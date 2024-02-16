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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 26. Стадион: .
Касымпаша
1:1
Второй тайм: 61'
Фатих Карагюмрюк

Ход матча

11'
Да Кошта Нуну
(Хайрадинович Харис)
1:0
38'
1:1
Эйссерик Валентин
(Ялчын Гювен)

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 4
  • 3 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 46 Владение мячом, % 54
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Касымпаша
Ничья
Фатих Карагюмрюк
3.12
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Все Коэффициенты
25
Янар
Али
2
Винк
Клаудио
4
Омеруо
Кеннет
23
Поросо
Джексон
58
Озчан
Ясин
6
Гюл
Гёкхан
7
Фалл
Мамаду
10
Хайрадинович
Харис
35
Кара
Айтач
14
Чаглаян
Огулджан
18
Да
Кошта
Нуну
31
Сиригу
Сальваторе
30
Сангаре
Назим
4
Бираски
Давиде
54
Дурсун
Салих
18
Мерджан
Левент
21
Курбелис
Димитрис
91
Бертолаччи
Андреа
11
Мор
Эмре
9
Эйссерик
Валентин
20
Мендеш
Райан
10
Ялчын
Гювен
Касымпаша
4-1-4-1
Фатих Карагюмрюк
4-2-3-1

История личных встреч

Касымпаша
Фатих Карагюмрюк

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

9 матчей

44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

55.6%
11.1%
33.3%
5 побед 1 ничья 3 победы

История матчей

С
2:3
С
3:0
С
2:2
С
3:2
С
1:3
ТМК
5:1
С
3:2
С
1:1
КТ
2:3

Голы

Всего голов

11
9

Голов в среднем за матч

2.75
1.8

Среднее время на гол

32
50

Всего голов

11
8

Голов в среднем за матч

2.2
2

Среднее время на гол

40
45

Всего голов

22
17

Голов в среднем за матч

2.44
1.89

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

36
47

Бомбардиры внутри турнира

Касымпаша
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кара Айтач 12 (2) 0.46
Да Кошта Нуну 9 0.35
Фалл Мамаду 8 0.31
Бен Уаннес Мортада 4 0.15
Хайрадинович Харис 3 (2) 0.12
Винк Клаудио 3 0.12
Гюл Гёкхан 2 0.08
Гомис Ирон 1 0.04
Омеруо Кеннет 1 0.04
Нгой Жульен 1 0.04
Озчан Ясин 1 0.04
Чаглаян Огулджан 0 0
Фатих Карагюмрюк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ялчын Гювен 5 0.19
Эйссерик Валентин 4 0.15
Роден Маркус 4 0.15
Келес Джан 3 0.12
Дурсун Сердар 3 (1) 0.12
Мендеш Райан 2 0.08
Ласанья Кевин 2 0.08
Мерджан Левент 1 0.04
Стураро Стефано 1 0.04
Дурсун Салих 1 0.04
Чеккерини Федерико 1 0.04
Сангаре Назим 1 0.04
Мор Эмре 1 0.04
Фегули Софьян 0 0
Бираски Давиде 0 0
Шукуров Отабек 0 0
Дрешевич Ибрахим 0 0
Паолетти Флавио 0 0

Карточки

Касымпаша
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чифтпынар Садик 5 0
Винк Клаудио 5 0
Омеруо Кеннет 3 1
Бен Уаннес Мортада 4 0
Гомис Ирон 4 0
Кара Айтач 3 0
Хайрадинович Харис 3 0
Озчан Ясин 3 0
Янниотис Андреас 2 0
Фалл Мамаду 2 0
Гюл Гёкхан 2 0
Янар Али 2 0
Саддики Дрейс 2 0
Айдын Тайлан Утку 2 0
Нгой Жульен 1 0
Дилли Селим 1 0
Четинкая Эрдем 1 0
Фатих Карагюмрюк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чеккерини Федерико 7 0
Бираски Давиде 5 1
Фегули Софьян 4 0
Мендеш Райан 4 0
Шукуров Отабек 4 0
Дрешевич Ибрахим 4 0
Мерджан Левент 4 0
Эйссерик Валентин 3 0
Стураро Стефано 3 0
Дурсун Салих 3 0
Роден Маркус 3 0
Ялчын Гювен 3 0
Келес Джан 3 0
Бертолаччи Андреа 1 0
Весели Фредерик 1 0
Ласанья Кевин 1 0
Дитуро Матиас 1 0
Кесгин Керем 1 0
Теклич Тонио 1 0
Угур Аднан 1 0
Онур Самед 1 0
Паолетти Флавио 1 0

Результаты матчей

Касымпаша
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Фатих Карагюмрюк
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
15% (2)
62% (8)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

8
6
Касымпаша
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Фатих Карагюмрюк
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

15
6

Упущенные победы

15
20
Касымпаша
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
32% (8)
40% (10)
28% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (9)
36% (9)
28% (7)
Фатих Карагюмрюк
21.1%
78.9%
4 победы 15 поражений
Первый тайм
20% (5)
28% (7)
52% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (4)
32% (8)
52% (13)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

3
10

Волевые победы

21
7

Упущенные победы

23
26

Голы по времени матча

Забито

26
7
11 В 1-м тайме 3
15 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 3
15 Не забивали 18
1
4%
1
14%
1-15
6
23%
0
0%
16-30
4
15%
2
29%
31-45
5
19%
1
14%
46-60
4
15%
0
0%
61-75
6
23%
3
43%
76-90

Пропущено

22
20
10 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 12
3
14%
2
10%
1-15
2
9%
3
15%
16-30
5
23%
4
20%
31-45
4
18%
3
15%
46-60
4
18%
3
15%
61-75
4
18%
5
25%
76-90

Забито

20
23
8 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 8
15 Не забивали 16
1
5%
1
4%
1-15
2
10%
1
4%
16-30
5
25%
8
35%
31-45
5
25%
4
17%
46-60
1
5%
2
9%
61-75
6
30%
7
30%
76-90

Пропущено

25
9
13 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 6
3
12%
1
11%
1-15
5
20%
1
11%
16-30
5
20%
3
33%
31-45
3
12%
2
22%
46-60
2
8%
0
0%
61-75
7
28%
2
22%
76-90

Забито

46
30
19 В 1-м тайме 13
27 Во 2-м тайме 17
11 Забивали первыми 11
5 Не забивали 9
2
4%
2
7%
1-15
8
17%
1
3%
16-30
9
20%
10
33%
31-45
10
22%
5
17%
46-60
5
11%
2
7%
61-75
12
26%
10
33%
76-90

Пропущено

47
29
23 В 1-м тайме 14
24 Во 2-м тайме 15
12 Пропускали первыми 12
20 Не пропускали 18
6
13%
3
10%
1-15
7
15%
4
14%
16-30
10
21%
7
24%
31-45
7
15%
5
17%
46-60
6
13%
3
10%
61-75
11
23%
7
24%
76-90

Результаты последних матчей

Касымпаша
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Адана Демирспор - Касымпаша 1:3 Касымпаша - Аланьяспор 2:1 Трабзонспор - Касымпаша 2:3 Пендикспор - Касымпаша 3:2
Касымпаша - Хатайспор 3:0 Касымпаша - Бандырмаспор 0:1 Анкарагюджю - Касымпаша 3:1 Касымпаша - Истанбул Башакшехир 0:3 Бешикташ - Касымпаша 1:3 Касымпаша - Ризеспор 2:2 Антальяспор - Касымпаша 0:0 Самсунспор - Касымпаша 4:2 Касымпаша - Киршехирспор 4:1 Касымпаша - Газиантеп 4:2 Коньяспор - Касымпаша 2:0 Касымпаша - Кайсериспор 3:4 Галатасарай - Касымпаша 2:1 Касымпаша - 68 Аксарай Беледиеспор 3:0 Касымпаша - Истанбулспор 3:1 Сивасспор - Касымпаша 0:1
Фатих Карагюмрюк
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Фатих Карагюмрюк - Пендикспор 2:0 Фатих Карагюмрюк - Самсунспор 2:1 Хатайспор - Фатих Карагюмрюк 3:1 Фатих Карагюмрюк - Ризеспор 4:0
Анкарагюджю - Фатих Карагюмрюк 2:0 Фатих Карагюмрюк - Истанбул Башакшехир 1:1 Фатих Карагюмрюк - Киркларелиспор 2:0 Бешикташ - Фатих Карагюмрюк 3:0 Фатих Карагюмрюк - Кайсериспор 4:1 Самсунспор - Фатих Карагюмрюк 1:0 Фатих Карагюмрюк - Газиантеп 0:3 Галатасарай - Фатих Карагюмрюк 1:0 Антальяспор - Фатих Карагюмрюк 2:1 Фатих Карагюмрюк - Беледие Дериндже 3:1 Фатих Карагюмрюк - Истанбулспор 3:0 Фенербахче - Фатих Карагюмрюк 2:1 Фатих Карагюмрюк - Сивасспор 3:0 Коньяспор - Фатих Карагюмрюк 1:1 Фатих Карагюмрюк - Трабзонспор 0:0 Фатих Карагюмрюк - Адана Демирспор 2:0

Результаты матчей

Касымпаша
Фатих Карагюмрюк

Точный счет

2:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

3
4 раза 33%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
4
1 раз 8%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
1
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%

Точный счет

0:0
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
2:3
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
2:1
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

3
5 раз 38%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
1
6 раз 50%
0
5 раз 42%
2
1 раз 8%

Точный счет

2:1
3 раза 12%
2:3
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:0
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
4:2
2 раза 8%
1:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
1:1
4 раза 16%
1:0
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
3:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

3
9 раз 36%
0
5 раз 20%
1
5 раз 20%
2
5 раз 20%
4
1 раз 4%
0
9 раз 36%
1
8 раз 32%
2
4 раза 16%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Касымпаша
Фатих Карагюмрюк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
9
4
8
4
1.5
7
6
5
7
2.5
4
9
1
11
3.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
7
5
7
6
1.5
1
11
5
8
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
5
0.5
Больше Меньше
16
9
15
10
1.5
8
17
10
15
2.5
4
21
1
24
3.5
2
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 25 21 3 1 52 - 14 66
2.
Фенербахче
 Заявка 25 20 4 1 65 - 20 64
3.
Трабзонспор
 Заявка 25 12 4 9 40 - 34 40
4.
Бешикташ
 Заявка 25 12 4 9 35 - 31 40
5.
Касымпаша
 1:1 Заявка 26 11 6 9 47 - 48 39
6.
Ризеспор
 Заявка 25 10 6 9 27 - 34 36
7.
Антальяспор
 Заявка 25 8 10 7 29 - 27 34
8.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 25 9 6 10 31 - 30 33
9.
Сивасспор
 Заявка 25 8 9 8 29 - 35 33
10.
Кайсериспор
 Заявка 25 8 8 9 29 - 34 32
11.
Адана Демирспор
 Заявка 25 7 10 8 36 - 32 31
12.
Самсунспор
 Заявка 25 8 5 12 29 - 35 29
13.
Анкарагюджю
 Заявка 25 6 11 8 30 - 29 29
14.
Хатайспор
 Заявка 25 6 10 9 31 - 34 28
15.
Аланьяспор
 Заявка 25 6 10 9 28 - 36 28
16.
Фатих Карагюмрюк
 1:1 Заявка 26 7 7 12 31 - 30 28
17.
Газиантеп
 Заявка 25 7 6 12 30 - 37 27
18.
Пендикспор
 Заявка 25 6 8 11 31 - 49 26
19.
Коньяспор
 Заявка 25 5 10 10 24 - 37 25
20.
Истанбулспор
 Заявка 25 3 5 17 19 - 47 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 13 13 0 0 32 - 9 39
2.
Фенербахче
 Заявка 13 9 3 1 38 - 15 30
3.
Ризеспор
 Заявка 13 8 3 2 16 - 9 27
4.
Адана Демирспор
 Заявка 13 7 3 3 25 - 14 24
5.
Бешикташ
 Заявка 12 7 2 3 18 - 11 23
6.
Самсунспор
 Заявка 13 7 2 4 18 - 13 23
7.
Трабзонспор
 Заявка 12 7 1 4 19 - 16 22
8.
Фатих Карагюмрюк
 1:1 Заявка 13 6 4 3 22 - 10 22
9.
Касымпаша
 1:1 Заявка 13 6 3 4 25 - 25 21
10.
Антальяспор
 Заявка 13 5 6 2 13 - 11 21
11.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 12 6 2 4 19 - 13 20
12.
Кайсериспор
 Заявка 13 5 5 3 16 - 12 20
13.
Хатайспор
 Заявка 12 4 6 2 21 - 17 18
14.
Анкарагюджю
 Заявка 13 4 6 3 14 - 11 18
15.
Аланьяспор
 Заявка 12 4 5 3 17 - 16 17
16.
Сивасспор
 Заявка 12 3 7 2 13 - 13 16
17.
Коньяспор
 Заявка 12 4 3 5 14 - 13 15
18.
Пендикспор
 Заявка 12 4 3 5 16 - 22 15
19.
Газиантеп
 Заявка 12 3 4 5 13 - 17 13
20.
Истанбулспор
 Заявка 13 2 3 8 12 - 25 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 12 11 1 0 27 - 5 34
2.
Галатасарай
 Заявка 12 8 3 1 20 - 5 27
3.
Трабзонспор
 Заявка 13 5 3 5 21 - 18 18
4.
Касымпаша
 1:1 Заявка 13 5 3 5 22 - 23 18
5.
Бешикташ
 Заявка 13 5 2 6 17 - 20 17
6.
Сивасспор
 Заявка 13 5 2 6 16 - 22 17
7.
Газиантеп
 Заявка 13 4 2 7 17 - 20 14
8.
Антальяспор
 Заявка 12 3 4 5 16 - 16 13
9.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 13 3 4 6 12 - 17 13
10.
Кайсериспор
 Заявка 12 3 3 6 13 - 22 12
11.
Анкарагюджю
 Заявка 12 2 5 5 16 - 18 11
12.
Аланьяспор
 Заявка 13 2 5 6 11 - 20 11
13.
Пендикспор
 Заявка 13 2 5 6 15 - 27 11
14.
Хатайспор
 Заявка 13 2 4 7 10 - 17 10
15.
Коньяспор
 Заявка 13 1 7 5 10 - 24 10
16.
Ризеспор
 Заявка 12 2 3 7 11 - 25 9
17.
Адана Демирспор
 Заявка 12 0 7 5 11 - 18 7
18.
Самсунспор
 Заявка 12 1 3 8 11 - 22 6
19.
Фатих Карагюмрюк
 1:1 Заявка 13 1 3 9 9 - 20 6
20.
Истанбулспор
 Заявка 12 1 2 9 7 - 22 2
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 18 (2)
Кайсериспор Тиам Маме 14 (5)
Галатасарай Икарди Мауро 13 (6)
Касымпаша Кара Айтач 12 (2)
Истанбул Башакшехир Пёнтек Кшиштоф 12 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Аланьяспор Алмейда Ричард 10
Истанбул Башакшехир Ба Уссейну 1 7
Ризеспор Топчу Эмир Хан 1 7
Истанбул Башакшехир Фигейредо Жоау 2 5
Фенербахче Юксек Исмаил 2 5
Весь список
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Касымпаша
Ничья
Фатих Карагюмрюк
3.12
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3.75
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2.90
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Где смотреть матч Касымпаша 1:1 Фатих Карагюмрюк онлайн

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Касымпаша
Фатих Карагюмрюк
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