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Локомотив Москва (мол.)
1:1
Первый тайм
Спартак Москва (мол.)

История личных встреч

Локомотив Москва (мол.)
Спартак Москва (мол.)

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
87.5%
5 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед

18 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 18 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 14 побед

26 матчей

19.2%
11.5%
69.3%
5 побед 3 ничьи 18 побед

Первый тайм

19.2%
50%
30.8%
5 побед 13 ничьих 8 побед

Второй тайм

19.2%
26.9%
53.9%
5 побед 7 ничьих 14 побед

История матчей

МФЛ
0:3
МФЛ
0:1
МФЛ
2:0
МФЛ
0:4
МФЛ
3:2
МФЛ
3:1
МФЛ
1:2
МФЛ
2:0
МФЛ
1:1
МФЛ
0:1
МФЛ
0:2
МФЛ
2:4
МФЛ
1:1
МФЛ
4:1
МФЛ
5:1
МФЛ
2:3
МФЛ
0:0
МФЛ
2:1
МФЛ
4:0
МФЛ
1:2
МФЛ
1:2
МФЛ
2:1
МФЛ
3:1
МФЛ
2:3
МФЛ
1:0
МФЛ
0:2

Голы

Всего голов

14
15

Голов в среднем за матч

1
1.25

Среднее время на гол

90
72

Всего голов

28
24

Голов в среднем за матч

2.33
1.71

Среднее время на гол

38
52

Всего голов

42
39

Голов в среднем за матч

1.62
1.5

Тотал матчей

2.5
25
Больше 96%
Меньше 4%
1
22
Больше 85%
Меньше 15%
4
16
Больше 62%
Меньше 38%
10
10
Больше 38%
Меньше 62%
16
6
Больше 23%
Меньше 77%
20
2
Больше 8%
Меньше 92%
24

Среднее время на гол

55
60

Результаты последних матчей

Локомотив Москва (мол.)
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Локомотив Москва (мол.) - ФШМ (мол.) 5:0 Ахмат (мол.) - Локомотив Москва (мол.) 1:3 Локомотив Москва (мол.) - Динамо Москва (мол.) 4:1 Ростов (мол.) - Локомотив Москва (мол.) 0:2
Локомотив Москва (мол.) - Краснодар (мол.) 1:0 Рубин (мол.) - Локомотив Москва (мол.) 0:2 Локомотив Москва (мол.) - Факел (мол.) 3:2 ЦСКА М (мол.) - Локомотив Москва (мол.) 0:1 Локомотив Москва (мол.) - Урал (мол.) 5:0 Пари НН (мол.) - Локомотив Москва (мол.) 0:4 Локомотив Москва (мол.) - Спартак Москва (мол.) 0:3 Сочи (мол.) - Локомотив Москва (мол.) 0:5 Локомотив Москва (мол.) - Крылья Советов (мол.) 3:0 Балтика (мол.) - Локомотив Москва (мол.) 1:2 Оренбург (мол.) - Локомотив Москва (мол.) 0:5 Локомотив Москва (мол.) - Академия им. Коноплева (мол.) 9:0 Зенит (мол.) - Локомотив Москва (мол.) 2:2 Локомотив Москва (мол.) - Чертаново (мол.) 3:1 УОР №5 (мол.) - Локомотив Москва (мол.) 0:3 Волга Ульяновск - Локомотив Москва (мол.) 1:1
Спартак Москва (мол.)
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Спартак Москва (мол.) - Ростов (мол.) 3:1 Краснодар (мол.) - Спартак Москва (мол.) 1:1 Спартак Москва (мол.) - Рубин (мол.) 2:2 Факел (мол.) - Спартак Москва (мол.) 0:2
Спартак Москва (мол.) - ЦСКА М (мол.) 1:2 Урал (мол.) - Спартак Москва (мол.) 0:6 Спартак Москва (мол.) - Пари НН (мол.) 4:1 Балтика (мол.) - Спартак Москва (мол.) 1:3 Сочи (мол.) - Спартак Москва (мол.) 2:0 Спартак Москва (мол.) - Крылья Советов (мол.) 2:0 Локомотив Москва (мол.) - Спартак Москва (мол.) 0:3 Спартак Москва (мол.) - Оренбург (мол.) 8:0 Академия им. Коноплева (мол.) - Спартак Москва (мол.) 1:2 Спартак Москва (мол.) - Зенит (мол.) 2:0 Чертаново (мол.) - Спартак Москва (мол.) 3:1 Спартак Москва (мол.) - УОР №5 (мол.) 5:1 ФШМ (мол.) - Спартак Москва (мол.) 0:0 Спартак Москва (мол.) - Ахмат (мол.) 2:3 Динамо Москва (мол.) - Спартак Москва (мол.) 0:1 Крылья Советов (мол.) - Спартак Москва (мол.) 1:2
  • Первый тайм
  • 24'
    Значительно больше владеют мячом футболисты "Локомотива", а также наносят больше ударов по воротам. "Спартак" после забитого гола вообще отдал мяч сопернику. 
  • 19'
    Трайгель нанёс плотный удар из-за пределов штрафной площади, голкипер "Спартака" без труда зафиксировал мяч в перчатках. 
  • 16'
    Хороший темп демонстрируют футболисты обеих команд, мяч практически не задерживается в центре поля, но и опасных моментов пока не очень много. 
  • Описание гола
    7'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ! 1:1!
    Быстро отыгрались футболисты "Спартака". После атаки левым краем пошёл заброс в штрафную площадь, откуда Соколов в падении переправил мяч в сетку ворот соперника! 
  • Описание гола
    6'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ! 1:0!
    После атаки по правому флангу, последовала прострельная передача в центр штрафной площади, откуда Морозов без труда поразил левый нижний угол ворот. Бросили защитники "Спартака" футболиста "Локомотива". 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток! Матч начался! 
  • До матча
  • Команды готовятся выйти на футбольное поле. Скоро прозвучит стартовый свисток. 
    Мы будем освещать основные события матча в нашей трансляции. 
  • Стартовый состав "Спартака":
    Джураев;
    Петин;
    Журавлёв;
    Журин;
    Озеров;
    Павленко;
    Кобылин;
    Пономарчук;
    Плотников;
    Борцов;
    Соколов.

    Запасные "Спартака":
    Дасаев-Морено, Ананьев, Шопин, Рыков, Массалыга.
  • Стартовый состав "Локомотива":
    Другов;
    Волков;
    Абрамов;
    Трайгель;
    Щелкунов;
    Анисимов;
    Истомин;
    Гердт;
    Корнеев;
    Мамонов;
    Морозов.

    Запасные "Локомотива":
    Шейко, Джобава, Кардов, Степанов, Чубенко, Данилов, Захаржевский, Золкин и Лазарев.
  • Добрый день! Уважаемые любители футбола! 
    Старт матча немного задерживается. Сейчас проходит разминка. 
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