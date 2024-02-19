  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Турция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 26. Стадион: .
Истанбул Башакшехир
1:2
Второй тайм: 78'
Кайсериспор
0'
0:1
9' Гол
Назон Даккенс
0:2
15' Гол
Карими Али
25' Желтая карточка
Карими Али
1:2
58' Гол
Тюрюдж Дениз
65' Желтая карточка
Пёнтек Кшиштоф
67' Желтая карточка
Назон Даккенс

Ход матча

9'
0:1
Назон Даккенс
(Кароль Лионель)
15'
0:2
Карими Али
(Кочаман Ариф)
25'
 
Карими Али
34'
Илкхан Эмирхан
Абейд Мехди
 
46'
Давидсон
Соуза Жосеф
 
46'
Hamza Gureler
Ба Уссейну
 
58'
Тюрюдж Дениз
1:2
65'
Пёнтек Кшиштоф
 
67'
 
Назон Даккенс
73'
 
Дживелек Рамазан
Назон Даккенс
73'
 
Шукуров Отабек
Карими Али

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 6
  • 3 Угловые 3
  • 4 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 23
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 55 Владение мячом, % 45
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Истанбул Башакшехир
Ничья
Кайсериспор
9.50
Реклама, fon.bet
7.14
Реклама, olimp.bet
4.80
Реклама, pari.ru
Все Коэффициенты
1
Бабаджан
Волкан
20
Кеман
Оливье
27
Ба
Уссейну
3
Опоку
Джером
15
Дюбуа
Лео
89
Соуза
Жосеф
23
Тюрюдж
Дениз
19
Абейд
Мехди
10
Озджан
Беркай
25
Фигейредо
Жоау
9
Пёнтек
Кшиштоф
25
Баязит
Билал
11
Саздаджи
Гекхан
92
Жанвье
Жульян
54
Кочаман
Ариф
23
Кароль
Лионель
10
Бурабия
Мехди
70
Боа
Морте
Аилтон
8
Йылмаз
Картал
6
Карими
Али
II
7
Кардозу
Мигел
9
Назон
Даккенс
Истанбул Башакшехир
4-1-4-1
Кайсериспор
4-1-4-1

История личных встреч

Истанбул Башакшехир
Кайсериспор

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
41.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы

19 матчей

52.6%
26.3%
21.1%
10 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

31.6%
52.6%
15.8%
6 побед 10 ничьих 3 победы

Второй тайм

47.4%
36.8%
15.8%
9 побед 7 ничьих 3 победы

История матчей

С
0:0
С
1:0
С
2:0
С
1:0
С
0:1
С
0:0
С
2:0
С
1:0
С
1:4
С
1:1
С
1:0
С
3:1
С
1:1
С
0:1
С
5:0
С
1:0
С
0:1
С
0:0
С
0:1

Голы

Всего голов

13
9

Голов в среднем за матч

1.44
0.9

Среднее время на гол

62
100

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

0.7
0.22

Среднее время на гол

128
405

Всего голов

20
11

Голов в среднем за матч

1.05
0.58

Тотал матчей

2.5
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
2
Больше 11%
Меньше 89%
17

Среднее время на гол

85
155

Бомбардиры внутри турнира

Истанбул Башакшехир
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пёнтек Кшиштоф 12 (3) 0.46
Фигейредо Жоау 4 0.15
Опоку Джером 3 0.12
Пелкас Димитрис 3 0.12
Тюрюдж Дениз 2 0.08
Абейд Мехди 2 0.08
Дюбуа Лео 1 0.04
Гюрлер Сердар 1 0.04
Лима Лукас 1 0.04
Кени Филипп 1 0.04
Алексич Даниел 0 0
Соуза Жосеф 0 0
Озджан Беркай 0 0
Ба Уссейну 0 0
Илкхан Эмирхан 0 0
Кайсериспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тиам Маме 11 (4) 0.42
Боа Морте Аилтон 5 0.19
Баокен Стефан 3 0.12
Карими Али II 3 0.12
Кеман Оливье 2 0.08
Кардозу Мигел 1 0.04
Мане Карлуш 1 0.04
Назон Даккенс 1 0.04
Узодимма Энтони 1 0.04
Озбек Мехмет 1 0.04
Саздаджи Гекхан 0 0
Калдырым Хасан Али 0 0
Кароль Лионель 0 0
Жанвье Жульян 0 0
Дживелек Рамазан 0 0
Йылмаз Картал 0 0
Сариарслан Тальха 0 0
Кочаман Ариф 0 0

Карточки

Истанбул Башакшехир
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ба Уссейну 7 1
Фигейредо Жоау 5 2
Опоку Джером 5 1
Тюрюдж Дениз 6 0
Пелкас Димитрис 5 0
Лима Лукас 4 0
Дюбуа Лео 3 0
Илкхан Эмирхан 3 0
Кени Филипп 1 1
Гюрлер Сердар 2 0
Абейд Мехди 2 0
Пёнтек Кшиштоф 2 0
Деннис Эммануэль 2 0
Озджан Беркай 2 0
Эргюн Онур 2 0
Алексич Даниел 1 0
Текдемир Махмут 1 0
Бабаджан Волкан 1 0
Соуза Жосеф 1 0
Карзев Эден 1 0
Кайсериспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Саздаджи Гекхан 5 0
Карими Али II 4 0
Йылмаз Картал 4 0
Баязит Билал 3 0
Озбек Мехмет 3 0
Кочаман Ариф 3 0
Калдырым Хасан Али 2 0
Кароль Лионель 2 0
Жанвье Жульян 2 0
Аттама Джозеф 2 0
Кардозу Мигел 2 0
Кеман Оливье 2 0
Тиам Маме 2 0
Боа Морте Аилтон 2 0
Ака Яу 2 0
Узодимма Энтони 2 0
Гежек Баран Али 2 0
Бурабия Мехди 1 0
Хоссейни Маджид 1 0
Баокен Стефан 1 0
Дживелек Рамазан 1 0
Коловециос Димитрис 1 0
Recep Ucar 1 0

Результаты матчей

Истанбул Башакшехир
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Кайсериспор
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

5
6

Упущенные победы

5
7
Истанбул Башакшехир
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Кайсериспор
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

12
7

Упущенные победы

9
12
Истанбул Башакшехир
63.2%
36.8%
12 побед 7 поражений
Первый тайм
36% (9)
48% (12)
16% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
48% (12)
20% (5)
Кайсериспор
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
24% (6)
52% (13)
24% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (3)
36% (9)
52% (13)

Сухие победы

8
2

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

17
13

Упущенные победы

14
19

Голы по времени матча

Забито

19
12
10 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 6
16 Не забивали 16
4
21%
2
17%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
4
21%
3
25%
31-45
4
21%
4
33%
46-60
5
26%
1
8%
61-75
0
0%
2
17%
76-90

Пропущено

13
23
8 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
3
23%
1
4%
1-15
2
15%
3
13%
16-30
3
23%
5
22%
31-45
3
23%
7
30%
46-60
1
8%
4
17%
61-75
1
8%
3
13%
76-90

Забито

12
17
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 6
19 Не забивали 16
3
25%
1
6%
1-15
1
8%
2
12%
16-30
1
8%
4
24%
31-45
2
17%
1
6%
46-60
2
17%
6
35%
61-75
3
25%
3
18%
76-90

Пропущено

17
11
12 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
4
24%
1
9%
1-15
4
24%
1
9%
16-30
4
24%
3
27%
31-45
1
6%
1
9%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
4
24%
4
36%
76-90

Забито

31
29
15 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 12
10 Не забивали 7
7
23%
3
10%
1-15
3
10%
2
7%
16-30
5
16%
7
24%
31-45
6
19%
5
17%
46-60
7
23%
7
24%
61-75
3
10%
5
17%
76-90

Пропущено

30
34
20 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 20
14 Пропускали первыми 10
18 Не пропускали 17
7
23%
2
6%
1-15
6
20%
4
12%
16-30
7
23%
8
24%
31-45
4
13%
8
24%
46-60
1
3%
5
15%
61-75
5
17%
7
21%
76-90

Результаты последних матчей

Истанбул Башакшехир
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Галатасарай - Истанбул Башакшехир 2:0 Истанбул Башакшехир - Хатайспор 1:1 Истанбул Башакшехир - Истанбулспор 2:0 Коньяспор - Истанбул Башакшехир 2:3
Истанбул Башакшехир - Фенербахче 0:1 Фатих Карагюмрюк - Истанбул Башакшехир 1:1 Истанбул Башакшехир - Болуспор 1:0 Истанбул Башакшехир - Аланьяспор 3:2 Касымпаша - Истанбул Башакшехир 0:3 Истанбул Башакшехир - Адана Демирспор 0:0 Трабзонспор - Истанбул Башакшехир 1:1 Истанбул Башакшехир - Сивасспор 3:1 Истанбул Башакшехир - Хатайспор 1:0 Истанбул Башакшехир - Шанлыурфаспор 2:0 Ризеспор - Истанбул Башакшехир 3:2 Истанбул Башакшехир - Пендикспор 4:1 Бешикташ - Истанбул Башакшехир 1:0 Истанбул Башакшехир - Анкарагюджю 3:3 Антальяспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Самсунспор - Истанбул Башакшехир 0:0
Кайсериспор
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Кайсериспор - Бешикташ 0:0 Газиантеп - Кайсериспор 1:1 Кайсериспор - Антальяспор 1:1 Самсунспор - Кайсериспор 2:0
Кайсериспор - Истанбулспор 0:1 Кайсериспор - Генчлербирлиги 1:2 Галатасарай - Кайсериспор 2:1 Фатих Карагюмрюк - Кайсериспор 4:1 Кайсериспор - Сивасспор 1:3 Коньяспор - Кайсериспор 2:0 Кайсериспор - Фенербахче 3:4 Кайсериспор - Пендикспор 2:0 Кайсериспор - Ванспор Ван 4:0 Трабзонспор - Кайсериспор 0:1 Кайсериспор - Адана Демирспор 1:1 Кайсериспор - Сивасспор 0:0 Касымпаша - Кайсериспор 3:4 Кайсериспор - Аланьяспор 1:0 Кайсериспор - Игдир Беледиеспор 4:0 Хатайспор - Кайсериспор 1:2

Результаты матчей

Истанбул Башакшехир
Кайсериспор

Точный счет

0:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
3
3 раза 25%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%

Точный счет

0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
7 раз 54%
1
2 раза 15%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
1
7 раз 58%
0
3 раза 25%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

2:0
4 раза 16%
0:0
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:1
5 раз 20%
2:0
4 раза 16%
0:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
3:4
2 раза 8%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
11 раз 44%
3
5 раз 20%
1
4 раза 16%
2
4 раза 16%
4
1 раз 4%
1
11 раз 44%
0
7 раз 28%
2
4 раза 16%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Истанбул Башакшехир
Кайсериспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
9
4
6
6
1.5
5
8
4
8
2.5
2
11
1
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
7
0.5
Больше Меньше
9
3
4
9
1.5
2
10
2
11
2.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
11
0.5
Больше Меньше
18
7
10
15
1.5
7
18
6
19
2.5
3
22
1
24
3.5
1
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 26 22 3 1 55 - 14 69
2.
Фенербахче
 Заявка 26 21 4 1 68 - 21 67
3.
Трабзонспор
 Заявка 26 13 4 9 42 - 34 43
4.
Бешикташ
 2:0 Заявка 26 13 4 9 37 - 31 43
5.
Касымпаша
 Заявка 26 11 6 9 47 - 48 39
6.
Ризеспор
 Заявка 26 10 6 10 28 - 37 36
7.
Кайсериспор
 2:1 Заявка 26 9 8 9 31 - 35 35
8.
Антальяспор
 Заявка 26 8 11 7 31 - 29 35
9.
Сивасспор
 Заявка 26 8 10 8 30 - 36 34
10.
Истанбул Башакшехир
 1:2 Заявка 26 9 6 11 32 - 32 33
11.
Адана Демирспор
 Заявка 26 7 11 8 39 - 35 32
12.
Самсунспор
 Заявка 26 8 6 12 30 - 36 30
13.
Анкарагюджю
 Заявка 26 6 11 9 30 - 32 29
14.
Хатайспор
 Заявка 26 6 11 9 32 - 35 29
15.
Аланьяспор
 Заявка 26 6 11 9 31 - 39 29
16.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 26 7 7 12 31 - 30 28
17.
Газиантеп
 Заявка 26 7 7 12 31 - 38 28
18.
Пендикспор
 Заявка 26 6 8 12 31 - 51 26
19.
Коньяспор
 0:2 Заявка 26 5 10 11 24 - 39 25
20.
Истанбулспор
 Заявка 26 3 6 17 21 - 49 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 13 13 0 0 32 - 9 39
2.
Фенербахче
 Заявка 13 9 3 1 38 - 15 30
3.
Ризеспор
 Заявка 14 8 3 3 17 - 12 27
4.
Бешикташ
 2:0 Заявка 13 8 2 3 20 - 11 26
5.
Адана Демирспор
 Заявка 13 7 3 3 25 - 14 24
6.
Самсунспор
 Заявка 13 7 2 4 18 - 13 23
7.
Трабзонспор
 Заявка 12 7 1 4 19 - 16 22
8.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 13 6 4 3 22 - 10 22
9.
Антальяспор
 Заявка 14 5 7 2 15 - 13 22
10.
Касымпаша
 Заявка 13 6 3 4 25 - 25 21
11.
Истанбул Башакшехир
 1:2 Заявка 13 6 2 5 20 - 15 20
12.
Кайсериспор
 2:1 Заявка 13 5 5 3 16 - 12 20
13.
Хатайспор
 Заявка 13 4 7 2 22 - 18 19
14.
Аланьяспор
 Заявка 13 4 6 3 20 - 19 18
15.
Анкарагюджю
 Заявка 14 4 6 4 14 - 14 18
16.
Сивасспор
 Заявка 12 3 7 2 13 - 13 16
17.
Коньяспор
 0:2 Заявка 12 4 3 5 14 - 13 15
18.
Пендикспор
 Заявка 13 4 3 6 16 - 24 15
19.
Газиантеп
 Заявка 13 3 5 5 14 - 18 14
20.
Истанбулспор
 Заявка 13 2 3 8 12 - 25 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 13 12 1 0 30 - 6 37
2.
Галатасарай
 Заявка 13 9 3 1 23 - 5 30
3.
Трабзонспор
 Заявка 14 6 3 5 23 - 18 21
4.
Касымпаша
 Заявка 13 5 3 5 22 - 23 18
5.
Сивасспор
 Заявка 14 5 3 6 17 - 23 18
6.
Бешикташ
 2:0 Заявка 13 5 2 6 17 - 20 17
7.
Кайсериспор
 2:1 Заявка 13 4 3 6 15 - 23 15
8.
Газиантеп
 Заявка 13 4 2 7 17 - 20 14
9.
Антальяспор
 Заявка 12 3 4 5 16 - 16 13
10.
Истанбул Башакшехир
 1:2 Заявка 13 3 4 6 12 - 17 13
11.
Анкарагюджю
 Заявка 12 2 5 5 16 - 18 11
12.
Аланьяспор
 Заявка 13 2 5 6 11 - 20 11
13.
Пендикспор
 Заявка 13 2 5 6 15 - 27 11
14.
Хатайспор
 Заявка 13 2 4 7 10 - 17 10
15.
Коньяспор
 0:2 Заявка 14 1 7 6 10 - 26 10
16.
Ризеспор
 Заявка 12 2 3 7 11 - 25 9
17.
Адана Демирспор
 Заявка 13 0 8 5 14 - 21 8
18.
Самсунспор
 Заявка 13 1 4 8 12 - 23 7
19.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 13 1 3 9 9 - 20 6
20.
Истанбулспор
 Заявка 13 1 3 9 9 - 24 3
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 19 (2)
Галатасарай Икарди Мауро 14 (6)
Кайсериспор Тиам Маме 14 (5)
Сивасспор Манай Рей 13
Касымпаша Кара Айтач 12 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Аланьяспор Алмейда Ричард 10
Ризеспор Топчу Эмир Хан 1 8
Газиантеп Соялп Фуркан 1 7
Истанбул Башакшехир Ба Уссейну 1 7
Истанбул Башакшехир Фигейредо Жоау 2 5
Весь список
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Истанбул Башакшехир
    Ничья
    Кайсериспор
    9.50
    Реклама, fon.bet
    7.14
    Реклама, olimp.bet
    4.80
    Реклама, pari.ru
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Истанбул Башакшехир 1:2 Кайсериспор онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Истанбул Башакшехир
    Кайсериспор
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (15) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный