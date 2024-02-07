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Локомотив Москва (мол.)
4:2
Конец матча
Спартак Москва (мол.)

История личных встреч

Локомотив Москва (мол.)
Спартак Москва (мол.)

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
87.5%
5 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед

18 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 18 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 14 побед

26 матчей

19.2%
11.5%
69.3%
5 побед 3 ничьи 18 побед

Первый тайм

19.2%
50%
30.8%
5 побед 13 ничьих 8 побед

Второй тайм

19.2%
26.9%
53.9%
5 побед 7 ничьих 14 побед

История матчей

МФЛ
0:3
МФЛ
0:1
МФЛ
2:0
МФЛ
0:4
МФЛ
3:2
МФЛ
3:1
МФЛ
1:2
МФЛ
2:0
МФЛ
1:1
МФЛ
0:1
МФЛ
0:2
МФЛ
2:4
МФЛ
1:1
МФЛ
4:1
МФЛ
5:1
МФЛ
2:3
МФЛ
0:0
МФЛ
2:1
МФЛ
4:0
МФЛ
1:2
МФЛ
1:2
МФЛ
2:1
МФЛ
3:1
МФЛ
2:3
МФЛ
1:0
МФЛ
0:2

Голы

Всего голов

14
15

Голов в среднем за матч

1
1.25

Среднее время на гол

90
72

Всего голов

28
24

Голов в среднем за матч

2.33
1.71

Среднее время на гол

38
52

Всего голов

42
39

Голов в среднем за матч

1.62
1.5

Тотал матчей

2.5
25
Больше 96%
Меньше 4%
1
22
Больше 85%
Меньше 15%
4
16
Больше 62%
Меньше 38%
10
10
Больше 38%
Меньше 62%
16
6
Больше 23%
Меньше 77%
20
2
Больше 8%
Меньше 92%
24

Среднее время на гол

55
60

Результаты последних матчей

Локомотив Москва (мол.)
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Локомотив Москва (мол.) - ФШМ (мол.) 5:0 Ахмат (мол.) - Локомотив Москва (мол.) 1:3 Локомотив Москва (мол.) - Динамо Москва (мол.) 4:1 Ростов (мол.) - Локомотив Москва (мол.) 0:2
Локомотив Москва (мол.) - Краснодар (мол.) 1:0 Рубин (мол.) - Локомотив Москва (мол.) 0:2 Локомотив Москва (мол.) - Факел (мол.) 3:2 ЦСКА М (мол.) - Локомотив Москва (мол.) 0:1 Локомотив Москва (мол.) - Урал (мол.) 5:0 Пари НН (мол.) - Локомотив Москва (мол.) 0:4 Локомотив Москва (мол.) - Спартак Москва (мол.) 0:3 Сочи (мол.) - Локомотив Москва (мол.) 0:5 Локомотив Москва (мол.) - Крылья Советов (мол.) 3:0 Балтика (мол.) - Локомотив Москва (мол.) 1:2 Оренбург (мол.) - Локомотив Москва (мол.) 0:5 Локомотив Москва (мол.) - Академия им. Коноплева (мол.) 9:0 Зенит (мол.) - Локомотив Москва (мол.) 2:2 Локомотив Москва (мол.) - Чертаново (мол.) 3:1 УОР №5 (мол.) - Локомотив Москва (мол.) 0:3 Волга Ульяновск - Локомотив Москва (мол.) 1:1
Спартак Москва (мол.)
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Спартак Москва (мол.) - Ростов (мол.) 3:1 Краснодар (мол.) - Спартак Москва (мол.) 1:1 Спартак Москва (мол.) - Рубин (мол.) 2:2 Факел (мол.) - Спартак Москва (мол.) 0:2
Спартак Москва (мол.) - ЦСКА М (мол.) 1:2 Урал (мол.) - Спартак Москва (мол.) 0:6 Спартак Москва (мол.) - Пари НН (мол.) 4:1 Балтика (мол.) - Спартак Москва (мол.) 1:3 Сочи (мол.) - Спартак Москва (мол.) 2:0 Спартак Москва (мол.) - Крылья Советов (мол.) 2:0 Локомотив Москва (мол.) - Спартак Москва (мол.) 0:3 Спартак Москва (мол.) - Оренбург (мол.) 8:0 Академия им. Коноплева (мол.) - Спартак Москва (мол.) 1:2 Спартак Москва (мол.) - Зенит (мол.) 2:0 Чертаново (мол.) - Спартак Москва (мол.) 3:1 Спартак Москва (мол.) - УОР №5 (мол.) 5:1 ФШМ (мол.) - Спартак Москва (мол.) 0:0 Спартак Москва (мол.) - Ахмат (мол.) 2:3 Динамо Москва (мол.) - Спартак Москва (мол.) 0:1 Крылья Советов (мол.) - Спартак Москва (мол.) 1:2
  • Второй тайм
  • Свисток
    Всё! Матч завершён. Счёт 4:2. Спасибо за внимание! 
  • Описание гола
    87'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ! 4:2!
    Мамонов промчался по левому флангу и прострелил в штрафную, где вовремя открылся Истомин и расстрелял ворота соперника. 3 в 2 убежали "железнодорожники" в этом выпаде. 
  • Офсайд
    77'
    Ананьев забил, но арбитр из-за офсайда отменил взятие ворот. 
  • Гол в свои ворота
    73'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ! 3:2!
    Автогол. Лазарев после прострела с левого фланга атаки "Спартака" вколотил мяч в собственные ворота. 
  • Описание гола
    72'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ! 3:1!
    Данилов промчался по правому краю, прострелил на дальний угол вратарской, Мамонов смог сбросить на ход Чубенко, который просто расстрелял ворота соперника. "Спартак" решил вообще не обороняться в данном эпизоде. 
  • Штанга
    70'
    ПЕРЕКЛАДИНА!
    После заброса из глубины поля с правого края Элвин Данилов открылся в штрафной и нанёс могучий удар поворотам, голкипер "Спартака" не среагировал, но "красно-белых" спасла перекладина! 
  • Угловой
    69'
    Угловой с правого фланга атаки разыграли футболисты "Локомотива". Захаржевский нанёс удар по воротам головой почти с линии вратарской, но мяч пошёл чуть выше. Вновь никто не мешал игроку наносить удар по воротам! 
  • Замена
    65'
    У "Локомотива" замена вратарей. Вместо Другова будет защищать ворота Шейко.
     
  • Замена
    63'
    У "Спартака" ещё одно изменение произошло уже по ходу второго отрезка матча. Вместо Плотникова теперь будет действовать Массалыга. 
  • 61'
    Вновь правым флангом провели атаку спартаковцы, даже удар по воротам со состоялся, но голкипер "Локомотива" занял верное место в воротах и спокойно забрал мяч в перчатки. 
  • Замена
    55'
    У "Спартака" произошли три замены:
    Вышли Ананьев, Рыков и Шопин, ушли Озеров, Соколов и Борцов.
  • Замена
    53'
    Состав "Локомотива" на второй тайм: Другов, Кардов, Лазарев, Захаржевский, Золкин, Анисимов, Чубенко, Данилов, Степанов, Корнеев, Морозов.
  • 51'
    Заметно лучше стали действовать после перерыва футболисты "Спартака". Разговор в раздевалке не прошёл зря. В основном "красно-белые" атакую правым флангом, но до ударов дело вновь не доходит. 
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался! 
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Всё! Свисток на перерыв. Счёт 2:1. 
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    • Описание гола
      45'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ! 2:1!
      Корнеев со своей половины поля протащил мяч, футболист двигался ближе к левому краю, вошёл в штрафную, уложил на газон голкипера и пробил по пустым воротам! 
    • Опасный момент
      43'
      Мамонов мог выбежать один на один с голкипером "Спартака", но вовремя Джураев выскочил из рамки и спас команду! 
    • Фол, нарушение
      39'
      ГОЛ! Но счёт не изменился. 
      Морозов выиграл борьбу после розыгрыша очередного углового в исполнении "Локомотива", скинул на Абрамова, который вколотил мяч в сетку ворот "Спартака". Арбитр взятие ворот не зафиксировал. Было нарушение правил! 
    • 36'
      Редкий выпад провели "красно-белые". Атака строилась по правому флангу, но даже углового игрок так и не заработал. Стоит отметить, что значительно грубее стали действовать футболисты "Спартака", но арбитр пока не даёт карточек.
    • Угловой
      31'
      Опасный угловой с правого фланга получился в исполнении футболистов "Локомотива". Мамонов открылся на линии штрафной площади и мог поразить ворота соперника, но зацепил немного газон, а потом мяч попал в своего же игрока! 
    • 24'
      Значительно больше владеют мячом футболисты "Локомотива", а также наносят больше ударов по воротам. "Спартак" после забитого гола вообще отдал мяч сопернику. 
    • 19'
      Трайгель нанёс плотный удар из-за пределов штрафной площади, голкипер "Спартака" без труда зафиксировал мяч в перчатках. 
    • 16'
      Хороший темп демонстрируют футболисты обеих команд, мяч практически не задерживается в центре поля, но и опасных моментов пока не очень много. 
    • Описание гола
      7'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ! 1:1!
      Быстро отыгрались футболисты "Спартака". После атаки левым краем пошёл заброс в штрафную площадь, откуда Соколов в падении переправил мяч в сетку ворот соперника! 
    • Описание гола
      6'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ! 1:0!
      После атаки по правому флангу, последовала прострельная передача в центр штрафной площади, откуда Морозов без труда поразил левый нижний угол ворот. Бросили защитники "Спартака" футболиста "Локомотива". 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток! Матч начался! 
    • До матча
    • Команды готовятся выйти на футбольное поле. Скоро прозвучит стартовый свисток. 
      Мы будем освещать основные события матча в нашей трансляции. 
    • Стартовый состав "Спартака":
      Джураев;
      Петин;
      Журавлёв;
      Журин;
      Озеров;
      Павленко;
      Кобылин;
      Пономарчук;
      Плотников;
      Борцов;
      Соколов.

      Запасные "Спартака":
      Дасаев-Морено, Ананьев, Шопин, Рыков, Массалыга.
    • Стартовый состав "Локомотива":
      Другов;
      Волков;
      Абрамов;
      Трайгель;
      Щелкунов;
      Анисимов;
      Истомин;
      Гердт;
      Корнеев;
      Мамонов;
      Морозов.

      Запасные "Локомотива":
      Шейко, Джобава, Кардов, Степанов, Чубенко, Данилов, Захаржевский, Золкин и Лазарев.
    • Добрый день! Уважаемые любители футбола! 
      Старт матча немного задерживается. Сейчас проходит разминка. 
    Прогноз на матч от Liveresult
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