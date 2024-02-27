Тур: 5. Стадион: Кенилуорт Роуд.
0:3
Первый тайм: 43'
Ход матча
3'
0:1
18'
0:2
41'
0:3
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 7
-
1 Угловые 1
-
3 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
47 Владение мячом, % 53
Прогноз на матч от Liveresult
23
Крул
Тим
15
Менги
Теден
16
Бурк
Рис
29
Бэлл
Амари
45
Доти
Алфи
14
Чон
Тахит
10
Вудроу
Коули
10
Грилиш
Джек
- Основной состав
-
23 Крул ТимВратарь
-
15 Менги ТеденЗащитник
-
16 Бурк РисЗащитник
-
29 Бэлл АмариЗащитник
- Защитник
-
45 Доти АлфиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Чон ТахитПолузащитник
-
10 Вудроу КоулиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Раддок ПеллиПолузащитник
- Полузащитник
-
43 Нельсон ЗакПолузащитник
-
44 Axel Piesold
-
Главный тренер: Эдвардс Роб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Луис МатеусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Грилиш ДжекПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Гомес СерхиоЗащитник
-
82 Льюис РикоЗащитник
-
11 Доку ЖеремиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Фоден ФилПолузащитник
-
52 Бобб ОскарПолузащитник
-
Главный тренер: Гвардиола Пеп
История личных встреч
Лутон Таун
Манчестер Сити
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Бомбардиры внутри турнира
Лутон Таун
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вудроу Коули
|1
|0.25
|Чон Тахит
|1
|0.25
|Огбене Чидози
|1
|0.25
|Моррис Карлтон
|0
|0
Манчестер Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Холанн Эрлинг
|2
|0.67
|Фоден Фил
|2
|0.67
|Альварес Хулиан
|1
|0.33
|Аке Натан
|1
|0.33
|Доку Жереми
|1
|0.33
|Де Брёйне Кевин
|0
|0
|Ковачич Матео
|0
|0
|Льюис Рико
|0
|0
Карточки
Лутон Таун
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кларк Джордан
|2
|0
|Бурк Рис
|1
|0
|Менги Теден
|1
|0
Манчестер Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ковачич Матео
|1
|0
|Диаш Рубен
|1
|0
|Доку Жереми
|1
|0
|Гвардиол Йошко
|1
|0
|Хосеп Гвардиола
|1
|0
Результаты матчей
Лутон Таун
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Манчестер Сити
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Лутон Таун
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Манчестер Сити
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
4
Лутон Таун
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Манчестер Сити
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
4
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
5
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
33%
1
20%
76-90
Пропущено
3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Лутон Таун
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Ливерпуль - Лутон Таун 4:1 Лутон Таун - Манчестер Юнайтед 1:2 Лутон Таун - Шеффилд Юнайтед 1:3 Ньюкасл - Лутон Таун 4:4
Лутон Таун - Брайтон 4:0 Эвертон - Лутон Таун 1:2 Болтон - Лутон Таун 1:2 Бёрнли - Лутон Таун 1:1 Лутон Таун - Болтон 0:0 Лутон Таун - Челси 2:3 Шеффилд Юнайтед - Лутон Таун 2:3 Лутон Таун - Ньюкасл 1:0 Лутон Таун - Манчестер Сити 1:2 Лутон Таун - Арсенал 3:4 Брентфорд - Лутон Таун 3:1 Лутон Таун - Кристал Пэлас 2:1 Манчестер Юнайтед - Лутон Таун 1:0 Лутон Таун - Ливерпуль 1:1 Астон Вилла - Лутон Таун 3:1 Ноттингем Форест - Лутон Таун 2:2
Манчестер Сити
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Борнмут - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Брентфорд 1:0 Манчестер Сити - Челси 1:1 Копенгаген - Манчестер Сити 1:3
Манчестер Сити - Эвертон 2:0 Брентфорд - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Бёрнли 3:1 Тоттенхэм - Манчестер Сити 0:1 Ньюкасл - Манчестер Сити 2:3 Манчестер Сити - Хаддерсфилд Таун 5:0 Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед 2:0 Эвертон - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Флуминенсе 4:0 Урава Ред - Манчестер Сити 0:3 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 2:2 Црвена Звезда - Манчестер Сити 2:3 Лутон Таун - Манчестер Сити 1:2 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:0 Манчестер Сити - Тоттенхэм 3:3 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 3:2
Результаты матчей
Лутон Таун
Манчестер Сити
Точный счет
0:0
1 раз 100%
5:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
5
1 раз 100%
Точный счет
1:2
2 раза 100%
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
2 раза 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:2
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
1 раз 50%
5
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Лутон Таун
Манчестер Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
11
1/32 финала
1/16 финала
2 Ньюпорт
4 Манчестер Юнайтед
- 2:4 НЬЮ-МАН
1/8 финала
1/4 финала
— Ковентри
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Олдершот Таун
|Толай Лоран
|6 (1)
|Блэкберн
|Шмодикс Сэмми
|5
|Брайтон
|Педро Жоао
|5
|Стокпорт
|Вуттон Кайл
|4
|Барнет
|Притчард Гарри
|4
|Истли
|Харрис Джейден
|1 2
|Истли
|Лэнгстон Джордж
|1 2
|Честерфилд
|Нейлор Том
|3
|Ньюпорт
|Вуд-Гордон Натан
|3
|Оксфорд Юнайтед
|Родригес Рубен
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Лутон Таун 0:3 Манчестер Сити
Исход игры
Лутон Таун
0.7% (1)
Ничья
4.1% (6)
Манчестер Сити
95.2% (138)
Тотал 2.5
Больше
72.65% (85)
Меньше
27.35% (32)
Обе команды забьют
Да
52.99% (62)
Нет
47.01% (55)
Популярный счёт
1:3 Манчестер Сити
24.8% (36)
0:2 Манчестер Сити
19.3% (28)
1:2 Манчестер Сити
15.2% (22)
0:3 Манчестер Сити
12.4% (18)
0:4 Манчестер Сити
3.4% (5)
1:4 Манчестер Сити
2.1% (3)
0:1 Манчестер Сити
2.1% (3)
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