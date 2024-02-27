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  4. Кубок 2023-2024
Тур: 5. Стадион: .
Лутон Таун
0:3
Первый тайм: 43'
Манчестер Сити
0'
0:1
3' Гол
Холанн Эрлинг
0:2
18' Гол
Холанн Эрлинг
0:3
41' Гол
Холанн Эрлинг

Ход матча

3'
0:1
Холанн Эрлинг
(Де Брёйне Кевин)
18'
0:2
Холанн Эрлинг
(Де Брёйне Кевин)
38'
Джонсон Йосеф
Бэлл Амари
 
39'
 
Доку Жереми
Грилиш Джек
41'
0:3
Холанн Эрлинг
(Де Брёйне Кевин)

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 7
  • 1 Угловые 1
  • 3 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 47 Владение мячом, % 53
Прогнозы 142
Лутон Таун 0.7% (1)
X 4.2% (6)
Манчестер Сити 95.1% (135)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лутон Таун
Ничья
Манчестер Сити
9.80
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7.20
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5.80
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
23
Крул
Тим
15
Менги
Теден
16
Бурк
Рис
29
Бэлл
Амари
7
Огбене
Чидози
45
Доти
Алфи
18
Кларк
Джордан
6
Баркли
Росс
9
Моррис
Карлтон
14
Чон
Тахит
10
Вудроу
Коули
18
Ортега
Штефан
2
Уокер
Кайл
5
Стоунс
Джон
25
Аканджи
Мануэль
6
Аке
Натан
8
Ковачич
Матео
27
Луис
Матеус
II
20
Силва
Бернарду
17
Де
Брёйне
Кевин
10
Грилиш
Джек
9
Холанн
Эрлинг
Лутон Таун
3-4-2-1
Манчестер Сити
4-2-3-1

История личных встреч

Лутон Таун
Манчестер Сити

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ПЛ
1:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Бомбардиры внутри турнира

Лутон Таун
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вудроу Коули 1 0.25
Чон Тахит 1 0.25
Огбене Чидози 1 0.25
Моррис Карлтон 0 0
Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Холанн Эрлинг 2 0.67
Фоден Фил 2 0.67
Альварес Хулиан 1 0.33
Аке Натан 1 0.33
Доку Жереми 1 0.33
Де Брёйне Кевин 0 0
Ковачич Матео 0 0
Льюис Рико 0 0

Карточки

Лутон Таун
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кларк Джордан 2 0
Бурк Рис 1 0
Менги Теден 1 0
Манчестер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ковачич Матео 1 0
Диаш Рубен 1 0
Доку Жереми 1 0
Гвардиол Йошко 1 0
Хосеп Гвардиола 1 0

Результаты матчей

Лутон Таун
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Манчестер Сити
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Лутон Таун
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Манчестер Сити
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
4
Лутон Таун
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Манчестер Сити
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
4

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
5
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
33%
1
20%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Лутон Таун
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Ливерпуль - Лутон Таун 4:1 Лутон Таун - Манчестер Юнайтед 1:2 Лутон Таун - Шеффилд Юнайтед 1:3 Ньюкасл - Лутон Таун 4:4
Лутон Таун - Брайтон 4:0 Эвертон - Лутон Таун 1:2 Болтон - Лутон Таун 1:2 Бёрнли - Лутон Таун 1:1 Лутон Таун - Болтон 0:0 Лутон Таун - Челси 2:3 Шеффилд Юнайтед - Лутон Таун 2:3 Лутон Таун - Ньюкасл 1:0 Лутон Таун - Манчестер Сити 1:2 Лутон Таун - Арсенал 3:4 Брентфорд - Лутон Таун 3:1 Лутон Таун - Кристал Пэлас 2:1 Манчестер Юнайтед - Лутон Таун 1:0 Лутон Таун - Ливерпуль 1:1 Астон Вилла - Лутон Таун 3:1 Ноттингем Форест - Лутон Таун 2:2
Манчестер Сити
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Борнмут - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Брентфорд 1:0 Манчестер Сити - Челси 1:1 Копенгаген - Манчестер Сити 1:3
Манчестер Сити - Эвертон 2:0 Брентфорд - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Бёрнли 3:1 Тоттенхэм - Манчестер Сити 0:1 Ньюкасл - Манчестер Сити 2:3 Манчестер Сити - Хаддерсфилд Таун 5:0 Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед 2:0 Эвертон - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Флуминенсе 4:0 Урава Ред - Манчестер Сити 0:3 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 2:2 Црвена Звезда - Манчестер Сити 2:3 Лутон Таун - Манчестер Сити 1:2 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:0 Манчестер Сити - Тоттенхэм 3:3 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 3:2

Результаты матчей

Лутон Таун
Манчестер Сити

Точный счет

0:0
1 раз 100%
5:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
5
1 раз 100%

Точный счет

1:2
2 раза 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:2
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Лутон Таун
Манчестер Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
1
1
1/32 финала
4 Шеффилд Уэнсдей
0 Кардифф Сити
6 Ковентри
2 Оксфорд Юнайтед
1 Уимблдон
3 Ипсвич
1 Мейдстон Юнайтед
0 Стивенэйдж
2 КПР
3 Борнмут
2 Суонси
0 Моркам
2 Миллуолл
3 Лестер
2 Халл Сити
3 Бирмингем
5 Блэкберн
2 Кембридж Юнайтед
0 Шрусбери Таун
1 Рексхэм
1 Фулхэм
0 Ротерхэм
0 Сандерленд
3 Ньюкасл
0 Кристал Пэлас
1 Эвертон
2 Лутон Таун
1 Болтон
1 Тоттенхэм
0 Бёрнли
5 Манчестер Сити
0 Хаддерсфилд Таун
4 Челси
0 Престон Норт Энд
0 Мидлсбро
1 Астон Вилла
0 Питерборо Юнайтед
3 Лидс
3 Плимут
1 Саттон
4 Вест Бромвич
1 Олдершот Таун
3 Брентфорд
4 Вулверхэмптон
0 Джиллингем
4 Шеффилд Юнайтед
2 Сток Сити
4 Брайтон
1 Вест Хэм
2 Бристоль Сити
5 Ноттингем Форест
4 Блэкпул
4 Ньюпорт
2 Истли
0 Уиган
2 Манчестер Юнайтед
0 Арсенал
2 Ливерпуль
4 Норвич
2 Бристоль Роверс
2 Уотфорд
1 Честерфилд
4 Саутгемптон
0 Уолсолл
1/16 финала
2 Шеффилд Уэнсдей
5 Ковентри
1 Ипсвич
2 Мейдстон Юнайтед
5 Борнмут
0 Суонси
3 Лестер
0 Бирмингем
4 Блэкберн
1 Рексхэм
0 Фулхэм
2 Ньюкасл
1 Эвертон
2 Лутон Таун
0 Тоттенхэм
1 Манчестер Сити
3 Челси
1 Астон Вилла
5 Лидс
2 Плимут
0 Вест Бромвич
2 Вулверхэмптон
2 Шеффилд Юнайтед
5 Брайтон
4 Бристоль Сити
6 Ноттингем Форест
2 Ньюпорт
4 Манчестер Юнайтед
5 Ливерпуль
2 Норвич
1 Уотфорд
4 Саутгемптон
1/8 финала
5 Ковентри
0 Мейдстон Юнайтед
Борнмут
Лестер
Блэкберн
Ньюкасл
Лутон Таун
Манчестер Сити
Челси
Лидс
Вулверхэмптон
Брайтон
Ноттингем Форест
Манчестер Юнайтед
Ливерпуль
Саутгемптон
1/4 финала
Ковентри
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Олдершот Таун Толай Лоран 6 (1)
Блэкберн Шмодикс Сэмми 5
Брайтон Педро Жоао 5
Стокпорт Вуттон Кайл 4
Барнет Притчард Гарри 4
Весь список

Топ нарушителей
Истли Харрис Джейден 1 2
Истли Лэнгстон Джордж 1 2
Честерфилд Нейлор Том 3
Ньюпорт Вуд-Гордон Натан 3
Оксфорд Юнайтед Родригес Рубен 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 42'
    Ждет арбитр решение помощников VAR, которые просматривают гол на возможный офсайд Холанна.
  • 3 гола - хет-трик!
    41'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:3!!! Холанн!!!
    Норвежский голеадор отправляет в сетку "Лутона" третий мяч! Кто бы мог быть автором ассиста? Ответ очевиден - де Брёйне! Одной передачей оставил не у дел всю оборону "Лутона" и вывел Холанна один на один, а тот такие моменты не прощает!
  • Замена
    40'
    Замена в составе "Манчестер Сити": Вместо Грилиша на поле вышел Доку.
  • Замена
    39'
    Замена в составе "Лутон Таун": Вместо травмированного Бэлла на поле вышел Джонсон.
  • 38'
    Пошли хозяева в атаку, но де Брёйне быстро смог отобрать мяч, как только "Лутон" пересек линию центрального круга.
  • 37'
    Целый таймаут устроил из этой паузы наставник "Лутон Таун". Практически вся команда оказалась возле тренера и сейчас слушает новую установку.
  • Травма, повреждение
    35'
    Луис оказался на газоне и потребовал помощь медицинской бригады.
  • Опасный момент
    34'
    Вудроу решил приложиться с линии штрафной, мяч по красивой траектории летел в дальний угол, но по итогу прошел мимо цели.
  • 33'
    Де Брёйне сделал разрезающую передачу через половину поля, но Силва не успел к мячу.
  • Фол, нарушение
    32'
    Де Брёйне грубовато сыграл против Бэлла, но защитник "Лутона" спустя время смог подняться с газона. 
  • Опасный момент
    31'
    Дважды Крул спас "Лутон" в одном эпизоде! Сначала потащил мощный удар Холанна с линии штрафной, а после отразил выстрел де Брёйне, который оказался первым на добивании! 
  • 30'
    Доти с фланга низом покатил в штрафную "Манчестер Сити", но там кроме Ортеги никого не оказалось.
  • 29'
    Грилиш выиграл верховую борьбу у соперника, но не смог прокинуть мяч себе на ход, чтобы убежать на рандеву с голкипером.
  • Угловой
    28'
    Подача с углового последовала в штрафную "Манчестер Сити", но "горожане" без проблем разобрались в эпизоде. 
  • 27'
    Луис решил пробить с дальней дистанции, но мяч прошел намного выше цели.
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    • Опасный момент
      26'
      Крул спасает "Лутон" от разгрома и крадет у Холанна хет-трик! Один на один не смог норвежец переиграть вратаря хозяев!
    • Фол, нарушение
      25'
      Аканджи грубо сыграл против Морриса, однако "Лутон" быстро разыграл штрафной и тут же потерял мяч.
    • 24'
      Грилиш отобрал мяч чужой половине поля, сам добрался до чужой штрафной и решил пробить, но удар у него не получился, и мяч прилетел точно к вратарю.
    • 23'
      "Шляпники" решили немного подержать мяч в центре поля, а "Манчестер Сити" не против такого поворота событий.
    • 22'
      Длинная разрезающая передача низом пошла на де Брёйне, но бельгийцу не дали добраться до мяча.
    • 21'
      Де Брёйне решил навесить на линию штрафной, где к удару готовился Грилиш, но мяч до него не дошел. 
    • Угловой
      20'
      Холанн заработал угловой удар у ворот "Лутона".
    • 19'
      Потрясающая реализация сегодня у гостей – два момента и два гола.
    • 2 гола - дубль!
      18'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:2!!! Холанн!!!
      Холанн выиграл борьбу у Менги, после чего скинул мяч на де Брёйне и рванул вперед, бельгиец не стал долго думать и шикарной передачей вывел Холанна один на один с вратарем. Норвежец без проблем разобрался с голкипером и оформил дубль!
    • 16'
      Хозяева поля не допускают того, чтобы "Манчестер Сити" уверенно чувствовал себя с мячом. "Лутон" постоянно идет в отбор и заставляет "горожан" допускать ошибки. 
    • Фол, нарушение
      15'
      Игрок "Лутона" уложил Грилиша на газон, захватив того за футболку. 
    • 14'
      Грилиш увидел забегание Холанна и решил покатить на него между линиями, но "Лутон" успел закрыть свободный коридор.
    • 13'
      Длинная передача пошла на дальнюю штангу ворот Ортеги, где Вудроу не смог дотянуться до мяча.
    • 12'
      Холанн получил передачу, находясь в штрафной "Лутона", но не смог удержать мяч в борьбе с защитником. 
    • Офсайд
      11'
      Вудроу был готов убежать в атаку после того, как принял мяч за спинами игроков "Сити", но оказался в положении вне игры.
    • 10'
      Чон с левого фланга решил прострелить вдоль ворот "горожан", но там не оказалось никого из его партнеров.
    • 9'
      Мягкий наброс последовал в штрафную площадь "Лутона", но защитники справились с подачей. 
    • 7'
      Доти с левого фланга сделал передачу прямо во вратарскую "Манчестер Сити", где Моррису не позволили нанести удар по воротам.
    • 6'
      Продолжает "Манчестер Сити" наседать на ворота "Лутона", а хозяева ожидаемо пытаются действовать на контратаках. 
    • Описание гола
      5'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Холанн!!!
      Де Брёйне ворвался в штрафную "Лутона" и получил передачу от Луиса, после чего покатил в центр на Холанна, который в касание отправил мяч в сетку!
    • 4'
      Де Брёйне с правого фланга выполнил подачу в штрафную соперника, но мяч не добрался до его партнеров. 
    • 3'
      "Манчестер Сити" сразу берет мяч под свой контроль, а "Лутон", не стесняясь, идет в активный прессинг.
    • 2'
      Гости разыграли мяч с центра поля. Они сегодня в белой форме, а "Лутон" играет в оранжевых футболках.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч стартовал!
    • До матча
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лутон Таун 0:3 Манчестер Сити

    Исход игры
    Лутон Таун
    0.7% (1)
    Ничья
    4.1% (6)
    Манчестер Сити
    95.2% (138)
    Тотал 2.5
    Больше
    72.65% (85)
    Меньше
    27.35% (32)
    Обе команды забьют
    Да
    52.99% (62)
    Нет
    47.01% (55)
    Популярный счёт
    1:3 Манчестер Сити
    24.8% (36)
    0:2 Манчестер Сити
    19.3% (28)
    1:2 Манчестер Сити
    15.2% (22)
    0:3 Манчестер Сити
    12.4% (18)
    0:4 Манчестер Сити
    3.4% (5)
    1:4 Манчестер Сити
    2.1% (3)
    0:1 Манчестер Сити
    2.1% (3)
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    Манчестер Сити
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