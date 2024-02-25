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  4. Кубок 2023-2024
Тур: 5. Стадион: .
Борнмут
 
Позже
Лестер
Прогнозы 55
Борнмут 50.9% (28)
X 20% (11)
Лестер 29.1% (16)
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Борнмут
Ничья
Лестер
4.60
4.15
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4.40
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Борнмут
Лестер

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 8 побед

14 матчей

35.7%
35.7%
28.6%
5 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

42.9%
28.6%
28.5%
6 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

14.3%
28.6%
57.1%
2 победы 4 ничьи 8 побед

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
4:1
ПЛ
3:1
ПЛ
2:0
ПЛ
4:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
Ч
0:1
Ч
2:1

Голы

Всего голов

12
5

Голов в среднем за матч

1.71
0.71

Среднее время на гол

52
126

Всего голов

9
6

Голов в среднем за матч

1.29
0.86

Среднее время на гол

70
105

Всего голов

21
11

Голов в среднем за матч

1.5
0.79

Тотал матчей

2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

60
114

Бомбардиры внутри турнира

Борнмут
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брукс Дэвид 1 0.5
Скотт Алекс 1 0.5
Соланке Доминик 1 0.5
Синистерра Луис 1 0.5
Мур Киффер 1 0.5
Тавернер Маркус 1 0.5
Клюйверт Джастин 1 0.5
Келли Ллойд 1 0.5
Биллинг Филип 0 0
Лестер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Казадеи Чезаре 1 0.5
Кэннон Томас 1 0.5
Варди Джейми 1 0.5
Прат Деннис 1 0.5
Рикарду Перейра II 1 0.5
Акгюн Юнус 1 0.5
Олбрайтон Марк 0 0
Дойл Каллум 0 0

Карточки

Борнмут
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скотт Алекс 1 0
Биллинг Филип 1 0
Соланке Доминик 1 0
Кук Льюис 1 0
Ааронс Макс 1 0
Лестер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кэннон Томас 1 0

Результаты матчей

Борнмут
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Лестер
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

0
0
Борнмут
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Лестер
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
3
Борнмут
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Лестер
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

3
3

Голы по времени матча

Забито

5
3
5 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
3
60%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
40%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

3
3
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
1
33%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
6
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
3
38%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
25%
1
17%
31-45
2
25%
1
17%
46-60
1
13%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

2
2
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Борнмут
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Борнмут - Манчестер Сити 0:1 Ньюкасл - Борнмут 2:2 Фулхэм - Борнмут 3:1 Борнмут - Ноттингем Форест 1:1
Вест Хэм - Борнмут 1:1 Борнмут - Суонси 5:0 Борнмут - Ливерпуль 0:4 КПР - Борнмут 2:3 Тоттенхэм - Борнмут 3:1 Борнмут - Фулхэм 3:0 Ноттингем Форест - Борнмут 2:3 Манчестер Юнайтед - Борнмут 0:3 Кристал Пэлас - Борнмут 0:2 Борнмут - Астон Вилла 2:2 Шеффилд Юнайтед - Борнмут 1:3 Борнмут - Ньюкасл 2:0 Манчестер Сити - Борнмут 6:1 Борнмут - Ливерпуль 1:2 Борнмут - Бёрнли 2:1 Борнмут - Вулверхэмптон 1:2
Лестер
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Лидс - Лестер 3:1 Лестер - Мидлсбро 1:2 Лестер - Шеффилд Уэнсдей 2:0 Уотфорд - Лестер 1:2
Сток Сити - Лестер 0:5 Лестер - Суонси 3:1 Лестер - Бирмингем 3:0 Лестер - Ипсвич 1:1 Ковентри - Лестер 3:1 Миллуолл - Лестер 2:3 Лестер - Хаддерсфилд Таун 4:1 Кардифф Сити - Лестер 0:2 Ипсвич - Лестер 1:1 Лестер - Ротерхэм 3:0 Бирмингем - Лестер 2:3 Лестер - Миллуолл 3:2 Лестер - Плимут 4:0 Вест Бромвич - Лестер 1:2 Шеффилд Уэнсдей - Лестер 1:1 Лестер - Уотфорд 2:0

Результаты матчей

Борнмут
Лестер

Точный счет

5:0
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

5
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

2:3
1 раз 100%
2:3
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

2:3
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 50%
5
1 раз 50%
3
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Борнмут
Лестер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
3.5
Больше Меньше
1
1
4.5
1/32 финала
4 Шеффилд Уэнсдей
0 Кардифф Сити
6 Ковентри
2 Оксфорд Юнайтед
1 Уимблдон
3 Ипсвич
1 Мейдстон Юнайтед
0 Стивенэйдж
2 КПР
3 Борнмут
2 Суонси
0 Моркам
2 Миллуолл
3 Лестер
2 Халл Сити
3 Бирмингем
5 Блэкберн
2 Кембридж Юнайтед
0 Шрусбери Таун
1 Рексхэм
1 Фулхэм
0 Ротерхэм
0 Сандерленд
3 Ньюкасл
0 Кристал Пэлас
1 Эвертон
2 Лутон Таун
1 Болтон
1 Тоттенхэм
0 Бёрнли
5 Манчестер Сити
0 Хаддерсфилд Таун
4 Челси
0 Престон Норт Энд
0 Мидлсбро
1 Астон Вилла
0 Питерборо Юнайтед
3 Лидс
3 Плимут
1 Саттон
4 Вест Бромвич
1 Олдершот Таун
3 Брентфорд
4 Вулверхэмптон
0 Джиллингем
4 Шеффилд Юнайтед
2 Сток Сити
4 Брайтон
1 Вест Хэм
2 Бристоль Сити
5 Ноттингем Форест
4 Блэкпул
4 Ньюпорт
2 Истли
0 Уиган
2 Манчестер Юнайтед
0 Арсенал
2 Ливерпуль
4 Норвич
2 Бристоль Роверс
2 Уотфорд
1 Честерфилд
4 Саутгемптон
0 Уолсолл
1/16 финала
2 Шеффилд Уэнсдей
5 Ковентри
1 Ипсвич
2 Мейдстон Юнайтед
5 Борнмут
0 Суонси
3 Лестер
0 Бирмингем
4 Блэкберн
1 Рексхэм
0 Фулхэм
2 Ньюкасл
1 Эвертон
2 Лутон Таун
0 Тоттенхэм
1 Манчестер Сити
3 Челси
1 Астон Вилла
5 Лидс
2 Плимут
0 Вест Бромвич
2 Вулверхэмптон
2 Шеффилд Юнайтед
5 Брайтон
4 Бристоль Сити
6 Ноттингем Форест
2 Ньюпорт
4 Манчестер Юнайтед
5 Ливерпуль
2 Норвич
1 Уотфорд
4 Саутгемптон
1/8 финала
Ковентри
Мейдстон Юнайтед
Борнмут
Лестер
Блэкберн
Ньюкасл
Лутон Таун
Манчестер Сити
Челси
Лидс
Вулверхэмптон
Брайтон
Ноттингем Форест
Манчестер Юнайтед
Ливерпуль
Саутгемптон
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Олдершот Таун Толай Лоран 6 (1)
Блэкберн Шмодикс Сэмми 5
Брайтон Педро Жоао 5
Стокпорт Вуттон Кайл 4
Барнет Притчард Гарри 4
Весь список

Топ нарушителей
Истли Харрис Джейден 1 2
Истли Лэнгстон Джордж 1 2
Честерфилд Нейлор Том 3
Ньюпорт Вуд-Гордон Натан 3
Оксфорд Юнайтед Родригес Рубен 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Борнмут - Лестер от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 февраля 2024, осталось 2 дня 2 часа 20 минут.



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    • Прогнозы 55
    Борнмут 50.9% (28)
    X 20% (11)
    Лестер 29.1% (16)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Борнмут
    Ничья
    Лестер
    4.60
    4.15
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    Прогнозы на матч Борнмут - Лестер

    Исход игры
    Борнмут
    50.9% (28)
    Ничья
    20% (11)
    Лестер
    29.1% (16)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.81% (35)
    Меньше
    35.19% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    83.33% (45)
    Нет
    16.67% (9)
    Популярный счёт
    2:1 Борнмут
    34.5% (19)
    1:2 Лестер
    23.6% (13)
    1:1 Ничья
    18.2% (10)
    1:0 Борнмут
    14.5% (8)
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