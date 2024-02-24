Тур: 7.
0:1
Конец матча
0'
6' Желтая карточкаРубио Тобиас
32' Желтая карточкаМура Факундо
53' Желтая карточкаAlexis Conelo
0:1
62' ГолМартинес Адриан
71' Желтая карточкаМаэстро Пуч Игнасио
73' Желтая карточкаАльмендра Агустин
90'+6
Ход матча
6'
32'
53'
62'
33
Рей
Родриго
29
Juan
Fedorco
15
Перес
Дамиан
23
Марконе
Иван
19
Alex
Luna
38
Рубио
Тобиас
34
Мура
Факундо
- Основной состав
-
33 Рей РодригоВратарь
- Защитник
-
29 Juan FedorcoЗащитник
- Защитник
-
15 Перес ДамианЗащитник
-
23 Марконе ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Alex LunaПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
30 Tomas Parmo
-
27 Diego Tarzia
-
-
79 Ayrton Costa
-
-
Главный тренер: Carlos Tevez
- Основной состав
- Вратарь
-
38 Рубио ТобиасЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Мура ФакундоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Конти ХерманЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Урси АгустинНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Костас Густаво
История личных встреч
Индепендьенте Авельянеда
Расинг Авельянеда
20 матчей
75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
55%
55%
11 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
45%
55%
9 побед 11 ничьих 0 побед
18 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 10 побед
Второй тайм
38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 11 побед
38 матчей
39.5%
21.1%
39.4%
15 побед 8 ничьих 15 побед
Первый тайм
28.9%
44.7%
26.4%
11 побед 17 ничьих 10 побед
Второй тайм
23.7%
47.4%
28.9%
9 побед 18 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
29
8
Голов в среднем за матч
1.26
0.53
Среднее время на гол
71
168
Всего голов
17
21
Голов в среднем за матч
1.13
0.91
Среднее время на гол
79
98
Всего голов
46
29
Голов в среднем за матч
1.21
0.76
Тотал матчей
2.5
32
Больше 84%
Меньше 16%
6
24
Больше 63%
Меньше 37%
14
13
Больше 34%
Меньше 66%
25
5
Больше 13%
Меньше 87%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
37
Среднее время на гол
74
117
Бомбардиры внутри турнира
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Манкуэльо Федерико
|1
|0.14
|Joaquin Laso
|1
|0.14
|Lucas Gonzalez
|1
|0.14
|Невес Габриэль
|1
|0.14
|Ayrton Costa
|1
|0.14
|Santiago Toloza
|0
|0
|Исла Маурисио
|0
|0
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинес Адриан
|6
|0.86
|Мура Факундо
|2
|0.29
|Сукулини Бруно
|1
|0.14
|Кинтеро Хуан
|1
|0.14
|Мартинес Рохер
|1
|0.14
|Альмендра Агустин
|1
|0.14
|Солари Сантьяго
|0
|0
|Рохас Габриэль
|0
|0
|Gaston Martirena
|0
|0
Карточки
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Santiago Toloza
|2
|1
|Joaquin Laso
|3
|0
|Исла Маурисио
|2
|0
|Alexis Conelo
|2
|0
|Агилар Фелипе
|2
|0
|Ayrton Costa
|2
|0
|Javier Ruiz
|0
|1
|Марконе Иван
|1
|0
|Манкуэльо Федерико
|1
|0
|Lucas Gonzalez
|1
|0
|Спорле Адриан
|1
|0
|David Martinez
|1
|0
|Киньонес Джонни
|1
|0
|Невес Габриэль
|1
|0
|Matias Gimenez Rojas
|1
|0
|Juan Fedorco
|1
|0
|Маэстро Пуч Игнасио
|1
|0
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сукулини Бруно
|3
|0
|Мартинес Адриан
|3
|0
|Рубио Тобиас
|3
|0
|Альмендра Агустин
|2
|0
|Соса Сантьяго
|2
|0
|Солари Сантьяго
|1
|0
|Кинтеро Хуан
|1
|0
|Конти Херман
|1
|0
|Maximiliano Salas
|1
|0
|Мура Факундо
|1
|0
|Gaston Martirena
|1
|0
Результаты матчей
Индепендьенте Авельянеда
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Расинг Авельянеда
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Индепендьенте Авельянеда
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Расинг Авельянеда
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
4
7
Индепендьенте Авельянеда
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Расинг Авельянеда
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
5
1
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
4
7
Голы по времени матча
Забито
1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
100%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
7
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
0
0%
2
29%
1-15
2
50%
1
14%
16-30
1
25%
1
14%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
12
4 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
3 Не забивали 3
0
0%
2
17%
1-15
2
40%
2
17%
16-30
2
40%
2
17%
31-45
1
20%
2
17%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
0
0%
1
8%
76-90
Пропущено
2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
50%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Институто Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Росарио Сентраль 1:0 Уракан - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:1
Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Ривадавия - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 3:2 Индепендьенте Авельянеда - Банфилд 0:0 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Индепендьенте Авельянеда - Арсенал Саранди 0:0 Ривер Плейт - Индепендьенте Авельянеда 3:0 Индепендьенте Авельянеда - Барракас Сентраль 3:0 Архентинос Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Институто Кордоба 0:0 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Уракан 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Химнасия Ла-Плата - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Индепендьенте Авельянеда - Велес Сарсфилд 2:1
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Расинг Авельянеда - Годой Крус 0:2 Ньюэллс Олд Бойз - Расинг Авельянеда 0:4 Расинг Авельянеда - Сан-Лоренсо Альмагро 4:1 Эстудиантес Ла Плата - Расинг Авельянеда 0:0
Расинг Авельянеда - Тигре 3:0 Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 0:1 Расинг Авельянеда - Росарио Сентраль 2:2 Расинг Авельянеда - Бельграно 4:1 Ланус - Расинг Авельянеда 0:2 Расинг Авельянеда - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 2:2 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 2:1 Сармьенто - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Платенсе 1:2 Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Годой Крус - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Уракан 3:5 Расинг Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 2:1
Результаты матчей
Индепендьенте Авельянеда
Расинг Авельянеда
Точный счет
0:1
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
0:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
0:1
4 раза 57%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
0:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
0
3 раза 43%
4
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Индепендьенте Авельянеда
Расинг Авельянеда
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
21
13
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
43
16
34
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|4
|1
|2
|5 - 2
|13
|2.
|6
|3
|3
|0
|12 - 2
|12
|3.
|6
|3
|2
|1
|9 - 4
|11
|4.
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|5.
|6
|3
|2
|1
|6 - 4
|11
|6.
|0:0
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|7.
|6
|3
|1
|2
|7 - 9
|10
|8.
|6
|3
|0
|3
|9 - 9
|9
|9.
|6
|2
|2
|2
|5 - 7
|8
|10.
|6
|2
|0
|4
|6 - 8
|6
|11.
|6
|1
|1
|4
|4 - 8
|4
|12.
|6
|1
|1
|4
|2 - 8
|4
|13.
|6
|0
|3
|3
|1 - 7
|3
|14.
|6
|0
|3
|3
|3 - 9
|3
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|8 - 0
|16
|2.
|6
|4
|2
|0
|7 - 1
|14
|3.
|7
|4
|1
|2
|12 - 4
|13
|4.
|6
|4
|0
|2
|8 - 4
|12
|5.
|6
|4
|0
|2
|7 - 7
|12
|6.
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|7.
|6
|2
|3
|1
|6 - 3
|9
|8.
|6
|1
|3
|2
|2 - 4
|6
|9.
|6
|1
|3
|2
|5 - 8
|6
|10.
|6
|1
|3
|2
|2 - 7
|6
|11.
|0:0
|7
|1
|3
|3
|6 - 6
|6
|12.
|6
|1
|1
|4
|4 - 7
|4
|13.
|6
|0
|2
|4
|4 - 12
|2
|14.
|6
|0
|1
|5
|0 - 10
|1
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|2.
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|3.
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|4.
|0:0
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|5.
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|6.
|3
|1
|2
|0
|7 - 2
|5
|7.
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|8.
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|9.
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|10.
|3
|1
|0
|2
|1 - 2
|3
|11.
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|12.
|4
|1
|0
|3
|2 - 6
|3
|13.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|5 - 0
|10
|2.
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|3.
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|4.
|4
|2
|0
|2
|7 - 4
|6
|5.
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|6.
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|7.
|0:0
|4
|1
|2
|1
|5 - 3
|5
|8.
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|9.
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|10.
|2
|1
|0
|1
|1 - 4
|3
|11.
|3
|1
|0
|2
|3 - 3
|3
|12.
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|13.
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|14.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|4 - 0
|10
|2.
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|3.
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|4.
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|5.
|0:0
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|6.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|7.
|3
|1
|1
|1
|3 - 7
|4
|8.
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|9.
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|10.
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|11.
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|12.
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|13.
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|14.
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|5 - 0
|9
|2.
|4
|3
|0
|1
|6 - 3
|9
|3.
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|4.
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|5.
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|6.
|3
|1
|2
|0
|1 - 0
|5
|7.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|8.
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|9.
|4
|0
|2
|2
|2 - 8
|2
|10.
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|11.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|12.
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|13.
|3
|0
|1
|2
|0 - 6
|1
|14.
|3
|0
|0
|3
|0 - 7
|0
- — Выход в плей-офф
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|6 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|6
|Ньюэллс Олд Бойз
|Рамирес Игнасио
|5
|Институто Кордоба
|Damian Puebla
|4
|Бока Хуниорс
|Мерентиель Мигель
|3 (1)
|Химнасия Ла-Плата
|Gustavo Canto
|2 1
|Унион Санта-Фе
|Корвалан Клаудио
|4
|Ланус
|Ramiro Carrera
|4
|Ривер Плейт
|Фонсека Николас
|4
|Эстудиантес Ла Плата
|Eros Mancuso
|4