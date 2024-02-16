Тур: 26. Стадион: Реджеп Тайип Эрдоган.
1:1
Второй тайм: 61'
Ход матча
11'
38'
1:1
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 4
-
2 Угловые 4
-
3 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
46 Владение мячом, % 54
Прогноз на матч от Liveresult
25
Янар
Али
58
Озчан
Ясин
35
Кара
Айтач
54
Дурсун
Салих
11
Мор
Эмре
20
Мендеш
Райан
10
Ялчын
Гювен
- Основной состав
-
25 Янар АлиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
58 Озчан ЯсинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Кара АйтачПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
98 Акюз МелихВратарь
-
75 Караман ЭролВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Дилли СелимПолузащитник
-
26 Садику ЛоретПолузащитник
- Нападающий
-
19 Явручу СарпНападающий
-
-
Главный тренер: Угурлу Сами
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
54 Дурсун СалихЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Мор ЭмреПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Мендеш РайанПолузащитник
-
10 Ялчын ГювенНападающий
- Запасные игроки
-
23 Билгин ЭмреВратарь
-
22 Тинтиш ЭмирЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Теклич ТониоПолузащитник
- Нападающий
-
70 Marcao V
-
Главный тренер: Арвеладзе Шота
История личных встреч
Касымпаша
Фатих Карагюмрюк
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
9 матчей
44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
55.6%
11.1%
33.3%
5 побед 1 ничья 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
9
Голов в среднем за матч
2.75
1.8
Среднее время на гол
32
50
Всего голов
11
8
Голов в среднем за матч
2.2
2
Среднее время на гол
40
45
Всего голов
22
17
Голов в среднем за матч
2.44
1.89
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
36
47
Бомбардиры внутри турнира
Касымпаша
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кара Айтач
|12 (2)
|0.46
|Да Кошта Нуну
|9
|0.35
|Фалл Мамаду
|8
|0.31
|Бен Уаннес Мортада
|4
|0.15
|Хайрадинович Харис
|3 (2)
|0.12
|Винк Клаудио
|3
|0.12
|Гюл Гёкхан
|2
|0.08
|Гомис Ирон
|1
|0.04
|Омеруо Кеннет
|1
|0.04
|Нгой Жульен
|1
|0.04
|Озчан Ясин
|1
|0.04
|Чаглаян Огулджан
|0
|0
Фатих Карагюмрюк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ялчын Гювен
|5
|0.19
|Эйссерик Валентин
|4
|0.15
|Роден Маркус
|4
|0.15
|Келес Джан
|3
|0.12
|Дурсун Сердар
|3 (1)
|0.12
|Мендеш Райан
|2
|0.08
|Ласанья Кевин
|2
|0.08
|Мерджан Левент
|1
|0.04
|Стураро Стефано
|1
|0.04
|Дурсун Салих
|1
|0.04
|Чеккерини Федерико
|1
|0.04
|Сангаре Назим
|1
|0.04
|Мор Эмре
|1
|0.04
|Фегули Софьян
|0
|0
|Бираски Давиде
|0
|0
|Шукуров Отабек
|0
|0
|Дрешевич Ибрахим
|0
|0
|Паолетти Флавио
|0
|0
Карточки
Касымпаша
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чифтпынар Садик
|5
|0
|Винк Клаудио
|5
|0
|Омеруо Кеннет
|3
|1
|Бен Уаннес Мортада
|4
|0
|Гомис Ирон
|4
|0
|Кара Айтач
|3
|0
|Хайрадинович Харис
|3
|0
|Озчан Ясин
|3
|0
|Янниотис Андреас
|2
|0
|Фалл Мамаду
|2
|0
|Гюл Гёкхан
|2
|0
|Янар Али
|2
|0
|Саддики Дрейс
|2
|0
|Айдын Тайлан Утку
|2
|0
|Нгой Жульен
|1
|0
|Дилли Селим
|1
|0
|Четинкая Эрдем
|1
|0
Фатих Карагюмрюк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чеккерини Федерико
|7
|0
|Бираски Давиде
|5
|1
|Фегули Софьян
|4
|0
|Мендеш Райан
|4
|0
|Шукуров Отабек
|4
|0
|Дрешевич Ибрахим
|4
|0
|Мерджан Левент
|4
|0
|Эйссерик Валентин
|3
|0
|Стураро Стефано
|3
|0
|Дурсун Салих
|3
|0
|Роден Маркус
|3
|0
|Ялчын Гювен
|3
|0
|Келес Джан
|3
|0
|Бертолаччи Андреа
|1
|0
|Весели Фредерик
|1
|0
|Ласанья Кевин
|1
|0
|Дитуро Матиас
|1
|0
|Кесгин Керем
|1
|0
|Теклич Тонио
|1
|0
|Угур Аднан
|1
|0
|Онур Самед
|1
|0
|Паолетти Флавио
|1
|0
Результаты матчей
Касымпаша
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Фатих Карагюмрюк
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
15% (2)
62% (8)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
8
6
Касымпаша
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Фатих Карагюмрюк
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
15
6
Упущенные победы
15
20
Касымпаша
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
32% (8)
40% (10)
28% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (9)
36% (9)
28% (7)
Фатих Карагюмрюк
21.1%
78.9%
4 победы 15 поражений
Первый тайм
20% (5)
28% (7)
52% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (4)
32% (8)
52% (13)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
3
10
Волевые победы
21
7
Упущенные победы
23
26
Голы по времени матча
Забито
26
7
11 В 1-м тайме 3
15 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 3
15 Не забивали 18
1
4%
1
14%
1-15
6
23%
0
0%
16-30
4
15%
2
29%
31-45
5
19%
1
14%
46-60
4
15%
0
0%
61-75
6
23%
3
43%
76-90
Пропущено
22
20
10 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 12
3
14%
2
10%
1-15
2
9%
3
15%
16-30
5
23%
4
20%
31-45
4
18%
3
15%
46-60
4
18%
3
15%
61-75
4
18%
5
25%
76-90
Забито
20
23
8 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 8
15 Не забивали 16
1
5%
1
4%
1-15
2
10%
1
4%
16-30
5
25%
8
35%
31-45
5
25%
4
17%
46-60
1
5%
2
9%
61-75
6
30%
7
30%
76-90
Пропущено
25
9
13 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 6
3
12%
1
11%
1-15
5
20%
1
11%
16-30
5
20%
3
33%
31-45
3
12%
2
22%
46-60
2
8%
0
0%
61-75
7
28%
2
22%
76-90
Забито
46
30
19 В 1-м тайме 13
27 Во 2-м тайме 17
11 Забивали первыми 11
5 Не забивали 9
2
4%
2
7%
1-15
8
17%
1
3%
16-30
9
20%
10
33%
31-45
10
22%
5
17%
46-60
5
11%
2
7%
61-75
12
26%
10
33%
76-90
Пропущено
47
29
23 В 1-м тайме 14
24 Во 2-м тайме 15
12 Пропускали первыми 12
20 Не пропускали 18
6
13%
3
10%
1-15
7
15%
4
14%
16-30
10
21%
7
24%
31-45
7
15%
5
17%
46-60
6
13%
3
10%
61-75
11
23%
7
24%
76-90
Результаты последних матчей
Касымпаша
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Адана Демирспор - Касымпаша 1:3 Касымпаша - Аланьяспор 2:1 Трабзонспор - Касымпаша 2:3 Пендикспор - Касымпаша 3:2
Касымпаша - Хатайспор 3:0 Касымпаша - Бандырмаспор 0:1 Анкарагюджю - Касымпаша 3:1 Касымпаша - Истанбул Башакшехир 0:3 Бешикташ - Касымпаша 1:3 Касымпаша - Ризеспор 2:2 Антальяспор - Касымпаша 0:0 Самсунспор - Касымпаша 4:2 Касымпаша - Киршехирспор 4:1 Касымпаша - Газиантеп 4:2 Коньяспор - Касымпаша 2:0 Касымпаша - Кайсериспор 3:4 Галатасарай - Касымпаша 2:1 Касымпаша - 68 Аксарай Беледиеспор 3:0 Касымпаша - Истанбулспор 3:1 Сивасспор - Касымпаша 0:1
Фатих Карагюмрюк
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Фатих Карагюмрюк - Пендикспор 2:0 Фатих Карагюмрюк - Самсунспор 2:1 Хатайспор - Фатих Карагюмрюк 3:1 Фатих Карагюмрюк - Ризеспор 4:0
Анкарагюджю - Фатих Карагюмрюк 2:0 Фатих Карагюмрюк - Истанбул Башакшехир 1:1 Фатих Карагюмрюк - Киркларелиспор 2:0 Бешикташ - Фатих Карагюмрюк 3:0 Фатих Карагюмрюк - Кайсериспор 4:1 Самсунспор - Фатих Карагюмрюк 1:0 Фатих Карагюмрюк - Газиантеп 0:3 Галатасарай - Фатих Карагюмрюк 1:0 Антальяспор - Фатих Карагюмрюк 2:1 Фатих Карагюмрюк - Беледие Дериндже 3:1 Фатих Карагюмрюк - Истанбулспор 3:0 Фенербахче - Фатих Карагюмрюк 2:1 Фатих Карагюмрюк - Сивасспор 3:0 Коньяспор - Фатих Карагюмрюк 1:1 Фатих Карагюмрюк - Трабзонспор 0:0 Фатих Карагюмрюк - Адана Демирспор 2:0
Результаты матчей
Касымпаша
Фатих Карагюмрюк
Точный счет
2:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
3
4 раза 33%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
4
1 раз 8%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
1
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%
Точный счет
0:0
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
2:3
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
2:1
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
3
5 раз 38%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
1
6 раз 50%
0
5 раз 42%
2
1 раз 8%
Точный счет
2:1
3 раза 12%
2:3
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:0
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
4:2
2 раза 8%
1:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
1:1
4 раза 16%
1:0
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
3:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
3
9 раз 36%
0
5 раз 20%
1
5 раз 20%
2
5 раз 20%
4
1 раз 4%
0
9 раз 36%
1
8 раз 32%
2
4 раза 16%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
Касымпаша
Фатих Карагюмрюк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
94
84
76
57
49
111
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
75
76
111
58
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
205
Больше Меньше
169
1510
817
1015
421
124
223
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|25
|21
|3
|1
|52 - 14
|66
|2.
|Заявка
|25
|20
|4
|1
|65 - 20
|64
|3.
|Заявка
|25
|12
|4
|9
|40 - 34
|40
|4.
|Заявка
|25
|12
|4
|9
|35 - 31
|40
|5.
|1:1 Заявка
|26
|11
|6
|9
|47 - 48
|39
|6.
|Заявка
|25
|10
|6
|9
|27 - 34
|36
|7.
|Заявка
|25
|8
|10
|7
|29 - 27
|34
|8.
|Заявка
|25
|9
|6
|10
|31 - 30
|33
|9.
|Заявка
|25
|8
|9
|8
|29 - 35
|33
|10.
|Заявка
|25
|8
|8
|9
|29 - 34
|32
|11.
|Заявка
|25
|7
|10
|8
|36 - 32
|31
|12.
|Заявка
|25
|8
|5
|12
|29 - 35
|29
|13.
|Заявка
|25
|6
|11
|8
|30 - 29
|29
|14.
|Заявка
|25
|6
|10
|9
|31 - 34
|28
|15.
|Заявка
|25
|6
|10
|9
|28 - 36
|28
|16.
|1:1 Заявка
|26
|7
|7
|12
|31 - 30
|28
|17.
|Заявка
|25
|7
|6
|12
|30 - 37
|27
|18.
|Заявка
|25
|6
|8
|11
|31 - 49
|26
|19.
|Заявка
|25
|5
|10
|10
|24 - 37
|25
|20.
|Заявка
|25
|3
|5
|17
|19 - 47
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|13
|0
|0
|32 - 9
|39
|2.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|38 - 15
|30
|3.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|16 - 9
|27
|4.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|25 - 14
|24
|5.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|18 - 11
|23
|6.
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|18 - 13
|23
|7.
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|19 - 16
|22
|8.
|1:1 Заявка
|13
|6
|4
|3
|22 - 10
|22
|9.
|1:1 Заявка
|13
|6
|3
|4
|25 - 25
|21
|10.
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|13 - 11
|21
|11.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|19 - 13
|20
|12.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|16 - 12
|20
|13.
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|21 - 17
|18
|14.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|14 - 11
|18
|15.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|17 - 16
|17
|16.
|Заявка
|12
|3
|7
|2
|13 - 13
|16
|17.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|14 - 13
|15
|18.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|16 - 22
|15
|19.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 17
|13
|20.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|12 - 25
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|11
|1
|0
|27 - 5
|34
|2.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|20 - 5
|27
|3.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|21 - 18
|18
|4.
|1:1 Заявка
|13
|5
|3
|5
|22 - 23
|18
|5.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|17 - 20
|17
|6.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|16 - 22
|17
|7.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|17 - 20
|14
|8.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|16 - 16
|13
|9.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|12 - 17
|13
|10.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|13 - 22
|12
|11.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|16 - 18
|11
|12.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|11 - 20
|11
|13.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|15 - 27
|11
|14.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|10 - 17
|10
|15.
|Заявка
|13
|1
|7
|5
|10 - 24
|10
|16.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|11 - 25
|9
|17.
|Заявка
|12
|0
|7
|5
|11 - 18
|7
|18.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|11 - 22
|6
|19.
|1:1 Заявка
|13
|1
|3
|9
|9 - 20
|6
|20.
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|7 - 22
|2
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- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|18 (2)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|14 (5)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|13 (6)
|Касымпаша
|Кара Айтач
|12 (2)
|Истанбул Башакшехир
|Пёнтек Кшиштоф
|12 (1)
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|10
|Истанбул Башакшехир
|Ба Уссейну
|1 7
|Ризеспор
|Топчу Эмир Хан
|1 7
|Истанбул Башакшехир
|Фигейредо Жоау
|2 5
|Фенербахче
|Юксек Исмаил
|2 5