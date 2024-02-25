Тур: 5. Стадион: Виталити.
История личных встреч
Борнмут
Лестер
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 8 побед
14 матчей
35.7%
35.7%
28.6%
5 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
42.9%
28.6%
28.5%
6 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
14.3%
28.6%
57.1%
2 победы 4 ничьи 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
5
Голов в среднем за матч
1.71
0.71
Среднее время на гол
52
126
Всего голов
9
6
Голов в среднем за матч
1.29
0.86
Среднее время на гол
70
105
Всего голов
21
11
Голов в среднем за матч
1.5
0.79
Тотал матчей
2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
60
114
Бомбардиры внутри турнира
Борнмут
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брукс Дэвид
|1
|0.5
|Скотт Алекс
|1
|0.5
|Соланке Доминик
|1
|0.5
|Синистерра Луис
|1
|0.5
|Мур Киффер
|1
|0.5
|Тавернер Маркус
|1
|0.5
|Клюйверт Джастин
|1
|0.5
|Келли Ллойд
|1
|0.5
|Биллинг Филип
|0
|0
Лестер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Казадеи Чезаре
|1
|0.5
|Кэннон Томас
|1
|0.5
|Варди Джейми
|1
|0.5
|Прат Деннис
|1
|0.5
|Рикарду Перейра II
|1
|0.5
|Акгюн Юнус
|1
|0.5
|Олбрайтон Марк
|0
|0
|Дойл Каллум
|0
|0
Карточки
Борнмут
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Скотт Алекс
|1
|0
|Биллинг Филип
|1
|0
|Соланке Доминик
|1
|0
|Кук Льюис
|1
|0
|Ааронс Макс
|1
|0
Лестер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кэннон Томас
|1
|0
Результаты матчей
Борнмут
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Лестер
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
0
0
Борнмут
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Лестер
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
3
Борнмут
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Лестер
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
3
3
Голы по времени матча
Забито
5
3
5 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
3
60%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
40%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
3
3
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
1
33%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
6
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
3
38%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
25%
1
17%
31-45
2
25%
1
17%
46-60
1
13%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
2
2
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Борнмут
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Борнмут - Манчестер Сити 0:1 Ньюкасл - Борнмут 2:2 Фулхэм - Борнмут 3:1 Борнмут - Ноттингем Форест 1:1
Вест Хэм - Борнмут 1:1 Борнмут - Суонси 5:0 Борнмут - Ливерпуль 0:4 КПР - Борнмут 2:3 Тоттенхэм - Борнмут 3:1 Борнмут - Фулхэм 3:0 Ноттингем Форест - Борнмут 2:3 Манчестер Юнайтед - Борнмут 0:3 Кристал Пэлас - Борнмут 0:2 Борнмут - Астон Вилла 2:2 Шеффилд Юнайтед - Борнмут 1:3 Борнмут - Ньюкасл 2:0 Манчестер Сити - Борнмут 6:1 Борнмут - Ливерпуль 1:2 Борнмут - Бёрнли 2:1 Борнмут - Вулверхэмптон 1:2
Лестер
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Лидс - Лестер 3:1 Лестер - Мидлсбро 1:2 Лестер - Шеффилд Уэнсдей 2:0 Уотфорд - Лестер 1:2
Сток Сити - Лестер 0:5 Лестер - Суонси 3:1 Лестер - Бирмингем 3:0 Лестер - Ипсвич 1:1 Ковентри - Лестер 3:1 Миллуолл - Лестер 2:3 Лестер - Хаддерсфилд Таун 4:1 Кардифф Сити - Лестер 0:2 Ипсвич - Лестер 1:1 Лестер - Ротерхэм 3:0 Бирмингем - Лестер 2:3 Лестер - Миллуолл 3:2 Лестер - Плимут 4:0 Вест Бромвич - Лестер 1:2 Шеффилд Уэнсдей - Лестер 1:1 Лестер - Уотфорд 2:0
Результаты матчей
Борнмут
Лестер
Точный счет
5:0
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%
Точное количество голов
5
1 раз 100%
3
1 раз 100%
Точный счет
2:3
1 раз 100%
2:3
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
3
1 раз 100%
Точный счет
2:3
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
3
1 раз 50%
5
1 раз 50%
3
2 раза 100%
Тоталы голов в матче
Борнмут
Лестер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
1/32 финала
1/16 финала
2 Ньюпорт
4 Манчестер Юнайтед
- 2:4 НЬЮ-МАН
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Олдершот Таун
|Толай Лоран
|6 (1)
|Блэкберн
|Шмодикс Сэмми
|5
|Брайтон
|Педро Жоао
|5
|Стокпорт
|Вуттон Кайл
|4
|Барнет
|Притчард Гарри
|4
|Истли
|Харрис Джейден
|1 2
|Истли
|Лэнгстон Джордж
|1 2
|Честерфилд
|Нейлор Том
|3
|Ньюпорт
|Вуд-Гордон Натан
|3
|Оксфорд Юнайтед
|Родригес Рубен
|3
Прогнозы на матч Борнмут - Лестер
Исход игры
Борнмут
50.9% (28)
Ничья
20% (11)
Лестер
29.1% (16)
Тотал 2.5
Больше
64.81% (35)
Меньше
35.19% (19)
Обе команды забьют
Да
83.33% (45)
Нет
16.67% (9)
Популярный счёт
2:1 Борнмут
34.5% (19)
1:2 Лестер
23.6% (13)
1:1 Ничья
18.2% (10)
1:0 Борнмут
14.5% (8)
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