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  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2024
Тур: 7.
Велес Сарсфилд
2:0
Первый тайм: 45'
Тигре
0'
1:0
12' Гол
Пиццини Франсиско
16' Желтая карточка
Адорно Пабло
2:0
27' Гол
Ромеро Брайан
40' Желтая карточка
Пиццини Франсиско

Ход матча

12'
Пиццини Франсиско
(Пиньейро Родриго)
1:0
16'
 
Адорно Пабло
27'
Ромеро Брайан
(Ордоньес Кристиан)
2:0
40'
Пиццини Франсиско
 
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Велес Сарсфилд
Ничья
Тигре
1.63
3.65
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Все Коэффициенты
1
Tomas
Marchiori
29
Хара
Леонардо
2
Маммана
Эмануэль
31
Гомес
Валентин
3
Гомес
Элиас
32
Ордоньес
Кристиан
20
Пиццини
Франсиско
22
Акино
Клаудио
17
Пиньейро
Родриго
26
Бузат
Агустин
9
Ромеро
Брайан
31
Тальямонте
Матиас
4
Ортега
Мартин
6
Нарделли
Джан
26
Адорно
Пабло
35
Генес
Науэль
11
Ezequiel
Forclaz
5
Кардосо
Агустин
24
Гарай
Мартин
7
Juan
Esquivel
18
Армоа
Блез
33
Gonzalo
Flores
Велес Сарсфилд
4-1-4-1
Тигре
4-4-2

История личных встреч

Велес Сарсфилд
Тигре

15 матчей

86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
33.3%
26.7%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

73.3%
20%
6.7%
11 побед 3 ничьи 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

112.5%
0 побед 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед

23 матча

56.5%
13%
30.5%
13 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

26.1%
60.9%
13%
6 побед 14 ничьих 3 победы

Второй тайм

47.8%
26.1%
26.1%
11 побед 6 ничьих 6 побед

История матчей

КПЛ
0:0
ЛП
2:1
ЛП
2:0
КПЛ
3:2
С
1:2
С
0:3
П
0:3
П
2:1
П
3:0
П
2:2
П
0:1
П
0:0
П
1:2
П
1:2
П
0:1
П
1:0
ПА
1:3
ПА
2:1
ПА
2:1
ПА
1:0
ПА
0:3
ПА
1:2
ПА
0:2

Голы

Всего голов

12
22

Голов в среднем за матч

1.5
1.47

Среднее время на гол

60
61

Всего голов

13
10

Голов в среднем за матч

0.87
1.25

Среднее время на гол

103
72

Всего голов

25
32

Голов в среднем за матч

1.09
1.39

Тотал матчей

2.5
21
Больше 91%
Меньше 9%
2
17
Больше 74%
Меньше 26%
6
15
Больше 65%
Меньше 35%
8
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

82
64

Бомбардиры внутри турнира

Велес Сарсфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ромеро Брайан 2 0.29
Пиццини Франсиско 2 0.29
Лобато Ленни 2 0.29
Акино Клаудио 1 (1) 0.14
Маммана Эмануэль 1 0.14
Гомес Валентин 1 0.14
Пиньейро Родриго 0 0
Осорио Абель 0 0
Thiago Fernandez 0 0
Alvaro Montoro 0 0
Тигре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Велес Сарсфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гомес Валентин 3 0
Бузат Агустин 2 0
Акино Клаудио 1 0
Фернандес Дамиан 1 0
Пиццини Франсиско 1 0
Ромеро Брайан 1 0
Гомес Элиас 1 0
Мендез Начо 1 0
Флорентин Хосе 1 0
Лобато Ленни 1 0
Ордоньес Кристиан 1 0
Тигре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джакопуцци Факундо 2 1
Ezequiel Forclaz 3 0
Алеман Брайан 1 1
Нарделли Джан 1 1
Фернандес Томас 1 0
Марони Гонсало 1 0
Агирре Аугусто 1 0
Адорно Пабло 1 0
Sebastian Medina 1 0

Результаты матчей

Велес Сарсфилд
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Тигре
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Велес Сарсфилд
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Тигре
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

3
0
Велес Сарсфилд
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Тигре
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

3
0

Голы по времени матча

Забито

4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
0
0%
76-90

Пропущено

2
7
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
2
29%
1-15
1
50%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 6
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

7
3
6 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
2
67%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

7
0
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
2 Не забивали 6
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
4
57%
0
0%
76-90

Пропущено

9
10
7 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
1
11%
2
20%
1-15
3
33%
4
40%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Результаты последних матчей

Велес Сарсфилд
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Велес Сарсфилд - Спортиво лас Парехас 2:1 Велес Сарсфилд - Уракан 1:0 Депортиво Риестра - Велес Сарсфилд 1:2 Велес Сарсфилд - Химнасия Ла-Плата 3:1
Ривер Плейт - Велес Сарсфилд 5:0 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Барракас Сентраль - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Колон 3:1 Архентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 1:1 Институто Кордоба - Велес Сарсфилд 0:1 Велес Сарсфилд - Банфилд 0:1 Росарио Сентраль - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Атлетико Тукуман 3:1 Тигре - Велес Сарсфилд 0:0 Уракан - Велес Сарсфилд 3:0 Велес Сарсфилд - Арсенал Саранди 2:1 Химнасия Ла-Плата - Велес Сарсфилд 2:1 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Велес Сарсфилд 2:1
Тигре
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Сан-Лоренсо Альмагро - Тигре 2:0 Тигре - Дефенса и Хустисия 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Тигре 2:0 Тигре - Бока Хуниорс 0:2
Расинг Авельянеда - Тигре 3:0 Тигре - Сармьенто 0:0 Унион Санта-Фе - Тигре 1:0 Тигре - Платенсе 1:1 Бельграно - Тигре 0:3 Тигре - Годой Крус 1:0 Ланус - Тигре 2:1 Тигре - Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Тигре 1:0 Тигре - Велес Сарсфилд 0:0 Тигре - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Дефенса и Хустисия - Тигре 2:0 Тигре - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Бока Хуниорс - Тигре 0:1 Тигре - Расинг Авельянеда 1:2 Сармьенто - Тигре 2:0

Результаты матчей

Велес Сарсфилд
Тигре

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
3 раза 100%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
2:0
2 раза 67%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
3 раза 100%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
2:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
6 раз 100%

Тоталы голов в матче

Велес Сарсфилд
Тигре

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
2
4
1.5
1
5
2.5

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Архентинос Хуниорс
 7 4 2 1 13 - 7 14
2.
Индепендьенте Авельянеда
 7 4 1 2 5 - 2 13
3.
Велес Сарсфилд
 2:0 7 4 1 2 9 - 9 13
4.
Ривер Плейт
 7 3 4 0 13 - 3 13
5.
Барракас Сентраль
 7 3 3 1 6 - 4 12
6.
Тальерес Кордоба
 7 3 2 2 13 - 10 11
7.
Институто Кордоба
 7 3 2 2 9 - 6 11
8.
Росарио Сентраль
 7 3 2 2 6 - 7 11
9.
Химнасия Ла-Плата
 7 3 1 3 9 - 9 10
10.
Индепендьенте Ривадавия
 7 2 0 5 7 - 12 6
11.
Уракан
 7 1 2 4 4 - 8 5
12.
Депортиво Риестра
 7 1 2 4 3 - 9 5
13.
Атлетико Тукуман
 0:0 7 0 4 3 1 - 7 4
14.
Банфилд
 7 0 4 3 4 - 10 4

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 7 6 1 0 10 - 0 19
2.
Эстудиантес Ла Плата
 7 4 3 0 7 - 1 15
3.
Расинг Авельянеда
 7 4 1 2 12 - 4 13
4.
Ланус
 7 4 1 2 9 - 5 13
5.
Ньюэллс Олд Бойз
 7 4 0 3 7 - 8 12
6.
Дефенса и Хустисия
 7 3 3 1 9 - 6 12
7.
Бока Хуниорс
 7 2 4 1 7 - 4 10
8.
Унион Санта-Фе
 7 2 3 2 6 - 5 9
9.
Сан-Лоренсо Альмагро
 7 1 4 2 5 - 8 7
10.
Бельграно
 7 1 3 3 8 - 8 6
11.
Платенсе
 7 1 3 3 3 - 10 6
12.
Сентраль Кордоба СдЕ
 0:0 7 1 2 4 4 - 7 5
13.
Сармьенто
 7 0 3 4 4 - 12 3
14.
Тигре
 0:2 7 0 1 6 0 - 12 1

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Архентинос Хуниорс
 4 4 0 0 11 - 4 12
2.
Велес Сарсфилд
 2:0 4 3 0 1 6 - 2 9
3.
Росарио Сентраль
 3 2 1 0 3 - 1 7
4.
Барракас Сентраль
 4 2 1 1 5 - 4 7
5.
Тальерес Кордоба
 3 2 0 1 6 - 3 6
6.
Ривер Плейт
 4 1 3 0 8 - 3 6
7.
Институто Кордоба
 5 1 2 2 5 - 6 5
8.
Химнасия Ла-Плата
 3 1 1 1 5 - 4 4
9.
Индепендьенте Ривадавия
 3 1 0 2 2 - 3 3
10.
Индепендьенте Авельянеда
 3 1 0 2 1 - 2 3
11.
Атлетико Тукуман
 0:0 3 0 3 0 1 - 1 3
12.
Депортиво Риестра
 4 1 0 3 2 - 6 3
13.
Уракан
 3 0 2 1 1 - 2 2
14.
Банфилд
 3 0 1 2 0 - 4 1

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстудиантес Ла Плата
 4 3 1 0 5 - 0 10
2.
Годой Крус
 3 2 1 0 3 - 0 7
3.
Ланус
 4 2 1 1 6 - 4 7
4.
Расинг Авельянеда
 4 2 0 2 7 - 4 6
5.
Дефенса и Хустисия
 3 1 2 0 5 - 2 5
6.
Бока Хуниорс
 3 1 2 0 3 - 1 5
7.
Платенсе
 3 1 2 0 2 - 1 5
8.
Бельграно
 4 1 2 1 7 - 5 5
9.
Сан-Лоренсо Альмагро
 4 1 2 1 3 - 3 5
10.
Сентраль Кордоба СдЕ
 0:0 4 1 1 2 3 - 3 4
11.
Унион Санта-Фе
 4 1 1 2 5 - 5 4
12.
Ньюэллс Олд Бойз
 3 1 0 2 1 - 5 3
13.
Сармьенто
 3 0 1 2 2 - 4 1
14.
Тигре
 0:2 3 0 1 2 0 - 3 1

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Авельянеда
 4 3 1 0 4 - 0 10
2.
Ривер Плейт
 3 2 1 0 5 - 0 7
3.
Институто Кордоба
 2 2 0 0 4 - 0 6
4.
Химнасия Ла-Плата
 4 2 0 2 4 - 5 6
5.
Барракас Сентраль
 3 1 2 0 1 - 0 5
6.
Тальерес Кордоба
 4 1 2 1 7 - 7 5
7.
Велес Сарсфилд
 2:0 3 1 1 1 3 - 7 4
8.
Росарио Сентраль
 4 1 1 2 3 - 6 4
9.
Уракан
 4 1 0 3 3 - 6 3
10.
Индепендьенте Ривадавия
 4 1 0 3 5 - 9 3
11.
Банфилд
 4 0 3 1 4 - 6 3
12.
Архентинос Хуниорс
 3 0 2 1 2 - 3 2
13.
Депортиво Риестра
 3 0 2 1 1 - 3 2
14.
Атлетико Тукуман
 0:0 4 0 1 3 0 - 6 1

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 4 4 0 0 7 - 0 12
2.
Ньюэллс Олд Бойз
 4 3 0 1 6 - 3 9
3.
Расинг Авельянеда
 3 2 1 0 5 - 0 7
4.
Дефенса и Хустисия
 4 2 1 1 4 - 4 7
5.
Ланус
 3 2 0 1 3 - 1 6
6.
Унион Санта-Фе
 3 1 2 0 1 - 0 5
7.
Эстудиантес Ла Плата
 3 1 2 0 2 - 1 5
8.
Бока Хуниорс
 4 1 2 1 4 - 3 5
9.
Сан-Лоренсо Альмагро
 3 0 2 1 2 - 5 2
10.
Сармьенто
 4 0 2 2 2 - 8 2
11.
Бельграно
 3 0 1 2 1 - 3 1
12.
Сентраль Кордоба СдЕ
 0:0 3 0 1 2 1 - 4 1
13.
Платенсе
 4 0 1 3 1 - 9 1
14.
Тигре
 0:2 4 0 0 4 0 - 9 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Расинг Авельянеда Мартинес Адриан 6 (1)
Ривер Плейт Борха Мигель 6
Ньюэллс Олд Бойз Рамирес Игнасио 5
Институто Кордоба Damian Puebla 4
Бока Хуниорс Мерентиель Мигель 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Корвалан Клаудио 5
Индепендьенте Ривадавия Francisco Petrasso 1 3
Химнасия Ла-Плата Gustavo Canto 2 1
Индепендьенте Ривадавия Bruno Felix Bianchi 4
Ланус Ramiro Carrera 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 40'
    Пиццини Франсиско получил желтую карточку от судьи
  • 27'
    Ордоньес Кристиан сделал результативную передачу.
  • 27'
    Г О О О О Л - Ромеро Брайан бьет в цель!
  • 16'
    Адорно Пабло получил желтую карточку от судьи
  • 12'
    Родриго Пинейро сделал результативную передачу.
  • 12'
    Г О О О О Л - Пиццини Франсиско бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 61% завершится победой Велес Сарсфилд.
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Велес Сарсфилд
Ничья
Тигре
1.63
3.65
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Велес Сарсфилд
Тигре
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