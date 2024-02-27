Целый таймаут устроил из этой паузы наставник "Лутон Таун". Практически вся команда оказалась возле тренера и сейчас слушает новую установку.

Пошли хозяева в атаку, но де Брёйне быстро смог отобрать мяч, как только "Лутон" пересек линию центрального круга.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:3!!! Холанн!!! Норвежский голеадор отправляет в сетку "Лутона" третий мяч! Кто бы мог быть автором ассиста? Ответ очевиден - де Брёйне! Одной передачей оставил не у дел всю оборону "Лутона" и вывел Холанна один на один, а тот такие моменты не прощает!

Подача с углового последовала в штрафную "Манчестер Сити", но "горожане" без проблем разобрались в эпизоде.

Грилиш выиграл верховую борьбу у соперника, но не смог прокинуть мяч себе на ход, чтобы убежать на рандеву с голкипером.

Доти с фланга низом покатил в штрафную "Манчестер Сити", но там кроме Ортеги никого не оказалось.

Дважды Крул спас "Лутон" в одном эпизоде! Сначала потащил мощный удар Холанна с линии штрафной, а после отразил выстрел де Брёйне, который оказался первым на добивании!

Де Брёйне грубовато сыграл против Бэлла, но защитник "Лутона" спустя время смог подняться с газона.

Де Брёйне сделал разрезающую передачу через половину поля, но Силва не успел к мячу.

Вудроу решил приложиться с линии штрафной, мяч по красивой траектории летел в дальний угол, но по итогу прошел мимо цели.

26' Крул спасает "Лутон" от разгрома и крадет у Холанна хет-трик! Один на один не смог норвежец переиграть вратаря хозяев!

25' Аканджи грубо сыграл против Морриса, однако "Лутон" быстро разыграл штрафной и тут же потерял мяч.

24' Грилиш отобрал мяч чужой половине поля, сам добрался до чужой штрафной и решил пробить, но удар у него не получился, и мяч прилетел точно к вратарю.

23' "Шляпники" решили немного подержать мяч в центре поля, а "Манчестер Сити" не против такого поворота событий.

22' Длинная разрезающая передача низом пошла на де Брёйне, но бельгийцу не дали добраться до мяча.

21' Де Брёйне решил навесить на линию штрафной, где к удару готовился Грилиш, но мяч до него не дошел.

20' Холанн заработал угловой удар у ворот "Лутона".

19' Потрясающая реализация сегодня у гостей – два момента и два гола.

18' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:2!!! Холанн!!!

Холанн выиграл борьбу у Менги, после чего скинул мяч на де Брёйне и рванул вперед, бельгиец не стал долго думать и шикарной передачей вывел Холанна один на один с вратарем. Норвежец без проблем разобрался с голкипером и оформил дубль!