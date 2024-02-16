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Тур: 1.
Локомотив Москва
 
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Алтын Асыр
Прогноз на матч от Liveresult
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Локомотив Москва
Ничья
Алтын Асыр
6.30
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Локомотив Москва
Алтын Асыр

Результаты последних матчей

Локомотив Москва
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Локомотив Москва - Урарту 2:1 Локомотив Москва - Торпедо Москва 2:0 Локомотив Москва - Кайрат 4:1 Локомотив Москва - Урал 4:2
Локомотив Москва - Акрон 0:2 Локомотив Москва - Аль-Ахдуд 2:0 Локомотив Москва - Урал 2:0 Локомотив Москва - Зенит 3:1 Балтика - Локомотив Москва 2:2 Крылья Советов - Локомотив Москва 3:3 Локомотив Москва - Ахмат 2:1 Локомотив Москва - Спартак Москва 1:1 Локомотив Москва - Рубин 3:0 Ростов - Локомотив Москва 1:0 Локомотив Москва - Динамо Москва 0:0 Урал - Локомотив Москва 2:2 Локомотив Москва - Ростов 3:1 Локомотив Москва - Пари НН 1:0 Зенит - Локомотив Москва 1:2 Урал - Локомотив Москва 0:0
Алтын Асыр
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Алтын Асыр - Ахал 2:1 Мерв - Алтын Асыр 1:1 Шагадам - Алтын Асыр 1:2 Равшан Куляб - Алтын Асыр 0:1
Аркадаг - Алтын Асыр 4:1 Алтын Асыр - Небитчи 2:1 Аркадаг - Алтын Асыр 4:0 Алтын Асыр - Абдыш-Ата 2:4 Алтын Асыр - Копетдаг 5:1 Алтын Асыр - Мерв 1:0 Алтын Асыр - Ашхабад 4:0 Энергетик Мары - Алтын Асыр 1:2 Мерв - Алтын Асыр 1:2 Алтын Асыр - Равшан Куляб 1:1 Мерв - Алтын Асыр 0:1 Абдыш-Ата - Алтын Асыр 3:0 Алтын Асыр - Энергетик Мары 3:0 Алтын Асыр - Ашхабад 7:2 Шагадам - Алтын Асыр 1:2 Алтын Асыр - Копетдаг 6:1
  • Текстовая онлайн трансляция матча Локомотив Москва - Алтын Асыр от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 февраля 2024, осталось 20 минут.



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    • Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Локомотив Москва
    Ничья
    Алтын Асыр
    6.30
    6.50
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    12.00
    Реклама, pari.ru
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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