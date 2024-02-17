Тур: 26. Стадион: Кайкур Диди Стадиуму.
1:3
Конец матча
0'
13' Желтая карточкаСарикайя Муаммер
19' Желтая карточкаТопчу Эмир Хан
1:0
27' ГолМинчев Мартин
45' Желтая карточкаЮндер Дженгиз
1:1
48' ГолДурсун Сердар
59' Желтая карточкаАкинтола Дэвид
1:2
65' ГолДжеко Эдин
1:3
90' ГолКавечи Ирфан
90' Желтая карточкаШелви Джонджо
90' Желтая карточкаЯндаш Мерт Хакан
90'+8
Ход матча
13'
19'
27'
1:0
45'
48'
1:1
59'
65'
1:2
90'
1:3
90'
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 6
-
4 Удары в створ 5
-
3 Угловые 6
-
2 Офсайды 1
-
16 Нарушения правил 18
-
4 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
52 Владение мячом, % 48
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
27 Коркмаз ЭрайЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
54 Пала МитхатПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Палут Ильхан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Крунич РадеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Тадич ДушанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Мюлдюр МертЗащитник
-
17 Кавечи ИрфанПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Зайц МихаПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Бачуайи МишиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Картал Исмаил
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Ризеспор
Фенербахче
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
150%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
150%
50%
3 победы 1 ничья 0 побед
18 матчей
5.6%
94.4%
0 побед 1 ничья 17 побед
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 12 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 13 побед
20 матчей
5%
10%
85%
1 победа 2 ничьи 17 побед
Первый тайм
5%
35%
60%
1 победа 7 ничьих 12 побед
Второй тайм
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
7
Голов в среднем за матч
1.2
0.7
Среднее время на гол
75
128
Всего голов
24
31
Голов в среднем за матч
2.4
3.1
Среднее время на гол
37
29
Всего голов
36
38
Голов в среднем за матч
1.8
1.9
Тотал матчей
2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
9
Больше 45%
Меньше 55%
11
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
Среднее время на гол
50
47
Бомбардиры внутри турнира
Ризеспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Варешанович Дал
|8
|0.31
|Гайч Адольфо
|6
|0.23
|Кесер Бенхур
|4
|0.15
|Олавоин Ибрахим
|3
|0.12
|Мочи Отилла
|2
|0.08
|Шелви Джонджо
|1
|0.04
|Зекири Альтин
|1
|0.04
|Мари Джон
|1
|0.04
|Минчев Мартин
|1
|0.04
|Зауэр Густаво
|1 (1)
|0.04
|Нильсен Каспер
|0
|0
|Топчу Эмир Хан
|0
|0
|Пала Митхат
|0
|0
|Шахин Мухаммет Таха
|0
|0
|Османоглу Синан
|0
|0
|Пехливан Халиль
|0
|0
|Акинтола Дэвид
|0
|0
|Яшар Сейфеттин Анил
|0
|0
Фенербахче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джеко Эдин
|19 (1)
|0.73
|Шиманьски Себастьян
|9
|0.35
|Кавечи Ирфан
|9
|0.35
|Тадич Душан
|8 (6)
|0.31
|Юндер Дженгиз
|8
|0.31
|Бачуайи Миши
|6 (2)
|0.23
|Осайи-Самуэль Брайт
|2
|0.08
|Мюлдюр Мерт
|1
|0.04
|Кинг Джошуа
|1
|0.04
|Джику Александер
|1
|0.04
|Юксек Исмаил
|0
|0
|Азиз Сердар
|0
|0
|Фред Сантос
|0
|0
|Кадыоглу Ферди
|0
|0
|Яндаш Мерт Хакан
|0
|0
|Бонуччи Леонардо
|0
|0
Карточки
Ризеспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Топчу Эмир Хан
|8
|1
|Пала Митхат
|6
|1
|Олавоин Ибрахим
|6
|0
|Варешанович Дал
|5
|0
|Шахин Мухаммет Таха
|5
|0
|Шелви Джонджо
|4
|0
|Нильсен Каспер
|3
|0
|Минчев Мартин
|3
|0
|Мочи Отилла
|3
|0
|Кесер Бенхур
|3
|0
|Зекири Альтин
|3
|0
|Аккан Гёкхан
|2
|0
|Пинчи Оскар
|2
|0
|Гайч Адольфо
|2
|0
|Пехливан Халиль
|1
|0
|Зауэр Густаво
|1
|0
|Акинтола Дэвид
|1
|0
|Коч Алберк
|1
|0
|Гёрген Зафер
|1
|0
|Яшар Сейфеттин Анил
|1
|0
|Коркмаз Эрай
|1
|0
Фенербахче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юксек Исмаил
|5
|2
|Кавечи Ирфан
|5
|0
|Осайи-Самуэль Брайт
|5
|0
|Фред Сантос
|3
|1
|Акайдин Самет
|4
|0
|Остерволде Джейден
|4
|0
|Яндаш Мерт Хакан
|2
|1
|Тадич Душан
|3
|0
|Бачуайи Миши
|3
|0
|Джику Александер
|3
|0
|Юндер Дженгиз
|3
|0
|Креспо Мигель
|3
|0
|Джеко Эдин
|2
|0
|Кинг Джошуа
|2
|0
|Кадыоглу Ферди
|2
|0
|Шиманьски Себастьян
|2
|0
|Бекао Родриго
|2
|0
|Мюлдюр Мерт
|2
|0
|Азиз Сердар
|1
|0
|Эгрибайят Ирфан Джан
|1
|0
|Мор Эмре
|1
|0
|Элмаз Бартуг
|1
|0
|Ismail Kartal
|1
|0
Результаты матчей
Ризеспор
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
57% (8)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Фенербахче
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
23% (3)
15% (2)
62% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Сухие победы
6
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
3
7
Упущенные победы
2
0
Ризеспор
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (8)
25% (3)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Фенербахче
100%
12 побед 0 поражений
Первый тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (9)
31% (4)
0% (0)
Сухие победы
4
8
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
19
3
Упущенные победы
8
34
Ризеспор
75%
25%
15 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (13)
42% (11)
8% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (12)
35% (9)
19% (5)
Фенербахче
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
35% (9)
31% (8)
35% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (11)
31% (8)
27% (7)
Сухие победы
10
8
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
22
10
Упущенные победы
10
34
Голы по времени матча
Забито
17
29
10 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 10
16 Не забивали 14
2
12%
4
14%
1-15
4
24%
0
0%
16-30
4
24%
8
28%
31-45
3
18%
4
14%
46-60
0
0%
4
14%
61-75
4
24%
9
31%
76-90
Пропущено
12
7
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
4
33%
0
0%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
2
17%
2
29%
31-45
2
17%
1
14%
46-60
2
17%
1
14%
61-75
2
17%
0
0%
76-90
Забито
11
36
3 В 1-м тайме 19
8 Во 2-м тайме 17
2 Забивали первыми 7
19 Не забивали 14
0
0%
7
19%
1-15
1
9%
4
11%
16-30
2
18%
8
22%
31-45
1
9%
6
17%
46-60
3
27%
7
19%
61-75
4
36%
4
11%
76-90
Пропущено
25
17
9 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 11
2
8%
4
24%
1-15
4
16%
0
0%
16-30
3
12%
3
18%
31-45
4
16%
4
24%
46-60
6
24%
3
18%
61-75
6
24%
3
18%
76-90
Забито
28
65
13 В 1-м тайме 31
15 Во 2-м тайме 34
9 Забивали первыми 17
9 Не забивали 2
2
7%
11
17%
1-15
5
18%
4
6%
16-30
6
21%
16
25%
31-45
4
14%
10
15%
46-60
3
11%
11
17%
61-75
8
29%
13
20%
76-90
Пропущено
37
24
15 В 1-м тайме 12
22 Во 2-м тайме 12
14 Пропускали первыми 7
17 Не пропускали 16
6
16%
4
17%
1-15
4
11%
3
13%
16-30
5
14%
5
21%
31-45
6
16%
5
21%
46-60
8
22%
4
17%
61-75
8
22%
3
13%
76-90
Результаты последних матчей
Ризеспор
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Сивасспор - Ризеспор 1:0 Ризеспор - Коньяспор 0:0 Фатих Карагюмрюк - Ризеспор 4:0 Ризеспор - Трабзонспор 1:0
Аланьяспор - Ризеспор 2:1 Анкарагюджю - Ризеспор 3:1 Ризеспор - Адана Демирспор 1:0 Ризеспор - Бешикташ 0:4 Ризеспор - Хатайспор 2:0 Касымпаша - Ризеспор 2:2 Ризеспор - Пендикспор 5:1 Анкарагюджю - Ризеспор 1:1 Ризеспор - Букаспор 1928 4:0 Ризеспор - Истанбул Башакшехир 3:2 Антальяспор - Ризеспор 0:0 Ризеспор - Истанбулспор 1:0 Газиантеп - Ризеспор 2:0 Ризеспор - Галатасарай 0:1 Кайсериспор - Ризеспор 3:1 Ризеспор - Самсунспор 1:0
Фенербахче
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Фенербахче - Аланьяспор 2:2 Газиантеп - Фенербахче 0:2 Антальяспор - Фенербахче 0:2 Фенербахче - Анкарагюджю 2:1
Истанбул Башакшехир - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Самсунспор 1:1 Фенербахче - Аданаспор 6:0 Газиантеп - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Коньяспор 7:1 Истанбулспор - Фенербахче 1:5 Фенербахче - Галатасарай 0:0 Кайсериспор - Фенербахче 3:4 Фенербахче - Спартак Трнава 4:0 Бешикташ - Фенербахче 1:3 Фенербахче - Сивасспор 4:1 Норшелланн - Фенербахче 6:1 Фенербахче - Фатих Карагюмрюк 2:1 Адана Демирспор - Фенербахче 0:0 Лудогорец - Фенербахче 2:0 Фенербахче - Трабзонспор 2:3
Результаты матчей
Ризеспор
Фенербахче
Точный счет
1:0
5 раз 36%
0:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
2:1
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
7:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
2
5 раз 38%
4
3 раза 23%
0
1 раз 8%
1
1 раз 8%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
7
1 раз 8%
Точный счет
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
0:1
4 раза 31%
0:2
3 раза 23%
1:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
5
2 раза 15%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:0
6 раз 23%
0:0
3 раза 12%
1:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
0:1
4 раза 15%
0:2
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
3:4
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
7:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 42%
0
9 раз 35%
2
3 раза 12%
3
2 раза 8%
5
1 раз 4%
2
8 раз 31%
1
5 раз 19%
4
4 раза 15%
3
3 раза 12%
5
3 раза 12%
0
2 раза 8%
7
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Ризеспор
Фенербахче
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
121
311
112
212
67
113
58
113
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
121
39
85
111
58
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
179
Больше Меньше
242
620
197
323
1115
125
818
125
422
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|26
|21
|4
|1
|68 - 21
|67
|2.
|Заявка
|25
|21
|3
|1
|52 - 14
|66
|3.
|Заявка
|25
|12
|4
|9
|40 - 34
|40
|4.
|Заявка
|25
|12
|4
|9
|35 - 31
|40
|5.
|Заявка
|26
|11
|6
|9
|47 - 48
|39
|6.
|Заявка
|26
|10
|6
|10
|28 - 37
|36
|7.
|Заявка
|26
|8
|11
|7
|31 - 29
|35
|8.
|Заявка
|26
|8
|10
|8
|30 - 36
|34
|9.
|Заявка
|25
|9
|6
|10
|31 - 30
|33
|10.
|Заявка
|25
|8
|8
|9
|29 - 34
|32
|11.
|Заявка
|25
|7
|10
|8
|36 - 32
|31
|12.
|Заявка
|25
|8
|5
|12
|29 - 35
|29
|13.
|Заявка
|25
|6
|11
|8
|30 - 29
|29
|14.
|Заявка
|26
|6
|11
|9
|32 - 35
|29
|15.
|Заявка
|25
|6
|10
|9
|28 - 36
|28
|16.
|Заявка
|26
|7
|7
|12
|31 - 30
|28
|17.
|Заявка
|25
|7
|6
|12
|30 - 37
|27
|18.
|Заявка
|25
|6
|8
|11
|31 - 49
|26
|19.
|Заявка
|25
|5
|10
|10
|24 - 37
|25
|20.
|Заявка
|26
|3
|6
|17
|21 - 49
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|13
|0
|0
|32 - 9
|39
|2.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|38 - 15
|30
|3.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|17 - 12
|27
|4.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|25 - 14
|24
|5.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|18 - 11
|23
|6.
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|18 - 13
|23
|7.
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|19 - 16
|22
|8.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|22 - 10
|22
|9.
|Заявка
|14
|5
|7
|2
|15 - 13
|22
|10.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|25 - 25
|21
|11.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|19 - 13
|20
|12.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|16 - 12
|20
|13.
|Заявка
|13
|4
|7
|2
|22 - 18
|19
|14.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|14 - 11
|18
|15.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|17 - 16
|17
|16.
|Заявка
|12
|3
|7
|2
|13 - 13
|16
|17.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|14 - 13
|15
|18.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|16 - 22
|15
|19.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 17
|13
|20.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|12 - 25
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|12
|1
|0
|30 - 6
|37
|2.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|20 - 5
|27
|3.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|21 - 18
|18
|4.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|22 - 23
|18
|5.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|17 - 23
|18
|6.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|17 - 20
|17
|7.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|17 - 20
|14
|8.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|16 - 16
|13
|9.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|12 - 17
|13
|10.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|13 - 22
|12
|11.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|16 - 18
|11
|12.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|11 - 20
|11
|13.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|15 - 27
|11
|14.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|10 - 17
|10
|15.
|Заявка
|13
|1
|7
|5
|10 - 24
|10
|16.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|11 - 25
|9
|17.
|Заявка
|12
|0
|7
|5
|11 - 18
|7
|18.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|11 - 22
|6
|19.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|9 - 20
|6
|20.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|9 - 24
|3
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|19 (2)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|14 (5)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|13 (6)
|Сивасспор
|Манай Рей
|13
|Касымпаша
|Кара Айтач
|12 (2)
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|10
|Ризеспор
|Топчу Эмир Хан
|1 8
|Истанбул Башакшехир
|Ба Уссейну
|1 7
|Истанбул Башакшехир
|Фигейредо Жоау
|2 5
|Фенербахче
|Юксек Исмаил
|2 5