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  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2024
Тур: 8.
Химнасия Ла-Плата
1:3
Конец матча
Институто Кордоба
0'
0:1
27' Гол
Facundo Suarez
30' Желтая карточка
Jonas Acevedo
31' Желтая карточка
Саравия Родриго
43' Красная карточка
Абальдо Матиас
1:1
60' Гол
Benjamin Dominguez
1:2
64' Пенальти
Damian Puebla
64' Желтая карточка
Felipe Sanchez
68' Желтая карточка
Guillermo Enrique
1:3
84' Гол
Jonathan Bay
86' Красная карточка
Jonathan Cabral
90' Желтая карточка
Guido Mainero
90'+7
23
Nelson
Insfran
6
Guillermo
Enrique
20
Jonathan
Cabral
37
Felipe
Sanchez
32
Gustavo
Canto
5
Саравия
Родриго
8
Yonathan
Rodriguez
9
Абальдо
Матиас
10
Де
Бласис
Пабло
7
Benjamin
Dominguez
29
Ivo
Mammini
28
Роффо
Мануэль
2
Juan
Franco
36
Кабрера
Виктор
6
Fernando
Alarcon
12
Jonathan
Bay
8
Jonas
Acevedo
5
Roberto
Agustin
Bochi
19
Gaston
Lodico
20
Brahian
Cuello
22
Damian
Puebla
9
Facundo
Suarez
Химнасия Ла-Плата
4-2-3-1
Институто Кордоба
4-4-1-1

История личных встреч

Химнасия Ла-Плата
Институто Кордоба

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

6 матчей

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

История матчей

КПЛ
1:1
ЛП
2:0
К
0:2
ПБ
0:2
ПБ
0:0
НБ
1:0

Голы

Всего голов

2
5

Голов в среднем за матч

1
1.25

Среднее время на гол

90
72

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

0.5
0

Среднее время на гол

180
0

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

0.67
0.83

Тотал матчей

0.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2

Среднее время на гол

135
108

Бомбардиры внутри турнира

Химнасия Ла-Плата
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Benjamin Dominguez 3 0.38
Cristian Colman 1 0.13
Де Бласис Пабло 1 (1) 0.13
Jonathan Cabral 1 0.13
Саравия Родриго 1 0.13
Ivo Mammini 1 0.13
Felipe Sanchez 1 0.13
Erik Ramirez 0 0
Lautaro Chavez 0 0
Абальдо Матиас 0 0
Институто Кордоба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Damian Puebla 5 (2) 0.63
Facundo Suarez 2 0.25
Jonathan Bay 1 0.13
Santiago Rodriguez III 1 0.13
Nicolas Barrientos 1 0.13
Brahian Cuello 1 0.13
Russo Cordero 1 0.13
Gaston Lodico 0 0
Ромеро Сильвио 0 0
Jonas Acevedo 0 0

Карточки

Химнасия Ла-Плата
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Gustavo Canto 1 2
Jonathan Cabral 2 1
Leonardo Morales 3 0
Де Бласис Пабло 2 0
Саравия Родриго 2 0
Ivo Mammini 2 0
Yonathan Rodriguez 2 0
Абальдо Матиас 0 1
Кастро Лукас 1 0
Federico Milo 1 0
Franco Troyansky 1 0
Juan Pintado 1 0
Guillermo Enrique 1 0
Benjamin Dominguez 1 0
Felipe Sanchez 1 0
Институто Кордоба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Giuliano Cerato 3 0
Fernando Alarcon 2 0
Juan Franco 2 0
Lucas Rodriguez I 2 0
Santiago Rodriguez III 2 0
Gregorio Rodríguez 0 1
Кабрера Виктор 1 0
Jonathan Bay 1 0
Guido Mainero 1 0
Roberto Agustin Bochi 1 0
Jonas Acevedo 1 0
Facundo Suarez 1 0
Stefano Moreyra 1 0
Russo Cordero 1 0
Damian Puebla 1 0

Результаты матчей

Химнасия Ла-Плата
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Институто Кордоба
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

3
0
Химнасия Ла-Плата
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Институто Кордоба
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

1
5
Химнасия Ла-Плата
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Институто Кордоба
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)

Сухие победы

0
4

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

6
5

Упущенные победы

4
5

Голы по времени матча

Забито

6
7
0 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
2
29%
46-60
3
50%
2
29%
61-75
2
33%
1
14%
76-90

Пропущено

7
1
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

3
5
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
3
60%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

6
6
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
1
17%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
17%
2
33%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

9
12
2 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 5
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
2
17%
16-30
1
11%
3
25%
31-45
2
22%
2
17%
46-60
3
33%
2
17%
61-75
2
22%
3
25%
76-90

Пропущено

13
7
7 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
1
8%
0
0%
1-15
3
23%
1
14%
16-30
3
23%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
3
23%
2
29%
61-75
3
23%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Химнасия Ла-Плата
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Химнасия Ла-Плата - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Росарио Сентраль - Химнасия Ла-Плата 2:1 Химнасия Ла-Плата - Уракан 3:1 Велес Сарсфилд - Химнасия Ла-Плата 3:1
Химнасия Ла-Плата - Сентро Эспаньол 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Индепендьенте Ривадавия 2:3 Тальерес Кордоба - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Колон 1:0 Банфилд - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Атлетико Тукуман 1:2 Арсенал Саранди - Химнасия Ла-Плата 0:0 Химнасия Ла-Плата - Ривер Плейт 1:2 Барракас Сентраль - Химнасия Ла-Плата 1:2 Химнасия Ла-Плата - Архентинос Хуниорс 3:2 Институто Кордоба - Химнасия Ла-Плата 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Химнасия Ла-Плата 0:0 Химнасия Ла-Плата - Росарио Сентраль 2:1 Уракан - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Велес Сарсфилд 2:1
Институто Кордоба
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Институто Кордоба - Годой Крус 0:2 Институто Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Индепендьенте Ривадавия - Институто Кордоба 0:2 Институто Кордоба - Тальерес Кордоба 2:2
Банфилд - Институто Кордоба 0:2 Институто Кордоба - Атлетико Тукуман 3:0 Институто Кордоба - Депортиво Риестра 0:0 Ривер Плейт - Институто Кордоба 0:0 Институто Кордоба - Барракас Сентраль 0:0 Архентинос Хуниорс - Институто Кордоба 1:2 Институто Кордоба - Велес Сарсфилд 0:1 Институто Кордоба - Росарио Сентраль 0:0 Уракан - Институто Кордоба 1:3 Институто Кордоба - Химнасия Ла-Плата 1:1 Годой Крус - Институто Кордоба 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Институто Кордоба 0:0 Институто Кордоба - Колон 3:1 Тальерес Кордоба - Институто Кордоба 0:0 Институто Кордоба - Банфилд 0:1 Атлетико Тукуман - Институто Кордоба 0:0

Результаты матчей

Химнасия Ла-Плата
Институто Кордоба

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:1
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:2
2 раза 67%
1:3
1 раз 33%

Точное количество голов

1
4 раза 100%
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:1
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
0:2
4 раза 50%
0:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
3
2 раза 25%

Тоталы голов в матче

Химнасия Ла-Плата
Институто Кордоба

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
3
2
2
1.5
2
3
1
3
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
5
3
2
6
1.5
5
3
1
7
2.5
2
6

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барракас Сентраль
 2:0 8 4 3 1 8 - 4 15
2.
Архентинос Хуниорс
 7 4 2 1 13 - 7 14
3.
Институто Кордоба
 8 4 2 2 12 - 7 14
4.
Индепендьенте Авельянеда
 7 4 1 2 5 - 2 13
5.
Ривер Плейт
 7 3 4 0 13 - 3 13
6.
Тальерес Кордоба
 7 3 2 2 13 - 10 11
7.
Велес Сарсфилд
 7 3 2 2 9 - 11 11
8.
Росарио Сентраль
 0:2 8 3 2 3 6 - 9 11
9.
Химнасия Ла-Плата
 8 3 1 4 10 - 12 10
10.
Уракан
 2:0 8 2 2 4 6 - 8 8
11.
Индепендьенте Ривадавия
 0:2 8 2 0 6 7 - 14 6
12.
Депортиво Риестра
 7 1 2 4 3 - 9 5
13.
Атлетико Тукуман
 7 0 4 3 1 - 7 4
14.
Банфилд
 7 0 4 3 4 - 10 4

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 7 6 1 0 10 - 0 19
2.
Эстудиантес Ла Плата
 7 4 3 0 7 - 1 15
3.
Расинг Авельянеда
 7 4 1 2 12 - 4 13
4.
Ланус
 7 4 1 2 9 - 5 13
5.
Ньюэллс Олд Бойз
 7 4 0 3 7 - 8 12
6.
Дефенса и Хустисия
 7 3 3 1 9 - 6 12
7.
Бока Хуниорс
 7 2 4 1 7 - 4 10
8.
Унион Санта-Фе
 7 2 3 2 6 - 5 9
9.
Сан-Лоренсо Альмагро
 7 1 4 2 5 - 8 7
10.
Бельграно
 7 1 3 3 8 - 8 6
11.
Платенсе
 7 1 3 3 3 - 10 6
12.
Сентраль Кордоба СдЕ
 7 1 2 4 4 - 7 5
13.
Сармьенто
 7 0 3 4 4 - 12 3
14.
Тигре
 7 0 2 5 2 - 12 2

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Архентинос Хуниорс
 4 4 0 0 11 - 4 12
2.
Росарио Сентраль
 0:2 3 2 1 0 3 - 1 7
3.
Велес Сарсфилд
 4 2 1 1 6 - 4 7
4.
Барракас Сентраль
 2:0 4 2 1 1 5 - 4 7
5.
Тальерес Кордоба
 3 2 0 1 6 - 3 6
6.
Ривер Плейт
 4 1 3 0 8 - 3 6
7.
Уракан
 2:0 4 1 2 1 3 - 2 5
8.
Институто Кордоба
 5 1 2 2 5 - 6 5
9.
Химнасия Ла-Плата
 4 1 1 2 6 - 7 4
10.
Индепендьенте Авельянеда
 3 1 0 2 1 - 2 3
11.
Атлетико Тукуман
 3 0 3 0 1 - 1 3
12.
Индепендьенте Ривадавия
 0:2 4 1 0 3 2 - 5 3
13.
Депортиво Риестра
 4 1 0 3 2 - 6 3
14.
Банфилд
 3 0 1 2 0 - 4 1

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстудиантес Ла Плата
 4 3 1 0 5 - 0 10
2.
Годой Крус
 3 2 1 0 3 - 0 7
3.
Ланус
 4 2 1 1 6 - 4 7
4.
Расинг Авельянеда
 4 2 0 2 7 - 4 6
5.
Дефенса и Хустисия
 3 1 2 0 5 - 2 5
6.
Бока Хуниорс
 3 1 2 0 3 - 1 5
7.
Платенсе
 3 1 2 0 2 - 1 5
8.
Бельграно
 4 1 2 1 7 - 5 5
9.
Сан-Лоренсо Альмагро
 4 1 2 1 3 - 3 5
10.
Сентраль Кордоба СдЕ
 4 1 1 2 3 - 3 4
11.
Унион Санта-Фе
 4 1 1 2 5 - 5 4
12.
Ньюэллс Олд Бойз
 3 1 0 2 1 - 5 3
13.
Сармьенто
 3 0 1 2 2 - 4 1
14.
Тигре
 3 0 1 2 0 - 3 1

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Авельянеда
 4 3 1 0 4 - 0 10
2.
Институто Кордоба
 3 3 0 0 7 - 1 9
3.
Барракас Сентраль
 2:0 4 2 2 0 3 - 0 8
4.
Ривер Плейт
 3 2 1 0 5 - 0 7
5.
Химнасия Ла-Плата
 4 2 0 2 4 - 5 6
6.
Тальерес Кордоба
 4 1 2 1 7 - 7 5
7.
Велес Сарсфилд
 3 1 1 1 3 - 7 4
8.
Росарио Сентраль
 0:2 5 1 1 3 3 - 8 4
9.
Уракан
 2:0 4 1 0 3 3 - 6 3
10.
Индепендьенте Ривадавия
 0:2 4 1 0 3 5 - 9 3
11.
Банфилд
 4 0 3 1 4 - 6 3
12.
Архентинос Хуниорс
 3 0 2 1 2 - 3 2
13.
Депортиво Риестра
 3 0 2 1 1 - 3 2
14.
Атлетико Тукуман
 4 0 1 3 0 - 6 1

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 4 4 0 0 7 - 0 12
2.
Ньюэллс Олд Бойз
 4 3 0 1 6 - 3 9
3.
Расинг Авельянеда
 3 2 1 0 5 - 0 7
4.
Дефенса и Хустисия
 4 2 1 1 4 - 4 7
5.
Ланус
 3 2 0 1 3 - 1 6
6.
Унион Санта-Фе
 3 1 2 0 1 - 0 5
7.
Эстудиантес Ла Плата
 3 1 2 0 2 - 1 5
8.
Бока Хуниорс
 4 1 2 1 4 - 3 5
9.
Сан-Лоренсо Альмагро
 3 0 2 1 2 - 5 2
10.
Сармьенто
 4 0 2 2 2 - 8 2
11.
Бельграно
 3 0 1 2 1 - 3 1
12.
Сентраль Кордоба СдЕ
 3 0 1 2 1 - 4 1
13.
Тигре
 4 0 1 3 2 - 9 1
14.
Платенсе
 4 0 1 3 1 - 9 1
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Расинг Авельянеда Мартинес Адриан 6 (1)
Ривер Плейт Борха Мигель 6
Ньюэллс Олд Бойз Рамирес Игнасио 5
Институто Кордоба Damian Puebla 5
Бока Хуниорс Мерентиель Мигель 3 (1)
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Топ нарушителей
Индепендьенте Ривадавия Bruno Felix Bianchi 5
Унион Санта-Фе Корвалан Клаудио 5
Индепендьенте Ривадавия Francisco Petrasso 1 3
Химнасия Ла-Плата Gustavo Canto 2 1
Ланус Ramiro Carrera 4
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    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 43'
      УДАЛЕНИЕ! - Абальдо Матиас увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • 31'
      Саравия Родриго получил желтую карточку от судьи
    • 30'
      Хонас Асеведо получил желтую карточку от судьи
    • 27'
      Гастон Лодико сделал результативную передачу.
    • 27'
      Г О О О О Л - Facundo Suarez бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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    Где смотреть матч Химнасия Ла-Плата 1:3 Институто Кордоба онлайн

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