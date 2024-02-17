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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 26. Стадион: .
Антальяспор
2:2
Конец матча
Истанбулспор
0'
1:0
14' Гол
Букса Адам
2:0
16' Гол
Букса Адам
44' Желтая карточка
Дели Симон
54' Желтая карточка
Коли Расин
2:1
75' Гол
Гедикли Эмрехан
90' Желтая карточка
Сари Вейсел
2:2
90' Пенальти
Сантос Жаксон
90' Желтая карточка
Озтюрк Бахадыр
90'+12
1
Лейте
Элтон
7
Балчи
Бюньямин
3
Озтюрк
Бахадыр
89
Сари
Вейсел
11
Вурал
Гюрай
18
Калузиньски
Якуб
77
Бютюки
Зюмер
16
Сафури
Рамиз
8
Шарич
Дарио
22
Ван
де
Стрек
Сандер
9
Букса
Адам
59
Арда
Альп
4
Есиль
Мехмет
14
Дели
Симон
13
Коли
Расин
7
Самбисса
Давид
66
Яшар
Али
8
Темель
Вефа
6
Воробьев
Модест
99
Сантос
Жаксон
12
Мамаду
Менди
19
Гюльтекин
Эмир
Антальяспор
4-1-4-1
Истанбулспор
5-3-2

История личных встреч

Антальяспор
Истанбулспор

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

С
1:2
ТМК
1:1
С
3:3
С
2:1
ТМС
1:2
АЛ
0:0
АЛ
1:2

Голы

Всего голов

2
10

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

7
1

Голов в среднем за матч

1.4
0.5

Среднее время на гол

64
180

Всего голов

9
11

Голов в среднем за матч

1.29
1.57

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

70
57

Бомбардиры внутри турнира

Антальяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Букса Адам 12 (2) 0.46
Джехезкель Сагив 6 0.23
Ларссон Сэм 3 0.12
Шарич Дарио 3 0.12
Ешильюрт Эрдоган 2 0.08
Вурал Гюрай 1 0.04
Ван де Стрек Сандер 1 0.04
Сари Вейсел 1 0.04
Ассомбалонга Бритт 1 0.04
Озтюрк Бахадыр 1 0.04
Сафури Рамиз 0 0
Бютюки Зюмер 0 0
Балчи Бюньямин 0 0
Топрак Омер 0 0
Ракип Эрдаль 0 0
Хольтманн Геррит 0 0
Истанбулспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гюльтекин Эмир 4 0.15
Сарикайя Муаммер 2 0.08
Йылмаз Ибрахим 2 0.08
Лосаж Флорьян 2 0.08
Самбисса Давид 1 0.04
Мамаду Менди 1 0.04
Яшар Али 1 0.04
Сантос Жаксон 1 (1) 0.04
Этеми Вален 1 0.04
Рроца Эдуарт 1 0.04
Ндао Алассан 1 0.04
Воробьев Модест 1 0.04
Дахени Демиако 1 0.04
Гедикли Эмрехан 1 0.04
Траоре Джакариджа Жуниор 1 0.04
Кейлю Кубилай 0 0

Карточки

Антальяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ракип Эрдаль 5 1
Сари Вейсел 6 0
Ассомбалонга Бритт 4 0
Вурал Гюрай 4 0
Букса Адам 4 0
Джехезкель Сагив 4 0
Ешильюрт Эрдоган 3 0
Озтюрк Бахадыр 3 0
Балчи Бюньямин 3 0
Калузиньски Якуб 3 0
Ван де Стрек Сандер 2 0
Сафури Рамиз 2 0
Шарич Дарио 2 0
Топрак Омер 1 0
Ларссон Сэм 1 0
Лейте Элтон 1 0
Хольтманн Геррит 1 0
Дадакдениз Атаберк 1 0
Налдо Гомес 1 0
Акьоль Уфук 1 0
Бильсель Эге 1 0
Истанбулспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лосаж Флорьян 6 1
Есиль Мехмет 7 0
Сарикайя Муаммер 7 0
Эрдоган Окан 4 1
Коли Расин 5 0
Дели Симон 4 0
Дахени Демиако 4 0
Рроца Эдуарт 4 0
Гюльтекин Эмир 4 0
Темель Вефа 4 0
Яшар Али 2 1
Воробьев Модест 3 0
Йылмаз Ибрахим 2 0
Арда Альп 2 0
Якин Хакан 0 1
Мамаду Менди 0 1
Самбисса Давид 1 0
Этеми Вален 1 0
Сантос Жаксон 1 0
Траоре Джакариджа Жуниор 1 0

Результаты матчей

Антальяспор
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
64% (9)
21% (3)
Истанбулспор
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

5
9
Антальяспор
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Истанбулспор
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
8% (1)
69% (9)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

9
20

Упущенные победы

13
6
Антальяспор
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
35% (9)
42% (11)
23% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
50% (13)
27% (7)
Истанбулспор
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
19% (5)
46% (12)
35% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
23% (6)
38% (10)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

13
20

Упущенные победы

18
15

Голы по времени матча

Забито

15
10
10 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
17 Не забивали 18
4
27%
1
10%
1-15
4
27%
1
10%
16-30
2
13%
2
20%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
1
7%
1
10%
61-75
1
7%
5
50%
76-90

Пропущено

13
23
6 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 12
2
15%
3
13%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
4
31%
3
13%
31-45
2
15%
3
13%
46-60
1
8%
4
17%
61-75
4
31%
8
35%
76-90

Забито

16
12
7 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 5
17 Не забивали 17
2
13%
2
17%
1-15
2
13%
2
17%
16-30
3
19%
3
25%
31-45
3
19%
1
8%
46-60
3
19%
1
8%
61-75
3
19%
3
25%
76-90

Пропущено

16
24
8 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 12
2
13%
3
13%
1-15
2
13%
2
8%
16-30
4
25%
5
21%
31-45
2
13%
7
29%
29%
46-60
4
25%
2
8%
61-75
2
13%
5
21%
76-90

Забито

31
22
17 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 10
8 Не забивали 9
6
19%
3
14%
1-15
6
19%
3
14%
16-30
5
16%
5
23%
31-45
6
19%
1
5%
46-60
4
13%
2
9%
61-75
4
13%
8
36%
76-90

Пропущено

29
47
14 В 1-м тайме 18
15 Во 2-м тайме 29
14 Пропускали первыми 15
19 Не пропускали 24
4
14%
6
13%
1-15
2
7%
4
9%
16-30
8
28%
8
17%
31-45
4
14%
10
21%
46-60
5
17%
6
13%
61-75
6
21%
13
28%
76-90

Результаты последних матчей

Антальяспор
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Самсунспор - Антальяспор 2:0 Антальяспор - Бешикташ 1:2 Антальяспор - Фенербахче 0:2 Кайсериспор - Антальяспор 1:1
Антальяспор - Сивасспор 2:1 Коньяспор - Антальяспор 1:1 Антальяспор - Пендикспор 2:1 Антальяспор - Трабзонспор 1:1 Пендикспор - Антальяспор 0:1 Антальяспор - Аланьяспор 0:0 Адана Демирспор - Антальяспор 2:1 Антальяспор - Касымпаша 0:0 Антальяспор - Фатих Карагюмрюк 2:1 Антальяспор - Кепез Беледие Анталья 6:1 Хатайспор - Антальяспор 3:3 Антальяспор - Ризеспор 0:0 Антальяспор - Серик Беледиеспор 3:1 Анкарагюджю - Антальяспор 0:4 Антальяспор - Бешикташ 3:2 Антальяспор - 52 Ордуспор 3:0
Истанбулспор
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Истанбулспор - Газиантеп 1:3 Истанбул Башакшехир - Истанбулспор 2:0 Истанбулспор - Самсунспор 1:1 Галатасарай - Истанбулспор 3:1
Кайсериспор - Истанбулспор 0:1 Истанбулспор - Коньяспор 0:0 Адана Демирспор - Истанбулспор 2:2 Истанбулспор - Фенербахче 1:5 Сивасспор - Истанбулспор 1:0 Истанбулспор - Трабзонспор 1:3 Истанбулспор - Аланьяспор 0:1 Фатих Карагюмрюк - Истанбулспор 3:0 Истанбулспор - Хатайспор 2:1 Ризеспор - Истанбулспор 1:0 Самсунспор - Истанбулспор 2:1 Истанбулспор - Пендикспор 2:4 Истанбулспор - Кепез Беледие Анталья 2:3 Касымпаша - Истанбулспор 3:1 Истанбулспор - Анкарагюджю 2:1 Бешикташ - Истанбулспор 2:0

Результаты матчей

Антальяспор
Истанбулспор

Точный счет

0:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
1 раз 7%
1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%

Точный счет

1:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
2:0
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
6 раз 46%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%

Точный счет

1:1
6 раз 23%
0:0
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
0:1
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 35%
0
8 раз 31%
2
6 раз 23%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
1
11 раз 42%
0
10 раз 38%
2
5 раз 19%

Тоталы голов в матче

Антальяспор
Истанбулспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
9
4
5
9
1.5
3
10
1
13
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
7
6
4
8
1.5
2
11
2
10
2.5
1
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
8
0.5
Больше Меньше
16
10
9
17
1.5
5
21
3
23
2.5
1
25
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 25 21 3 1 52 - 14 66
2.
Фенербахче
 Заявка 25 20 4 1 65 - 20 64
3.
Трабзонспор
 Заявка 25 12 4 9 40 - 34 40
4.
Бешикташ
 Заявка 25 12 4 9 35 - 31 40
5.
Касымпаша
 Заявка 26 11 6 9 47 - 48 39
6.
Ризеспор
 Заявка 25 10 6 9 27 - 34 36
7.
Антальяспор
 Заявка 26 8 11 7 31 - 29 35
8.
Сивасспор
 0:0 Заявка 26 8 10 8 29 - 35 34
9.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 25 9 6 10 31 - 30 33
10.
Кайсериспор
 Заявка 25 8 8 9 29 - 34 32
11.
Адана Демирспор
 Заявка 25 7 10 8 36 - 32 31
12.
Самсунспор
 Заявка 25 8 5 12 29 - 35 29
13.
Анкарагюджю
 Заявка 25 6 11 8 30 - 29 29
14.
Хатайспор
 0:0 Заявка 26 6 11 9 31 - 34 29
15.
Аланьяспор
 Заявка 25 6 10 9 28 - 36 28
16.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 26 7 7 12 31 - 30 28
17.
Газиантеп
 Заявка 25 7 6 12 30 - 37 27
18.
Пендикспор
 Заявка 25 6 8 11 31 - 49 26
19.
Коньяспор
 Заявка 25 5 10 10 24 - 37 25
20.
Истанбулспор
 Заявка 26 3 6 17 21 - 49 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 13 13 0 0 32 - 9 39
2.
Фенербахче
 Заявка 13 9 3 1 38 - 15 30
3.
Ризеспор
 Заявка 13 8 3 2 16 - 9 27
4.
Адана Демирспор
 Заявка 13 7 3 3 25 - 14 24
5.
Бешикташ
 Заявка 12 7 2 3 18 - 11 23
6.
Самсунспор
 Заявка 13 7 2 4 18 - 13 23
7.
Трабзонспор
 Заявка 12 7 1 4 19 - 16 22
8.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 13 6 4 3 22 - 10 22
9.
Антальяспор
 Заявка 14 5 7 2 15 - 13 22
10.
Касымпаша
 Заявка 13 6 3 4 25 - 25 21
11.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 12 6 2 4 19 - 13 20
12.
Кайсериспор
 Заявка 13 5 5 3 16 - 12 20
13.
Хатайспор
 0:0 Заявка 13 4 7 2 21 - 17 19
14.
Анкарагюджю
 Заявка 13 4 6 3 14 - 11 18
15.
Аланьяспор
 Заявка 12 4 5 3 17 - 16 17
16.
Сивасспор
 0:0 Заявка 12 3 7 2 13 - 13 16
17.
Коньяспор
 Заявка 12 4 3 5 14 - 13 15
18.
Пендикспор
 Заявка 12 4 3 5 16 - 22 15
19.
Газиантеп
 Заявка 12 3 4 5 13 - 17 13
20.
Истанбулспор
 Заявка 13 2 3 8 12 - 25 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 12 11 1 0 27 - 5 34
2.
Галатасарай
 Заявка 12 8 3 1 20 - 5 27
3.
Трабзонспор
 Заявка 13 5 3 5 21 - 18 18
4.
Касымпаша
 Заявка 13 5 3 5 22 - 23 18
5.
Сивасспор
 0:0 Заявка 14 5 3 6 16 - 22 18
6.
Бешикташ
 Заявка 13 5 2 6 17 - 20 17
7.
Газиантеп
 Заявка 13 4 2 7 17 - 20 14
8.
Антальяспор
 Заявка 12 3 4 5 16 - 16 13
9.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 13 3 4 6 12 - 17 13
10.
Кайсериспор
 Заявка 12 3 3 6 13 - 22 12
11.
Анкарагюджю
 Заявка 12 2 5 5 16 - 18 11
12.
Аланьяспор
 Заявка 13 2 5 6 11 - 20 11
13.
Пендикспор
 Заявка 13 2 5 6 15 - 27 11
14.
Хатайспор
 0:0 Заявка 13 2 4 7 10 - 17 10
15.
Коньяспор
 Заявка 13 1 7 5 10 - 24 10
16.
Ризеспор
 Заявка 12 2 3 7 11 - 25 9
17.
Адана Демирспор
 Заявка 12 0 7 5 11 - 18 7
18.
Самсунспор
 Заявка 12 1 3 8 11 - 22 6
19.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 13 1 3 9 9 - 20 6
20.
Истанбулспор
 Заявка 13 1 3 9 9 - 24 3
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 18 (2)
Кайсериспор Тиам Маме 14 (5)
Галатасарай Икарди Мауро 13 (6)
Касымпаша Кара Айтач 12 (2)
Антальяспор Букса Адам 12 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Аланьяспор Алмейда Ричард 10
Истанбул Башакшехир Ба Уссейну 1 7
Ризеспор Топчу Эмир Хан 1 7
Истанбул Башакшехир Фигейредо Жоау 2 5
Фенербахче Юксек Исмаил 2 5
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Темель Вефа уходит с поля. Гедикли Эмрехан выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 44'
      Дели Симон получил желтую карточку от судьи
    • 16'
      Вурал Гюрай сделал результативную передачу.
    • 16'
      Г О О О О Л - Букса Адам бьет в цель!
    • 14'
      Ван де Стрек Сандер сделал результативную передачу.
    • 14'
      Г О О О О Л - Букса Адам бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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