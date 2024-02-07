Первый тайм

24' Значительно больше владеют мячом футболисты "Локомотива", а также наносят больше ударов по воротам. "Спартак" после забитого гола вообще отдал мяч сопернику.

19' Трайгель нанёс плотный удар из-за пределов штрафной площади, голкипер "Спартака" без труда зафиксировал мяч в перчатках.

16' Хороший темп демонстрируют футболисты обеих команд, мяч практически не задерживается в центре поля, но и опасных моментов пока не очень много.

7' ГО-О-О-О-О-ОЛ! 1:1!

Быстро отыгрались футболисты "Спартака". После атаки левым краем пошёл заброс в штрафную площадь, откуда Соколов в падении переправил мяч в сетку ворот соперника!

6' ГО-О-О-О-О-ОЛ! 1:0!

После атаки по правому флангу, последовала прострельная передача в центр штрафной площади, откуда Морозов без труда поразил левый нижний угол ворот. Бросили защитники "Спартака" футболиста "Локомотива".