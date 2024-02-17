Тур: 26. Стадион: Анталья Арена.
2:2
Конец матча
0'
1:0
14' ГолБукса Адам
2:0
16' ГолБукса Адам
44' Желтая карточкаДели Симон
54' Желтая карточкаКоли Расин
2:1
75' ГолГедикли Эмрехан
90' Желтая карточкаСари Вейсел
2:2
90' ПенальтиСантос Жаксон
90' Желтая карточкаОзтюрк Бахадыр
90'+12
Ход матча
14'
16'
2:0
44'
54'
75'
2:1
90'
90'
2:2
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 1
-
5 Удары в створ 8
-
6 Угловые 6
-
1 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 16
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
49 Владение мячом, % 51
Прогноз на матч от Liveresult
89
Сари
Вейсел
11
Вурал
Гюрай
77
Бютюки
Зюмер
16
Сафури
Рамиз
59
Арда
Альп
14
Дели
Симон
13
Коли
Расин
66
Яшар
Али
12
Мамаду
Менди
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
89 Сари ВейселЗащитник
-
11 Вурал ГюрайЗащитник
- Полузащитник
-
77 Бютюки ЗюмерПолузащитник
-
16 Сафури РамизПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
44 Налдо ГомесЗащитник
- Защитник
-
21 Топрак ОмерЗащитник
-
24 Устюн ЙигитЗащитник
- Полузащитник
-
10 Ларссон СэмПолузащитник
-
19 Акьоль УфукПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ялчин Серген
- Основной состав
-
59 Арда АльпВратарь
- Защитник
-
14 Дели СимонЗащитник
-
13 Коли РасинЗащитник
- Защитник
-
66 Яшар АлиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Мамаду МендиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
28 Кырташ БартуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Шахан ОзканНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Коркмаз Осман
История личных встреч
Антальяспор
Истанбулспор
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
10
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
7
1
Голов в среднем за матч
1.4
0.5
Среднее время на гол
64
180
Всего голов
9
11
Голов в среднем за матч
1.29
1.57
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
70
57
Бомбардиры внутри турнира
Антальяспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Букса Адам
|12 (2)
|0.46
|Джехезкель Сагив
|6
|0.23
|Ларссон Сэм
|3
|0.12
|Шарич Дарио
|3
|0.12
|Ешильюрт Эрдоган
|2
|0.08
|Вурал Гюрай
|1
|0.04
|Ван де Стрек Сандер
|1
|0.04
|Сари Вейсел
|1
|0.04
|Ассомбалонга Бритт
|1
|0.04
|Озтюрк Бахадыр
|1
|0.04
|Сафури Рамиз
|0
|0
|Бютюки Зюмер
|0
|0
|Балчи Бюньямин
|0
|0
|Топрак Омер
|0
|0
|Ракип Эрдаль
|0
|0
|Хольтманн Геррит
|0
|0
Истанбулспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гюльтекин Эмир
|4
|0.15
|Сарикайя Муаммер
|2
|0.08
|Йылмаз Ибрахим
|2
|0.08
|Лосаж Флорьян
|2
|0.08
|Самбисса Давид
|1
|0.04
|Мамаду Менди
|1
|0.04
|Яшар Али
|1
|0.04
|Сантос Жаксон
|1 (1)
|0.04
|Этеми Вален
|1
|0.04
|Рроца Эдуарт
|1
|0.04
|Ндао Алассан
|1
|0.04
|Воробьев Модест
|1
|0.04
|Дахени Демиако
|1
|0.04
|Гедикли Эмрехан
|1
|0.04
|Траоре Джакариджа Жуниор
|1
|0.04
|Кейлю Кубилай
|0
|0
Карточки
Антальяспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ракип Эрдаль
|5
|1
|Сари Вейсел
|6
|0
|Ассомбалонга Бритт
|4
|0
|Вурал Гюрай
|4
|0
|Букса Адам
|4
|0
|Джехезкель Сагив
|4
|0
|Ешильюрт Эрдоган
|3
|0
|Озтюрк Бахадыр
|3
|0
|Балчи Бюньямин
|3
|0
|Калузиньски Якуб
|3
|0
|Ван де Стрек Сандер
|2
|0
|Сафури Рамиз
|2
|0
|Шарич Дарио
|2
|0
|Топрак Омер
|1
|0
|Ларссон Сэм
|1
|0
|Лейте Элтон
|1
|0
|Хольтманн Геррит
|1
|0
|Дадакдениз Атаберк
|1
|0
|Налдо Гомес
|1
|0
|Акьоль Уфук
|1
|0
|Бильсель Эге
|1
|0
Истанбулспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лосаж Флорьян
|6
|1
|Есиль Мехмет
|7
|0
|Сарикайя Муаммер
|7
|0
|Эрдоган Окан
|4
|1
|Коли Расин
|5
|0
|Дели Симон
|4
|0
|Дахени Демиако
|4
|0
|Рроца Эдуарт
|4
|0
|Гюльтекин Эмир
|4
|0
|Темель Вефа
|4
|0
|Яшар Али
|2
|1
|Воробьев Модест
|3
|0
|Йылмаз Ибрахим
|2
|0
|Арда Альп
|2
|0
|Якин Хакан
|0
|1
|Мамаду Менди
|0
|1
|Самбисса Давид
|1
|0
|Этеми Вален
|1
|0
|Сантос Жаксон
|1
|0
|Траоре Джакариджа Жуниор
|1
|0
Результаты матчей
Антальяспор
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
64% (9)
21% (3)
Истанбулспор
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
5
9
Антальяспор
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Истанбулспор
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
8% (1)
69% (9)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
9
20
Упущенные победы
13
6
Антальяспор
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
35% (9)
42% (11)
23% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
50% (13)
27% (7)
Истанбулспор
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
19% (5)
46% (12)
35% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
23% (6)
38% (10)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
13
20
Упущенные победы
18
15
Голы по времени матча
Забито
15
10
10 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
17 Не забивали 18
4
27%
1
10%
1-15
4
27%
1
10%
16-30
2
13%
2
20%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
1
7%
1
10%
61-75
1
7%
5
50%
76-90
Пропущено
13
23
6 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 12
2
15%
3
13%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
4
31%
3
13%
31-45
2
15%
3
13%
46-60
1
8%
4
17%
61-75
4
31%
8
35%
76-90
Забито
16
12
7 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 5
17 Не забивали 17
2
13%
2
17%
1-15
2
13%
2
17%
16-30
3
19%
3
25%
31-45
3
19%
1
8%
46-60
3
19%
1
8%
61-75
3
19%
3
25%
76-90
Пропущено
16
24
8 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 12
2
13%
3
13%
1-15
2
13%
2
8%
16-30
4
25%
5
21%
31-45
2
13%
7
29%
29%
46-60
4
25%
2
8%
61-75
2
13%
5
21%
76-90
Забито
31
22
17 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 10
8 Не забивали 9
6
19%
3
14%
1-15
6
19%
3
14%
16-30
5
16%
5
23%
31-45
6
19%
1
5%
46-60
4
13%
2
9%
61-75
4
13%
8
36%
76-90
Пропущено
29
47
14 В 1-м тайме 18
15 Во 2-м тайме 29
14 Пропускали первыми 15
19 Не пропускали 24
4
14%
6
13%
1-15
2
7%
4
9%
16-30
8
28%
8
17%
31-45
4
14%
10
21%
46-60
5
17%
6
13%
61-75
6
21%
13
28%
76-90
Результаты последних матчей
Антальяспор
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Самсунспор - Антальяспор 2:0 Антальяспор - Бешикташ 1:2 Антальяспор - Фенербахче 0:2 Кайсериспор - Антальяспор 1:1
Антальяспор - Сивасспор 2:1 Коньяспор - Антальяспор 1:1 Антальяспор - Пендикспор 2:1 Антальяспор - Трабзонспор 1:1 Пендикспор - Антальяспор 0:1 Антальяспор - Аланьяспор 0:0 Адана Демирспор - Антальяспор 2:1 Антальяспор - Касымпаша 0:0 Антальяспор - Фатих Карагюмрюк 2:1 Антальяспор - Кепез Беледие Анталья 6:1 Хатайспор - Антальяспор 3:3 Антальяспор - Ризеспор 0:0 Антальяспор - Серик Беледиеспор 3:1 Анкарагюджю - Антальяспор 0:4 Антальяспор - Бешикташ 3:2 Антальяспор - 52 Ордуспор 3:0
Истанбулспор
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Истанбулспор - Газиантеп 1:3 Истанбул Башакшехир - Истанбулспор 2:0 Истанбулспор - Самсунспор 1:1 Галатасарай - Истанбулспор 3:1
Кайсериспор - Истанбулспор 0:1 Истанбулспор - Коньяспор 0:0 Адана Демирспор - Истанбулспор 2:2 Истанбулспор - Фенербахче 1:5 Сивасспор - Истанбулспор 1:0 Истанбулспор - Трабзонспор 1:3 Истанбулспор - Аланьяспор 0:1 Фатих Карагюмрюк - Истанбулспор 3:0 Истанбулспор - Хатайспор 2:1 Ризеспор - Истанбулспор 1:0 Самсунспор - Истанбулспор 2:1 Истанбулспор - Пендикспор 2:4 Истанбулспор - Кепез Беледие Анталья 2:3 Касымпаша - Истанбулспор 3:1 Истанбулспор - Анкарагюджю 2:1 Бешикташ - Истанбулспор 2:0
Результаты матчей
Антальяспор
Истанбулспор
Точный счет
0:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
1 раз 7%
1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
Точный счет
1:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
2:0
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
6 раз 46%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
Точный счет
1:1
6 раз 23%
0:0
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
0:1
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 35%
0
8 раз 31%
2
6 раз 23%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
1
11 раз 42%
0
10 раз 38%
2
5 раз 19%
Тоталы голов в матче
Антальяспор
Истанбулспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
94
59
310
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
76
48
211
210
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
188
Больше Меньше
1610
917
521
323
125
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|25
|21
|3
|1
|52 - 14
|66
|2.
|Заявка
|25
|20
|4
|1
|65 - 20
|64
|3.
|Заявка
|25
|12
|4
|9
|40 - 34
|40
|4.
|Заявка
|25
|12
|4
|9
|35 - 31
|40
|5.
|Заявка
|26
|11
|6
|9
|47 - 48
|39
|6.
|Заявка
|25
|10
|6
|9
|27 - 34
|36
|7.
|Заявка
|26
|8
|11
|7
|31 - 29
|35
|8.
|0:0 Заявка
|26
|8
|10
|8
|29 - 35
|34
|9.
|Заявка
|25
|9
|6
|10
|31 - 30
|33
|10.
|Заявка
|25
|8
|8
|9
|29 - 34
|32
|11.
|Заявка
|25
|7
|10
|8
|36 - 32
|31
|12.
|Заявка
|25
|8
|5
|12
|29 - 35
|29
|13.
|Заявка
|25
|6
|11
|8
|30 - 29
|29
|14.
|0:0 Заявка
|26
|6
|11
|9
|31 - 34
|29
|15.
|Заявка
|25
|6
|10
|9
|28 - 36
|28
|16.
|Заявка
|26
|7
|7
|12
|31 - 30
|28
|17.
|Заявка
|25
|7
|6
|12
|30 - 37
|27
|18.
|Заявка
|25
|6
|8
|11
|31 - 49
|26
|19.
|Заявка
|25
|5
|10
|10
|24 - 37
|25
|20.
|Заявка
|26
|3
|6
|17
|21 - 49
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|13
|0
|0
|32 - 9
|39
|2.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|38 - 15
|30
|3.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|16 - 9
|27
|4.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|25 - 14
|24
|5.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|18 - 11
|23
|6.
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|18 - 13
|23
|7.
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|19 - 16
|22
|8.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|22 - 10
|22
|9.
|Заявка
|14
|5
|7
|2
|15 - 13
|22
|10.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|25 - 25
|21
|11.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|19 - 13
|20
|12.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|16 - 12
|20
|13.
|0:0 Заявка
|13
|4
|7
|2
|21 - 17
|19
|14.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|14 - 11
|18
|15.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|17 - 16
|17
|16.
|0:0 Заявка
|12
|3
|7
|2
|13 - 13
|16
|17.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|14 - 13
|15
|18.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|16 - 22
|15
|19.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 17
|13
|20.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|12 - 25
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|11
|1
|0
|27 - 5
|34
|2.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|20 - 5
|27
|3.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|21 - 18
|18
|4.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|22 - 23
|18
|5.
|0:0 Заявка
|14
|5
|3
|6
|16 - 22
|18
|6.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|17 - 20
|17
|7.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|17 - 20
|14
|8.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|16 - 16
|13
|9.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|12 - 17
|13
|10.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|13 - 22
|12
|11.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|16 - 18
|11
|12.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|11 - 20
|11
|13.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|15 - 27
|11
|14.
|0:0 Заявка
|13
|2
|4
|7
|10 - 17
|10
|15.
|Заявка
|13
|1
|7
|5
|10 - 24
|10
|16.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|11 - 25
|9
|17.
|Заявка
|12
|0
|7
|5
|11 - 18
|7
|18.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|11 - 22
|6
|19.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|9 - 20
|6
|20.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|9 - 24
|3
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|18 (2)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|14 (5)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|13 (6)
|Касымпаша
|Кара Айтач
|12 (2)
|Антальяспор
|Букса Адам
|12 (2)
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|10
|Истанбул Башакшехир
|Ба Уссейну
|1 7
|Ризеспор
|Топчу Эмир Хан
|1 7
|Истанбул Башакшехир
|Фигейредо Жоау
|2 5
|Фенербахче
|Юксек Исмаил
|2 5