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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 26. Стадион: .
Хатайспор
1:1
Конец матча
Сивасспор
0'
0:1
18' Гол
Манай Рей
68' Желтая карточка
Педру Руй
74' Желтая карточка
Чифтчи Угюр
1:1
75' Гол
Буджемаа Мехди
90'+8

Ход матча

18'
0:1
Манай Рей
46'
Педру Руй
Пармак Абдулкадир
 
64'
Фернандеш Желсон II
Дадашов Ренат
 
64'
Чорекчи Камил
Беяз Омер
 
65'
Буджемаа Мехди
Деле-Баширу Фисайо
 
66'
 
Арслан Хакан
Нжи Клинтон Муа
66'
 
Мениг Квинси
Башсан Эмрах
68'
Педру Руй
 
74'
 
Чифтчи Угюр
75'
Буджемаа Мехди
1:1
84'
 
Камара Самба
Харисис Харилаос
84'
 
Палули Мурат
Тургунбаев Азизбек
88'
Страндберг Карлос
Сертель Джемали
 
90'
 
Цакташ Мийо
Элмаз Бартуг

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 0
  • 6 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 58 Владение мячом, % 42
Прогноз на матч от Liveresult
1
Кардешлер
Эрдже
99
Ривас
Ригоберто
3
Килама
Ги-Марселен
19
Максимович
Никола
88
Сертель
Джемали
4
Массанга
Шандрель
6
Пармак
Абдулкадир
7
Беяз
Омер
11
Дервисоглу
Халил
17
Деле-Баширу
Фисайо
9
Дадашов
Ренат
35
Вурал
Али
Шашал
88
Османпаша
Джанер
4
Аппиндангойе
Аарон
44
Пуггурас
Ахиллеас
17
Башсан
Эмрах
3
Чифтчи
Угюр
33
Элмаз
Бартуг
8
Харисис
Харилаос
90
Тургунбаев
Азизбек
10
Нжи
Клинтон
Муа
9
Манай
Рей
Хатайспор
4-2-3-1
Сивасспор
5-3-2

История личных встреч

Хатайспор
Сивасспор

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

7 матчей

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы

История матчей

С
0:0
С
0:3
С
1:2
С
1:1
С
4:0
С
1:1
С
1:1

Голы

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

0.67
0.75

Среднее время на гол

135
120

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

1.5
1.67

Среднее время на гол

60
54

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

1.14
1.14

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

78
78

Бомбардиры внутри турнира

Хатайспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Страндберг Карлос 6 (2) 0.23
Ривас Ригоберто 4 0.15
Деле-Баширу Фисайо 4 0.15
Дадашов Ренат 4 (3) 0.15
Ламкель Зе Дидье 3 0.12
Массанга Шандрель 2 0.08
Саглам Геркем 1 0.04
Гулам Фаузи 1 0.04
Килама Ги-Марселен 1 0.04
Аличи Керим 1 0.04
Ходжич Армин II 1 0.04
Абид Рейан 1 0.04
Буджемаа Мехди 1 0.04
Йылдырым Бертуг 1 0.04
Фернандеш Желсон II 0 0
Абурджания Георгий 0 0
Синик Догукан 0 0
Сивасспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Манай Рей 13 (3) 0.5
Сайс Самуэль 5 0.19
Койта Бенгали-Фоде 3 (1) 0.12
Нжи Клинтон Муа 2 0.08
Родригес Жерсон 2 0.08
Квет Роман 1 0.04
Аппиндангойе Аарон 1 0.04
Османпаша Джанер 1 0.04
Бэрроу Моду 1 0.04
Башсан Эмрах 0 0
Харисис Харилаос 0 0
Кападжак Бурак 0 0
Окумуш Аладдин 0 0
Конак Юнус Эмре 0 0

Карточки

Хатайспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дадашов Ренат 7 0
Деле-Баширу Фисайо 6 0
Фернандеш Желсон II 4 1
Гулам Фаузи 4 0
Кардешлер Эрдже 4 0
Саглам Геркем 4 0
Ривас Ригоберто 4 0
Абурджания Георгий 3 0
Ходжич Армин II 3 0
Ламкель Зе Дидье 3 0
Бекароглу Бурак 3 0
Килама Ги-Марселен 3 0
Беяз Омер 3 0
Массанга Шандрель 3 0
Страндберг Карлос 2 0
Аличи Керим 2 0
Йылмаз Реджеп 2 0
Бекай Висар 2 0
Матур Огужан 2 0
Демирель Волкан 0 1
Чорекчи Камил 1 0
Максимович Никола 1 0
Педру Руй III 1 0
Абид Рейан 1 0
Буджемаа Мехди 1 0
Демир Дженгиз 1 0
Йылдырым Бертуг 1 0
Аксой Энгин Джан 1 0
Сивасспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Манай Рей 6 0
Харисис Харилаос 6 0
Чифтчи Угюр 5 0
Квет Роман 4 0
Койта Бенгали-Фоде 2 1
Нжи Клинтон Муа 2 1
Османпаша Джанер 3 0
Сайс Самуэль 3 0
Булнет Уйгун 1 1
Башсан Эмрах 2 0
Вурал Али Шашал 2 0
Пуггурас Ахиллеас 2 0
Родригес Жерсон 2 0
Камара Самба 2 0
Кападжак Бурак 2 0
Конак Юнус Эмре 2 0
Арслан Хакан 1 0
Эрдал Зия 1 0
Аппиндангойе Аарон 1 0
Акдаг Ибрахим 1 0
Палули Мурат 1 0
Кесгин Керем 1 0
Окумуш Аладдин 1 0

Результаты матчей

Хатайспор
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Сивасспор
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

5
6

Упущенные победы

13
5
Хатайспор
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Сивасспор
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

16
4

Упущенные победы

5
12
Хатайспор
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
23% (6)
46% (12)
31% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
50% (13)
12% (3)
Сивасспор
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
19% (5)
46% (12)
35% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
54% (14)
23% (6)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

21
10

Упущенные победы

18
17

Голы по времени матча

Забито

24
16
6 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 7
15 Не забивали 16
2
8%
5
31%
1-15
2
8%
2
13%
16-30
2
8%
1
6%
31-45
5
21%
2
13%
46-60
7
29%
29%
0
0%
61-75
6
25%
6
38%
76-90

Пропущено

16
24
7 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 12
0
0%
1
4%
1-15
2
13%
4
17%
16-30
5
31%
8
33%
31-45
3
19%
2
8%
46-60
1
6%
7
29%
29%
61-75
5
31%
2
8%
76-90

Забито

9
13
3 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 8
22 Не забивали 16
1
11%
6
46%
1-15
1
11%
3
23%
16-30
1
11%
1
8%
31-45
4
44%
0
0%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
22%
2
15%
76-90

Пропущено

18
13
7 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 8
3
17%
1
8%
1-15
2
11%
1
8%
16-30
2
11%
5
38%
31-45
1
6%
2
15%
46-60
2
11%
1
8%
61-75
8
44%
3
23%
76-90

Забито

33
29
9 В 1-м тайме 18
24 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 15
11 Не забивали 6
3
9%
11
38%
1-15
3
9%
5
17%
16-30
3
9%
2
7%
31-45
9
27%
2
7%
46-60
7
21%
1
3%
61-75
8
24%
8
28%
76-90

Пропущено

34
37
14 В 1-м тайме 20
20 Во 2-м тайме 17
11 Пропускали первыми 9
20 Не пропускали 20
3
9%
2
5%
1-15
4
12%
5
14%
16-30
7
21%
13
35%
31-45
4
12%
4
11%
46-60
3
9%
8
22%
61-75
13
38%
5
14%
76-90

Результаты последних матчей

Хатайспор
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Трабзонспор - Хатайспор 2:0 Истанбул Башакшехир - Хатайспор 1:1 Хатайспор - Фатих Карагюмрюк 3:1 Адана Демирспор - Хатайспор 0:1
Хатайспор - Аланьяспор 1:1 Касымпаша - Хатайспор 3:0 Хатайспор - Сакарьяспор 5:1 Хатайспор - Пендикспор 1:1 Хатайспор - Газиантеп 0:0 Ризеспор - Хатайспор 2:0 Хатайспор - Бешикташ 1:2 Анкарагюджю - Хатайспор 0:0 Истанбул Башакшехир - Хатайспор 1:0 Хатайспор - Дюзджеспор 2:1 Хатайспор - Антальяспор 3:3 Истанбулспор - Хатайспор 2:1 Хатайспор - Галатасарай 2:1 Самсунспор - Хатайспор 2:1 Хатайспор - Сарыер 2:0 Хатайспор - Кайсериспор 1:2
Сивасспор
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Сивасспор - Ризеспор 1:0 Сивасспор - Коньяспор 0:1 Анкарагюджю - Сивасспор 0:0 Сивасспор - Бешикташ 1:0
Антальяспор - Сивасспор 2:1 Сивасспор - Газиантеп 2:2 Сивасспор - Кечиоренгюджю 3:2 Самсунспор - Сивасспор 2:0 Сивасспор - Галатасарай 1:1 Кайсериспор - Сивасспор 1:3 Сивасспор - Истанбулспор 1:0 Истанбул Башакшехир - Сивасспор 3:1 Коньяспор - Сивасспор 0:1 Сивасспор - Арнавуткей 2:1 Фенербахче - Сивасспор 4:1 Сивасспор - Трабзонспор 3:3 Кайсериспор - Сивасспор 0:0 Фатих Карагюмрюк - Сивасспор 3:0 Сивасспор - Адана Демирспор 1:1 Сивасспор - Артвин Хопаспор 4:0

Результаты матчей

Хатайспор
Сивасспор

Точный счет

1:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
3:3
2 раза 15%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:1
4 раза 33%
1:0
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
3
5 раз 38%
0
2 раза 15%
2
1 раз 8%
1
8 раз 67%
0
2 раза 17%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Точный счет

0:0
4 раза 31%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:1
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
8 раз 62%
1
3 раза 23%
2
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
3
3 раза 21%
2
1 раз 7%

Точный счет

0:0
6 раз 23%
1:1
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:1
6 раз 23%
1:0
3 раза 12%
1:3
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
10 раз 38%
1
8 раз 31%
3
5 раз 19%
2
2 раза 8%
5
1 раз 4%
1
14 раз 54%
0
6 раз 23%
3
4 раза 15%
2
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Хатайспор
Сивасспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
10
2
6
7
1.5
2
10
5
8
2.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
8
0.5
Больше Меньше
10
4
2
11
1.5
4
10
1
12
2.5
3
11
1
12
3.5
1
12
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
10
0.5
Больше Меньше
20
6
8
18
1.5
6
20
6
20
2.5
4
22
1
25
3.5
1
25
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 25 21 3 1 52 - 14 66
2.
Фенербахче
 Заявка 25 20 4 1 65 - 20 64
3.
Трабзонспор
 Заявка 25 12 4 9 40 - 34 40
4.
Бешикташ
 Заявка 25 12 4 9 35 - 31 40
5.
Касымпаша
 Заявка 26 11 6 9 47 - 48 39
6.
Ризеспор
 Заявка 25 10 6 9 27 - 34 36
7.
Антальяспор
 Заявка 26 8 11 7 31 - 29 35
8.
Сивасспор
 Заявка 26 8 10 8 30 - 36 34
9.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 25 9 6 10 31 - 30 33
10.
Кайсериспор
 Заявка 25 8 8 9 29 - 34 32
11.
Адана Демирспор
 Заявка 25 7 10 8 36 - 32 31
12.
Самсунспор
 Заявка 25 8 5 12 29 - 35 29
13.
Анкарагюджю
 Заявка 25 6 11 8 30 - 29 29
14.
Хатайспор
 Заявка 26 6 11 9 32 - 35 29
15.
Аланьяспор
 Заявка 25 6 10 9 28 - 36 28
16.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 26 7 7 12 31 - 30 28
17.
Газиантеп
 Заявка 25 7 6 12 30 - 37 27
18.
Пендикспор
 Заявка 25 6 8 11 31 - 49 26
19.
Коньяспор
 Заявка 25 5 10 10 24 - 37 25
20.
Истанбулспор
 Заявка 26 3 6 17 21 - 49 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 13 13 0 0 32 - 9 39
2.
Фенербахче
 Заявка 13 9 3 1 38 - 15 30
3.
Ризеспор
 Заявка 13 8 3 2 16 - 9 27
4.
Адана Демирспор
 Заявка 13 7 3 3 25 - 14 24
5.
Бешикташ
 Заявка 12 7 2 3 18 - 11 23
6.
Самсунспор
 Заявка 13 7 2 4 18 - 13 23
7.
Трабзонспор
 Заявка 12 7 1 4 19 - 16 22
8.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 13 6 4 3 22 - 10 22
9.
Антальяспор
 Заявка 14 5 7 2 15 - 13 22
10.
Касымпаша
 Заявка 13 6 3 4 25 - 25 21
11.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 12 6 2 4 19 - 13 20
12.
Кайсериспор
 Заявка 13 5 5 3 16 - 12 20
13.
Хатайспор
 Заявка 13 4 7 2 22 - 18 19
14.
Анкарагюджю
 Заявка 13 4 6 3 14 - 11 18
15.
Аланьяспор
 Заявка 12 4 5 3 17 - 16 17
16.
Сивасспор
 Заявка 12 3 7 2 13 - 13 16
17.
Коньяспор
 Заявка 12 4 3 5 14 - 13 15
18.
Пендикспор
 Заявка 12 4 3 5 16 - 22 15
19.
Газиантеп
 Заявка 12 3 4 5 13 - 17 13
20.
Истанбулспор
 Заявка 13 2 3 8 12 - 25 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 12 11 1 0 27 - 5 34
2.
Галатасарай
 Заявка 12 8 3 1 20 - 5 27
3.
Трабзонспор
 Заявка 13 5 3 5 21 - 18 18
4.
Касымпаша
 Заявка 13 5 3 5 22 - 23 18
5.
Сивасспор
 Заявка 14 5 3 6 17 - 23 18
6.
Бешикташ
 Заявка 13 5 2 6 17 - 20 17
7.
Газиантеп
 Заявка 13 4 2 7 17 - 20 14
8.
Антальяспор
 Заявка 12 3 4 5 16 - 16 13
9.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 13 3 4 6 12 - 17 13
10.
Кайсериспор
 Заявка 12 3 3 6 13 - 22 12
11.
Анкарагюджю
 Заявка 12 2 5 5 16 - 18 11
12.
Аланьяспор
 Заявка 13 2 5 6 11 - 20 11
13.
Пендикспор
 Заявка 13 2 5 6 15 - 27 11
14.
Хатайспор
 Заявка 13 2 4 7 10 - 17 10
15.
Коньяспор
 Заявка 13 1 7 5 10 - 24 10
16.
Ризеспор
 Заявка 12 2 3 7 11 - 25 9
17.
Адана Демирспор
 Заявка 12 0 7 5 11 - 18 7
18.
Самсунспор
 Заявка 12 1 3 8 11 - 22 6
19.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 13 1 3 9 9 - 20 6
20.
Истанбулспор
 Заявка 13 1 3 9 9 - 24 3
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 18 (2)
Кайсериспор Тиам Маме 14 (5)
Галатасарай Икарди Мауро 13 (6)
Сивасспор Манай Рей 13
Касымпаша Кара Айтач 12 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Аланьяспор Алмейда Ричард 10
Истанбул Башакшехир Ба Уссейну 1 7
Ризеспор Топчу Эмир Хан 1 7
Истанбул Башакшехир Фигейредо Жоау 2 5
Фенербахче Юксек Исмаил 2 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Бонусы букмекеров
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    • 18'
      Г О О О О Л - Манай Рей бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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    Где смотреть матч Хатайспор 1:1 Сивасспор онлайн

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