Тур: 26. Стадион: Башакшехир Фатих Терим.
1:2
Второй тайм: 78'
0'
0:1
9' ГолНазон Даккенс
0:2
15' ГолКарими Али
25' Желтая карточкаКарими Али
1:2
58' ГолТюрюдж Дениз
65' Желтая карточкаПёнтек Кшиштоф
67' Желтая карточкаНазон Даккенс
Ход матча
9'
0:1
15'
0:2
25'
46'
58'
1:2
65'
67'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 6
-
3 Угловые 3
-
4 Офсайды 2
-
6 Нарушения правил 23
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
55 Владение мячом, % 45
Прогноз на матч от Liveresult
20
Кеман
Оливье
27
Ба
Уссейну
15
Дюбуа
Лео
89
Соуза
Жосеф
23
Тюрюдж
Дениз
19
Абейд
Мехди
25
Баязит
Билал
54
Кочаман
Ариф
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Кеман ОливьеЗащитник
-
27 Ба УссейнуЗащитник
- Защитник
-
15 Дюбуа ЛеоЗащитник
-
89 Соуза ЖосефПолузащитник
-
23 Тюрюдж ДенизПолузащитник
-
19 Абейд МехдиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 ДавидсонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Кени ФилиппНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Атан Кагдас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
25 Баязит БилалВратарь
- Защитник
- Защитник
-
54 Кочаман АрифЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Озбек МехметПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
89 Ака ЯуПолузащитник
-
20 Мане КарлушПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Бурак Йылмаз
История личных встреч
Истанбул Башакшехир
Кайсериспор
12 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
41.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы
19 матчей
52.6%
26.3%
21.1%
10 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
31.6%
52.6%
15.8%
6 побед 10 ничьих 3 победы
Второй тайм
47.4%
36.8%
15.8%
9 побед 7 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
13
9
Голов в среднем за матч
1.44
0.9
Среднее время на гол
62
100
Всего голов
7
2
Голов в среднем за матч
0.7
0.22
Среднее время на гол
128
405
Всего голов
20
11
Голов в среднем за матч
1.05
0.58
Тотал матчей
2.5
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
Среднее время на гол
85
155
Бомбардиры внутри турнира
Истанбул Башакшехир
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пёнтек Кшиштоф
|12 (3)
|0.46
|Фигейредо Жоау
|4
|0.15
|Опоку Джером
|3
|0.12
|Пелкас Димитрис
|3
|0.12
|Тюрюдж Дениз
|2
|0.08
|Абейд Мехди
|2
|0.08
|Дюбуа Лео
|1
|0.04
|Гюрлер Сердар
|1
|0.04
|Лима Лукас
|1
|0.04
|Кени Филипп
|1
|0.04
|Алексич Даниел
|0
|0
|Соуза Жосеф
|0
|0
|Озджан Беркай
|0
|0
|Ба Уссейну
|0
|0
|Илкхан Эмирхан
|0
|0
Кайсериспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тиам Маме
|11 (4)
|0.42
|Боа Морте Аилтон
|5
|0.19
|Баокен Стефан
|3
|0.12
|Карими Али II
|3
|0.12
|Кеман Оливье
|2
|0.08
|Кардозу Мигел
|1
|0.04
|Мане Карлуш
|1
|0.04
|Назон Даккенс
|1
|0.04
|Узодимма Энтони
|1
|0.04
|Озбек Мехмет
|1
|0.04
|Саздаджи Гекхан
|0
|0
|Калдырым Хасан Али
|0
|0
|Кароль Лионель
|0
|0
|Жанвье Жульян
|0
|0
|Дживелек Рамазан
|0
|0
|Йылмаз Картал
|0
|0
|Сариарслан Тальха
|0
|0
|Кочаман Ариф
|0
|0
Карточки
Истанбул Башакшехир
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ба Уссейну
|7
|1
|Фигейредо Жоау
|5
|2
|Опоку Джером
|5
|1
|Тюрюдж Дениз
|6
|0
|Пелкас Димитрис
|5
|0
|Лима Лукас
|4
|0
|Дюбуа Лео
|3
|0
|Илкхан Эмирхан
|3
|0
|Кени Филипп
|1
|1
|Гюрлер Сердар
|2
|0
|Абейд Мехди
|2
|0
|Пёнтек Кшиштоф
|2
|0
|Деннис Эммануэль
|2
|0
|Озджан Беркай
|2
|0
|Эргюн Онур
|2
|0
|Алексич Даниел
|1
|0
|Текдемир Махмут
|1
|0
|Бабаджан Волкан
|1
|0
|Соуза Жосеф
|1
|0
|Карзев Эден
|1
|0
Кайсериспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Саздаджи Гекхан
|5
|0
|Карими Али II
|4
|0
|Йылмаз Картал
|4
|0
|Баязит Билал
|3
|0
|Озбек Мехмет
|3
|0
|Кочаман Ариф
|3
|0
|Калдырым Хасан Али
|2
|0
|Кароль Лионель
|2
|0
|Жанвье Жульян
|2
|0
|Аттама Джозеф
|2
|0
|Кардозу Мигел
|2
|0
|Кеман Оливье
|2
|0
|Тиам Маме
|2
|0
|Боа Морте Аилтон
|2
|0
|Ака Яу
|2
|0
|Узодимма Энтони
|2
|0
|Гежек Баран Али
|2
|0
|Бурабия Мехди
|1
|0
|Хоссейни Маджид
|1
|0
|Баокен Стефан
|1
|0
|Дживелек Рамазан
|1
|0
|Коловециос Димитрис
|1
|0
|Recep Ucar
|1
|0
Результаты матчей
Истанбул Башакшехир
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Кайсериспор
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
5
6
Упущенные победы
5
7
Истанбул Башакшехир
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Кайсериспор
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
12
7
Упущенные победы
9
12
Истанбул Башакшехир
63.2%
36.8%
12 побед 7 поражений
Первый тайм
36% (9)
48% (12)
16% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
48% (12)
20% (5)
Кайсериспор
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
24% (6)
52% (13)
24% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (3)
36% (9)
52% (13)
Сухие победы
8
2
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
17
13
Упущенные победы
14
19
Голы по времени матча
Забито
19
12
10 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 6
16 Не забивали 16
4
21%
2
17%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
4
21%
3
25%
31-45
4
21%
4
33%
46-60
5
26%
1
8%
61-75
0
0%
2
17%
76-90
Пропущено
13
23
8 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
3
23%
1
4%
1-15
2
15%
3
13%
16-30
3
23%
5
22%
31-45
3
23%
7
30%
46-60
1
8%
4
17%
61-75
1
8%
3
13%
76-90
Забито
12
17
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 6
19 Не забивали 16
3
25%
1
6%
1-15
1
8%
2
12%
16-30
1
8%
4
24%
31-45
2
17%
1
6%
46-60
2
17%
6
35%
61-75
3
25%
3
18%
76-90
Пропущено
17
11
12 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
4
24%
1
9%
1-15
4
24%
1
9%
16-30
4
24%
3
27%
31-45
1
6%
1
9%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
4
24%
4
36%
76-90
Забито
31
29
15 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 12
10 Не забивали 7
7
23%
3
10%
1-15
3
10%
2
7%
16-30
5
16%
7
24%
31-45
6
19%
5
17%
46-60
7
23%
7
24%
61-75
3
10%
5
17%
76-90
Пропущено
30
34
20 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 20
14 Пропускали первыми 10
18 Не пропускали 17
7
23%
2
6%
1-15
6
20%
4
12%
16-30
7
23%
8
24%
31-45
4
13%
8
24%
46-60
1
3%
5
15%
61-75
5
17%
7
21%
76-90
Результаты последних матчей
Истанбул Башакшехир
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Галатасарай - Истанбул Башакшехир 2:0 Истанбул Башакшехир - Хатайспор 1:1 Истанбул Башакшехир - Истанбулспор 2:0 Коньяспор - Истанбул Башакшехир 2:3
Истанбул Башакшехир - Фенербахче 0:1 Фатих Карагюмрюк - Истанбул Башакшехир 1:1 Истанбул Башакшехир - Болуспор 1:0 Истанбул Башакшехир - Аланьяспор 3:2 Касымпаша - Истанбул Башакшехир 0:3 Истанбул Башакшехир - Адана Демирспор 0:0 Трабзонспор - Истанбул Башакшехир 1:1 Истанбул Башакшехир - Сивасспор 3:1 Истанбул Башакшехир - Хатайспор 1:0 Истанбул Башакшехир - Шанлыурфаспор 2:0 Ризеспор - Истанбул Башакшехир 3:2 Истанбул Башакшехир - Пендикспор 4:1 Бешикташ - Истанбул Башакшехир 1:0 Истанбул Башакшехир - Анкарагюджю 3:3 Антальяспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Самсунспор - Истанбул Башакшехир 0:0
Кайсериспор
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Кайсериспор - Бешикташ 0:0 Газиантеп - Кайсериспор 1:1 Кайсериспор - Антальяспор 1:1 Самсунспор - Кайсериспор 2:0
Кайсериспор - Истанбулспор 0:1 Кайсериспор - Генчлербирлиги 1:2 Галатасарай - Кайсериспор 2:1 Фатих Карагюмрюк - Кайсериспор 4:1 Кайсериспор - Сивасспор 1:3 Коньяспор - Кайсериспор 2:0 Кайсериспор - Фенербахче 3:4 Кайсериспор - Пендикспор 2:0 Кайсериспор - Ванспор Ван 4:0 Трабзонспор - Кайсериспор 0:1 Кайсериспор - Адана Демирспор 1:1 Кайсериспор - Сивасспор 0:0 Касымпаша - Кайсериспор 3:4 Кайсериспор - Аланьяспор 1:0 Кайсериспор - Игдир Беледиеспор 4:0 Хатайспор - Кайсериспор 1:2
Результаты матчей
Истанбул Башакшехир
Кайсериспор
Точный счет
0:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 33%
3
3 раза 25%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
Точный счет
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
7 раз 54%
1
2 раза 15%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
1
7 раз 58%
0
3 раза 25%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
2:0
4 раза 16%
0:0
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:1
5 раз 20%
2:0
4 раза 16%
0:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
3:4
2 раза 8%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
11 раз 44%
3
5 раз 20%
1
4 раза 16%
2
4 раза 16%
4
1 раз 4%
1
11 раз 44%
0
7 раз 28%
2
4 раза 16%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Истанбул Башакшехир
Кайсериспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
94
66
58
48
211
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
67
Больше Меньше
93
49
210
211
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1411
Больше Меньше
187
1015
718
619
322
124
124
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|26
|22
|3
|1
|55 - 14
|69
|2.
|Заявка
|26
|21
|4
|1
|68 - 21
|67
|3.
|Заявка
|26
|13
|4
|9
|42 - 34
|43
|4.
|2:0 Заявка
|26
|13
|4
|9
|37 - 31
|43
|5.
|Заявка
|26
|11
|6
|9
|47 - 48
|39
|6.
|Заявка
|26
|10
|6
|10
|28 - 37
|36
|7.
|2:1 Заявка
|26
|9
|8
|9
|31 - 35
|35
|8.
|Заявка
|26
|8
|11
|7
|31 - 29
|35
|9.
|Заявка
|26
|8
|10
|8
|30 - 36
|34
|10.
|1:2 Заявка
|26
|9
|6
|11
|32 - 32
|33
|11.
|Заявка
|26
|7
|11
|8
|39 - 35
|32
|12.
|Заявка
|26
|8
|6
|12
|30 - 36
|30
|13.
|Заявка
|26
|6
|11
|9
|30 - 32
|29
|14.
|Заявка
|26
|6
|11
|9
|32 - 35
|29
|15.
|Заявка
|26
|6
|11
|9
|31 - 39
|29
|16.
|Заявка
|26
|7
|7
|12
|31 - 30
|28
|17.
|Заявка
|26
|7
|7
|12
|31 - 38
|28
|18.
|Заявка
|26
|6
|8
|12
|31 - 51
|26
|19.
|0:2 Заявка
|26
|5
|10
|11
|24 - 39
|25
|20.
|Заявка
|26
|3
|6
|17
|21 - 49
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|13
|0
|0
|32 - 9
|39
|2.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|38 - 15
|30
|3.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|17 - 12
|27
|4.
|2:0 Заявка
|13
|8
|2
|3
|20 - 11
|26
|5.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|25 - 14
|24
|6.
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|18 - 13
|23
|7.
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|19 - 16
|22
|8.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|22 - 10
|22
|9.
|Заявка
|14
|5
|7
|2
|15 - 13
|22
|10.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|25 - 25
|21
|11.
|1:2 Заявка
|13
|6
|2
|5
|20 - 15
|20
|12.
|2:1 Заявка
|13
|5
|5
|3
|16 - 12
|20
|13.
|Заявка
|13
|4
|7
|2
|22 - 18
|19
|14.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|20 - 19
|18
|15.
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|14 - 14
|18
|16.
|Заявка
|12
|3
|7
|2
|13 - 13
|16
|17.
|0:2 Заявка
|12
|4
|3
|5
|14 - 13
|15
|18.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|16 - 24
|15
|19.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|14 - 18
|14
|20.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|12 - 25
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|12
|1
|0
|30 - 6
|37
|2.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|23 - 5
|30
|3.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|23 - 18
|21
|4.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|22 - 23
|18
|5.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|17 - 23
|18
|6.
|2:0 Заявка
|13
|5
|2
|6
|17 - 20
|17
|7.
|2:1 Заявка
|13
|4
|3
|6
|15 - 23
|15
|8.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|17 - 20
|14
|9.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|16 - 16
|13
|10.
|1:2 Заявка
|13
|3
|4
|6
|12 - 17
|13
|11.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|16 - 18
|11
|12.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|11 - 20
|11
|13.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|15 - 27
|11
|14.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|10 - 17
|10
|15.
|0:2 Заявка
|14
|1
|7
|6
|10 - 26
|10
|16.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|11 - 25
|9
|17.
|Заявка
|13
|0
|8
|5
|14 - 21
|8
|18.
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|12 - 23
|7
|19.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|9 - 20
|6
|20.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|9 - 24
|3
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|19 (2)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|14 (6)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|14 (5)
|Сивасспор
|Манай Рей
|13
|Касымпаша
|Кара Айтач
|12 (2)
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|10
|Ризеспор
|Топчу Эмир Хан
|1 8
|Газиантеп
|Соялп Фуркан
|1 7
|Истанбул Башакшехир
|Ба Уссейну
|1 7
|Истанбул Башакшехир
|Фигейредо Жоау
|2 5