Тур: 26. Стадион: Новый стадион Хатая.
0'
0:1
18' ГолМанай Рей
68' Желтая карточкаПедру Руй
74' Желтая карточкаЧифтчи Угюр
1:1
75' ГолБуджемаа Мехди
90'+8
Ход матча
18'
0:1
68'
74'
75'
1:1
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 0
-
6 Удары в створ 2
-
6 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
58 Владение мячом, % 42
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Бекай ВисарВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
13 Гулам ФаузиЗащитник
- Защитник
-
22 Аличи КеримЗащитник
-
14 Педру РуйПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Ходжич АрминПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Демирель Волкан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Башсан ЭмрахЗащитник
- Защитник
-
33 Элмаз БартугПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Камара СамбаЗащитник
-
99 Палули МуратЗащитник
- Полузащитник
-
58 Эрдал ЗияПолузащитник
-
37 Арслан ХаканПолузащитник
-
30 Цакташ МийоПолузащитник
-
95 Мениг КвинсиПолузащитник
-
20 Кесгин КеремПолузащитник
-
21 Гекай ЭмреПолузащитник
-
Главный тренер: Булнет Уйгун
История личных встреч
Хатайспор
Сивасспор
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
7 матчей
14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
0.67
0.75
Среднее время на гол
135
120
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
1.5
1.67
Среднее время на гол
60
54
Всего голов
8
8
Голов в среднем за матч
1.14
1.14
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
78
78
Бомбардиры внутри турнира
Хатайспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Страндберг Карлос
|6 (2)
|0.23
|Ривас Ригоберто
|4
|0.15
|Деле-Баширу Фисайо
|4
|0.15
|Дадашов Ренат
|4 (3)
|0.15
|Ламкель Зе Дидье
|3
|0.12
|Массанга Шандрель
|2
|0.08
|Саглам Геркем
|1
|0.04
|Гулам Фаузи
|1
|0.04
|Килама Ги-Марселен
|1
|0.04
|Аличи Керим
|1
|0.04
|Ходжич Армин II
|1
|0.04
|Абид Рейан
|1
|0.04
|Буджемаа Мехди
|1
|0.04
|Йылдырым Бертуг
|1
|0.04
|Фернандеш Желсон II
|0
|0
|Абурджания Георгий
|0
|0
|Синик Догукан
|0
|0
Сивасспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Манай Рей
|13 (3)
|0.5
|Сайс Самуэль
|5
|0.19
|Койта Бенгали-Фоде
|3 (1)
|0.12
|Нжи Клинтон Муа
|2
|0.08
|Родригес Жерсон
|2
|0.08
|Квет Роман
|1
|0.04
|Аппиндангойе Аарон
|1
|0.04
|Османпаша Джанер
|1
|0.04
|Бэрроу Моду
|1
|0.04
|Башсан Эмрах
|0
|0
|Харисис Харилаос
|0
|0
|Кападжак Бурак
|0
|0
|Окумуш Аладдин
|0
|0
|Конак Юнус Эмре
|0
|0
Карточки
Хатайспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дадашов Ренат
|7
|0
|Деле-Баширу Фисайо
|6
|0
|Фернандеш Желсон II
|4
|1
|Гулам Фаузи
|4
|0
|Кардешлер Эрдже
|4
|0
|Саглам Геркем
|4
|0
|Ривас Ригоберто
|4
|0
|Абурджания Георгий
|3
|0
|Ходжич Армин II
|3
|0
|Ламкель Зе Дидье
|3
|0
|Бекароглу Бурак
|3
|0
|Килама Ги-Марселен
|3
|0
|Беяз Омер
|3
|0
|Массанга Шандрель
|3
|0
|Страндберг Карлос
|2
|0
|Аличи Керим
|2
|0
|Йылмаз Реджеп
|2
|0
|Бекай Висар
|2
|0
|Матур Огужан
|2
|0
|Демирель Волкан
|0
|1
|Чорекчи Камил
|1
|0
|Максимович Никола
|1
|0
|Педру Руй III
|1
|0
|Абид Рейан
|1
|0
|Буджемаа Мехди
|1
|0
|Демир Дженгиз
|1
|0
|Йылдырым Бертуг
|1
|0
|Аксой Энгин Джан
|1
|0
Сивасспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Манай Рей
|6
|0
|Харисис Харилаос
|6
|0
|Чифтчи Угюр
|5
|0
|Квет Роман
|4
|0
|Койта Бенгали-Фоде
|2
|1
|Нжи Клинтон Муа
|2
|1
|Османпаша Джанер
|3
|0
|Сайс Самуэль
|3
|0
|Булнет Уйгун
|1
|1
|Башсан Эмрах
|2
|0
|Вурал Али Шашал
|2
|0
|Пуггурас Ахиллеас
|2
|0
|Родригес Жерсон
|2
|0
|Камара Самба
|2
|0
|Кападжак Бурак
|2
|0
|Конак Юнус Эмре
|2
|0
|Арслан Хакан
|1
|0
|Эрдал Зия
|1
|0
|Аппиндангойе Аарон
|1
|0
|Акдаг Ибрахим
|1
|0
|Палули Мурат
|1
|0
|Кесгин Керем
|1
|0
|Окумуш Аладдин
|1
|0
Результаты матчей
Хатайспор
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Сивасспор
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
5
6
Упущенные победы
13
5
Хатайспор
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Сивасспор
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
16
4
Упущенные победы
5
12
Хатайспор
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
23% (6)
46% (12)
31% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
50% (13)
12% (3)
Сивасспор
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
19% (5)
46% (12)
35% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
54% (14)
23% (6)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
21
10
Упущенные победы
18
17
Голы по времени матча
Забито
24
16
6 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 7
15 Не забивали 16
2
8%
5
31%
1-15
2
8%
2
13%
16-30
2
8%
1
6%
31-45
5
21%
2
13%
46-60
7
29%
29%
0
0%
61-75
6
25%
6
38%
76-90
Пропущено
16
24
7 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 12
0
0%
1
4%
1-15
2
13%
4
17%
16-30
5
31%
8
33%
31-45
3
19%
2
8%
46-60
1
6%
7
29%
29%
61-75
5
31%
2
8%
76-90
Забито
9
13
3 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 8
22 Не забивали 16
1
11%
6
46%
1-15
1
11%
3
23%
16-30
1
11%
1
8%
31-45
4
44%
0
0%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
22%
2
15%
76-90
Пропущено
18
13
7 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 8
3
17%
1
8%
1-15
2
11%
1
8%
16-30
2
11%
5
38%
31-45
1
6%
2
15%
46-60
2
11%
1
8%
61-75
8
44%
3
23%
76-90
Забито
33
29
9 В 1-м тайме 18
24 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 15
11 Не забивали 6
3
9%
11
38%
1-15
3
9%
5
17%
16-30
3
9%
2
7%
31-45
9
27%
2
7%
46-60
7
21%
1
3%
61-75
8
24%
8
28%
76-90
Пропущено
34
37
14 В 1-м тайме 20
20 Во 2-м тайме 17
11 Пропускали первыми 9
20 Не пропускали 20
3
9%
2
5%
1-15
4
12%
5
14%
16-30
7
21%
13
35%
31-45
4
12%
4
11%
46-60
3
9%
8
22%
61-75
13
38%
5
14%
76-90
Результаты последних матчей
Хатайспор
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Трабзонспор - Хатайспор 2:0 Истанбул Башакшехир - Хатайспор 1:1 Хатайспор - Фатих Карагюмрюк 3:1 Адана Демирспор - Хатайспор 0:1
Хатайспор - Аланьяспор 1:1 Касымпаша - Хатайспор 3:0 Хатайспор - Сакарьяспор 5:1 Хатайспор - Пендикспор 1:1 Хатайспор - Газиантеп 0:0 Ризеспор - Хатайспор 2:0 Хатайспор - Бешикташ 1:2 Анкарагюджю - Хатайспор 0:0 Истанбул Башакшехир - Хатайспор 1:0 Хатайспор - Дюзджеспор 2:1 Хатайспор - Антальяспор 3:3 Истанбулспор - Хатайспор 2:1 Хатайспор - Галатасарай 2:1 Самсунспор - Хатайспор 2:1 Хатайспор - Сарыер 2:0 Хатайспор - Кайсериспор 1:2
Сивасспор
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Сивасспор - Ризеспор 1:0 Сивасспор - Коньяспор 0:1 Анкарагюджю - Сивасспор 0:0 Сивасспор - Бешикташ 1:0
Антальяспор - Сивасспор 2:1 Сивасспор - Газиантеп 2:2 Сивасспор - Кечиоренгюджю 3:2 Самсунспор - Сивасспор 2:0 Сивасспор - Галатасарай 1:1 Кайсериспор - Сивасспор 1:3 Сивасспор - Истанбулспор 1:0 Истанбул Башакшехир - Сивасспор 3:1 Коньяспор - Сивасспор 0:1 Сивасспор - Арнавуткей 2:1 Фенербахче - Сивасспор 4:1 Сивасспор - Трабзонспор 3:3 Кайсериспор - Сивасспор 0:0 Фатих Карагюмрюк - Сивасспор 3:0 Сивасспор - Адана Демирспор 1:1 Сивасспор - Артвин Хопаспор 4:0
Результаты матчей
Хатайспор
Сивасспор
Точный счет
1:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
3:3
2 раза 15%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:1
4 раза 33%
1:0
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
3
5 раз 38%
0
2 раза 15%
2
1 раз 8%
1
8 раз 67%
0
2 раза 17%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Точный счет
0:0
4 раза 31%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:1
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
8 раз 62%
1
3 раза 23%
2
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
3
3 раза 21%
2
1 раз 7%
Точный счет
0:0
6 раз 23%
1:1
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:1
6 раз 23%
1:0
3 раза 12%
1:3
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
10 раз 38%
1
8 раз 31%
3
5 раз 19%
2
2 раза 8%
5
1 раз 4%
1
14 раз 54%
0
6 раз 23%
3
4 раза 15%
2
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
Хатайспор
Сивасспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
102
67
210
58
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
58
Больше Меньше
104
211
410
112
311
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1610
Больше Меньше
206
818
620
620
422
125
125
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|25
|21
|3
|1
|52 - 14
|66
|2.
|Заявка
|25
|20
|4
|1
|65 - 20
|64
|3.
|Заявка
|25
|12
|4
|9
|40 - 34
|40
|4.
|Заявка
|25
|12
|4
|9
|35 - 31
|40
|5.
|Заявка
|26
|11
|6
|9
|47 - 48
|39
|6.
|Заявка
|25
|10
|6
|9
|27 - 34
|36
|7.
|Заявка
|26
|8
|11
|7
|31 - 29
|35
|8.
|Заявка
|26
|8
|10
|8
|30 - 36
|34
|9.
|Заявка
|25
|9
|6
|10
|31 - 30
|33
|10.
|Заявка
|25
|8
|8
|9
|29 - 34
|32
|11.
|Заявка
|25
|7
|10
|8
|36 - 32
|31
|12.
|Заявка
|25
|8
|5
|12
|29 - 35
|29
|13.
|Заявка
|25
|6
|11
|8
|30 - 29
|29
|14.
|Заявка
|26
|6
|11
|9
|32 - 35
|29
|15.
|Заявка
|25
|6
|10
|9
|28 - 36
|28
|16.
|Заявка
|26
|7
|7
|12
|31 - 30
|28
|17.
|Заявка
|25
|7
|6
|12
|30 - 37
|27
|18.
|Заявка
|25
|6
|8
|11
|31 - 49
|26
|19.
|Заявка
|25
|5
|10
|10
|24 - 37
|25
|20.
|Заявка
|26
|3
|6
|17
|21 - 49
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|13
|0
|0
|32 - 9
|39
|2.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|38 - 15
|30
|3.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|16 - 9
|27
|4.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|25 - 14
|24
|5.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|18 - 11
|23
|6.
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|18 - 13
|23
|7.
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|19 - 16
|22
|8.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|22 - 10
|22
|9.
|Заявка
|14
|5
|7
|2
|15 - 13
|22
|10.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|25 - 25
|21
|11.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|19 - 13
|20
|12.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|16 - 12
|20
|13.
|Заявка
|13
|4
|7
|2
|22 - 18
|19
|14.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|14 - 11
|18
|15.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|17 - 16
|17
|16.
|Заявка
|12
|3
|7
|2
|13 - 13
|16
|17.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|14 - 13
|15
|18.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|16 - 22
|15
|19.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 17
|13
|20.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|12 - 25
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|11
|1
|0
|27 - 5
|34
|2.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|20 - 5
|27
|3.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|21 - 18
|18
|4.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|22 - 23
|18
|5.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|17 - 23
|18
|6.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|17 - 20
|17
|7.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|17 - 20
|14
|8.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|16 - 16
|13
|9.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|12 - 17
|13
|10.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|13 - 22
|12
|11.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|16 - 18
|11
|12.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|11 - 20
|11
|13.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|15 - 27
|11
|14.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|10 - 17
|10
|15.
|Заявка
|13
|1
|7
|5
|10 - 24
|10
|16.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|11 - 25
|9
|17.
|Заявка
|12
|0
|7
|5
|11 - 18
|7
|18.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|11 - 22
|6
|19.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|9 - 20
|6
|20.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|9 - 24
|3
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|18 (2)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|14 (5)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|13 (6)
|Сивасспор
|Манай Рей
|13
|Касымпаша
|Кара Айтач
|12 (2)
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|10
|Истанбул Башакшехир
|Ба Уссейну
|1 7
|Ризеспор
|Топчу Эмир Хан
|1 7
|Истанбул Башакшехир
|Фигейредо Жоау
|2 5
|Фенербахче
|Юксек Исмаил
|2 5