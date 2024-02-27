Тур: 7.
3:1
Конец матча
0'
8' Желтая карточкаIvan Gomez
1:0
12' ГолЛескано Алан
2:0
27' ГолСантамария Тьяго
45' Желтая карточкаSasha Marcich
3:0
71' ГолМонтиэль Сантьяго
3:1
80' ГолMateo Pellegrino
90'+5
Ход матча
8'
12'
1:0
27'
2:0
45'
71'
80'
3:1
Прогноз на матч от Liveresult
22
Лескано
Алан
21
Ороз
Николас
31
Juan
Cozzani
14
Leonel
Picco
21
Ivan
Gomez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Лескано АланПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Ороз НиколасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Чавес МатеоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Верон ГастонНападающий
-
12 Juan Cardozo
-
-
29 E. Viveros
-
Главный тренер: Геде Пабло
- Основной состав
-
31 Juan CozzaniВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Leonel PiccoПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Ivan GomezПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Себастьян Граззин
История личных встреч
Архентинос Хуниорс
Платенсе
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
6 матчей
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
0.33
0.33
Среднее время на гол
270
270
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
0.33
1
Среднее время на гол
270
90
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
0.33
0.67
Тотал матчей
0.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
Среднее время на гол
270
135
Бомбардиры внутри турнира
Архентинос Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лескано Алан
|3
|0.43
|Хередиа Леонардо
|3 (1)
|0.43
|Ромеро Максимильяно
|2
|0.29
|Монтиэль Сантьяго
|2
|0.29
|Верон Гастон
|1 (1)
|0.14
|Родригес Алан
|1
|0.14
|Сантамария Тьяго
|1
|0.14
|Ороз Николас
|0
|0
|Гондоу Лусиано
|0
|0
|Damian Batallini
|0
|0
Платенсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ronaldo Martinez
|1
|0.14
|Gabriel Hachen
|1
|0.14
|Mateo Pellegrino
|1
|0.14
Карточки
Архентинос Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хосе Херрейра
|2
|0
|Меса Фернандо
|2
|0
|Гальван Джонатан
|1
|0
|Ромеро Максимильяно
|1
|0
|Мойяно Франко
|1
|0
|Родригес Алан
|1
|0
|Лескано Алан
|1
|0
|Гамарра Дилан
|1
|0
|Монтиэль Сантьяго
|1
|0
|Паласио Тобиас
|1
|0
|Сантамария Тьяго
|1
|0
Платенсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ivan Gomez
|3
|0
|Ronaldo Martinez
|2
|0
|Braian Rivero
|2
|0
|Gaston Suso
|2
|0
|Raul Lozano
|1
|0
|Ignacio Vazquez
|1
|0
|Oscar Salomon
|1
|0
|Juan Saborido
|1
|0
|Mateo Pellegrino
|1
|0
|Sasha Marcich
|1
|0
|Lisandro Sebastian Montenegro
|1
|0
Результаты матчей
Архентинос Хуниорс
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Платенсе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
0
1
Архентинос Хуниорс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Платенсе
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
1
2
Архентинос Хуниорс
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Платенсе
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
1
3
Голы по времени матча
Забито
11
1
5 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
3 Не забивали 6
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
4
36%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
4
9
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
25%
2
22%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
3
75%
1
11%
76-90
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
1
50%
76-90
Пропущено
3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Забито
13
3
6 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
1 Не забивали 4
2
15%
0
0%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
4
31%
1
33%
61-75
1
8%
2
67%
76-90
Пропущено
7
10
2 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
1
14%
2
20%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
1
14%
2
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
5
71%
1
10%
76-90
Результаты последних матчей
Архентинос Хуниорс
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Архентинос Хуниорс - Индепендьенте Ривадавия 2:1 Тальерес Кордоба - Архентинос Хуниорс 2:1 Архентинос Хуниорс - Банфилд 4:2 Атлетико Тукуман - Архентинос Хуниорс 0:0
Архентинос Хуниорс - Депортиво Риестра 2:0 Ривер Плейт - Архентинос Хуниорс 1:1 Барракас Сентраль - Архентинос Хуниорс 1:1 Архентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:1 Архентинос Хуниорс - Институто Кордоба 1:2 Росарио Сентраль - Архентинос Хуниорс 3:1 Архентинос Хуниорс - Уракан 1:2 Химнасия Ла-Плата - Архентинос Хуниорс 3:2 Архентинос Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Платенсе - Архентинос Хуниорс 0:0 Колон - Архентинос Хуниорс 3:1 Архентинос Хуниорс - Тальерес Кордоба 3:1 Банфилд - Архентинос Хуниорс 0:1 Архентинос Хуниорс - Атлетико Тукуман 2:2 Архентинос Хуниорс - Сан-Мартин Сан-Хуан 0:1 Арсенал Саранди - Архентинос Хуниорс 3:2
Платенсе
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Унион Санта-Фе - Платенсе 0:0 Платенсе - Бельграно 1:1 Ланус - Платенсе 3:0 Платенсе - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0
Дефенса и Хустисия - Платенсе 3:0 Платенсе - Бока Хуниорс 0:0 Росарио Сентраль - Платенсе 1:0 Годой Крус - Платенсе 1:1 Уракан - Платенсе 1:1 Платенсе - Сармьенто 1:0 Тигре - Платенсе 1:1 Годой Крус - Платенсе 2:0 Платенсе - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Платенсе 1:1 Платенсе - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Расинг Авельянеда - Платенсе 1:2 Платенсе - Архентинос Хуниорс 0:0 Платенсе - Унион Санта-Фе 1:0 Бельграно - Платенсе 3:0 Платенсе - Ланус 2:1
Результаты матчей
Архентинос Хуниорс
Платенсе
Точный счет
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
Точный счет
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
4 раза 57%
1
3 раза 43%
Тоталы голов в матче
Архентинос Хуниорс
Платенсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
34
43
25
16
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|4
|2
|1
|13 - 7
|14
|2.
|7
|4
|1
|2
|5 - 2
|13
|3.
|2:0
|7
|4
|1
|2
|9 - 9
|13
|4.
|7
|3
|4
|0
|13 - 3
|13
|5.
|7
|3
|3
|1
|6 - 4
|12
|6.
|7
|3
|2
|2
|13 - 10
|11
|7.
|7
|3
|2
|2
|9 - 6
|11
|8.
|7
|3
|2
|2
|6 - 7
|11
|9.
|7
|3
|1
|3
|9 - 9
|10
|10.
|7
|2
|0
|5
|7 - 12
|6
|11.
|7
|1
|2
|4
|4 - 8
|5
|12.
|7
|1
|2
|4
|3 - 9
|5
|13.
|0:0
|7
|0
|4
|3
|1 - 7
|4
|14.
|7
|0
|4
|3
|4 - 10
|4
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|1
|0
|10 - 0
|19
|2.
|7
|4
|3
|0
|7 - 1
|15
|3.
|7
|4
|1
|2
|12 - 4
|13
|4.
|7
|4
|1
|2
|9 - 5
|13
|5.
|7
|4
|0
|3
|7 - 8
|12
|6.
|7
|3
|3
|1
|9 - 6
|12
|7.
|7
|2
|4
|1
|7 - 4
|10
|8.
|7
|2
|3
|2
|6 - 5
|9
|9.
|7
|1
|4
|2
|5 - 8
|7
|10.
|7
|1
|3
|3
|8 - 8
|6
|11.
|7
|1
|3
|3
|3 - 10
|6
|12.
|0:0
|7
|1
|2
|4
|4 - 7
|5
|13.
|7
|0
|3
|4
|4 - 12
|3
|14.
|0:2
|7
|0
|1
|6
|0 - 12
|1
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|11 - 4
|12
|2.
|2:0
|4
|3
|0
|1
|6 - 2
|9
|3.
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|4.
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|5.
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|6.
|4
|1
|3
|0
|8 - 3
|6
|7.
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|8.
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|9.
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|10.
|3
|1
|0
|2
|1 - 2
|3
|11.
|0:0
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|12.
|4
|1
|0
|3
|2 - 6
|3
|13.
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|14.
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|5 - 0
|10
|2.
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|3.
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|4.
|4
|2
|0
|2
|7 - 4
|6
|5.
|3
|1
|2
|0
|5 - 2
|5
|6.
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|7.
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|8.
|4
|1
|2
|1
|7 - 5
|5
|9.
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|10.
|0:0
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|4
|11.
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|12.
|3
|1
|0
|2
|1 - 5
|3
|13.
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|14.
|0:2
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|4 - 0
|10
|2.
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|3.
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|4.
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|5.
|3
|1
|2
|0
|1 - 0
|5
|6.
|4
|1
|2
|1
|7 - 7
|5
|7.
|2:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 7
|4
|8.
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|9.
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|10.
|4
|1
|0
|3
|5 - 9
|3
|11.
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|12.
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|13.
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|14.
|0:0
|4
|0
|1
|3
|0 - 6
|1
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|7 - 0
|12
|2.
|4
|3
|0
|1
|6 - 3
|9
|3.
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|4.
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|5.
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|6.
|3
|1
|2
|0
|1 - 0
|5
|7.
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|8.
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|9.
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|10.
|4
|0
|2
|2
|2 - 8
|2
|11.
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|12.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|13.
|4
|0
|1
|3
|1 - 9
|1
|14.
|0:2
|4
|0
|0
|4
|0 - 9
|0
- — Выход в плей-офф
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|6 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|6
|Ньюэллс Олд Бойз
|Рамирес Игнасио
|5
|Институто Кордоба
|Damian Puebla
|4
|Бока Хуниорс
|Мерентиель Мигель
|3 (1)
|Унион Санта-Фе
|Корвалан Клаудио
|5
|Индепендьенте Ривадавия
|Francisco Petrasso
|1 3
|Химнасия Ла-Плата
|Gustavo Canto
|2 1
|Индепендьенте Ривадавия
|Bruno Felix Bianchi
|4
|Ланус
|Ramiro Carrera
|4