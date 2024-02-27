Тур: 7.
2:2
Конец матча
0'
1:0
12' ГолПиццини Франсиско
16' Желтая карточкаАдорно Пабло
2:0
27' ГолРомеро Брайан
40' Желтая карточкаПиццини Франсиско
2:1
48' ГолОртега Мартин
2:2
52' ГолEzequiel Forclaz
76' Желтая карточкаОрдоньес Кристиан
82' Желтая карточкаWalter Rodriguez
88' Желтая карточкаГенес Науэль
90'+8
Ход матча
12'
16'
27'
48'
2:1
52'
2:2
82'
88'
26
Адорно
Пабло
35
Генес
Науэль
24
Гарай
Мартин
18
Армоа
Блез
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
37 Кавана ТомасЗащитник
- Защитник
-
21 Мендез НачоПолузащитник
- Нападающий
-
14 Лобато ЛенниНападающий
-
19 Осорио АбельНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Кинтерос Густаво
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Адорно ПаблоЗащитник
-
35 Генес НауэльЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Гарай МартинПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Армоа БлезНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Горосито Нестор
История личных встреч
Велес Сарсфилд
Тигре
15 матчей
86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
33.3%
26.7%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
73.3%
20%
6.7%
11 побед 3 ничьи 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
112.5%
0 побед 9 ничьих 3 победы
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед
23 матча
56.5%
13%
30.5%
13 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
26.1%
60.9%
13%
6 побед 14 ничьих 3 победы
Второй тайм
47.8%
26.1%
26.1%
11 побед 6 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
22
Голов в среднем за матч
1.5
1.47
Среднее время на гол
60
61
Всего голов
13
10
Голов в среднем за матч
0.87
1.25
Среднее время на гол
103
72
Всего голов
25
32
Голов в среднем за матч
1.09
1.39
Тотал матчей
2.5
21
Больше 91%
Меньше 9%
2
17
Больше 74%
Меньше 26%
6
15
Больше 65%
Меньше 35%
8
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
Среднее время на гол
82
64
Бомбардиры внутри турнира
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ромеро Брайан
|2
|0.29
|Пиццини Франсиско
|2
|0.29
|Лобато Ленни
|2
|0.29
|Акино Клаудио
|1 (1)
|0.14
|Маммана Эмануэль
|1
|0.14
|Гомес Валентин
|1
|0.14
|Пиньейро Родриго
|0
|0
|Осорио Абель
|0
|0
|Ордоньес Кристиан
|0
|0
|Thiago Fernandez
|0
|0
|Alvaro Montoro
|0
|0
Тигре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ортега Мартин
|1
|0.14
|Ezequiel Forclaz
|1
|0.14
|Гарай Мартин
|0
|0
Карточки
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гомес Валентин
|3
|0
|Пиццини Франсиско
|2
|0
|Бузат Агустин
|2
|0
|Ордоньес Кристиан
|2
|0
|Акино Клаудио
|1
|0
|Фернандес Дамиан
|1
|0
|Ромеро Брайан
|1
|0
|Гомес Элиас
|1
|0
|Мендез Начо
|1
|0
|Флорентин Хосе
|1
|0
|Лобато Ленни
|1
|0
Тигре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джакопуцци Факундо
|2
|1
|Ezequiel Forclaz
|3
|0
|Алеман Брайан
|1
|1
|Нарделли Джан
|1
|1
|Фернандес Томас
|1
|0
|Марони Гонсало
|1
|0
|Walter Rodriguez
|1
|0
|Агирре Аугусто
|1
|0
|Адорно Пабло
|1
|0
|Sebastian Medina
|1
|0
|Генес Науэль
|1
|0
Результаты матчей
Велес Сарсфилд
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Тигре
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
2
Велес Сарсфилд
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Тигре
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
3
0
Велес Сарсфилд
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Тигре
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
5
2
Голы по времени матча
Забито
6
2
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
4 Не забивали 6
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
Пропущено
4
9
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
3
33%
1-15
1
25%
3
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
75%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Забито
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 7
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
7
3
6 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
2
67%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
9
2
4 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 0
2 Не забивали 6
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
4
44%
0
0%
76-90
Пропущено
11
12
7 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 6
1
9%
3
25%
1-15
3
27%
5
42%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
4
36%
0
0%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
0
0%
3
25%
76-90
Результаты последних матчей
Велес Сарсфилд
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Велес Сарсфилд - Спортиво лас Парехас 2:1 Велес Сарсфилд - Уракан 1:0 Депортиво Риестра - Велес Сарсфилд 1:2 Велес Сарсфилд - Химнасия Ла-Плата 3:1
Ривер Плейт - Велес Сарсфилд 5:0 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Барракас Сентраль - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Колон 3:1 Архентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 1:1 Институто Кордоба - Велес Сарсфилд 0:1 Велес Сарсфилд - Банфилд 0:1 Росарио Сентраль - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Атлетико Тукуман 3:1 Тигре - Велес Сарсфилд 0:0 Уракан - Велес Сарсфилд 3:0 Велес Сарсфилд - Арсенал Саранди 2:1 Химнасия Ла-Плата - Велес Сарсфилд 2:1 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Велес Сарсфилд 2:1
Тигре
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Сан-Лоренсо Альмагро - Тигре 2:0 Тигре - Дефенса и Хустисия 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Тигре 2:0 Тигре - Бока Хуниорс 0:2
Расинг Авельянеда - Тигре 3:0 Тигре - Сармьенто 0:0 Унион Санта-Фе - Тигре 1:0 Тигре - Платенсе 1:1 Бельграно - Тигре 0:3 Тигре - Годой Крус 1:0 Ланус - Тигре 2:1 Тигре - Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Тигре 1:0 Тигре - Велес Сарсфилд 0:0 Тигре - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Дефенса и Хустисия - Тигре 2:0 Тигре - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Бока Хуниорс - Тигре 0:1 Тигре - Расинг Авельянеда 1:2 Сармьенто - Тигре 2:0
Результаты матчей
Велес Сарсфилд
Тигре
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
3 раза 100%
Точный счет
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
2:0
2 раза 50%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
2:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
0
6 раз 86%
2
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Велес Сарсфилд
Тигре
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
13
12
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
16
34
16
16
Группа А
Группа В
Группа А
Группа В
Группа А
Группа В
- — Выход в плей-офф
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|6 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|6
|Ньюэллс Олд Бойз
|Рамирес Игнасио
|5
|Институто Кордоба
|Damian Puebla
|4
|Бока Хуниорс
|Мерентиель Мигель
|3 (1)
|Унион Санта-Фе
|Корвалан Клаудио
|5
|Индепендьенте Ривадавия
|Francisco Petrasso
|1 3
|Химнасия Ла-Плата
|Gustavo Canto
|2 1
|Индепендьенте Ривадавия
|Bruno Felix Bianchi
|4
|Ланус
|Ramiro Carrera
|4