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  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2024
Тур: 7.
Уракан
0:0
Конец матча
Сан-Лоренсо Альмагро
0'
15' Желтая карточка
Романа Джохан
28' Желтая карточка
Барейро Адам
37' Желтая карточка
Эчеверрия Родриго
45' Желтая карточка
Lucas Souto
56' Желтая карточка
Кампи Гастон
69' Желтая карточка
Gonzalo Lujan Melli
78' Желтая карточка
Тобио Фернандо
90' Желтая карточка
Аларкон Вильям
90'+6
1
Галиндес
Эрнан
4
Lucas
Souto
2
Тобио
Фернандо
3
Lucas
Carrizo
25
Cesar
Ibanez
28
Соньора
Алан
20
Эчеверрия
Родриго
5
Аларкон
Вильям
8
Фертоли
Эктор
21
Walter
Mazzanti
7
Пуссетто
Игнасио
13
Альтамирано
Факундо
4
Романа
Джохан
35
Gonzalo
Lujan
Melli
23
Эрнандес
Гастон
8
Гиай
Агустин
21
Браида
Малком
50
Перуцци
Франсиско
17
Ирала
Элиан
10
Барриос
Кристиан
27
Diego
Herazo
11
Барейро
Адам
Уракан
4-4-2
Сан-Лоренсо Альмагро
3-4-1-2

История личных встреч

Уракан
Сан-Лоренсо Альмагро

11 матчей

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

45.5%
72.7%
5 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

15 матчей

40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Первый тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 8 побед

26 матчей

26.9%
38.5%
34.6%
7 побед 10 ничьих 9 побед

Первый тайм

19.2%
57.7%
23.1%
5 побед 15 ничьих 6 побед

Второй тайм

26.9%
42.3%
30.8%
7 побед 11 ничьих 8 побед

История матчей

КПЛ
1:1
ЛП
1:1
ЛП
1:0
КПЛ
0:0
ЛП
2:1
КПЛ
1:1
С
2:0
КДЛС
0:0
КДЛС
0:0
С
0:0
С
1:1
ТМК
2:0
П
0:1
П
2:0
П
1:0
П
1:1
ТМК
1:3
П
1:0
П
3:1
ПА
3:0
ПА
3:0
ПА
3:0
ПА
0:2
ПА
0:1
ПА
0:0
ПА
1:1

Голы

Всего голов

13
8

Голов в среднем за матч

1.08
0.57

Среднее время на гол

83
157

Всего голов

17
7

Голов в среднем за матч

1.21
0.58

Среднее время на гол

74
154

Всего голов

30
15

Голов в среднем за матч

1.15
0.58

Тотал матчей

2.5
21
Больше 81%
Меньше 19%
5
16
Больше 62%
Меньше 38%
10
6
Больше 23%
Меньше 77%
20
2
Больше 8%
Меньше 92%
24

Среднее время на гол

78
156

Бомбардиры внутри турнира

Уракан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аларкон Вильям 2 0.29
Walter Mazzanti 2 0.29
Фертоли Эктор 0 0
Сан-Лоренсо Альмагро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барейро Адам 3 0.43
Феррейра Кристиан I 1 0.14
Diego Herazo 1 0.14
Барриос Кристиан 0 0
Ирала Элиан 0 0
Гиай Агустин 0 0

Карточки

Уракан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Lucas Carrizo 2 1
Тобио Фернандо 3 0
Franco Alfonso 3 0
Эчеверрия Родриго 1 1
Lucas Souto 1 1
Cesar Ibanez 2 0
Пуссетто Игнасио 2 0
Guillermo Benitez1 2 0
Гарате Леандро 1 0
Роа Андрес Фелипе 1 0
Фертоли Эктор 1 0
Walter Mazzanti 1 0
Аларкон Вильям 1 0
Соньора Алан 1 0
Сан-Лоренсо Альмагро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Барейро Адам 3 0
Инсаурральде Мануэль 3 0
Ирала Элиан 1 1
Кампи Гастон 1 0
Барриос Кристиан 1 0
Ремеди Эрик 1 0
Романа Джохан 1 0
Gonzalo Lujan Melli 1 0
Перуцци Франсиско 1 0
Гиай Агустин 1 0

Результаты матчей

Уракан
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Сан-Лоренсо Альмагро
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
2
Уракан
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Сан-Лоренсо Альмагро
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

2
3
Уракан
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Сан-Лоренсо Альмагро
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

3
5

Голы по времени матча

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
5
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
50%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Пропущено

6
3
0 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
2
33%
2
67%
76-90

Забито

4
5
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
3
75%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
25%
1
20%
76-90

Пропущено

8
8
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
1
13%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
13%
1
13%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
3
38%
1
13%
61-75
2
25%
3
38%
76-90

Результаты последних матчей

Уракан
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Велес Сарсфилд - Уракан 1:0 Химнасия Ла-Плата - Уракан 3:1 Уракан - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Ривадавия - Уракан 2:0
Уракан - Тальерес Кордоба 1:2 Банфилд - Уракан 0:2 Уракан - Платенсе 1:1 Атлетико Тукуман - Уракан 0:2 Уракан - Арсенал Саранди 1:0 Ривер Плейт - Уракан 1:2 Уракан - Барракас Сентраль 0:0 Архентинос Хуниорс - Уракан 1:2 Уракан - Институто Кордоба 1:3 Уракан - Эстудиантес Ла Плата 0:2 Росарио Сентраль - Уракан 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Уракан 1:1 Уракан - Велес Сарсфилд 3:0 Уракан - Химнасия Ла-Плата 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Уракан 1:0 Расинг Авельянеда - Уракан 3:5
Сан-Лоренсо Альмагро
(20 матчей)
20%
55%
25%
4 победы 11 ничьих 5 поражений
Сан-Лоренсо Альмагро - Тигре 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Расинг Авельянеда - Сан-Лоренсо Альмагро 4:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Унион Санта-Фе 0:0
Бельграно - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Ланус 0:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0 Дефенса и Хустисия - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Дефенса и Хустисия - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Бока Хуниорс 1:1 Сармьенто - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Платенсе 1:1 Годой Крус - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Сан-Мартин Сан-Хуан 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Ньюэллс Олд Бойз 0:3 Сан-Лоренсо Альмагро - Уракан 1:1 Тигре - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Расинг Авельянеда 1:1 Унион Санта-Фе - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1

Результаты матчей

Уракан
Сан-Лоренсо Альмагро

Точный счет

0:0
2 раза 67%
1:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Уракан
Сан-Лоренсо Альмагро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
1
1
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
4
3
1
6
1.5
1
6

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Авельянеда
 7 4 1 2 5 - 2 13
2.
Ривер Плейт
 6 3 3 0 12 - 2 12
3.
Институто Кордоба
 6 3 2 1 9 - 4 11
4.
Архентинос Хуниорс
 6 3 2 1 10 - 6 11
5.
Барракас Сентраль
 6 3 2 1 6 - 4 11
6.
Тальерес Кордоба
 7 3 2 2 13 - 10 11
7.
Велес Сарсфилд
 6 3 1 2 7 - 9 10
8.
Химнасия Ла-Плата
 6 3 0 3 9 - 9 9
9.
Росарио Сентраль
 6 2 2 2 5 - 7 8
10.
Индепендьенте Ривадавия
 6 2 0 4 6 - 8 6
11.
Уракан
 7 1 2 4 4 - 8 5
12.
Депортиво Риестра
 6 1 1 4 2 - 8 4
13.
Атлетико Тукуман
 6 0 3 3 1 - 7 3
14.
Банфилд
 6 0 3 3 3 - 9 3

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 6 5 1 0 8 - 0 16
2.
Эстудиантес Ла Плата
 6 4 2 0 7 - 1 14
3.
Расинг Авельянеда
 7 4 1 2 12 - 4 13
4.
Ланус
 6 4 0 2 8 - 4 12
5.
Ньюэллс Олд Бойз
 6 4 0 2 7 - 7 12
6.
Дефенса и Хустисия
 6 3 2 1 8 - 5 11
7.
Бока Хуниорс
 6 2 3 1 6 - 3 9
8.
Сан-Лоренсо Альмагро
 7 1 4 2 5 - 8 7
9.
Унион Санта-Фе
 6 1 3 2 2 - 4 6
10.
Платенсе
 6 1 3 2 2 - 7 6
11.
Бельграно
 7 1 3 3 8 - 8 6
12.
Сентраль Кордоба СдЕ
 6 1 1 4 4 - 7 4
13.
Сармьенто
 6 0 2 4 4 - 12 2
14.
Тигре
 6 0 1 5 0 - 10 1

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Архентинос Хуниорс
 3 3 0 0 8 - 3 9
2.
Росарио Сентраль
 3 2 1 0 3 - 1 7
3.
Барракас Сентраль
 4 2 1 1 5 - 4 7
4.
Тальерес Кордоба
 3 2 0 1 6 - 3 6
5.
Велес Сарсфилд
 3 2 0 1 4 - 2 6
6.
Ривер Плейт
 3 1 2 0 7 - 2 5
7.
Институто Кордоба
 4 1 2 1 5 - 4 5
8.
Химнасия Ла-Плата
 2 1 0 1 5 - 4 3
9.
Индепендьенте Ривадавия
 3 1 0 2 2 - 3 3
10.
Индепендьенте Авельянеда
 3 1 0 2 1 - 2 3
11.
Атлетико Тукуман
 3 0 3 0 1 - 1 3
12.
Депортиво Риестра
 4 1 0 3 2 - 6 3
13.
Уракан
 3 0 2 1 1 - 2 2
14.
Банфилд
 3 0 1 2 0 - 4 1

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстудиантес Ла Плата
 4 3 1 0 5 - 0 10
2.
Годой Крус
 3 2 1 0 3 - 0 7
3.
Ланус
 3 2 0 1 5 - 3 6
4.
Расинг Авельянеда
 4 2 0 2 7 - 4 6
5.
Бока Хуниорс
 3 1 2 0 3 - 1 5
6.
Платенсе
 3 1 2 0 2 - 1 5
7.
Бельграно
 4 1 2 1 7 - 5 5
8.
Сан-Лоренсо Альмагро
 4 1 2 1 3 - 3 5
9.
Дефенса и Хустисия
 2 1 1 0 4 - 1 4
10.
Ньюэллс Олд Бойз
 2 1 0 1 1 - 4 3
11.
Сентраль Кордоба СдЕ
 3 1 0 2 3 - 3 3
12.
Тигре
 3 0 1 2 0 - 3 1
13.
Унион Санта-Фе
 3 0 1 2 1 - 4 1
14.
Сармьенто
 2 0 0 2 2 - 4 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Авельянеда
 4 3 1 0 4 - 0 10
2.
Ривер Плейт
 3 2 1 0 5 - 0 7
3.
Институто Кордоба
 2 2 0 0 4 - 0 6
4.
Химнасия Ла-Плата
 4 2 0 2 4 - 5 6
5.
Тальерес Кордоба
 4 1 2 1 7 - 7 5
6.
Барракас Сентраль
 2 1 1 0 1 - 0 4
7.
Велес Сарсфилд
 3 1 1 1 3 - 7 4
8.
Индепендьенте Ривадавия
 3 1 0 2 4 - 5 3
9.
Уракан
 4 1 0 3 3 - 6 3
10.
Архентинос Хуниорс
 3 0 2 1 2 - 3 2
11.
Банфилд
 3 0 2 1 3 - 5 2
12.
Депортиво Риестра
 2 0 1 1 0 - 2 1
13.
Росарио Сентраль
 3 0 1 2 2 - 6 1
14.
Атлетико Тукуман
 3 0 0 3 0 - 6 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 3 3 0 0 5 - 0 9
2.
Ньюэллс Олд Бойз
 4 3 0 1 6 - 3 9
3.
Расинг Авельянеда
 3 2 1 0 5 - 0 7
4.
Дефенса и Хустисия
 4 2 1 1 4 - 4 7
5.
Ланус
 3 2 0 1 3 - 1 6
6.
Унион Санта-Фе
 3 1 2 0 1 - 0 5
7.
Эстудиантес Ла Плата
 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Бока Хуниорс
 3 1 1 1 3 - 2 4
9.
Сан-Лоренсо Альмагро
 3 0 2 1 2 - 5 2
10.
Сармьенто
 4 0 2 2 2 - 8 2
11.
Бельграно
 3 0 1 2 1 - 3 1
12.
Сентраль Кордоба СдЕ
 3 0 1 2 1 - 4 1
13.
Платенсе
 3 0 1 2 0 - 6 1
14.
Тигре
 3 0 0 3 0 - 7 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Расинг Авельянеда Мартинес Адриан 6 (1)
Ривер Плейт Борха Мигель 6
Ньюэллс Олд Бойз Рамирес Игнасио 5
Институто Кордоба Damian Puebla 4
Бока Хуниорс Мерентиель Мигель 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Химнасия Ла-Плата Gustavo Canto 2 1
Унион Санта-Фе Корвалан Клаудио 4
Ланус Ramiro Carrera 4
Ривер Плейт Фонсека Николас 4
Эстудиантес Ла Плата Eros Mancuso 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 48'
    Лукас Соуто получил желтую карточку от судьи
  • 37'
    Эчеверрия Родриго получил желтую карточку от судьи
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