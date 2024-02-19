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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 26. Стадион: .
Бешикташ
2:0
Конец матча
Коньяспор
0'
24' Желтая карточка
Киличсой Семих
40' Желтая карточка
Мучи Эрнест
1:0
49' Гол
Киличсой Семих
2:0
71' Гол
Тосун Дженк
90'+5

Ход матча

24'
Киличсой Семих
 
40'
Мучи Эрнест
 
49'
Киличсой Семих
(Рашица Милот)
1:0
68'
 
Ндао Алассан
Этеми Вален
68'
 
Bouly Sambou
Чикалеши Сокол
71'
Тосун Дженк
2:0
81'
Абубакар Венсан
Тосун Дженк
 
81'
Геззаль Рашид
Рашица Милот
 
81'
 
Юлгюн Огулджан
Андреасен Лука
86'
Учан Салих
Мучи Эрнест
 
90'
Зайнутдинов Бактиёр
Киличсой Семих
 
90'
Тыкназ Демир
Фернандеш Жедсон
 

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 1
  • 6 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 52 Владение мячом, % 48
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
34
Гюнок
Мерт
4
Булут
Онур
20
Уйсал
Неджип
6
Колли
Омар
26
Масуаку
Артур
28
Али
Мохамед
Альмоатасембеллах
83
Фернандеш
Жедсон
11
Рашица
Милот
23
Мучи
Эрнест
9
Тосун
Дженк
90
Киличсой
Семих
27
Словик
Якуб
22
Огюз
Ахмет
5
Язгылы
Угурджан
33
Filip
Damjanovic
12
Хауберт
Гильерме
6
Дикмен
Сонер
37
Н'Зонзи
Стивен
11
Андреасен
Лука
8
Чикылдэу
Александру
72
Этеми
Вален
17
Чикалеши
Сокол
Бешикташ
4-2-3-1
Коньяспор
4-2-3-1

История личных встреч

Бешикташ
Коньяспор

17 матчей

82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

64.7%
23.5%
11.8%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

76.5%
11.8%
11.7%
13 побед 2 ничьи 0 побед

13 матчей

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 9 побед

30 матчей

46.7%
30%
23.3%
14 побед 9 ничьих 7 побед

Первый тайм

36.7%
36.7%
26.6%
11 побед 11 ничьих 8 побед

Второй тайм

43.3%
26.7%
30%
13 побед 8 ничьих 9 побед

История матчей

С
0:2
С
3:3
С
1:2
С
1:1
С
1:0
К
1:1
С
1:0
С
4:1
С
3:0
С
0:1
С
3:2
С
2:2
С
1:1
С
2:0
С
1:2
С
5:1
С
2:2
С
2:1
К
1:0
К
1:2
С
4:0
С
0:1
С
1:2
С
1:1
С
3:1
С
1:1
С
2:2
С
0:0
С
2:0
С
1:2

Голы

Всего голов

31
19

Голов в среднем за матч

2.21
1.19

Среднее время на гол

40
75

Всего голов

19
15

Голов в среднем за матч

1.19
1.07

Среднее время на гол

75
84

Всего голов

50
34

Голов в среднем за матч

1.67
1.13

Тотал матчей

2.5
29
Больше 97%
Меньше 3%
1
24
Больше 80%
Меньше 20%
6
16
Больше 53%
Меньше 47%
14
9
Больше 30%
Меньше 70%
21
4
Больше 13%
Меньше 87%
26
2
Больше 7%
Меньше 93%
28

Среднее время на гол

54
79

Бомбардиры внутри турнира

Бешикташ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Киличсой Семих 8 0.31
Тосун Дженк 5 0.19
Колли Омар 5 0.19
Рашица Милот 4 0.15
Абубакар Венсан 4 0.15
Окслейд-Чемберлен Алекс 4 (1) 0.15
Фернандеш Жедсон 2 0.08
Мулека Джексон 2 0.08
Учан Салих 1 0.04
Геззаль Рашид 1 (1) 0.04
Хаджиахметович Амир 0 0
Ребич Анте 0 0
Булут Онур 0 0
Уйсал Неджип 0 0
Розье Валентен 0 0
Тыкназ Демир 0 0
Коньяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чикалеши Сокол 8 (5) 0.31
Андреасен Лука 5 0.19
Хауберт Гильерме 3 0.12
Морено Марлос 2 0.08
Мурич Роберт 2 0.08
Огюз Ахмет 1 0.04
Н'Зонзи Стивен 1 0.04
Чикылдэу Александру 1 0.04
Язгылы Угурджан 1 0.04
Оливейра Нелсон 0 0
Михаляк Конрад 0 0

Карточки

Бешикташ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ребич Анте 6 0
Гюнок Мерт 4 1
Учан Салих 5 0
Хаджиахметович Амир 3 1
Бингол Тайфур 4 0
Уйсал Неджип 3 0
Масуаку Артур 3 0
Амарти Даниэль 3 0
Зайнутдинов Бактиёр 3 0
Фернандеш Жедсон 3 0
Розье Валентен 3 0
Тыкназ Демир 3 0
Киличсой Семих 3 0
Свенссон Юнас 2 0
Булут Онур 2 0
Рашица Милот 2 0
Йилмаз Бурак 1 0
Геззаль Рашид 1 0
Колли Омар 1 0
Мераш Умут 1 0
Мулека Джексон 1 0
Мучи Эрнест 1 0
Килич Якуп 1 0
Коньяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юлгюн Огулджан 5 1
Демирбаг Адиль 4 1
Огюз Ахмет 5 0
Кальво Франсиско 4 0
Морено Марлос 4 0
Дикмен Сонер 4 0
Н'Зонзи Стивен 2 0
Оливейра Нелсон 2 0
Чикалеши Сокол 2 0
Паш Бруно 2 0
Эрташ Денис 2 0
Андреасен Лука 1 0
Язгылы Угурджан 1 0
Демиртапа Кархаман 1 0
Караель Джебраил 1 0
Хауберт Гильерме 1 0
Filip Damjanovic 1 0

Результаты матчей

Бешикташ
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
69% (9)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
15% (2)
31% (4)
Коньяспор
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

4
11
Бешикташ
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Коньяспор
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
7% (1)
79% (11)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

17
9

Упущенные победы

11
10
Бешикташ
63.6%
36.4%
14 побед 8 поражений
Первый тайм
38% (10)
46% (12)
15% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
27% (7)
35% (9)
Коньяспор
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
15% (4)
62% (16)
23% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
31% (8)
42% (11)

Сухие победы

10
3

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

18
9

Упущенные победы

15
21

Голы по времени матча

Забито

20
12
8 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 4
14 Не забивали 17
3
15%
0
0%
1-15
2
10%
2
17%
16-30
3
15%
4
33%
31-45
3
15%
3
25%
46-60
7
35%
0
0%
61-75
2
10%
3
25%
76-90

Пропущено

11
24
3 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 15
3 Пропускали первыми 8
5 Не пропускали 10
1
9%
2
8%
1-15
0
0%
2
8%
16-30
2
18%
5
21%
31-45
1
9%
4
17%
46-60
1
9%
4
17%
61-75
6
55%
6
25%
76-90

Забито

16
15
5 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 9
17 Не забивали 15
1
6%
2
13%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
19%
4
27%
31-45
2
13%
2
13%
46-60
3
19%
3
20%
61-75
6
38%
4
27%
76-90

Пропущено

21
12
10 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 8
3
14%
2
17%
1-15
5
24%
0
0%
16-30
2
10%
0
0%
31-45
4
19%
1
8%
46-60
4
19%
4
33%
61-75
3
14%
5
42%
76-90

Забито

36
27
13 В 1-м тайме 12
23 Во 2-м тайме 15
14 Забивали первыми 13
5 Не забивали 6
4
11%
2
7%
1-15
3
8%
2
7%
16-30
6
17%
8
30%
30%
31-45
5
14%
5
19%
46-60
10
28%
3
11%
61-75
8
22%
7
26%
76-90

Пропущено

32
36
13 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 25
10 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 18
4
13%
4
11%
1-15
5
16%
2
6%
16-30
4
13%
5
14%
31-45
5
16%
5
14%
46-60
5
16%
8
22%
61-75
9
28%
11
31%
76-90

Результаты последних матчей

Бешикташ
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Кайсериспор - Бешикташ 0:0 Антальяспор - Бешикташ 1:2 Бешикташ - Трабзонспор 2:0 Сивасспор - Бешикташ 1:0
Бешикташ - Адана Демирспор 0:0 Пендикспор - Бешикташ 4:0 Бешикташ - Эюпспор 4:0 Бешикташ - Фатих Карагюмрюк 3:0 Ризеспор - Бешикташ 0:4 Бешикташ - Касымпаша 1:3 Хатайспор - Бешикташ 1:2 Бешикташ - Аланьяспор 1:3 Лугано - Бешикташ 0:2 Бешикташ - Фенербахче 1:3 Анкарагюджю - Бешикташ 1:1 Бешикташ - Брюгге 0:5 Самсунспор - Бешикташ 1:2 Сакарьяспор - Бешикташ 1:2 Бешикташ - Истанбул Башакшехир 1:0 Бешикташ - Будё-Глимт 1:2
Коньяспор
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Коньяспор - Анкарагюджю 1:0 Сивасспор - Коньяспор 0:1 Ризеспор - Коньяспор 0:0 Коньяспор - Истанбул Башакшехир 2:3
Газиантеп - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Антальяспор 1:1 Коньяспор - Гёзтепе 2:1 Истанбулспор - Коньяспор 0:0 Фенербахче - Коньяспор 7:1 Галатасарай - Коньяспор 3:0 Коньяспор - Кайсериспор 2:0 Самсунспор - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Сивасспор 0:1 Коньяспор - Бейоглу Йени 3:0 Аланьяспор - Коньяспор 2:2 Коньяспор - Касымпаша 2:0 Коньяспор - Серик Беледиеспор 1:1 Трабзонспор - Коньяспор 2:1 Коньяспор - Фатих Карагюмрюк 1:1 Коньяспор - Эрбаспор 3:0

Результаты матчей

Бешикташ
Коньяспор

Точный счет

2:0
5 раз 38%
1:3
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
2:0
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%

Точное количество голов

2
6 раз 46%
1
5 раз 38%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
1
6 раз 50%
2
4 раза 33%
0
2 раза 17%

Точный счет

1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:1
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
7:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 38%
0
4 раза 31%
1
3 раза 23%
4
1 раз 8%
1
8 раз 57%
0
5 раз 36%
2
1 раз 7%

Точный счет

2:0
5 раз 19%
1:3
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:1
7 раз 27%
2:0
4 раза 15%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
7:1
1 раз 4%

Точное количество голов

2
11 раз 42%
1
8 раз 31%
0
5 раз 19%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
1
14 раз 54%
0
7 раз 27%
2
5 раз 19%

Тоталы голов в матче

Бешикташ
Коньяспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
10
2
7
6
1.5
4
8
1
12
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
9
5
6
7
1.5
1
13
1
12
2.5
1
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
5
0.5
Больше Меньше
19
7
13
13
1.5
5
21
2
24
2.5
1
25
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 26 22 3 1 55 - 14 69
2.
Фенербахче
 Заявка 26 21 4 1 68 - 21 67
3.
Трабзонспор
 Заявка 26 13 4 9 42 - 34 43
4.
Бешикташ
 Заявка 26 13 4 9 37 - 31 43
5.
Касымпаша
 Заявка 26 11 6 9 47 - 48 39
6.
Ризеспор
 Заявка 26 10 6 10 28 - 37 36
7.
Кайсериспор
 Заявка 26 9 8 9 32 - 36 35
8.
Антальяспор
 Заявка 26 8 11 7 31 - 29 35
9.
Сивасспор
 Заявка 26 8 10 8 30 - 36 34
10.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 26 9 6 11 33 - 33 33
11.
Адана Демирспор
 Заявка 26 7 11 8 39 - 35 32
12.
Самсунспор
 Заявка 26 8 6 12 30 - 36 30
13.
Анкарагюджю
 Заявка 26 6 11 9 30 - 32 29
14.
Хатайспор
 Заявка 26 6 11 9 32 - 35 29
15.
Аланьяспор
 Заявка 26 6 11 9 31 - 39 29
16.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 26 7 7 12 31 - 30 28
17.
Газиантеп
 Заявка 26 7 7 12 31 - 38 28
18.
Пендикспор
 Заявка 26 6 8 12 31 - 51 26
19.
Коньяспор
 Заявка 26 5 10 11 24 - 39 25
20.
Истанбулспор
 Заявка 26 3 6 17 21 - 49 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 13 13 0 0 32 - 9 39
2.
Фенербахче
 Заявка 13 9 3 1 38 - 15 30
3.
Ризеспор
 Заявка 14 8 3 3 17 - 12 27
4.
Бешикташ
 Заявка 13 8 2 3 20 - 11 26
5.
Адана Демирспор
 Заявка 13 7 3 3 25 - 14 24
6.
Самсунспор
 Заявка 13 7 2 4 18 - 13 23
7.
Трабзонспор
 Заявка 12 7 1 4 19 - 16 22
8.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 13 6 4 3 22 - 10 22
9.
Антальяспор
 Заявка 14 5 7 2 15 - 13 22
10.
Касымпаша
 Заявка 13 6 3 4 25 - 25 21
11.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 13 6 2 5 21 - 16 20
12.
Кайсериспор
 Заявка 13 5 5 3 16 - 12 20
13.
Хатайспор
 Заявка 13 4 7 2 22 - 18 19
14.
Аланьяспор
 Заявка 13 4 6 3 20 - 19 18
15.
Анкарагюджю
 Заявка 14 4 6 4 14 - 14 18
16.
Сивасспор
 Заявка 12 3 7 2 13 - 13 16
17.
Коньяспор
 Заявка 12 4 3 5 14 - 13 15
18.
Пендикспор
 Заявка 13 4 3 6 16 - 24 15
19.
Газиантеп
 Заявка 13 3 5 5 14 - 18 14
20.
Истанбулспор
 Заявка 13 2 3 8 12 - 25 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 13 12 1 0 30 - 6 37
2.
Галатасарай
 Заявка 13 9 3 1 23 - 5 30
3.
Трабзонспор
 Заявка 14 6 3 5 23 - 18 21
4.
Касымпаша
 Заявка 13 5 3 5 22 - 23 18
5.
Сивасспор
 Заявка 14 5 3 6 17 - 23 18
6.
Бешикташ
 Заявка 13 5 2 6 17 - 20 17
7.
Кайсериспор
 Заявка 13 4 3 6 16 - 24 15
8.
Газиантеп
 Заявка 13 4 2 7 17 - 20 14
9.
Антальяспор
 Заявка 12 3 4 5 16 - 16 13
10.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 13 3 4 6 12 - 17 13
11.
Анкарагюджю
 Заявка 12 2 5 5 16 - 18 11
12.
Аланьяспор
 Заявка 13 2 5 6 11 - 20 11
13.
Пендикспор
 Заявка 13 2 5 6 15 - 27 11
14.
Хатайспор
 Заявка 13 2 4 7 10 - 17 10
15.
Коньяспор
 Заявка 14 1 7 6 10 - 26 10
16.
Ризеспор
 Заявка 12 2 3 7 11 - 25 9
17.
Адана Демирспор
 Заявка 13 0 8 5 14 - 21 8
18.
Самсунспор
 Заявка 13 1 4 8 12 - 23 7
19.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 13 1 3 9 9 - 20 6
20.
Истанбулспор
 Заявка 13 1 3 9 9 - 24 3
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 19 (2)
Галатасарай Икарди Мауро 14 (6)
Кайсериспор Тиам Маме 14 (5)
Сивасспор Манай Рей 13
Касымпаша Кара Айтач 12 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Аланьяспор Алмейда Ричард 10
Ризеспор Топчу Эмир Хан 1 8
Газиантеп Соялп Фуркан 1 7
Истанбул Башакшехир Ба Уссейну 1 7
Истанбул Башакшехир Фигейредо Жоау 2 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 40'
    Мучи Эрнест получил желтую карточку от судьи
  • 24'
    Киличсой Семих получил желтую карточку от судьи
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