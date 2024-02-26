  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2024
Тур: 7.
Институто Кордоба
0:2
Конец матча
Годой Крус
0'
4' Желтая карточка
Valentin Burgoa
12' Желтая карточка
Manuel Guillen
0:1
37' Гол
Facundo Altamira
40' Желтая карточка
Кабрера Виктор
0:2
60' Гол
Manuel Guillen
65' Желтая карточка
Braian Salvareschi
83' Желтая карточка
Daniel Barrea
87' Желтая карточка
Giuliano Cerato
90'+6
28
Роффо
Мануэль
36
Кабрера
Виктор
6
Fernando
Alarcon
33
Miguel
Brizuela
4
Giuliano
Cerato
5
Roberto
Agustin
Bochi
19
Gaston
Lodico
18
Lucas
Rodriguez
I
10
Ромеро
Сильвио
29
Russo
Cordero
22
Damian
Puebla
12
Roberto
Ramirez
32
Manuel
Guillen
15
Braian
Salvareschi
20
Facundo
Martin
Butti
37
Лусиано
Мартин
41
Facundo
Altamira
25
Vicente
Poggi
5
Bruno
Sosa
39
Valentin
Burgoa
9
Silvio
Ulariaga
19
Salomon
Rodriguez
Институто Кордоба
3-4-3
Годой Крус
4-4-2

История личных встреч

Институто Кордоба
Годой Крус

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

КПЛ
1:1
ЛП
4:2
НБ
3:0

Голы

Всего голов

8
0

Голов в среднем за матч

2.67
0

Среднее время на гол

33
0

Всего голов

8
3

Голов в среднем за матч

2.67
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

33
90

Бомбардиры внутри турнира

Институто Кордоба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Damian Puebla 4 (1) 0.57
Facundo Suarez 1 0.14
Santiago Rodriguez III 1 0.14
Nicolas Barrientos 1 0.14
Brahian Cuello 1 0.14
Russo Cordero 1 0.14
Gaston Lodico 0 0
Ромеро Сильвио 0 0
Jonathan Bay 0 0
Jonas Acevedo 0 0
Годой Крус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Конечни Томас 3 (1) 0.43
Tomas Badaloni 3 0.43
Manuel Guillen 1 0.14
Hernan Lopez 1 0.14
Facundo Altamira 1 0.14
Juan Cejas 0 0
Nicolas Fernandez3 0 0
Tomas Pozzo 0 0
Silvio Ulariaga 0 0
Facundo Martin Butti 0 0

Карточки

Институто Кордоба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Giuliano Cerato 3 0
Fernando Alarcon 2 0
Juan Franco 2 0
Lucas Rodriguez I 2 0
Santiago Rodriguez III 2 0
Gregorio Rodríguez 0 1
Кабрера Виктор 1 0
Jonathan Bay 1 0
Roberto Agustin Bochi 1 0
Facundo Suarez 1 0
Stefano Moreyra 1 0
Russo Cordero 1 0
Damian Puebla 1 0
Годой Крус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Federico Rasmussen 2 0
Гальдамес Томас 2 0
Valentin Burgoa 2 0
Nicolas Fernandez3 2 0
Braian Salvareschi 2 0
Tomas Pozzo 2 0
Manuel Guillen 2 0
Juan Andrada 1 0
Tomas Badaloni 1 0
Lucas Arce 1 0
Silvio Ulariaga 1 0
Daniel Barrea 1 0

Результаты матчей

Институто Кордоба
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Годой Крус
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
0
Институто Кордоба
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Годой Крус
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
4

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
3
Институто Кордоба
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Годой Крус
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

6
3

Голы по времени матча

Забито

5
6
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
3
60%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

6
1
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
100%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
3
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
3
100%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
9
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 6
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
1
11%
16-30
3
33%
1
11%
31-45
2
22%
2
22%
46-60
1
11%
2
22%
61-75
2
22%
3
33%
76-90

Пропущено

6
1
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
100%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Институто Кордоба
(20 матчей)
35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 поражения
Институто Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Индепендьенте Ривадавия - Институто Кордоба 0:2 Институто Кордоба - Тальерес Кордоба 2:2 Банфилд - Институто Кордоба 0:2
Институто Кордоба - Атлетико Тукуман 3:0 Институто Кордоба - Депортиво Риестра 0:0 Ривер Плейт - Институто Кордоба 0:0 Институто Кордоба - Барракас Сентраль 0:0 Архентинос Хуниорс - Институто Кордоба 1:2 Институто Кордоба - Велес Сарсфилд 0:1 Институто Кордоба - Росарио Сентраль 0:0 Уракан - Институто Кордоба 1:3 Институто Кордоба - Химнасия Ла-Плата 1:1 Годой Крус - Институто Кордоба 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Институто Кордоба 0:0 Институто Кордоба - Колон 3:1 Тальерес Кордоба - Институто Кордоба 0:0 Институто Кордоба - Банфилд 0:1 Атлетико Тукуман - Институто Кордоба 0:0 Арсенал Саранди - Институто Кордоба 0:1
Годой Крус
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Годой Крус - Коло-Коло 0:1 Расинг Авельянеда - Годой Крус 0:2 Годой Крус - Унион Санта-Фе 0:0 Бельграно - Годой Крус 0:1
Годой Крус - Ланус 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Годой Крус 0:2 Годой Крус - Дефенса и Хустисия 2:0 Годой Крус - Платенсе 1:1 Годой Крус - Банфилд 0:0 Годой Крус - Бока Хуниорс 1:2 Сармьенто - Годой Крус 0:0 Годой Крус - Платенсе 2:0 Тигре - Годой Крус 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Годой Крус 0:2 Годой Крус - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Годой Крус 0:1 Годой Крус - Институто Кордоба 1:1 Годой Крус - Расинг Авельянеда 1:1 Унион Санта-Фе - Годой Крус 0:0 Годой Крус - Бельграно 0:0

Результаты матчей

Институто Кордоба
Годой Крус

Точный счет

0:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:2
2 раза 100%
0:2
3 раза 75%
0:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
2
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Точный счет

0:2
4 раза 57%
0:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:2
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
2
3 раза 43%
3
1 раз 14%
2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Институто Кордоба
Годой Крус

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
2
1
2
3
1.5
1
2
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
6
1
4
3
1.5
4
3
1
6
2.5

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Авельянеда
 7 4 1 2 5 - 2 13
2.
Ривер Плейт
 7 3 4 0 13 - 3 13
3.
Барракас Сентраль
 7 3 3 1 6 - 4 12
4.
Архентинос Хуниорс
 6 3 2 1 10 - 6 11
5.
Институто Кордоба
 7 3 2 2 9 - 6 11
6.
Тальерес Кордоба
 7 3 2 2 13 - 10 11
7.
Росарио Сентраль
 7 3 2 2 6 - 7 11
8.
Велес Сарсфилд
 6 3 1 2 7 - 9 10
9.
Химнасия Ла-Плата
 7 3 1 3 9 - 9 10
10.
Индепендьенте Ривадавия
 7 2 0 5 7 - 12 6
11.
Уракан
 7 1 2 4 4 - 8 5
12.
Депортиво Риестра
 6 1 1 4 2 - 8 4
13.
Банфилд
 7 0 4 3 4 - 10 4
14.
Атлетико Тукуман
 6 0 3 3 1 - 7 3

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 7 6 1 0 10 - 0 19
2.
Эстудиантес Ла Плата
 7 4 3 0 7 - 1 15
3.
Расинг Авельянеда
 7 4 1 2 12 - 4 13
4.
Ланус
 7 4 1 2 9 - 5 13
5.
Ньюэллс Олд Бойз
 7 4 0 3 7 - 8 12
6.
Дефенса и Хустисия
 6 3 2 1 8 - 5 11
7.
Бока Хуниорс
 7 2 4 1 7 - 4 10
8.
Унион Санта-Фе
 7 2 3 2 6 - 5 9
9.
Сан-Лоренсо Альмагро
 7 1 4 2 5 - 8 7
10.
Платенсе
 6 1 3 2 2 - 7 6
11.
Бельграно
 7 1 3 3 8 - 8 6
12.
Сентраль Кордоба СдЕ
 6 1 1 4 4 - 7 4
13.
Сармьенто
 7 0 3 4 4 - 12 3
14.
Тигре
 6 0 1 5 0 - 10 1

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Архентинос Хуниорс
 3 3 0 0 8 - 3 9
2.
Росарио Сентраль
 3 2 1 0 3 - 1 7
3.
Барракас Сентраль
 4 2 1 1 5 - 4 7
4.
Тальерес Кордоба
 3 2 0 1 6 - 3 6
5.
Велес Сарсфилд
 3 2 0 1 4 - 2 6
6.
Ривер Плейт
 4 1 3 0 8 - 3 6
7.
Институто Кордоба
 5 1 2 2 5 - 6 5
8.
Химнасия Ла-Плата
 3 1 1 1 5 - 4 4
9.
Индепендьенте Ривадавия
 3 1 0 2 2 - 3 3
10.
Индепендьенте Авельянеда
 3 1 0 2 1 - 2 3
11.
Атлетико Тукуман
 3 0 3 0 1 - 1 3
12.
Депортиво Риестра
 4 1 0 3 2 - 6 3
13.
Уракан
 3 0 2 1 1 - 2 2
14.
Банфилд
 3 0 1 2 0 - 4 1

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстудиантес Ла Плата
 4 3 1 0 5 - 0 10
2.
Годой Крус
 3 2 1 0 3 - 0 7
3.
Ланус
 4 2 1 1 6 - 4 7
4.
Расинг Авельянеда
 4 2 0 2 7 - 4 6
5.
Бока Хуниорс
 3 1 2 0 3 - 1 5
6.
Платенсе
 3 1 2 0 2 - 1 5
7.
Бельграно
 4 1 2 1 7 - 5 5
8.
Сан-Лоренсо Альмагро
 4 1 2 1 3 - 3 5
9.
Дефенса и Хустисия
 2 1 1 0 4 - 1 4
10.
Унион Санта-Фе
 4 1 1 2 5 - 5 4
11.
Сентраль Кордоба СдЕ
 3 1 0 2 3 - 3 3
12.
Ньюэллс Олд Бойз
 3 1 0 2 1 - 5 3
13.
Сармьенто
 3 0 1 2 2 - 4 1
14.
Тигре
 3 0 1 2 0 - 3 1

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Авельянеда
 4 3 1 0 4 - 0 10
2.
Ривер Плейт
 3 2 1 0 5 - 0 7
3.
Институто Кордоба
 2 2 0 0 4 - 0 6
4.
Химнасия Ла-Плата
 4 2 0 2 4 - 5 6
5.
Барракас Сентраль
 3 1 2 0 1 - 0 5
6.
Тальерес Кордоба
 4 1 2 1 7 - 7 5
7.
Велес Сарсфилд
 3 1 1 1 3 - 7 4
8.
Росарио Сентраль
 4 1 1 2 3 - 6 4
9.
Уракан
 4 1 0 3 3 - 6 3
10.
Индепендьенте Ривадавия
 4 1 0 3 5 - 9 3
11.
Банфилд
 4 0 3 1 4 - 6 3
12.
Архентинос Хуниорс
 3 0 2 1 2 - 3 2
13.
Депортиво Риестра
 2 0 1 1 0 - 2 1
14.
Атлетико Тукуман
 3 0 0 3 0 - 6 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 4 4 0 0 7 - 0 12
2.
Ньюэллс Олд Бойз
 4 3 0 1 6 - 3 9
3.
Расинг Авельянеда
 3 2 1 0 5 - 0 7
4.
Дефенса и Хустисия
 4 2 1 1 4 - 4 7
5.
Ланус
 3 2 0 1 3 - 1 6
6.
Унион Санта-Фе
 3 1 2 0 1 - 0 5
7.
Эстудиантес Ла Плата
 3 1 2 0 2 - 1 5
8.
Бока Хуниорс
 4 1 2 1 4 - 3 5
9.
Сан-Лоренсо Альмагро
 3 0 2 1 2 - 5 2
10.
Сармьенто
 4 0 2 2 2 - 8 2
11.
Бельграно
 3 0 1 2 1 - 3 1
12.
Сентраль Кордоба СдЕ
 3 0 1 2 1 - 4 1
13.
Платенсе
 3 0 1 2 0 - 6 1
14.
Тигре
 3 0 0 3 0 - 7 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Расинг Авельянеда Мартинес Адриан 6 (1)
Ривер Плейт Борха Мигель 6
Ньюэллс Олд Бойз Рамирес Игнасио 5
Институто Кордоба Damian Puebla 4
Бока Хуниорс Мерентиель Мигель 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Корвалан Клаудио 5
Индепендьенте Ривадавия Francisco Petrasso 1 3
Химнасия Ла-Плата Gustavo Canto 2 1
Индепендьенте Ривадавия Bruno Felix Bianchi 4
Ланус Ramiro Carrera 4
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