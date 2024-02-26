Тур: 7.
0'
24' Желтая карточкаGeronimo Rivera
26' Желтая карточкаBraian Aguirre
44' Желтая карточкаLuciano Boggio
1:0
64' ГолПенья Фелипе
Ход матча
24'
26'
44'
64'
1:0
22
Julio
Soler
15
Raul
Loaiza
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Julio SolerЗащитник
-
15 Raul LoaizaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Касерес ХуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Ricardo Zielinski
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Yvo CallerosПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
37 Mateo Perez
-
-
-
-
-
15 Lautaro Rios
-
-
-
-
Главный тренер: Julio Falcioni
История личных встреч
Ланус
Банфилд
14 матчей
64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
35.7%
78.6%
5 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
42.9%
35.7%
21.4%
6 побед 5 ничьих 0 побед
11 матчей
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед
Первый тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 6 побед
25 матчей
36%
24%
40%
9 побед 6 ничьих 10 побед
Первый тайм
20%
56%
24%
5 побед 14 ничьих 6 побед
Второй тайм
24%
52%
24%
6 побед 13 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
10
Голов в среднем за матч
1
0.91
Среднее время на гол
90
99
Всего голов
11
17
Голов в среднем за матч
1
1.21
Среднее время на гол
90
74
Всего голов
25
27
Голов в среднем за матч
1
1.08
Тотал матчей
2.5
22
Больше 88%
Меньше 12%
3
15
Больше 60%
Меньше 40%
10
9
Больше 36%
Меньше 64%
16
3
Больше 12%
Меньше 88%
22
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
Среднее время на гол
90
83
Бомбардиры внутри турнира
Ланус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Walter Bou
|3
|0.43
|Leandro Diaz III
|2
|0.29
|Лотти Аугусто
|1
|0.14
|Luciano Boggio
|1
|0.14
|Пенья Фелипе
|1
|0.14
|Jonathan Torres
|0
|0
|Ramiro Carrera
|0
|0
|Муньос Эсекьель
|0
|0
|Raul Loaiza
|0
|0
Банфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гальван Бриан
|1
|0.14
|Juan Quintana
|1
|0.14
|Geronimo Rivera
|1
|0.14
|Bruno Christian Sepulveda
|0
|0
Карточки
Ланус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ramiro Carrera
|4
|0
|Luciano Boggio
|4
|0
|Braian Aguirre
|3
|0
|Муньос Эсекьель
|1
|0
|Nery Dominguez
|1
|0
|Maximiliano Gonzalez
|1
|0
|Lucas Acosta II
|1
|0
|Лотти Аугусто
|1
|0
|Brian Abel Luciatti
|1
|0
|Jose Maria Canale
|1
|0
|Raul Loaiza
|1
|0
|Касерес Хуан
|1
|0
|Пенья Фелипе
|1
|0
Банфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Bruno Christian Sepulveda
|2
|0
|Ignacio Rodriguez
|2
|0
|Инсуа Эмануэль
|1
|0
|Jesus Soraire
|1
|0
|Alejandro Maciel
|1
|0
|Emanuel Coronel
|1
|0
|Juan Alvarez2
|1
|0
|Martin Ezequiel Canete
|1
|0
|Lautaro Rios
|1
|0
|Geronimo Rivera
|1
|0
Результаты матчей
Ланус
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Банфилд
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
3
Ланус
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Банфилд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
1
4
Упущенные победы
3
0
Ланус
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Банфилд
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
3
3
Голы по времени матча
Забито
5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
2
40%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
2
67%
76-90
Пропущено
3
5
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
33%
1
20%
76-90
Забито
3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
25%
76-90
Забито
8
3
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
2 Не забивали 4
2
25%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
4
50%
2
67%
76-90
Пропущено
4
9
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
1
25%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
25%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
50%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Ланус
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Ланус - Бока Хуниорс 2:1 Сармьенто - Ланус 0:1 Ланус - Платенсе 3:0 Годой Крус - Ланус 1:0
Ланус - Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Ланус 0:2 Эстудиантес Ла Плата - Ланус 1:1 Ланус - Расинг Авельянеда 0:2 Унион Санта-Фе - Ланус 0:0 Ланус - Бельграно 2:0 Ланус - Тигре 2:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Ланус 0:0 Ланус - Дефенса и Хустисия 0:2 Банфилд - Ланус 1:0 Бока Хуниорс - Ланус 1:1 Ланус - Сармьенто 0:0 Платенсе - Ланус 2:1 Ланус - Годой Крус 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Ланус 1:0 Ланус - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1
Банфилд
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Ривер Плейт - Банфилд 1:1 Банфилд - Барракас Сентраль 0:0 Архентинос Хуниорс - Банфилд 4:2 Банфилд - Институто Кордоба 0:2
Росарио Сентраль - Банфилд 0:0 Банфилд - Уракан 0:2 Уругвай (до 23 лет) - Банфилд 0:2 Годой Крус - Банфилд 0:0 Банфилд - Химнасия Ла-Плата 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Банфилд 0:0 Банфилд - Колон 2:1 Тальерес Кордоба - Банфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Банфилд 0:1 Банфилд - Атлетико Тукуман 0:0 Арсенал Саранди - Банфилд 0:0 Банфилд - Ланус 1:0 Банфилд - Ривер Плейт 1:1 Барракас Сентраль - Банфилд 1:0 Банфилд - Архентинос Хуниорс 0:1 Институто Кордоба - Банфилд 0:1
Результаты матчей
Ланус
Банфилд
Точный счет
0:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:2
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
3 раза 100%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
0:2
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Ланус
Банфилд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
24
33
15
15
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|4
|1
|2
|5 - 2
|13
|2.
|7
|3
|4
|0
|13 - 3
|13
|3.
|7
|3
|3
|1
|6 - 4
|12
|4.
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|5.
|0:1
|7
|3
|2
|2
|9 - 5
|11
|6.
|7
|3
|2
|2
|13 - 10
|11
|7.
|7
|3
|2
|2
|6 - 7
|11
|8.
|6
|3
|1
|2
|7 - 9
|10
|9.
|7
|3
|1
|3
|9 - 9
|10
|10.
|7
|2
|0
|5
|7 - 12
|6
|11.
|7
|1
|2
|4
|4 - 8
|5
|12.
|6
|1
|1
|4
|2 - 8
|4
|13.
|6
|0
|3
|3
|1 - 7
|3
|14.
|0:1
|7
|0
|3
|4
|3 - 10
|3
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|7
|6
|1
|0
|9 - 0
|19
|2.
|1:0
|7
|5
|0
|2
|9 - 4
|15
|3.
|7
|4
|3
|0
|7 - 1
|15
|4.
|7
|4
|1
|2
|12 - 4
|13
|5.
|7
|4
|0
|3
|7 - 8
|12
|6.
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|7.
|7
|2
|4
|1
|7 - 4
|10
|8.
|7
|2
|3
|2
|6 - 5
|9
|9.
|7
|1
|4
|2
|5 - 8
|7
|10.
|6
|1
|3
|2
|2 - 7
|6
|11.
|7
|1
|3
|3
|8 - 8
|6
|12.
|6
|1
|1
|4
|4 - 7
|4
|13.
|7
|0
|3
|4
|4 - 12
|3
|14.
|6
|0
|1
|5
|0 - 10
|1
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|2.
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|3.
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|4.
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|5.
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|6.
|4
|1
|3
|0
|8 - 3
|6
|7.
|0:1
|5
|1
|2
|2
|5 - 5
|5
|8.
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|9.
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|10.
|3
|1
|0
|2
|1 - 2
|3
|11.
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|12.
|4
|1
|0
|3
|2 - 6
|3
|13.
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|14.
|0:1
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|5 - 0
|10
|2.
|1:0
|4
|3
|0
|1
|6 - 3
|9
|3.
|1:0
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|4.
|4
|2
|0
|2
|7 - 4
|6
|5.
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|6.
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|7.
|4
|1
|2
|1
|7 - 5
|5
|8.
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|9.
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|10.
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|11.
|3
|1
|0
|2
|3 - 3
|3
|12.
|3
|1
|0
|2
|1 - 5
|3
|13.
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|14.
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|4 - 0
|10
|2.
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|3.
|0:1
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|4.
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|5.
|3
|1
|2
|0
|1 - 0
|5
|6.
|4
|1
|2
|1
|7 - 7
|5
|7.
|3
|1
|1
|1
|3 - 7
|4
|8.
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|9.
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|10.
|4
|1
|0
|3
|5 - 9
|3
|11.
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|12.
|0:1
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|13.
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|14.
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|4
|4
|0
|0
|6 - 0
|12
|2.
|4
|3
|0
|1
|6 - 3
|9
|3.
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|4.
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|5.
|1:0
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|6.
|3
|1
|2
|0
|1 - 0
|5
|7.
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|8.
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|9.
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|10.
|4
|0
|2
|2
|2 - 8
|2
|11.
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|12.
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|13.
|3
|0
|1
|2
|0 - 6
|1
|14.
|3
|0
|0
|3
|0 - 7
|0
- — Выход в плей-офф
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|6 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|6
|Ньюэллс Олд Бойз
|Рамирес Игнасио
|5
|Институто Кордоба
|Damian Puebla
|4
|Бока Хуниорс
|Мерентиель Мигель
|3 (1)
|Унион Санта-Фе
|Корвалан Клаудио
|5
|Индепендьенте Ривадавия
|Francisco Petrasso
|1 3
|Химнасия Ла-Плата
|Gustavo Canto
|2 1
|Индепендьенте Ривадавия
|Bruno Felix Bianchi
|4
|Ланус
|Ramiro Carrera
|4