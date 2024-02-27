Тур: 7.
2:0
Первый тайм: 45'
0'
1:0
12' ГолПиццини Франсиско
16' Желтая карточкаАдорно Пабло
2:0
27' ГолРомеро Брайан
40' Желтая карточкаПиццини Франсиско
Ход матча
12'
16'
27'
26
Адорно
Пабло
35
Генес
Науэль
24
Гарай
Мартин
18
Армоа
Блез
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
37 Кавана ТомасЗащитник
- Защитник
-
21 Мендез НачоПолузащитник
- Нападающий
-
14 Лобато ЛенниНападающий
-
19 Осорио АбельНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Кинтерос Густаво
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Адорно ПаблоЗащитник
-
35 Генес НауэльЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Гарай МартинПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Армоа БлезНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Горосито Нестор
История личных встреч
Велес Сарсфилд
Тигре
15 матчей
86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
33.3%
26.7%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
73.3%
20%
6.7%
11 побед 3 ничьи 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
112.5%
0 побед 9 ничьих 3 победы
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед
23 матча
56.5%
13%
30.5%
13 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
26.1%
60.9%
13%
6 побед 14 ничьих 3 победы
Второй тайм
47.8%
26.1%
26.1%
11 побед 6 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
22
Голов в среднем за матч
1.5
1.47
Среднее время на гол
60
61
Всего голов
13
10
Голов в среднем за матч
0.87
1.25
Среднее время на гол
103
72
Всего голов
25
32
Голов в среднем за матч
1.09
1.39
Тотал матчей
2.5
21
Больше 91%
Меньше 9%
2
17
Больше 74%
Меньше 26%
6
15
Больше 65%
Меньше 35%
8
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
Среднее время на гол
82
64
Бомбардиры внутри турнира
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ромеро Брайан
|2
|0.29
|Пиццини Франсиско
|2
|0.29
|Лобато Ленни
|2
|0.29
|Акино Клаудио
|1 (1)
|0.14
|Маммана Эмануэль
|1
|0.14
|Гомес Валентин
|1
|0.14
|Пиньейро Родриго
|0
|0
|Осорио Абель
|0
|0
|Thiago Fernandez
|0
|0
|Alvaro Montoro
|0
|0
Тигре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гомес Валентин
|3
|0
|Бузат Агустин
|2
|0
|Акино Клаудио
|1
|0
|Фернандес Дамиан
|1
|0
|Пиццини Франсиско
|1
|0
|Ромеро Брайан
|1
|0
|Гомес Элиас
|1
|0
|Мендез Начо
|1
|0
|Флорентин Хосе
|1
|0
|Лобато Ленни
|1
|0
|Ордоньес Кристиан
|1
|0
Тигре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джакопуцци Факундо
|2
|1
|Ezequiel Forclaz
|3
|0
|Алеман Брайан
|1
|1
|Нарделли Джан
|1
|1
|Фернандес Томас
|1
|0
|Марони Гонсало
|1
|0
|Агирре Аугусто
|1
|0
|Адорно Пабло
|1
|0
|Sebastian Medina
|1
|0
Результаты матчей
Велес Сарсфилд
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Тигре
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
0
Велес Сарсфилд
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Тигре
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
3
0
Велес Сарсфилд
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Тигре
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
3
0
Голы по времени матча
Забито
4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
0
0%
76-90
Пропущено
2
7
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
2
29%
1-15
1
50%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Забито
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 6
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
7
3
6 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
2
67%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
7
0
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
2 Не забивали 6
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
4
57%
0
0%
76-90
Пропущено
9
10
7 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
1
11%
2
20%
1-15
3
33%
4
40%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
3
30%
76-90
Результаты последних матчей
Велес Сарсфилд
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Велес Сарсфилд - Спортиво лас Парехас 2:1 Велес Сарсфилд - Уракан 1:0 Депортиво Риестра - Велес Сарсфилд 1:2 Велес Сарсфилд - Химнасия Ла-Плата 3:1
Ривер Плейт - Велес Сарсфилд 5:0 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Барракас Сентраль - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Колон 3:1 Архентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 1:1 Институто Кордоба - Велес Сарсфилд 0:1 Велес Сарсфилд - Банфилд 0:1 Росарио Сентраль - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Атлетико Тукуман 3:1 Тигре - Велес Сарсфилд 0:0 Уракан - Велес Сарсфилд 3:0 Велес Сарсфилд - Арсенал Саранди 2:1 Химнасия Ла-Плата - Велес Сарсфилд 2:1 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Велес Сарсфилд 2:1
Тигре
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Сан-Лоренсо Альмагро - Тигре 2:0 Тигре - Дефенса и Хустисия 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Тигре 2:0 Тигре - Бока Хуниорс 0:2
Расинг Авельянеда - Тигре 3:0 Тигре - Сармьенто 0:0 Унион Санта-Фе - Тигре 1:0 Тигре - Платенсе 1:1 Бельграно - Тигре 0:3 Тигре - Годой Крус 1:0 Ланус - Тигре 2:1 Тигре - Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Тигре 1:0 Тигре - Велес Сарсфилд 0:0 Тигре - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Дефенса и Хустисия - Тигре 2:0 Тигре - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Бока Хуниорс - Тигре 0:1 Тигре - Расинг Авельянеда 1:2 Сармьенто - Тигре 2:0
Результаты матчей
Велес Сарсфилд
Тигре
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
3 раза 100%
Точный счет
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
2:0
2 раза 67%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
3 раза 100%
Точный счет
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
2:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
6 раз 100%
Тоталы голов в матче
Велес Сарсфилд
Тигре
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
24
15
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|4
|2
|1
|13 - 7
|14
|2.
|7
|4
|1
|2
|5 - 2
|13
|3.
|2:0
|7
|4
|1
|2
|9 - 9
|13
|4.
|7
|3
|4
|0
|13 - 3
|13
|5.
|7
|3
|3
|1
|6 - 4
|12
|6.
|7
|3
|2
|2
|13 - 10
|11
|7.
|7
|3
|2
|2
|9 - 6
|11
|8.
|7
|3
|2
|2
|6 - 7
|11
|9.
|7
|3
|1
|3
|9 - 9
|10
|10.
|7
|2
|0
|5
|7 - 12
|6
|11.
|7
|1
|2
|4
|4 - 8
|5
|12.
|7
|1
|2
|4
|3 - 9
|5
|13.
|0:0
|7
|0
|4
|3
|1 - 7
|4
|14.
|7
|0
|4
|3
|4 - 10
|4
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|1
|0
|10 - 0
|19
|2.
|7
|4
|3
|0
|7 - 1
|15
|3.
|7
|4
|1
|2
|12 - 4
|13
|4.
|7
|4
|1
|2
|9 - 5
|13
|5.
|7
|4
|0
|3
|7 - 8
|12
|6.
|7
|3
|3
|1
|9 - 6
|12
|7.
|7
|2
|4
|1
|7 - 4
|10
|8.
|7
|2
|3
|2
|6 - 5
|9
|9.
|7
|1
|4
|2
|5 - 8
|7
|10.
|7
|1
|3
|3
|8 - 8
|6
|11.
|7
|1
|3
|3
|3 - 10
|6
|12.
|0:0
|7
|1
|2
|4
|4 - 7
|5
|13.
|7
|0
|3
|4
|4 - 12
|3
|14.
|0:2
|7
|0
|1
|6
|0 - 12
|1
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|11 - 4
|12
|2.
|2:0
|4
|3
|0
|1
|6 - 2
|9
|3.
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|4.
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|5.
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|6.
|4
|1
|3
|0
|8 - 3
|6
|7.
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|8.
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|9.
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|10.
|3
|1
|0
|2
|1 - 2
|3
|11.
|0:0
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|12.
|4
|1
|0
|3
|2 - 6
|3
|13.
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|14.
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|5 - 0
|10
|2.
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|3.
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|4.
|4
|2
|0
|2
|7 - 4
|6
|5.
|3
|1
|2
|0
|5 - 2
|5
|6.
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|7.
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|8.
|4
|1
|2
|1
|7 - 5
|5
|9.
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|10.
|0:0
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|4
|11.
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|12.
|3
|1
|0
|2
|1 - 5
|3
|13.
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|14.
|0:2
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|4 - 0
|10
|2.
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|3.
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|4.
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|5.
|3
|1
|2
|0
|1 - 0
|5
|6.
|4
|1
|2
|1
|7 - 7
|5
|7.
|2:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 7
|4
|8.
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|9.
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|10.
|4
|1
|0
|3
|5 - 9
|3
|11.
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|12.
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|13.
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|14.
|0:0
|4
|0
|1
|3
|0 - 6
|1
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|7 - 0
|12
|2.
|4
|3
|0
|1
|6 - 3
|9
|3.
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|4.
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|5.
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|6.
|3
|1
|2
|0
|1 - 0
|5
|7.
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|8.
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|9.
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|10.
|4
|0
|2
|2
|2 - 8
|2
|11.
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|12.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|13.
|4
|0
|1
|3
|1 - 9
|1
|14.
|0:2
|4
|0
|0
|4
|0 - 9
|0
- — Выход в плей-офф
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|6 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|6
|Ньюэллс Олд Бойз
|Рамирес Игнасио
|5
|Институто Кордоба
|Damian Puebla
|4
|Бока Хуниорс
|Мерентиель Мигель
|3 (1)
|Унион Санта-Фе
|Корвалан Клаудио
|5
|Индепендьенте Ривадавия
|Francisco Petrasso
|1 3
|Химнасия Ла-Плата
|Gustavo Canto
|2 1
|Индепендьенте Ривадавия
|Bruno Felix Bianchi
|4
|Ланус
|Ramiro Carrera
|4