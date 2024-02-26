Тур: 7.
0:2
Конец матча
0'
4' Желтая карточкаValentin Burgoa
12' Желтая карточкаManuel Guillen
0:1
37' ГолFacundo Altamira
40' Желтая карточкаКабрера Виктор
0:2
60' ГолManuel Guillen
65' Желтая карточкаBraian Salvareschi
83' Желтая карточкаDaniel Barrea
87' Желтая карточкаGiuliano Cerato
90'+6
Ход матча
12'
37'
40'
60'
83'
87'
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Marcos PeanoВратарь
- Защитник
-
12 Jonathan BayЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Diego Dabove
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Hernan LopezНападающий
- Нападающий
-
-
22 Martin Pino
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Daniel Oldra
История личных встреч
Институто Кордоба
Годой Крус
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
0
Голов в среднем за матч
2.67
0
Среднее время на гол
33
0
Всего голов
8
3
Голов в среднем за матч
2.67
1
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
33
90
Бомбардиры внутри турнира
Институто Кордоба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Damian Puebla
|4 (1)
|0.57
|Facundo Suarez
|1
|0.14
|Santiago Rodriguez III
|1
|0.14
|Nicolas Barrientos
|1
|0.14
|Brahian Cuello
|1
|0.14
|Russo Cordero
|1
|0.14
|Gaston Lodico
|0
|0
|Ромеро Сильвио
|0
|0
|Jonathan Bay
|0
|0
|Jonas Acevedo
|0
|0
Годой Крус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Конечни Томас
|3 (1)
|0.43
|Tomas Badaloni
|3
|0.43
|Manuel Guillen
|1
|0.14
|Hernan Lopez
|1
|0.14
|Facundo Altamira
|1
|0.14
|Juan Cejas
|0
|0
|Nicolas Fernandez3
|0
|0
|Tomas Pozzo
|0
|0
|Silvio Ulariaga
|0
|0
|Facundo Martin Butti
|0
|0
Карточки
Институто Кордоба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Giuliano Cerato
|3
|0
|Fernando Alarcon
|2
|0
|Juan Franco
|2
|0
|Lucas Rodriguez I
|2
|0
|Santiago Rodriguez III
|2
|0
|Gregorio Rodríguez
|0
|1
|Кабрера Виктор
|1
|0
|Jonathan Bay
|1
|0
|Roberto Agustin Bochi
|1
|0
|Facundo Suarez
|1
|0
|Stefano Moreyra
|1
|0
|Russo Cordero
|1
|0
|Damian Puebla
|1
|0
Годой Крус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Federico Rasmussen
|2
|0
|Гальдамес Томас
|2
|0
|Valentin Burgoa
|2
|0
|Nicolas Fernandez3
|2
|0
|Braian Salvareschi
|2
|0
|Tomas Pozzo
|2
|0
|Manuel Guillen
|2
|0
|Juan Andrada
|1
|0
|Tomas Badaloni
|1
|0
|Lucas Arce
|1
|0
|Silvio Ulariaga
|1
|0
|Daniel Barrea
|1
|0
Результаты матчей
Институто Кордоба
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Годой Крус
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
2
0
Институто Кордоба
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Годой Крус
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
4
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
3
Институто Кордоба
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Годой Крус
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
6
3
Голы по времени матча
Забито
5
6
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
3
60%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
6
1
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
100%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
3
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
3
100%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
9
9
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 6
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
1
11%
16-30
3
33%
1
11%
31-45
2
22%
2
22%
46-60
1
11%
2
22%
61-75
2
22%
3
33%
76-90
Пропущено
6
1
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
100%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Институто Кордоба
(20 матчей)
35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 поражения
Институто Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Индепендьенте Ривадавия - Институто Кордоба 0:2 Институто Кордоба - Тальерес Кордоба 2:2 Банфилд - Институто Кордоба 0:2
Институто Кордоба - Атлетико Тукуман 3:0 Институто Кордоба - Депортиво Риестра 0:0 Ривер Плейт - Институто Кордоба 0:0 Институто Кордоба - Барракас Сентраль 0:0 Архентинос Хуниорс - Институто Кордоба 1:2 Институто Кордоба - Велес Сарсфилд 0:1 Институто Кордоба - Росарио Сентраль 0:0 Уракан - Институто Кордоба 1:3 Институто Кордоба - Химнасия Ла-Плата 1:1 Годой Крус - Институто Кордоба 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Институто Кордоба 0:0 Институто Кордоба - Колон 3:1 Тальерес Кордоба - Институто Кордоба 0:0 Институто Кордоба - Банфилд 0:1 Атлетико Тукуман - Институто Кордоба 0:0 Арсенал Саранди - Институто Кордоба 0:1
Годой Крус
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Годой Крус - Коло-Коло 0:1 Расинг Авельянеда - Годой Крус 0:2 Годой Крус - Унион Санта-Фе 0:0 Бельграно - Годой Крус 0:1
Годой Крус - Ланус 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Годой Крус 0:2 Годой Крус - Дефенса и Хустисия 2:0 Годой Крус - Платенсе 1:1 Годой Крус - Банфилд 0:0 Годой Крус - Бока Хуниорс 1:2 Сармьенто - Годой Крус 0:0 Годой Крус - Платенсе 2:0 Тигре - Годой Крус 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Годой Крус 0:2 Годой Крус - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Годой Крус 0:1 Годой Крус - Институто Кордоба 1:1 Годой Крус - Расинг Авельянеда 1:1 Унион Санта-Фе - Годой Крус 0:0 Годой Крус - Бельграно 0:0
Результаты матчей
Институто Кордоба
Годой Крус
Точный счет
0:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:2
2 раза 100%
0:2
3 раза 75%
0:1
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 100%
2
3 раза 75%
1
1 раз 25%
Точный счет
0:2
4 раза 57%
0:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:2
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
2
3 раза 43%
3
1 раз 14%
2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Институто Кордоба
Годой Крус
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
21
23
12
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
61
43
43
16
Группа А
Группа В
Группа А
Группа В
Группа А
Группа В
- — Выход в плей-офф
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|6 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|6
|Ньюэллс Олд Бойз
|Рамирес Игнасио
|5
|Институто Кордоба
|Damian Puebla
|4
|Бока Хуниорс
|Мерентиель Мигель
|3 (1)
|Унион Санта-Фе
|Корвалан Клаудио
|5
|Индепендьенте Ривадавия
|Francisco Petrasso
|1 3
|Химнасия Ла-Плата
|Gustavo Canto
|2 1
|Индепендьенте Ривадавия
|Bruno Felix Bianchi
|4
|Ланус
|Ramiro Carrera
|4