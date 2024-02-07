1:1
Первый тайм
История личных встреч
Локомотив Москва (мол.)
Спартак Москва (мол.)
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
87.5%
5 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед
18 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 18 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 14 побед
26 матчей
19.2%
11.5%
69.3%
5 побед 3 ничьи 18 побед
Первый тайм
19.2%
50%
30.8%
5 побед 13 ничьих 8 побед
Второй тайм
19.2%
26.9%
53.9%
5 побед 7 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
15
Голов в среднем за матч
1
1.25
Среднее время на гол
90
72
Всего голов
28
24
Голов в среднем за матч
2.33
1.71
Среднее время на гол
38
52
Всего голов
42
39
Голов в среднем за матч
1.62
1.5
Тотал матчей
2.5
25
Больше 96%
Меньше 4%
1
22
Больше 85%
Меньше 15%
4
16
Больше 62%
Меньше 38%
10
10
Больше 38%
Меньше 62%
16
6
Больше 23%
Меньше 77%
20
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
Среднее время на гол
55
60
Результаты последних матчей
Локомотив Москва (мол.)
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Локомотив Москва (мол.) - ФШМ (мол.) 5:0 Ахмат (мол.) - Локомотив Москва (мол.) 1:3 Локомотив Москва (мол.) - Динамо Москва (мол.) 4:1 Ростов (мол.) - Локомотив Москва (мол.) 0:2
Локомотив Москва (мол.) - Краснодар (мол.) 1:0 Рубин (мол.) - Локомотив Москва (мол.) 0:2 Локомотив Москва (мол.) - Факел (мол.) 3:2 ЦСКА М (мол.) - Локомотив Москва (мол.) 0:1 Локомотив Москва (мол.) - Урал (мол.) 5:0 Пари НН (мол.) - Локомотив Москва (мол.) 0:4 Локомотив Москва (мол.) - Спартак Москва (мол.) 0:3 Сочи (мол.) - Локомотив Москва (мол.) 0:5 Локомотив Москва (мол.) - Крылья Советов (мол.) 3:0 Балтика (мол.) - Локомотив Москва (мол.) 1:2 Оренбург (мол.) - Локомотив Москва (мол.) 0:5 Локомотив Москва (мол.) - Академия им. Коноплева (мол.) 9:0 Зенит (мол.) - Локомотив Москва (мол.) 2:2 Локомотив Москва (мол.) - Чертаново (мол.) 3:1 УОР №5 (мол.) - Локомотив Москва (мол.) 0:3 Волга Ульяновск - Локомотив Москва (мол.) 1:1
Спартак Москва (мол.)
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Спартак Москва (мол.) - Ростов (мол.) 3:1 Краснодар (мол.) - Спартак Москва (мол.) 1:1 Спартак Москва (мол.) - Рубин (мол.) 2:2 Факел (мол.) - Спартак Москва (мол.) 0:2
Спартак Москва (мол.) - ЦСКА М (мол.) 1:2 Урал (мол.) - Спартак Москва (мол.) 0:6 Спартак Москва (мол.) - Пари НН (мол.) 4:1 Балтика (мол.) - Спартак Москва (мол.) 1:3 Сочи (мол.) - Спартак Москва (мол.) 2:0 Спартак Москва (мол.) - Крылья Советов (мол.) 2:0 Локомотив Москва (мол.) - Спартак Москва (мол.) 0:3 Спартак Москва (мол.) - Оренбург (мол.) 8:0 Академия им. Коноплева (мол.) - Спартак Москва (мол.) 1:2 Спартак Москва (мол.) - Зенит (мол.) 2:0 Чертаново (мол.) - Спартак Москва (мол.) 3:1 Спартак Москва (мол.) - УОР №5 (мол.) 5:1 ФШМ (мол.) - Спартак Москва (мол.) 0:0 Спартак Москва (мол.) - Ахмат (мол.) 2:3 Динамо Москва (мол.) - Спартак Москва (мол.) 0:1 Крылья Советов (мол.) - Спартак Москва (мол.) 1:2