
|0
|Биллинг Филип
|1
|0
|Соланке Доминик
|1
|0
|Кук Льюис
|1
|0
|Ааронс Макс
|1
|0
Лестер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Райхи Арджан
|1
|0
|Кэннон Томас
|1
|0
Результаты матчей
Борнмут
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Лестер
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
0
0
Борнмут
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Лестер
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
3
Борнмут
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Лестер
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
3
3
Голы по времени матча
Забито
5
3
5 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
3
60%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
40%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
3
3
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
1
33%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
6
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
3
38%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
25%
1
17%
31-45
2
25%
1
17%
46-60
1
13%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
2
2
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Борнмут
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Борнмут - Манчестер Сити 0:1 Ньюкасл - Борнмут 2:2 Фулхэм - Борнмут 3:1 Борнмут - Ноттингем Форест 1:1
Вест Хэм - Борнмут 1:1 Борнмут - Суонси 5:0 Борнмут - Ливерпуль 0:4 КПР - Борнмут 2:3 Тоттенхэм - Борнмут 3:1 Борнмут - Фулхэм 3:0 Ноттингем Форест - Борнмут 2:3 Манчестер Юнайтед - Борнмут 0:3 Кристал Пэлас - Борнмут 0:2 Борнмут - Астон Вилла 2:2 Шеффилд Юнайтед - Борнмут 1:3 Борнмут - Ньюкасл 2:0 Манчестер Сити - Борнмут 6:1 Борнмут - Ливерпуль 1:2 Борнмут - Бёрнли 2:1 Борнмут - Вулверхэмптон 1:2
Лестер
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Лидс - Лестер 3:1 Лестер - Мидлсбро 1:2 Лестер - Шеффилд Уэнсдей 2:0 Уотфорд - Лестер 1:2
Сток Сити - Лестер 0:5 Лестер - Суонси 3:1 Лестер - Бирмингем 3:0 Лестер - Ипсвич 1:1 Ковентри - Лестер 3:1 Миллуолл - Лестер 2:3 Лестер - Хаддерсфилд Таун 4:1 Кардифф Сити - Лестер 0:2 Ипсвич - Лестер 1:1 Лестер - Ротерхэм 3:0 Бирмингем - Лестер 2:3 Лестер - Миллуолл 3:2 Лестер - Плимут 4:0 Вест Бромвич - Лестер 1:2 Шеффилд Уэнсдей - Лестер 1:1 Лестер - Уотфорд 2:0
Результаты матчей
Борнмут
Лестер
Точный счет
5:0
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%
Точное количество голов
5
1 раз 100%
3
1 раз 100%
Точный счет
2:3
1 раз 100%
2:3
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
3
1 раз 100%
Точный счет
2:3
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
3
1 раз 50%
5
1 раз 50%
3
2 раза 100%
Тоталы голов в матче
Борнмут
Лестер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
1/32 финала
1/16 финала
2 Ньюпорт
4 Манчестер Юнайтед
- 2:4 НЬЮ-МАН
1/8 финала
1/4 финала
— Ковентри
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Олдершот Таун
|Толай Лоран
|6 (1)
|Блэкберн
|Шмодикс Сэмми
|5
|Брайтон
|Педро Жоао
|5
|Стокпорт
|Вуттон Кайл
|4
|Барнет
|Притчард Гарри
|4
|Истли
|Харрис Джейден
|1 2
|Истли
|Лэнгстон Джордж
|1 2
|Честерфилд
|Нейлор Том
|3
|Ньюпорт
|Вуд-Гордон Натан
|3
|Оксфорд Юнайтед
|Родригес Рубен
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Борнмут 0:0 Лестер
Исход игры
Борнмут
57.9% (81)
Ничья
17.1% (24)
Лестер
25% (35)
Тотал 2.5
Больше
69.75% (83)
Меньше
30.25% (36)
Обе команды забьют
Да
84.87% (101)
Нет
15.13% (18)
Популярный счёт
2:1 Борнмут
37.9% (53)
1:2 Лестер
15.7% (22)
1:1 Ничья
12.9% (18)
1:0 Борнмут
10.7% (15)
3:2 Борнмут
2.1% (3)
0:1 Лестер
1.4% (2)
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