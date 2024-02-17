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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 26. Стадион: .
Ризеспор
1:3
Конец матча
Фенербахче
0'
13' Желтая карточка
Сарикайя Муаммер
19' Желтая карточка
Топчу Эмир Хан
1:0
27' Гол
Минчев Мартин
45' Желтая карточка
Юндер Дженгиз
1:1
48' Гол
Дурсун Сердар
59' Желтая карточка
Акинтола Дэвид
1:2
65' Гол
Джеко Эдин
1:3
90' Гол
Кавечи Ирфан
90' Желтая карточка
Шелви Джонджо
90' Желтая карточка
Яндаш Мерт Хакан
90'+8
1
Четин
Тарык
37
Шахин
Мухаммет
Таха
4
Мочи
Отилла
53
Топчу
Эмир
Хан
5
Нильсен
Каспер
24
Сарикайя
Муаммер
6
Шелви
Джонджо
28
Акинтола
Дэвид
10
Олавоин
Ибрахим
7
Кесер
Бенхур
89
Минчев
Мартин
40
Ливакович
Доминик
7
Кадыоглу
Ферди
2
Сёюнджю
Чаглар
6
Джику
Александер
24
Остерволде
Джейден
33
Крунич
Раде
5
Юксек
Исмаил
20
Юндер
Дженгиз
53
Шиманьски
Себастьян
10
Тадич
Душан
9
Джеко
Эдин
Ризеспор
4-2-3-1
Фенербахче
4-2-3-1

История личных встреч

Ризеспор
Фенербахче

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
150%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

150%
50%
3 победы 1 ничья 0 побед

18 матчей

5.6%
94.4%
0 побед 1 ничья 17 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 13 побед

20 матчей

5%
10%
85%
1 победа 2 ничьи 17 побед

Первый тайм

5%
35%
60%
1 победа 7 ничьих 12 побед

Второй тайм

15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 побед

История матчей

С
5:0
К
2:1
С
0:6
С
4:0
С
1:0
С
1:2
С
3:1
С
1:2
С
3:2
С
3:0
С
2:1
С
1:5
С
2:1
С
1:1
С
1:5
КТ
1:4
С
2:1
С
0:0
С
1:2
С
2:4

Голы

Всего голов

12
7

Голов в среднем за матч

1.2
0.7

Среднее время на гол

75
128

Всего голов

24
31

Голов в среднем за матч

2.4
3.1

Среднее время на гол

37
29

Всего голов

36
38

Голов в среднем за матч

1.8
1.9

Тотал матчей

2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
9
Больше 45%
Меньше 55%
11
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
4
Больше 20%
Меньше 80%
16

Среднее время на гол

50
47

Бомбардиры внутри турнира

Ризеспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Варешанович Дал 8 0.31
Гайч Адольфо 6 0.23
Кесер Бенхур 4 0.15
Олавоин Ибрахим 3 0.12
Мочи Отилла 2 0.08
Шелви Джонджо 1 0.04
Зекири Альтин 1 0.04
Мари Джон 1 0.04
Минчев Мартин 1 0.04
Зауэр Густаво 1 (1) 0.04
Нильсен Каспер 0 0
Топчу Эмир Хан 0 0
Пала Митхат 0 0
Шахин Мухаммет Таха 0 0
Османоглу Синан 0 0
Пехливан Халиль 0 0
Акинтола Дэвид 0 0
Яшар Сейфеттин Анил 0 0
Фенербахче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джеко Эдин 19 (1) 0.73
Шиманьски Себастьян 9 0.35
Кавечи Ирфан 9 0.35
Тадич Душан 8 (6) 0.31
Юндер Дженгиз 8 0.31
Бачуайи Миши 6 (2) 0.23
Осайи-Самуэль Брайт 2 0.08
Мюлдюр Мерт 1 0.04
Кинг Джошуа 1 0.04
Джику Александер 1 0.04
Юксек Исмаил 0 0
Азиз Сердар 0 0
Фред Сантос 0 0
Кадыоглу Ферди 0 0
Яндаш Мерт Хакан 0 0
Бонуччи Леонардо 0 0

Карточки

Ризеспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Топчу Эмир Хан 8 1
Пала Митхат 6 1
Олавоин Ибрахим 6 0
Варешанович Дал 5 0
Шахин Мухаммет Таха 5 0
Шелви Джонджо 4 0
Нильсен Каспер 3 0
Минчев Мартин 3 0
Мочи Отилла 3 0
Кесер Бенхур 3 0
Зекири Альтин 3 0
Аккан Гёкхан 2 0
Пинчи Оскар 2 0
Гайч Адольфо 2 0
Пехливан Халиль 1 0
Зауэр Густаво 1 0
Акинтола Дэвид 1 0
Коч Алберк 1 0
Гёрген Зафер 1 0
Яшар Сейфеттин Анил 1 0
Коркмаз Эрай 1 0
Фенербахче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юксек Исмаил 5 2
Кавечи Ирфан 5 0
Осайи-Самуэль Брайт 5 0
Фред Сантос 3 1
Акайдин Самет 4 0
Остерволде Джейден 4 0
Яндаш Мерт Хакан 2 1
Тадич Душан 3 0
Бачуайи Миши 3 0
Джику Александер 3 0
Юндер Дженгиз 3 0
Креспо Мигель 3 0
Джеко Эдин 2 0
Кинг Джошуа 2 0
Кадыоглу Ферди 2 0
Шиманьски Себастьян 2 0
Бекао Родриго 2 0
Мюлдюр Мерт 2 0
Азиз Сердар 1 0
Эгрибайят Ирфан Джан 1 0
Мор Эмре 1 0
Элмаз Бартуг 1 0
Ismail Kartal 1 0

Результаты матчей

Ризеспор
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
57% (8)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Фенербахче
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
23% (3)
15% (2)
62% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

3
7

Упущенные победы

2
0
Ризеспор
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (8)
25% (3)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Фенербахче
100%
12 побед 0 поражений
Первый тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (9)
31% (4)
0% (0)

Сухие победы

4
8

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

19
3

Упущенные победы

8
34
Ризеспор
75%
25%
15 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (13)
42% (11)
8% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (12)
35% (9)
19% (5)
Фенербахче
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
35% (9)
31% (8)
35% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (11)
31% (8)
27% (7)

Сухие победы

10
8

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

22
10

Упущенные победы

10
34

Голы по времени матча

Забито

17
29
10 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 10
16 Не забивали 14
2
12%
4
14%
1-15
4
24%
0
0%
16-30
4
24%
8
28%
31-45
3
18%
4
14%
46-60
0
0%
4
14%
61-75
4
24%
9
31%
76-90

Пропущено

12
7
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
4
33%
0
0%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
2
17%
2
29%
31-45
2
17%
1
14%
46-60
2
17%
1
14%
61-75
2
17%
0
0%
76-90

Забито

11
36
3 В 1-м тайме 19
8 Во 2-м тайме 17
2 Забивали первыми 7
19 Не забивали 14
0
0%
7
19%
1-15
1
9%
4
11%
16-30
2
18%
8
22%
31-45
1
9%
6
17%
46-60
3
27%
7
19%
61-75
4
36%
4
11%
76-90

Пропущено

25
17
9 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 11
2
8%
4
24%
1-15
4
16%
0
0%
16-30
3
12%
3
18%
31-45
4
16%
4
24%
46-60
6
24%
3
18%
61-75
6
24%
3
18%
76-90

Забито

28
65
13 В 1-м тайме 31
15 Во 2-м тайме 34
9 Забивали первыми 17
9 Не забивали 2
2
7%
11
17%
1-15
5
18%
4
6%
16-30
6
21%
16
25%
31-45
4
14%
10
15%
46-60
3
11%
11
17%
61-75
8
29%
13
20%
76-90

Пропущено

37
24
15 В 1-м тайме 12
22 Во 2-м тайме 12
14 Пропускали первыми 7
17 Не пропускали 16
6
16%
4
17%
1-15
4
11%
3
13%
16-30
5
14%
5
21%
31-45
6
16%
5
21%
46-60
8
22%
4
17%
61-75
8
22%
3
13%
76-90

Результаты последних матчей

Ризеспор
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Сивасспор - Ризеспор 1:0 Ризеспор - Коньяспор 0:0 Фатих Карагюмрюк - Ризеспор 4:0 Ризеспор - Трабзонспор 1:0
Аланьяспор - Ризеспор 2:1 Анкарагюджю - Ризеспор 3:1 Ризеспор - Адана Демирспор 1:0 Ризеспор - Бешикташ 0:4 Ризеспор - Хатайспор 2:0 Касымпаша - Ризеспор 2:2 Ризеспор - Пендикспор 5:1 Анкарагюджю - Ризеспор 1:1 Ризеспор - Букаспор 1928 4:0 Ризеспор - Истанбул Башакшехир 3:2 Антальяспор - Ризеспор 0:0 Ризеспор - Истанбулспор 1:0 Газиантеп - Ризеспор 2:0 Ризеспор - Галатасарай 0:1 Кайсериспор - Ризеспор 3:1 Ризеспор - Самсунспор 1:0
Фенербахче
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Фенербахче - Аланьяспор 2:2 Газиантеп - Фенербахче 0:2 Антальяспор - Фенербахче 0:2 Фенербахче - Анкарагюджю 2:1
Истанбул Башакшехир - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Самсунспор 1:1 Фенербахче - Аданаспор 6:0 Газиантеп - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Коньяспор 7:1 Истанбулспор - Фенербахче 1:5 Фенербахче - Галатасарай 0:0 Кайсериспор - Фенербахче 3:4 Фенербахче - Спартак Трнава 4:0 Бешикташ - Фенербахче 1:3 Фенербахче - Сивасспор 4:1 Норшелланн - Фенербахче 6:1 Фенербахче - Фатих Карагюмрюк 2:1 Адана Демирспор - Фенербахче 0:0 Лудогорец - Фенербахче 2:0 Фенербахче - Трабзонспор 2:3

Результаты матчей

Ризеспор
Фенербахче

Точный счет

1:0
5 раз 36%
0:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
2:1
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
7:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
2
5 раз 38%
4
3 раза 23%
0
1 раз 8%
1
1 раз 8%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
7
1 раз 8%

Точный счет

2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
0:1
4 раза 31%
0:2
3 раза 23%
1:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
5
2 раза 15%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:0
6 раз 23%
0:0
3 раза 12%
1:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
0:1
4 раза 15%
0:2
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
3:4
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
7:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 42%
0
9 раз 35%
2
3 раза 12%
3
2 раза 8%
5
1 раз 4%
2
8 раз 31%
1
5 раз 19%
4
4 раза 15%
3
3 раза 12%
5
3 раза 12%
0
2 раза 8%
7
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Ризеспор
Фенербахче

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
12
1
3
11
1.5
11
2
2
12
2.5
6
7
1
13
3.5
5
8
1
13
4.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
12
1
3
9
1.5
8
5
1
11
2.5
5
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
9
0.5
Больше Меньше
24
2
6
20
1.5
19
7
3
23
2.5
11
15
1
25
3.5
8
18
1
25
4.5
4
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 26 21 4 1 68 - 21 67
2.
Галатасарай
 Заявка 25 21 3 1 52 - 14 66
3.
Трабзонспор
 Заявка 25 12 4 9 40 - 34 40
4.
Бешикташ
 Заявка 25 12 4 9 35 - 31 40
5.
Касымпаша
 Заявка 26 11 6 9 47 - 48 39
6.
Ризеспор
 Заявка 26 10 6 10 28 - 37 36
7.
Антальяспор
 Заявка 26 8 11 7 31 - 29 35
8.
Сивасспор
 Заявка 26 8 10 8 30 - 36 34
9.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 25 9 6 10 31 - 30 33
10.
Кайсериспор
 Заявка 25 8 8 9 29 - 34 32
11.
Адана Демирспор
 Заявка 25 7 10 8 36 - 32 31
12.
Самсунспор
 Заявка 25 8 5 12 29 - 35 29
13.
Анкарагюджю
 Заявка 25 6 11 8 30 - 29 29
14.
Хатайспор
 Заявка 26 6 11 9 32 - 35 29
15.
Аланьяспор
 Заявка 25 6 10 9 28 - 36 28
16.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 26 7 7 12 31 - 30 28
17.
Газиантеп
 Заявка 25 7 6 12 30 - 37 27
18.
Пендикспор
 Заявка 25 6 8 11 31 - 49 26
19.
Коньяспор
 Заявка 25 5 10 10 24 - 37 25
20.
Истанбулспор
 Заявка 26 3 6 17 21 - 49 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 13 13 0 0 32 - 9 39
2.
Фенербахче
 Заявка 13 9 3 1 38 - 15 30
3.
Ризеспор
 Заявка 14 8 3 3 17 - 12 27
4.
Адана Демирспор
 Заявка 13 7 3 3 25 - 14 24
5.
Бешикташ
 Заявка 12 7 2 3 18 - 11 23
6.
Самсунспор
 Заявка 13 7 2 4 18 - 13 23
7.
Трабзонспор
 Заявка 12 7 1 4 19 - 16 22
8.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 13 6 4 3 22 - 10 22
9.
Антальяспор
 Заявка 14 5 7 2 15 - 13 22
10.
Касымпаша
 Заявка 13 6 3 4 25 - 25 21
11.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 12 6 2 4 19 - 13 20
12.
Кайсериспор
 Заявка 13 5 5 3 16 - 12 20
13.
Хатайспор
 Заявка 13 4 7 2 22 - 18 19
14.
Анкарагюджю
 Заявка 13 4 6 3 14 - 11 18
15.
Аланьяспор
 Заявка 12 4 5 3 17 - 16 17
16.
Сивасспор
 Заявка 12 3 7 2 13 - 13 16
17.
Коньяспор
 Заявка 12 4 3 5 14 - 13 15
18.
Пендикспор
 Заявка 12 4 3 5 16 - 22 15
19.
Газиантеп
 Заявка 12 3 4 5 13 - 17 13
20.
Истанбулспор
 Заявка 13 2 3 8 12 - 25 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 13 12 1 0 30 - 6 37
2.
Галатасарай
 Заявка 12 8 3 1 20 - 5 27
3.
Трабзонспор
 Заявка 13 5 3 5 21 - 18 18
4.
Касымпаша
 Заявка 13 5 3 5 22 - 23 18
5.
Сивасспор
 Заявка 14 5 3 6 17 - 23 18
6.
Бешикташ
 Заявка 13 5 2 6 17 - 20 17
7.
Газиантеп
 Заявка 13 4 2 7 17 - 20 14
8.
Антальяспор
 Заявка 12 3 4 5 16 - 16 13
9.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 13 3 4 6 12 - 17 13
10.
Кайсериспор
 Заявка 12 3 3 6 13 - 22 12
11.
Анкарагюджю
 Заявка 12 2 5 5 16 - 18 11
12.
Аланьяспор
 Заявка 13 2 5 6 11 - 20 11
13.
Пендикспор
 Заявка 13 2 5 6 15 - 27 11
14.
Хатайспор
 Заявка 13 2 4 7 10 - 17 10
15.
Коньяспор
 Заявка 13 1 7 5 10 - 24 10
16.
Ризеспор
 Заявка 12 2 3 7 11 - 25 9
17.
Адана Демирспор
 Заявка 12 0 7 5 11 - 18 7
18.
Самсунспор
 Заявка 12 1 3 8 11 - 22 6
19.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 13 1 3 9 9 - 20 6
20.
Истанбулспор
 Заявка 13 1 3 9 9 - 24 3
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 19 (2)
Кайсериспор Тиам Маме 14 (5)
Галатасарай Икарди Мауро 13 (6)
Сивасспор Манай Рей 13
Касымпаша Кара Айтач 12 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Аланьяспор Алмейда Ричард 10
Ризеспор Топчу Эмир Хан 1 8
Истанбул Башакшехир Ба Уссейну 1 7
Истанбул Башакшехир Фигейредо Жоау 2 5
Фенербахче Юксек Исмаил 2 5
Весь список
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