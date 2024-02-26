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  4. Кубок профессиональной лиги 2024
Тур: 7.
Архентинос Хуниорс
2:0
Первый тайм: 37'
Платенсе
0'
8' Желтая карточка
Ivan Gomez
1:0
12' Гол
Лескано Алан
2:0
28' Гол
Сантамария Тьяго

Ход матча

8'
 
Ivan Gomez
12'
Лескано Алан
(Гондоу Лусиано)
1:0
18'
Альварес Франсиско
Гальван Джонатан
 
28'
Сантамария Тьяго
(Лескано Алан)
2:0
Прогноз на матч от Liveresult
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Архентинос Хуниорс
Ничья
Платенсе
1.89
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
50
Родригес
Диего
II
23
Сантамария
Тьяго
19
Гальван
Джонатан
13
Паласио
Тобиас
6
Вега
Роман
22
Лескано
Алан
36
Ariel
Gamarra
21
Ороз
Николас
32
Гондоу
Лусиано
9
Ромеро
Максимильяно
15
Хередиа
Леонардо
31
Juan
Cozzani
25
Juan
Saborido
13
Ignacio
Vazquez
6
Gaston
Suso
18
Sasha
Marcich
14
Leonel
Picco
43
Lisandro
Sebastian
Montenegro
21
Ivan
Gomez
11
Luciano
Ferreyra
20
Gabriel
Hachen
37
Урути
Максимилиано
Архентинос Хуниорс
4-3-3
Платенсе
4-1-3-2

История личных встреч

Архентинос Хуниорс
Платенсе

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

6 матчей

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

История матчей

КПЛ
0:0
ЛП
1:0
ЛП
0:2
КПЛ
1:1
ЛП
0:0
КПЛ
0:1

Голы

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

0.33
0.33

Среднее время на гол

270
270

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

0.33
1

Среднее время на гол

270
90

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

0.33
0.67

Тотал матчей

0.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4

Среднее время на гол

270
135

Бомбардиры внутри турнира

Архентинос Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лескано Алан 3 0.43
Хередиа Леонардо 3 (1) 0.43
Ромеро Максимильяно 2 0.29
Верон Гастон 1 (1) 0.14
Родригес Алан 1 0.14
Монтиэль Сантьяго 1 0.14
Сантамария Тьяго 1 0.14
Ороз Николас 0 0
Гондоу Лусиано 0 0
Damian Batallini 0 0
Платенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ronaldo Martinez 1 0.14
Gabriel Hachen 1 0.14

Карточки

Архентинос Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хосе Херрейра 2 0
Меса Фернандо 2 0
Гальван Джонатан 1 0
Ромеро Максимильяно 1 0
Мойяно Франко 1 0
Родригес Алан 1 0
Лескано Алан 1 0
Гамарра Дилан 1 0
Монтиэль Сантьяго 1 0
Паласио Тобиас 1 0
Сантамария Тьяго 1 0
Платенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ivan Gomez 3 0
Ronaldo Martinez 2 0
Braian Rivero 2 0
Gaston Suso 2 0
Raul Lozano 1 0
Ignacio Vazquez 1 0
Oscar Salomon 1 0
Juan Saborido 1 0
Mateo Pellegrino 1 0
Lisandro Sebastian Montenegro 1 0

Результаты матчей

Архентинос Хуниорс
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Платенсе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
0
Архентинос Хуниорс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Платенсе
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
2
Архентинос Хуниорс
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Платенсе
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

1
2

Голы по времени матча

Забито

8
0
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 6
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
6
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
33%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
67%
1
17%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

10
2
4 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 4
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
3
30%
1
50%
61-75
1
10%
1
50%
76-90

Пропущено

6
7
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
17%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
17%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
4
67%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Архентинос Хуниорс
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Архентинос Хуниорс - Индепендьенте Ривадавия 2:1 Тальерес Кордоба - Архентинос Хуниорс 2:1 Архентинос Хуниорс - Банфилд 4:2 Атлетико Тукуман - Архентинос Хуниорс 0:0
Архентинос Хуниорс - Депортиво Риестра 2:0 Ривер Плейт - Архентинос Хуниорс 1:1 Барракас Сентраль - Архентинос Хуниорс 1:1 Архентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:1 Архентинос Хуниорс - Институто Кордоба 1:2 Росарио Сентраль - Архентинос Хуниорс 3:1 Архентинос Хуниорс - Уракан 1:2 Химнасия Ла-Плата - Архентинос Хуниорс 3:2 Архентинос Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Платенсе - Архентинос Хуниорс 0:0 Колон - Архентинос Хуниорс 3:1 Архентинос Хуниорс - Тальерес Кордоба 3:1 Банфилд - Архентинос Хуниорс 0:1 Архентинос Хуниорс - Атлетико Тукуман 2:2 Архентинос Хуниорс - Сан-Мартин Сан-Хуан 0:1 Арсенал Саранди - Архентинос Хуниорс 3:2
Платенсе
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Унион Санта-Фе - Платенсе 0:0 Платенсе - Бельграно 1:1 Ланус - Платенсе 3:0 Платенсе - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0
Дефенса и Хустисия - Платенсе 3:0 Платенсе - Бока Хуниорс 0:0 Росарио Сентраль - Платенсе 1:0 Годой Крус - Платенсе 1:1 Уракан - Платенсе 1:1 Платенсе - Сармьенто 1:0 Тигре - Платенсе 1:1 Годой Крус - Платенсе 2:0 Платенсе - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Платенсе 1:1 Платенсе - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Расинг Авельянеда - Платенсе 1:2 Платенсе - Архентинос Хуниорс 0:0 Платенсе - Унион Санта-Фе 1:0 Бельграно - Платенсе 3:0 Платенсе - Ланус 2:1

Результаты матчей

Архентинос Хуниорс
Платенсе

Точный счет

2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
4
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
3 раза 100%

Точный счет

2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
3:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
4 раза 67%
1
2 раза 33%

Тоталы голов в матче

Архентинос Хуниорс
Платенсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
2.5
Больше Меньше
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
2
4
3
3
1.5
1
5
2.5
1
5
3.5

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Архентинос Хуниорс
 2:0 7 4 2 1 12 - 6 14
2.
Индепендьенте Авельянеда
 7 4 1 2 5 - 2 13
3.
Ривер Плейт
 7 3 4 0 13 - 3 13
4.
Барракас Сентраль
 7 3 3 1 6 - 4 12
5.
Институто Кордоба
 7 3 2 2 9 - 6 11
6.
Тальерес Кордоба
 7 3 2 2 13 - 10 11
7.
Росарио Сентраль
 7 3 2 2 6 - 7 11
8.
Велес Сарсфилд
 6 3 1 2 7 - 9 10
9.
Химнасия Ла-Плата
 7 3 1 3 9 - 9 10
10.
Депортиво Риестра
 1:0 7 2 1 4 3 - 8 7
11.
Индепендьенте Ривадавия
 7 2 0 5 7 - 12 6
12.
Уракан
 7 1 2 4 4 - 8 5
13.
Банфилд
 7 0 4 3 4 - 10 4
14.
Атлетико Тукуман
 6 0 3 3 1 - 7 3

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 7 6 1 0 10 - 0 19
2.
Эстудиантес Ла Плата
 7 4 3 0 7 - 1 15
3.
Расинг Авельянеда
 7 4 1 2 12 - 4 13
4.
Ланус
 7 4 1 2 9 - 5 13
5.
Ньюэллс Олд Бойз
 7 4 0 3 7 - 8 12
6.
Дефенса и Хустисия
 0:1 7 3 2 2 8 - 6 11
7.
Бока Хуниорс
 7 2 4 1 7 - 4 10
8.
Унион Санта-Фе
 7 2 3 2 6 - 5 9
9.
Сан-Лоренсо Альмагро
 7 1 4 2 5 - 8 7
10.
Бельграно
 7 1 3 3 8 - 8 6
11.
Платенсе
 0:2 7 1 3 3 2 - 9 6
12.
Сентраль Кордоба СдЕ
 6 1 1 4 4 - 7 4
13.
Сармьенто
 7 0 3 4 4 - 12 3
14.
Тигре
 6 0 1 5 0 - 10 1

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Архентинос Хуниорс
 2:0 4 4 0 0 10 - 3 12
2.
Росарио Сентраль
 3 2 1 0 3 - 1 7
3.
Барракас Сентраль
 4 2 1 1 5 - 4 7
4.
Тальерес Кордоба
 3 2 0 1 6 - 3 6
5.
Велес Сарсфилд
 3 2 0 1 4 - 2 6
6.
Ривер Плейт
 4 1 3 0 8 - 3 6
7.
Институто Кордоба
 5 1 2 2 5 - 6 5
8.
Химнасия Ла-Плата
 3 1 1 1 5 - 4 4
9.
Индепендьенте Ривадавия
 3 1 0 2 2 - 3 3
10.
Индепендьенте Авельянеда
 3 1 0 2 1 - 2 3
11.
Атлетико Тукуман
 3 0 3 0 1 - 1 3
12.
Депортиво Риестра
 1:0 4 1 0 3 2 - 6 3
13.
Уракан
 3 0 2 1 1 - 2 2
14.
Банфилд
 3 0 1 2 0 - 4 1

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстудиантес Ла Плата
 4 3 1 0 5 - 0 10
2.
Годой Крус
 3 2 1 0 3 - 0 7
3.
Ланус
 4 2 1 1 6 - 4 7
4.
Расинг Авельянеда
 4 2 0 2 7 - 4 6
5.
Бока Хуниорс
 3 1 2 0 3 - 1 5
6.
Платенсе
 0:2 3 1 2 0 2 - 1 5
7.
Бельграно
 4 1 2 1 7 - 5 5
8.
Сан-Лоренсо Альмагро
 4 1 2 1 3 - 3 5
9.
Дефенса и Хустисия
 0:1 3 1 1 1 4 - 2 4
10.
Унион Санта-Фе
 4 1 1 2 5 - 5 4
11.
Сентраль Кордоба СдЕ
 3 1 0 2 3 - 3 3
12.
Ньюэллс Олд Бойз
 3 1 0 2 1 - 5 3
13.
Сармьенто
 3 0 1 2 2 - 4 1
14.
Тигре
 3 0 1 2 0 - 3 1

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Авельянеда
 4 3 1 0 4 - 0 10
2.
Ривер Плейт
 3 2 1 0 5 - 0 7
3.
Институто Кордоба
 2 2 0 0 4 - 0 6
4.
Химнасия Ла-Плата
 4 2 0 2 4 - 5 6
5.
Барракас Сентраль
 3 1 2 0 1 - 0 5
6.
Тальерес Кордоба
 4 1 2 1 7 - 7 5
7.
Депортиво Риестра
 1:0 3 1 1 1 1 - 2 4
8.
Велес Сарсфилд
 3 1 1 1 3 - 7 4
9.
Росарио Сентраль
 4 1 1 2 3 - 6 4
10.
Уракан
 4 1 0 3 3 - 6 3
11.
Индепендьенте Ривадавия
 4 1 0 3 5 - 9 3
12.
Банфилд
 4 0 3 1 4 - 6 3
13.
Архентинос Хуниорс
 2:0 3 0 2 1 2 - 3 2
14.
Атлетико Тукуман
 3 0 0 3 0 - 6 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 4 4 0 0 7 - 0 12
2.
Ньюэллс Олд Бойз
 4 3 0 1 6 - 3 9
3.
Расинг Авельянеда
 3 2 1 0 5 - 0 7
4.
Дефенса и Хустисия
 0:1 4 2 1 1 4 - 4 7
5.
Ланус
 3 2 0 1 3 - 1 6
6.
Унион Санта-Фе
 3 1 2 0 1 - 0 5
7.
Эстудиантес Ла Плата
 3 1 2 0 2 - 1 5
8.
Бока Хуниорс
 4 1 2 1 4 - 3 5
9.
Сан-Лоренсо Альмагро
 3 0 2 1 2 - 5 2
10.
Сармьенто
 4 0 2 2 2 - 8 2
11.
Бельграно
 3 0 1 2 1 - 3 1
12.
Сентраль Кордоба СдЕ
 3 0 1 2 1 - 4 1
13.
Платенсе
 0:2 4 0 1 3 0 - 8 1
14.
Тигре
 3 0 0 3 0 - 7 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Расинг Авельянеда Мартинес Адриан 6 (1)
Ривер Плейт Борха Мигель 6
Ньюэллс Олд Бойз Рамирес Игнасио 5
Институто Кордоба Damian Puebla 4
Бока Хуниорс Мерентиель Мигель 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Корвалан Клаудио 5
Индепендьенте Ривадавия Francisco Petrasso 1 3
Химнасия Ла-Плата Gustavo Canto 2 1
Индепендьенте Ривадавия Bruno Felix Bianchi 4
Ланус Ramiro Carrera 4
Весь список
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Архентинос Хуниорс
Ничья
Платенсе
1.89
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