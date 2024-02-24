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  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2024
Тур: 7.
Индепендьенте Авельянеда
0:1
Конец матча
Расинг Авельянеда
0'
6' Желтая карточка
Рубио Тобиас
32' Желтая карточка
Мура Факундо
53' Желтая карточка
Alexis Conelo
0:1
62' Гол
Мартинес Адриан
71' Желтая карточка
Маэстро Пуч Игнасио
73' Желтая карточка
Альмендра Агустин
90'+6
33
Рей
Родриго
4
Исла
Маурисио
29
Juan
Fedorco
2
Joaquin
Laso
15
Перес
Дамиан
23
Марконе
Иван
32
Alexis
Conelo
8
Невес
Габриэль
11
Манкуэльо
Федерико
19
Alex
Luna
9
Авалос
Габриэль
21
Ариас
Габриэль
38
Рубио
Тобиас
13
Соса
Сантьяго
2
Бассо
Агустин
34
Мура
Факундо
27
Рохас
Габриэль
36
Сукулини
Бруно
32
Альмендра
Агустин
8
Кинтеро
Хуан
9
Мартинес
Адриан
7
Maximiliano
Salas
Индепендьенте Авельянеда
4-1-4-1
Расинг Авельянеда
3-4-1-2

История личных встреч

Индепендьенте Авельянеда
Расинг Авельянеда

20 матчей

75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

55%
55%
11 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

45%
55%
9 побед 11 ничьих 0 побед

18 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 10 побед

Второй тайм

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 11 побед

38 матчей

39.5%
21.1%
39.4%
15 побед 8 ничьих 15 побед

Первый тайм

28.9%
44.7%
26.4%
11 побед 17 ничьих 10 побед

Второй тайм

23.7%
47.4%
28.9%
9 побед 18 ничьих 11 побед

История матчей

КПЛ
0:2
ЛП
1:1
ЛП
1:0
КПЛ
1:2
ЛП
1:0
КПЛ
1:0
С
1:0
С
1:3
ТМК
2:2
С
0:1
П
2:0
ТМК
0:0
ТМК
0:3
П
3:0
П
0:0
П
1:1
ТМК
1:3
П
1:2
П
0:2
П
3:0
П
1:0
ТМК
0:2
П
2:1
ТМ(
3:0
П
2:0
ТМ(
0:0
П
2:0
П
4:1
ПА
1:1
ПА
2:0
ПА
1:0
ПА
1:0
ПА
1:2
ПА
2:0
TPDV
4:0
ПА
0:0
TPDV
0:0
ПА
0:0

Голы

Всего голов

29
8

Голов в среднем за матч

1.26
0.53

Среднее время на гол

71
168

Всего голов

17
21

Голов в среднем за матч

1.13
0.91

Среднее время на гол

79
98

Всего голов

46
29

Голов в среднем за матч

1.21
0.76

Тотал матчей

2.5
32
Больше 84%
Меньше 16%
6
24
Больше 63%
Меньше 37%
14
13
Больше 34%
Меньше 66%
25
5
Больше 13%
Меньше 87%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
37

Среднее время на гол

74
117

Бомбардиры внутри турнира

Индепендьенте Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Манкуэльо Федерико 1 0.14
Joaquin Laso 1 0.14
Lucas Gonzalez 1 0.14
Невес Габриэль 1 0.14
Ayrton Costa 1 0.14
Santiago Toloza 0 0
Исла Маурисио 0 0
Расинг Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Адриан 6 0.86
Мура Факундо 2 0.29
Сукулини Бруно 1 0.14
Кинтеро Хуан 1 0.14
Мартинес Рохер 1 0.14
Альмендра Агустин 1 0.14
Солари Сантьяго 0 0
Рохас Габриэль 0 0
Gaston Martirena 0 0

Карточки

Индепендьенте Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Santiago Toloza 2 1
Joaquin Laso 3 0
Исла Маурисио 2 0
Alexis Conelo 2 0
Агилар Фелипе 2 0
Ayrton Costa 2 0
Javier Ruiz 0 1
Марконе Иван 1 0
Манкуэльо Федерико 1 0
Lucas Gonzalez 1 0
Спорле Адриан 1 0
David Martinez 1 0
Киньонес Джонни 1 0
Невес Габриэль 1 0
Matias Gimenez Rojas 1 0
Juan Fedorco 1 0
Маэстро Пуч Игнасио 1 0
Расинг Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сукулини Бруно 3 0
Мартинес Адриан 3 0
Рубио Тобиас 3 0
Альмендра Агустин 2 0
Соса Сантьяго 2 0
Солари Сантьяго 1 0
Кинтеро Хуан 1 0
Конти Херман 1 0
Maximiliano Salas 1 0
Мура Факундо 1 0
Gaston Martirena 1 0

Результаты матчей

Индепендьенте Авельянеда
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Расинг Авельянеда
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Индепендьенте Авельянеда
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Расинг Авельянеда
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

4
7
Индепендьенте Авельянеда
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Расинг Авельянеда
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

5
1

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

4
7

Голы по времени матча

Забито

1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
100%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
7
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
0
0%
2
29%
1-15
2
50%
1
14%
16-30
1
25%
1
14%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
12
4 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
3 Не забивали 3
0
0%
2
17%
1-15
2
40%
2
17%
16-30
2
40%
2
17%
31-45
1
20%
2
17%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
0
0%
1
8%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
50%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Институто Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Росарио Сентраль 1:0 Уракан - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:1
Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Ривадавия - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 3:2 Индепендьенте Авельянеда - Банфилд 0:0 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Индепендьенте Авельянеда - Арсенал Саранди 0:0 Ривер Плейт - Индепендьенте Авельянеда 3:0 Индепендьенте Авельянеда - Барракас Сентраль 3:0 Архентинос Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Институто Кордоба 0:0 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Уракан 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Химнасия Ла-Плата - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Индепендьенте Авельянеда - Велес Сарсфилд 2:1
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Расинг Авельянеда - Годой Крус 0:2 Ньюэллс Олд Бойз - Расинг Авельянеда 0:4 Расинг Авельянеда - Сан-Лоренсо Альмагро 4:1 Эстудиантес Ла Плата - Расинг Авельянеда 0:0
Расинг Авельянеда - Тигре 3:0 Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 0:1 Расинг Авельянеда - Росарио Сентраль 2:2 Расинг Авельянеда - Бельграно 4:1 Ланус - Расинг Авельянеда 0:2 Расинг Авельянеда - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 2:2 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 2:1 Сармьенто - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Платенсе 1:2 Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Годой Крус - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Уракан 3:5 Расинг Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 2:1

Результаты матчей

Индепендьенте Авельянеда
Расинг Авельянеда

Точный счет

0:1
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

0:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

0:1
4 раза 57%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
0:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
0
3 раза 43%
4
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Индепендьенте Авельянеда
Расинг Авельянеда

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
3
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
4
3
1
6
1.5
3
4

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Авельянеда
 7 4 1 2 5 - 2 13
2.
Ривер Плейт
 6 3 3 0 12 - 2 12
3.
Институто Кордоба
 6 3 2 1 9 - 4 11
4.
Архентинос Хуниорс
 6 3 2 1 10 - 6 11
5.
Барракас Сентраль
 6 3 2 1 6 - 4 11
6.
Тальерес Кордоба
 0:0 7 3 2 2 11 - 8 11
7.
Велес Сарсфилд
 6 3 1 2 7 - 9 10
8.
Химнасия Ла-Плата
 6 3 0 3 9 - 9 9
9.
Росарио Сентраль
 6 2 2 2 5 - 7 8
10.
Индепендьенте Ривадавия
 6 2 0 4 6 - 8 6
11.
Уракан
 6 1 1 4 4 - 8 4
12.
Депортиво Риестра
 6 1 1 4 2 - 8 4
13.
Атлетико Тукуман
 6 0 3 3 1 - 7 3
14.
Банфилд
 6 0 3 3 3 - 9 3

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 6 5 1 0 8 - 0 16
2.
Эстудиантес Ла Плата
 6 4 2 0 7 - 1 14
3.
Расинг Авельянеда
 7 4 1 2 12 - 4 13
4.
Ланус
 6 4 0 2 8 - 4 12
5.
Ньюэллс Олд Бойз
 6 4 0 2 7 - 7 12
6.
Дефенса и Хустисия
 6 3 2 1 8 - 5 11
7.
Бока Хуниорс
 6 2 3 1 6 - 3 9
8.
Унион Санта-Фе
 6 1 3 2 2 - 4 6
9.
Сан-Лоренсо Альмагро
 6 1 3 2 5 - 8 6
10.
Платенсе
 6 1 3 2 2 - 7 6
11.
Бельграно
 0:0 7 1 3 3 6 - 6 6
12.
Сентраль Кордоба СдЕ
 6 1 1 4 4 - 7 4
13.
Сармьенто
 6 0 2 4 4 - 12 2
14.
Тигре
 6 0 1 5 0 - 10 1

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Архентинос Хуниорс
 3 3 0 0 8 - 3 9
2.
Росарио Сентраль
 3 2 1 0 3 - 1 7
3.
Барракас Сентраль
 4 2 1 1 5 - 4 7
4.
Тальерес Кордоба
 0:0 3 2 0 1 6 - 3 6
5.
Велес Сарсфилд
 3 2 0 1 4 - 2 6
6.
Ривер Плейт
 3 1 2 0 7 - 2 5
7.
Институто Кордоба
 4 1 2 1 5 - 4 5
8.
Химнасия Ла-Плата
 2 1 0 1 5 - 4 3
9.
Индепендьенте Ривадавия
 3 1 0 2 2 - 3 3
10.
Индепендьенте Авельянеда
 3 1 0 2 1 - 2 3
11.
Атлетико Тукуман
 3 0 3 0 1 - 1 3
12.
Депортиво Риестра
 4 1 0 3 2 - 6 3
13.
Уракан
 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
Банфилд
 3 0 1 2 0 - 4 1

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстудиантес Ла Плата
 4 3 1 0 5 - 0 10
2.
Годой Крус
 3 2 1 0 3 - 0 7
3.
Ланус
 3 2 0 1 5 - 3 6
4.
Расинг Авельянеда
 4 2 0 2 7 - 4 6
5.
Бока Хуниорс
 3 1 2 0 3 - 1 5
6.
Платенсе
 3 1 2 0 2 - 1 5
7.
Бельграно
 0:0 4 1 2 1 5 - 3 5
8.
Сан-Лоренсо Альмагро
 4 1 2 1 3 - 3 5
9.
Дефенса и Хустисия
 2 1 1 0 4 - 1 4
10.
Ньюэллс Олд Бойз
 2 1 0 1 1 - 4 3
11.
Сентраль Кордоба СдЕ
 3 1 0 2 3 - 3 3
12.
Тигре
 3 0 1 2 0 - 3 1
13.
Унион Санта-Фе
 3 0 1 2 1 - 4 1
14.
Сармьенто
 2 0 0 2 2 - 4 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Авельянеда
 4 3 1 0 4 - 0 10
2.
Ривер Плейт
 3 2 1 0 5 - 0 7
3.
Институто Кордоба
 2 2 0 0 4 - 0 6
4.
Химнасия Ла-Плата
 4 2 0 2 4 - 5 6
5.
Тальерес Кордоба
 0:0 4 1 2 1 5 - 5 5
6.
Барракас Сентраль
 2 1 1 0 1 - 0 4
7.
Велес Сарсфилд
 3 1 1 1 3 - 7 4
8.
Индепендьенте Ривадавия
 3 1 0 2 4 - 5 3
9.
Уракан
 4 1 0 3 3 - 6 3
10.
Архентинос Хуниорс
 3 0 2 1 2 - 3 2
11.
Банфилд
 3 0 2 1 3 - 5 2
12.
Депортиво Риестра
 2 0 1 1 0 - 2 1
13.
Росарио Сентраль
 3 0 1 2 2 - 6 1
14.
Атлетико Тукуман
 3 0 0 3 0 - 6 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 3 3 0 0 5 - 0 9
2.
Ньюэллс Олд Бойз
 4 3 0 1 6 - 3 9
3.
Расинг Авельянеда
 3 2 1 0 5 - 0 7
4.
Дефенса и Хустисия
 4 2 1 1 4 - 4 7
5.
Ланус
 3 2 0 1 3 - 1 6
6.
Унион Санта-Фе
 3 1 2 0 1 - 0 5
7.
Эстудиантес Ла Плата
 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Бока Хуниорс
 3 1 1 1 3 - 2 4
9.
Сармьенто
 4 0 2 2 2 - 8 2
10.
Сан-Лоренсо Альмагро
 2 0 1 1 2 - 5 1
11.
Бельграно
 0:0 3 0 1 2 1 - 3 1
12.
Сентраль Кордоба СдЕ
 3 0 1 2 1 - 4 1
13.
Платенсе
 3 0 1 2 0 - 6 1
14.
Тигре
 3 0 0 3 0 - 7 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Расинг Авельянеда Мартинес Адриан 6 (1)
Ривер Плейт Борха Мигель 6
Ньюэллс Олд Бойз Рамирес Игнасио 5
Институто Кордоба Damian Puebla 4
Бока Хуниорс Мерентиель Мигель 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Химнасия Ла-Плата Gustavo Canto 2 1
Унион Санта-Фе Корвалан Клаудио 4
Ланус Ramiro Carrera 4
Ривер Плейт Фонсека Николас 4
Эстудиантес Ла Плата Eros Mancuso 4
Весь список
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 32'
      Мура Факундо получил желтую карточку от судьи
    • 6'
      Рубио Тобиас получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Индепендьенте Авельянеда 0:1 Расинг Авельянеда онлайн

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