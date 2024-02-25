Тур: 7.
0:0
Конец матча
0'
15' Желтая карточкаРомана Джохан
28' Желтая карточкаБарейро Адам
37' Желтая карточкаЭчеверрия Родриго
45' Желтая карточкаLucas Souto
56' Желтая карточкаКампи Гастон
69' Желтая карточкаGonzalo Lujan Melli
78' Желтая карточкаТобио Фернандо
90' Желтая карточкаАларкон Вильям
90'+6
Ход матча
15'
28'
45'
56'
78'
90'
25
Cesar
Ibanez
28
Соньора
Алан
17
Ирала
Элиан
27
Diego
Herazo
11
Барейро
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Cesar IbanezЗащитник
-
28 Соньора АланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
26 Alejo Toledo
-
22 Pablo Siles
-
-
-
-
Главный тренер: Walter Coyette
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Ирала ЭлианПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Diego HerazoНападающий
-
11 Барейро АдамНападающий
- Запасные игроки
-
25 Гомес ГастонВратарь
- Защитник
-
22 Кампи ГастонЗащитник
- Защитник
-
32 Тапия ИванПолузащитник
-
20 Порра ТомашПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Инсуа Рубен Дарио
История личных встреч
Уракан
Сан-Лоренсо Альмагро
11 матчей
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
45.5%
72.7%
5 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
15 матчей
40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Первый тайм
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 8 побед
26 матчей
26.9%
38.5%
34.6%
7 побед 10 ничьих 9 побед
Первый тайм
19.2%
57.7%
23.1%
5 побед 15 ничьих 6 побед
Второй тайм
26.9%
42.3%
30.8%
7 побед 11 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
8
Голов в среднем за матч
1.08
0.57
Среднее время на гол
83
157
Всего голов
17
7
Голов в среднем за матч
1.21
0.58
Среднее время на гол
74
154
Всего голов
30
15
Голов в среднем за матч
1.15
0.58
Тотал матчей
2.5
21
Больше 81%
Меньше 19%
5
16
Больше 62%
Меньше 38%
10
6
Больше 23%
Меньше 77%
20
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
Среднее время на гол
78
156
Бомбардиры внутри турнира
Уракан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аларкон Вильям
|2
|0.29
|Walter Mazzanti
|2
|0.29
|Фертоли Эктор
|0
|0
Сан-Лоренсо Альмагро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барейро Адам
|3
|0.43
|Феррейра Кристиан I
|1
|0.14
|Diego Herazo
|1
|0.14
|Барриос Кристиан
|0
|0
|Ирала Элиан
|0
|0
|Гиай Агустин
|0
|0
Карточки
Уракан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Lucas Carrizo
|2
|1
|Тобио Фернандо
|3
|0
|Franco Alfonso
|3
|0
|Эчеверрия Родриго
|1
|1
|Lucas Souto
|1
|1
|Cesar Ibanez
|2
|0
|Пуссетто Игнасио
|2
|0
|Guillermo Benitez1
|2
|0
|Гарате Леандро
|1
|0
|Роа Андрес Фелипе
|1
|0
|Фертоли Эктор
|1
|0
|Walter Mazzanti
|1
|0
|Аларкон Вильям
|1
|0
|Соньора Алан
|1
|0
Сан-Лоренсо Альмагро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Барейро Адам
|3
|0
|Инсаурральде Мануэль
|3
|0
|Ирала Элиан
|1
|1
|Кампи Гастон
|1
|0
|Барриос Кристиан
|1
|0
|Ремеди Эрик
|1
|0
|Романа Джохан
|1
|0
|Gonzalo Lujan Melli
|1
|0
|Перуцци Франсиско
|1
|0
|Гиай Агустин
|1
|0
Результаты матчей
Уракан
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Сан-Лоренсо Альмагро
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
2
Уракан
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Сан-Лоренсо Альмагро
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
6
2
Упущенные победы
2
3
Уракан
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Сан-Лоренсо Альмагро
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
6
2
Упущенные победы
3
5
Голы по времени матча
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
5
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
50%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90
Пропущено
6
3
0 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
2
33%
2
67%
76-90
Забито
4
5
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
3
75%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
25%
1
20%
76-90
Пропущено
8
8
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
1
13%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
13%
1
13%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
3
38%
1
13%
61-75
2
25%
3
38%
76-90
Результаты последних матчей
Уракан
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Велес Сарсфилд - Уракан 1:0 Химнасия Ла-Плата - Уракан 3:1 Уракан - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Ривадавия - Уракан 2:0
Уракан - Тальерес Кордоба 1:2 Банфилд - Уракан 0:2 Уракан - Платенсе 1:1 Атлетико Тукуман - Уракан 0:2 Уракан - Арсенал Саранди 1:0 Ривер Плейт - Уракан 1:2 Уракан - Барракас Сентраль 0:0 Архентинос Хуниорс - Уракан 1:2 Уракан - Институто Кордоба 1:3 Уракан - Эстудиантес Ла Плата 0:2 Росарио Сентраль - Уракан 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Уракан 1:1 Уракан - Велес Сарсфилд 3:0 Уракан - Химнасия Ла-Плата 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Уракан 1:0 Расинг Авельянеда - Уракан 3:5
Сан-Лоренсо Альмагро
(20 матчей)
20%
55%
25%
4 победы 11 ничьих 5 поражений
Сан-Лоренсо Альмагро - Тигре 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Расинг Авельянеда - Сан-Лоренсо Альмагро 4:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Унион Санта-Фе 0:0
Бельграно - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Ланус 0:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0 Дефенса и Хустисия - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Дефенса и Хустисия - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Бока Хуниорс 1:1 Сармьенто - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Платенсе 1:1 Годой Крус - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Сан-Мартин Сан-Хуан 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Ньюэллс Олд Бойз 0:3 Сан-Лоренсо Альмагро - Уракан 1:1 Тигре - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Расинг Авельянеда 1:1 Унион Санта-Фе - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1
Результаты матчей
Уракан
Сан-Лоренсо Альмагро
Точный счет
0:0
2 раза 67%
1:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
0:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Уракан
Сан-Лоренсо Альмагро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
21
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
43
16
16
Группа А
Группа В
Группа А
Группа В
Группа А
Группа В
- — Выход в плей-офф
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|6 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|6
|Ньюэллс Олд Бойз
|Рамирес Игнасио
|5
|Институто Кордоба
|Damian Puebla
|4
|Бока Хуниорс
|Мерентиель Мигель
|3 (1)
|Химнасия Ла-Плата
|Gustavo Canto
|2 1
|Унион Санта-Фе
|Корвалан Клаудио
|4
|Ланус
|Ramiro Carrera
|4
|Ривер Плейт
|Фонсека Николас
|4
|Эстудиантес Ла Плата
|Eros Mancuso
|4