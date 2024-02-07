Угловой с правого фланга атаки разыграли футболисты "Локомотива". Захаржевский нанёс удар по воротам головой почти с линии вратарской, но мяч пошёл чуть выше. Вновь никто не мешал игроку наносить удар по воротам!

ПЕРЕКЛАДИНА! После заброса из глубины поля с правого края Элвин Данилов открылся в штрафной и нанёс могучий удар поворотам, голкипер "Спартака" не среагировал, но "красно-белых" спасла перекладина!

ГО-О-О-О-О-ОЛ! 3:1! Данилов промчался по правому краю, прострелил на дальний угол вратарской, Мамонов смог сбросить на ход Чубенко, который просто расстрелял ворота соперника. "Спартак" решил вообще не обороняться в данном эпизоде.

ГО-О-О-О-О-ОЛ! 3:2! Автогол. Лазарев после прострела с левого фланга атаки "Спартака" вколотил мяч в собственные ворота.

ГО-О-О-О-О-ОЛ! 4:2! Мамонов промчался по левому флангу и прострелил в штрафную, где вовремя открылся Истомин и расстрелял ворота соперника. 3 в 2 убежали "железнодорожники" в этом выпаде.

Всё! Матч завершён. Счёт 4:2. Спасибо за внимание!

Заметно лучше стали действовать после перерыва футболисты "Спартака". Разговор в раздевалке не прошёл зря. В основном "красно-белые" атакую правым флангом, но до ударов дело вновь не доходит.

У "Спартака" произошли три замены: Вышли Ананьев, Рыков и Шопин, ушли Озеров, Соколов и Борцов.

Вновь правым флангом провели атаку спартаковцы, даже удар по воротам со состоялся, но голкипер "Локомотива" занял верное место в воротах и спокойно забрал мяч в перчатки.

У "Спартака" ещё одно изменение произошло уже по ходу второго отрезка матча. Вместо Плотникова теперь будет действовать Массалыга.

45' ГО-О-О-О-О-ОЛ! 2:1!

Корнеев со своей половины поля протащил мяч, футболист двигался ближе к левому краю, вошёл в штрафную, уложил на газон голкипера и пробил по пустым воротам!

43' Мамонов мог выбежать один на один с голкипером "Спартака", но вовремя Джураев выскочил из рамки и спас команду!

39' ГОЛ! Но счёт не изменился.

Морозов выиграл борьбу после розыгрыша очередного углового в исполнении "Локомотива", скинул на Абрамова, который вколотил мяч в сетку ворот "Спартака". Арбитр взятие ворот не зафиксировал. Было нарушение правил!

36' Редкий выпад провели "красно-белые". Атака строилась по правому флангу, но даже углового игрок так и не заработал. Стоит отметить, что значительно грубее стали действовать футболисты "Спартака", но арбитр пока не даёт карточек.

31' Опасный угловой с правого фланга получился в исполнении футболистов "Локомотива". Мамонов открылся на линии штрафной площади и мог поразить ворота соперника, но зацепил немного газон, а потом мяч попал в своего же игрока!

24' Значительно больше владеют мячом футболисты "Локомотива", а также наносят больше ударов по воротам. "Спартак" после забитого гола вообще отдал мяч сопернику.

19' Трайгель нанёс плотный удар из-за пределов штрафной площади, голкипер "Спартака" без труда зафиксировал мяч в перчатках.

16' Хороший темп демонстрируют футболисты обеих команд, мяч практически не задерживается в центре поля, но и опасных моментов пока не очень много.

7' ГО-О-О-О-О-ОЛ! 1:1!

Быстро отыгрались футболисты "Спартака". После атаки левым краем пошёл заброс в штрафную площадь, откуда Соколов в падении переправил мяч в сетку ворот соперника!