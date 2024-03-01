Тур: 8.
1:3
Конец матча
0'
0:1
27' ГолFacundo Suarez
30' Желтая карточкаJonas Acevedo
31' Желтая карточкаСаравия Родриго
43' Красная карточкаАбальдо Матиас
1:1
60' ГолBenjamin Dominguez
1:2
64' ПенальтиDamian Puebla
64' Желтая карточкаFelipe Sanchez
68' Желтая карточкаGuillermo Enrique
1:3
84' ГолJonathan Bay
86' Красная карточкаJonathan Cabral
90' Желтая карточкаGuido Mainero
90'+7
Ход матча
27'
0:1
30'
31'
43'
60'
64'
1:2
64'
84'
1:3
86'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
29
Ivo
Mammini
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Ivo MamminiНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Erik RamirezПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Leonardo Madelon
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Jonathan BayЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Marcos PeanoВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Diego Dabove
История личных встреч
Химнасия Ла-Плата
Институто Кордоба
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
6 матчей
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
5
Голов в среднем за матч
1
1.25
Среднее время на гол
90
72
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
0.5
0
Среднее время на гол
180
0
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
0.67
0.83
Тотал матчей
0.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
Среднее время на гол
135
108
Бомбардиры внутри турнира
Химнасия Ла-Плата
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Benjamin Dominguez
|3
|0.38
|Cristian Colman
|1
|0.13
|Де Бласис Пабло
|1 (1)
|0.13
|Jonathan Cabral
|1
|0.13
|Саравия Родриго
|1
|0.13
|Ivo Mammini
|1
|0.13
|Felipe Sanchez
|1
|0.13
|Erik Ramirez
|0
|0
|Lautaro Chavez
|0
|0
|Абальдо Матиас
|0
|0
Институто Кордоба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Damian Puebla
|5 (2)
|0.63
|Facundo Suarez
|2
|0.25
|Jonathan Bay
|1
|0.13
|Santiago Rodriguez III
|1
|0.13
|Nicolas Barrientos
|1
|0.13
|Brahian Cuello
|1
|0.13
|Russo Cordero
|1
|0.13
|Gaston Lodico
|0
|0
|Ромеро Сильвио
|0
|0
|Jonas Acevedo
|0
|0
Карточки
Химнасия Ла-Плата
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Gustavo Canto
|1
|2
|Jonathan Cabral
|2
|1
|Leonardo Morales
|3
|0
|Де Бласис Пабло
|2
|0
|Саравия Родриго
|2
|0
|Ivo Mammini
|2
|0
|Yonathan Rodriguez
|2
|0
|Абальдо Матиас
|0
|1
|Кастро Лукас
|1
|0
|Federico Milo
|1
|0
|Franco Troyansky
|1
|0
|Juan Pintado
|1
|0
|Guillermo Enrique
|1
|0
|Benjamin Dominguez
|1
|0
|Felipe Sanchez
|1
|0
Институто Кордоба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Giuliano Cerato
|3
|0
|Fernando Alarcon
|2
|0
|Juan Franco
|2
|0
|Lucas Rodriguez I
|2
|0
|Santiago Rodriguez III
|2
|0
|Gregorio Rodríguez
|0
|1
|Кабрера Виктор
|1
|0
|Jonathan Bay
|1
|0
|Guido Mainero
|1
|0
|Roberto Agustin Bochi
|1
|0
|Jonas Acevedo
|1
|0
|Facundo Suarez
|1
|0
|Stefano Moreyra
|1
|0
|Russo Cordero
|1
|0
|Damian Puebla
|1
|0
Результаты матчей
Химнасия Ла-Плата
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Институто Кордоба
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
3
0
Химнасия Ла-Плата
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Институто Кордоба
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
5
4
Упущенные победы
1
5
Химнасия Ла-Плата
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Институто Кордоба
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Сухие победы
0
4
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
6
5
Упущенные победы
4
5
Голы по времени матча
Забито
6
7
0 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
2
29%
46-60
3
50%
2
29%
61-75
2
33%
1
14%
76-90
Пропущено
7
1
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Забито
3
5
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
3
60%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
6
6
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
1
17%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
17%
2
33%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
9
12
2 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 5
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
2
17%
16-30
1
11%
3
25%
31-45
2
22%
2
17%
46-60
3
33%
2
17%
61-75
2
22%
3
25%
76-90
Пропущено
13
7
7 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
1
8%
0
0%
1-15
3
23%
1
14%
16-30
3
23%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
3
23%
2
29%
61-75
3
23%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Химнасия Ла-Плата
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Химнасия Ла-Плата - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Росарио Сентраль - Химнасия Ла-Плата 2:1 Химнасия Ла-Плата - Уракан 3:1 Велес Сарсфилд - Химнасия Ла-Плата 3:1
Химнасия Ла-Плата - Сентро Эспаньол 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Индепендьенте Ривадавия 2:3 Тальерес Кордоба - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Колон 1:0 Банфилд - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Атлетико Тукуман 1:2 Арсенал Саранди - Химнасия Ла-Плата 0:0 Химнасия Ла-Плата - Ривер Плейт 1:2 Барракас Сентраль - Химнасия Ла-Плата 1:2 Химнасия Ла-Плата - Архентинос Хуниорс 3:2 Институто Кордоба - Химнасия Ла-Плата 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Химнасия Ла-Плата 0:0 Химнасия Ла-Плата - Росарио Сентраль 2:1 Уракан - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Велес Сарсфилд 2:1
Институто Кордоба
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Институто Кордоба - Годой Крус 0:2 Институто Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Индепендьенте Ривадавия - Институто Кордоба 0:2 Институто Кордоба - Тальерес Кордоба 2:2
Банфилд - Институто Кордоба 0:2 Институто Кордоба - Атлетико Тукуман 3:0 Институто Кордоба - Депортиво Риестра 0:0 Ривер Плейт - Институто Кордоба 0:0 Институто Кордоба - Барракас Сентраль 0:0 Архентинос Хуниорс - Институто Кордоба 1:2 Институто Кордоба - Велес Сарсфилд 0:1 Институто Кордоба - Росарио Сентраль 0:0 Уракан - Институто Кордоба 1:3 Институто Кордоба - Химнасия Ла-Плата 1:1 Годой Крус - Институто Кордоба 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Институто Кордоба 0:0 Институто Кордоба - Колон 3:1 Тальерес Кордоба - Институто Кордоба 0:0 Институто Кордоба - Банфилд 0:1 Атлетико Тукуман - Институто Кордоба 0:0
Результаты матчей
Химнасия Ла-Плата
Институто Кордоба
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:1
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:2
2 раза 67%
1:3
1 раз 33%
Точное количество голов
1
4 раза 100%
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:1
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
0:2
4 раза 50%
0:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
5 раз 63%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
3
2 раза 25%
Тоталы голов в матче
Химнасия Ла-Плата
Институто Кордоба
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
23
22
23
13
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
53
26
53
17
26
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|8
|4
|3
|1
|8 - 4
|15
|2.
|7
|4
|2
|1
|13 - 7
|14
|3.
|8
|4
|2
|2
|12 - 7
|14
|4.
|7
|4
|1
|2
|5 - 2
|13
|5.
|7
|3
|4
|0
|13 - 3
|13
|6.
|7
|3
|2
|2
|13 - 10
|11
|7.
|7
|3
|2
|2
|9 - 11
|11
|8.
|0:2
|8
|3
|2
|3
|6 - 9
|11
|9.
|8
|3
|1
|4
|10 - 12
|10
|10.
|2:0
|8
|2
|2
|4
|6 - 8
|8
|11.
|0:2
|8
|2
|0
|6
|7 - 14
|6
|12.
|7
|1
|2
|4
|3 - 9
|5
|13.
|7
|0
|4
|3
|1 - 7
|4
|14.
|7
|0
|4
|3
|4 - 10
|4
Группа В
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|11 - 4
|12
|2.
|0:2
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|3.
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|4.
|2:0
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|5.
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|6.
|4
|1
|3
|0
|8 - 3
|6
|7.
|2:0
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|8.
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|9.
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|10.
|3
|1
|0
|2
|1 - 2
|3
|11.
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|12.
|0:2
|4
|1
|0
|3
|2 - 5
|3
|13.
|4
|1
|0
|3
|2 - 6
|3
|14.
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
Группа В
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|4 - 0
|10
|2.
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|3.
|2:0
|4
|2
|2
|0
|3 - 0
|8
|4.
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|5.
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|6.
|4
|1
|2
|1
|7 - 7
|5
|7.
|3
|1
|1
|1
|3 - 7
|4
|8.
|0:2
|5
|1
|1
|3
|3 - 8
|4
|9.
|2:0
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|10.
|0:2
|4
|1
|0
|3
|5 - 9
|3
|11.
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|12.
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|13.
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|14.
|4
|0
|1
|3
|0 - 6
|1
Группа В
- — Выход в плей-офф
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|6 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|6
|Ньюэллс Олд Бойз
|Рамирес Игнасио
|5
|Институто Кордоба
|Damian Puebla
|5
|Бока Хуниорс
|Мерентиель Мигель
|3 (1)
|Индепендьенте Ривадавия
|Bruno Felix Bianchi
|5
|Унион Санта-Фе
|Корвалан Клаудио
|5
|Индепендьенте Ривадавия
|Francisco Petrasso
|1 3
|Химнасия Ла-Плата
|Gustavo Canto
|2 1
|Ланус
|Ramiro Carrera
|4