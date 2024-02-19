Тур: 26. Стадион: Тупрас.
0'
24' Желтая карточкаКиличсой Семих
40' Желтая карточкаМучи Эрнест
1:0
49' ГолКиличсой Семих
2:0
71' ГолТосун Дженк
Ход матча
24'
40'
49'
1:0
71'
2:0
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 0
-
6 Удары в створ 2
-
6 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 7
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
52 Владение мячом, % 48
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.54 Победа «Бешикташа»
-
34
Гюнок
Мерт
20
Уйсал
Неджип
11
Рашица
Милот
23
Мучи
Эрнест
27
Словик
Якуб
22
Огюз
Ахмет
72
Этеми
Вален
- Основной состав
-
34 Гюнок МертВратарь
- Защитник
-
20 Уйсал НеджипЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Рашица МилотПолузащитник
-
23 Мучи ЭрнестПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Уорролл ДжоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Тыкназ ДемирПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Сантуш Фернанду
- Основной состав
-
27 Словик ЯкубВратарь
-
22 Огюз АхметЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
72 Этеми ВаленПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Малли ЮнусПолузащитник
-
18 Ндао АлассанПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Bouly Sambou
-
-
Главный тренер: Омерович Фахрудин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Бешикташ
Коньяспор
17 матчей
82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
64.7%
23.5%
11.8%
11 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
76.5%
11.8%
11.7%
13 побед 2 ничьи 0 побед
13 матчей
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 8 побед
Второй тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 9 побед
30 матчей
46.7%
30%
23.3%
14 побед 9 ничьих 7 побед
Первый тайм
36.7%
36.7%
26.6%
11 побед 11 ничьих 8 побед
Второй тайм
43.3%
26.7%
30%
13 побед 8 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
31
19
Голов в среднем за матч
2.21
1.19
Среднее время на гол
40
75
Всего голов
19
15
Голов в среднем за матч
1.19
1.07
Среднее время на гол
75
84
Всего голов
50
34
Голов в среднем за матч
1.67
1.13
Тотал матчей
2.5
29
Больше 97%
Меньше 3%
1
24
Больше 80%
Меньше 20%
6
16
Больше 53%
Меньше 47%
14
9
Больше 30%
Меньше 70%
21
4
Больше 13%
Меньше 87%
26
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
Среднее время на гол
54
79
Бомбардиры внутри турнира
Бешикташ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Киличсой Семих
|8
|0.31
|Колли Омар
|5
|0.19
|Тосун Дженк
|4
|0.15
|Рашица Милот
|4
|0.15
|Абубакар Венсан
|4
|0.15
|Окслейд-Чемберлен Алекс
|4 (1)
|0.15
|Фернандеш Жедсон
|2
|0.08
|Мулека Джексон
|2
|0.08
|Учан Салих
|1
|0.04
|Геззаль Рашид
|1 (1)
|0.04
|Хаджиахметович Амир
|0
|0
|Ребич Анте
|0
|0
|Булут Онур
|0
|0
|Уйсал Неджип
|0
|0
|Розье Валентен
|0
|0
|Тыкназ Демир
|0
|0
Коньяспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чикалеши Сокол
|8 (5)
|0.31
|Андреасен Лука
|5
|0.19
|Хауберт Гильерме
|3
|0.12
|Морено Марлос
|2
|0.08
|Мурич Роберт
|2
|0.08
|Огюз Ахмет
|1
|0.04
|Н'Зонзи Стивен
|1
|0.04
|Чикылдэу Александру
|1
|0.04
|Язгылы Угурджан
|1
|0.04
|Оливейра Нелсон
|0
|0
|Михаляк Конрад
|0
|0
Карточки
Бешикташ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ребич Анте
|6
|0
|Гюнок Мерт
|4
|1
|Учан Салих
|5
|0
|Хаджиахметович Амир
|3
|1
|Бингол Тайфур
|4
|0
|Уйсал Неджип
|3
|0
|Масуаку Артур
|3
|0
|Амарти Даниэль
|3
|0
|Зайнутдинов Бактиёр
|3
|0
|Фернандеш Жедсон
|3
|0
|Розье Валентен
|3
|0
|Тыкназ Демир
|3
|0
|Киличсой Семих
|3
|0
|Свенссон Юнас
|2
|0
|Булут Онур
|2
|0
|Рашица Милот
|2
|0
|Йилмаз Бурак
|1
|0
|Геззаль Рашид
|1
|0
|Колли Омар
|1
|0
|Мераш Умут
|1
|0
|Мулека Джексон
|1
|0
|Мучи Эрнест
|1
|0
|Килич Якуп
|1
|0
Коньяспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юлгюн Огулджан
|5
|1
|Демирбаг Адиль
|4
|1
|Огюз Ахмет
|5
|0
|Кальво Франсиско
|4
|0
|Морено Марлос
|4
|0
|Дикмен Сонер
|4
|0
|Н'Зонзи Стивен
|2
|0
|Оливейра Нелсон
|2
|0
|Чикалеши Сокол
|2
|0
|Паш Бруно
|2
|0
|Эрташ Денис
|2
|0
|Андреасен Лука
|1
|0
|Язгылы Угурджан
|1
|0
|Демиртапа Кархаман
|1
|0
|Караель Джебраил
|1
|0
|Хауберт Гильерме
|1
|0
|Filip Damjanovic
|1
|0
Результаты матчей
Бешикташ
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
67% (8)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)
Коньяспор
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
4
11
Бешикташ
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Коньяспор
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
77% (10)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
17
9
Упущенные победы
11
10
Бешикташ
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
40% (10)
44% (11)
16% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (9)
28% (7)
36% (9)
Коньяспор
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
16% (4)
60% (15)
24% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
32% (8)
40% (10)
Сухие победы
9
3
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
18
9
Упущенные победы
15
21
Голы по времени матча
Забито
18
12
8 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 4
14 Не забивали 16
3
17%
0
0%
1-15
2
11%
2
17%
16-30
3
17%
4
33%
31-45
2
11%
3
25%
46-60
6
33%
0
0%
61-75
2
11%
3
25%
76-90
Пропущено
11
22
3 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 9
1
9%
2
9%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
2
18%
5
23%
31-45
1
9%
3
14%
46-60
1
9%
3
14%
61-75
6
55%
6
27%
76-90
Забито
16
15
5 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 9
16 Не забивали 14
1
6%
2
13%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
19%
4
27%
31-45
2
13%
2
13%
46-60
3
19%
3
20%
61-75
6
38%
4
27%
76-90
Пропущено
21
12
10 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 8
3
14%
2
17%
1-15
5
24%
0
0%
16-30
2
10%
0
0%
31-45
4
19%
1
8%
46-60
4
19%
4
33%
61-75
3
14%
5
42%
76-90
Забито
34
27
13 В 1-м тайме 12
21 Во 2-м тайме 15
13 Забивали первыми 13
5 Не забивали 5
4
12%
2
7%
1-15
3
9%
2
7%
16-30
6
18%
8
30%
30%
31-45
4
12%
5
19%
46-60
9
26%
3
11%
61-75
8
24%
7
26%
76-90
Пропущено
32
34
13 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 23
10 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 17
4
13%
4
12%
1-15
5
16%
2
6%
16-30
4
13%
5
15%
31-45
5
16%
4
12%
46-60
5
16%
7
21%
61-75
9
28%
11
32%
76-90
Результаты последних матчей
Бешикташ
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Кайсериспор - Бешикташ 0:0 Антальяспор - Бешикташ 1:2 Бешикташ - Трабзонспор 2:0 Сивасспор - Бешикташ 1:0
Бешикташ - Адана Демирспор 0:0 Пендикспор - Бешикташ 4:0 Бешикташ - Эюпспор 4:0 Бешикташ - Фатих Карагюмрюк 3:0 Ризеспор - Бешикташ 0:4 Бешикташ - Касымпаша 1:3 Хатайспор - Бешикташ 1:2 Бешикташ - Аланьяспор 1:3 Лугано - Бешикташ 0:2 Бешикташ - Фенербахче 1:3 Анкарагюджю - Бешикташ 1:1 Бешикташ - Брюгге 0:5 Самсунспор - Бешикташ 1:2 Сакарьяспор - Бешикташ 1:2 Бешикташ - Истанбул Башакшехир 1:0 Бешикташ - Будё-Глимт 1:2
Коньяспор
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Коньяспор - Анкарагюджю 1:0 Сивасспор - Коньяспор 0:1 Ризеспор - Коньяспор 0:0 Коньяспор - Истанбул Башакшехир 2:3
Газиантеп - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Антальяспор 1:1 Коньяспор - Гёзтепе 2:1 Истанбулспор - Коньяспор 0:0 Фенербахче - Коньяспор 7:1 Галатасарай - Коньяспор 3:0 Коньяспор - Кайсериспор 2:0 Самсунспор - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Сивасспор 0:1 Коньяспор - Бейоглу Йени 3:0 Аланьяспор - Коньяспор 2:2 Коньяспор - Касымпаша 2:0 Коньяспор - Серик Беледиеспор 1:1 Трабзонспор - Коньяспор 2:1 Коньяспор - Фатих Карагюмрюк 1:1 Коньяспор - Эрбаспор 3:0
Результаты матчей
Бешикташ
Коньяспор
Точный счет
2:0
4 раза 33%
1:3
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
2:0
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 42%
1
5 раз 42%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
1
6 раз 50%
2
4 раза 33%
0
2 раза 17%
Точный счет
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:1
4 раза 31%
0:0
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
7:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 38%
0
4 раза 31%
1
3 раза 23%
4
1 раз 8%
1
8 раз 62%
0
4 раза 31%
2
1 раз 8%
Точный счет
2:0
4 раза 16%
1:3
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:1
7 раз 28%
2:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
7:1
1 раз 4%
Точное количество голов
2
10 раз 40%
1
8 раз 32%
0
5 раз 20%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
1
14 раз 56%
0
6 раз 24%
2
5 раз 20%
Тоталы голов в матче
Бешикташ
Коньяспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
102
66
48
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
94
67
112
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
205
Больше Меньше
196
1213
520
223
124
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|26
|22
|3
|1
|55 - 14
|69
|2.
|Заявка
|26
|21
|4
|1
|68 - 21
|67
|3.
|Заявка
|26
|13
|4
|9
|42 - 34
|43
|4.
|2:0 Заявка
|26
|13
|4
|9
|37 - 31
|43
|5.
|Заявка
|26
|11
|6
|9
|47 - 48
|39
|6.
|Заявка
|26
|10
|6
|10
|28 - 37
|36
|7.
|2:1 Заявка
|26
|9
|8
|9
|31 - 35
|35
|8.
|Заявка
|26
|8
|11
|7
|31 - 29
|35
|9.
|Заявка
|26
|8
|10
|8
|30 - 36
|34
|10.
|1:2 Заявка
|26
|9
|6
|11
|32 - 32
|33
|11.
|Заявка
|26
|7
|11
|8
|39 - 35
|32
|12.
|Заявка
|26
|8
|6
|12
|30 - 36
|30
|13.
|Заявка
|26
|6
|11
|9
|30 - 32
|29
|14.
|Заявка
|26
|6
|11
|9
|32 - 35
|29
|15.
|Заявка
|26
|6
|11
|9
|31 - 39
|29
|16.
|Заявка
|26
|7
|7
|12
|31 - 30
|28
|17.
|Заявка
|26
|7
|7
|12
|31 - 38
|28
|18.
|Заявка
|26
|6
|8
|12
|31 - 51
|26
|19.
|0:2 Заявка
|26
|5
|10
|11
|24 - 39
|25
|20.
|Заявка
|26
|3
|6
|17
|21 - 49
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|13
|0
|0
|32 - 9
|39
|2.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|38 - 15
|30
|3.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|17 - 12
|27
|4.
|2:0 Заявка
|13
|8
|2
|3
|20 - 11
|26
|5.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|25 - 14
|24
|6.
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|18 - 13
|23
|7.
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|19 - 16
|22
|8.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|22 - 10
|22
|9.
|Заявка
|14
|5
|7
|2
|15 - 13
|22
|10.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|25 - 25
|21
|11.
|1:2 Заявка
|13
|6
|2
|5
|20 - 15
|20
|12.
|2:1 Заявка
|13
|5
|5
|3
|16 - 12
|20
|13.
|Заявка
|13
|4
|7
|2
|22 - 18
|19
|14.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|20 - 19
|18
|15.
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|14 - 14
|18
|16.
|Заявка
|12
|3
|7
|2
|13 - 13
|16
|17.
|0:2 Заявка
|12
|4
|3
|5
|14 - 13
|15
|18.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|16 - 24
|15
|19.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|14 - 18
|14
|20.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|12 - 25
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|12
|1
|0
|30 - 6
|37
|2.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|23 - 5
|30
|3.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|23 - 18
|21
|4.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|22 - 23
|18
|5.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|17 - 23
|18
|6.
|2:0 Заявка
|13
|5
|2
|6
|17 - 20
|17
|7.
|2:1 Заявка
|13
|4
|3
|6
|15 - 23
|15
|8.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|17 - 20
|14
|9.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|16 - 16
|13
|10.
|1:2 Заявка
|13
|3
|4
|6
|12 - 17
|13
|11.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|16 - 18
|11
|12.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|11 - 20
|11
|13.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|15 - 27
|11
|14.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|10 - 17
|10
|15.
|0:2 Заявка
|14
|1
|7
|6
|10 - 26
|10
|16.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|11 - 25
|9
|17.
|Заявка
|13
|0
|8
|5
|14 - 21
|8
|18.
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|12 - 23
|7
|19.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|9 - 20
|6
|20.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|9 - 24
|3
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|19 (2)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|14 (6)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|14 (5)
|Сивасспор
|Манай Рей
|13
|Касымпаша
|Кара Айтач
|12 (2)
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|10
|Ризеспор
|Топчу Эмир Хан
|1 8
|Газиантеп
|Соялп Фуркан
|1 7
|Истанбул Башакшехир
|Ба Уссейну
|1 7
|Истанбул Башакшехир
|Фигейредо Жоау
|2 5