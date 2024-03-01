Тур: 8.
2:0
Второй тайм: 47'
0'
1:0
22' ГолПуссетто Игнасио
2:0
31' ГолДе ла Фуэнте Эрнан
45' Желтая карточкаCarlos Quintana
45' Желтая карточкаЭчеверрия Родриго
Ход матча
22'
1:0
31'
45'
25
Cesar
Ibanez
28
Соньора
Алан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Cesar IbanezЗащитник
-
28 Соньора АланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
22 Pablo Siles
-
26 Alejo Toledo
-
23 Matias Gomez
-
-
-
-
Главный тренер: Walter Coyette
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
37 Elias Ocampo
-
-
-
-
-
Главный тренер: Мигель Анхель Руссо
История личных встреч
Уракан
Росарио Сентраль
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
20 матчей
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
10
Голов в среднем за матч
0.92
1.25
Среднее время на гол
98
72
Всего голов
9
13
Голов в среднем за матч
1.13
1.08
Среднее время на гол
80
83
Всего голов
20
23
Голов в среднем за матч
1
1.15
Тотал матчей
2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
14
Больше 70%
Меньше 30%
6
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
Среднее время на гол
90
78
Бомбардиры внутри турнира
Уракан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аларкон Вильям
|2
|0.25
|Walter Mazzanti
|2
|0.25
|Пуссетто Игнасио
|1
|0.13
|Де ла Фуэнте Эрнан
|1
|0.13
|Фертоли Эктор
|0
|0
|Соньора Алан
|0
|0
Росарио Сентраль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Luca Martinez Dupuy
|2
|0.25
|Victor Malcorra
|1
|0.13
|Carlos Quintana
|1
|0.13
|Tobias Cervera
|1
|0.13
|Ловера Максимилиано
|1 (1)
|0.13
|Jonathan David Gomez
|0
|0
|Elias Ocampo
|0
|0
Карточки
Уракан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эчеверрия Родриго
|2
|1
|Lucas Carrizo
|2
|1
|Тобио Фернандо
|3
|0
|Franco Alfonso
|3
|0
|Lucas Souto
|1
|1
|Cesar Ibanez
|2
|0
|Пуссетто Игнасио
|2
|0
|Guillermo Benitez1
|2
|0
|Гарате Леандро
|1
|0
|Роа Андрес Фелипе
|1
|0
|Фертоли Эктор
|1
|0
|Walter Mazzanti
|1
|0
|Аларкон Вильям
|1
|0
|Соньора Алан
|1
|0
Росарио Сентраль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сандез Агустин
|3
|0
|Carlos Quintana
|2
|0
|Victor Malcorra
|2
|0
|Damian Alberto Martinez
|2
|0
|Kevin Ortiz
|2
|0
|Agustin Modica
|2
|0
|Броун Хорхе
|1
|0
|Ловера Максимилиано
|1
|0
|Tomas O'Connor
|1
|0
|Alan Rodriguez2
|1
|0
|Francesco Lo Celso
|1
|0
|Tobias Cervera
|1
|0
Результаты матчей
Уракан
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Росарио Сентраль
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
2
Уракан
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Росарио Сентраль
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
2
3
Уракан
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Росарио Сентраль
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
3
5
Голы по времени матча
Забито
1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
6
2 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
1
50%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
3
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
6
1
0 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
4
6
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 4
4 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
3
75%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
8
7
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
13%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
4
57%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
3
38%
1
14%
61-75
2
25%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Уракан
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Уракан - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Велес Сарсфилд - Уракан 1:0 Химнасия Ла-Плата - Уракан 3:1 Уракан - Индепендьенте Авельянеда 0:0
Индепендьенте Ривадавия - Уракан 2:0 Уракан - Тальерес Кордоба 1:2 Банфилд - Уракан 0:2 Уракан - Платенсе 1:1 Атлетико Тукуман - Уракан 0:2 Уракан - Арсенал Саранди 1:0 Ривер Плейт - Уракан 1:2 Уракан - Барракас Сентраль 0:0 Архентинос Хуниорс - Уракан 1:2 Уракан - Институто Кордоба 1:3 Уракан - Эстудиантес Ла Плата 0:2 Росарио Сентраль - Уракан 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Уракан 1:1 Уракан - Велес Сарсфилд 3:0 Уракан - Химнасия Ла-Плата 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Уракан 1:0
Росарио Сентраль
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Ньюэллс Олд Бойз - Росарио Сентраль 0:1 Росарио Сентраль - Химнасия Ла-Плата 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Росарио Сентраль 1:0 Росарио Сентраль - Индепендьенте Ривадавия 1:0
Тальерес Кордоба - Росарио Сентраль 4:1 Росарио Сентраль - Банфилд 0:0 Атлетико Тукуман - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Платенсе 1:0 Ривер Плейт - Росарио Сентраль 0:0 Расинг Авельянеда - Росарио Сентраль 2:2 Арсенал Саранди - Росарио Сентраль 1:2 Росарио Сентраль - Ривер Плейт 3:1 Барракас Сентраль - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Архентинос Хуниорс 3:1 Институто Кордоба - Росарио Сентраль 0:0 Росарио Сентраль - Велес Сарсфилд 1:1 Росарио Сентраль - Уракан 1:0 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Химнасия Ла-Плата - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 1:1
Результаты матчей
Уракан
Росарио Сентраль
Точный счет
0:0
2 раза 67%
1:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
Точный счет
0:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Уракан
Росарио Сентраль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
31
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
52
16
16
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|8
|4
|3
|1
|8 - 4
|15
|2.
|7
|4
|2
|1
|13 - 7
|14
|3.
|8
|4
|2
|2
|12 - 7
|14
|4.
|7
|4
|1
|2
|5 - 2
|13
|5.
|7
|3
|4
|0
|13 - 3
|13
|6.
|7
|3
|2
|2
|13 - 10
|11
|7.
|7
|3
|2
|2
|9 - 11
|11
|8.
|0:2
|8
|3
|2
|3
|6 - 9
|11
|9.
|8
|3
|1
|4
|10 - 12
|10
|10.
|2:0
|8
|2
|2
|4
|6 - 8
|8
|11.
|0:2
|8
|2
|0
|6
|7 - 14
|6
|12.
|7
|1
|2
|4
|3 - 9
|5
|13.
|7
|0
|4
|3
|1 - 7
|4
|14.
|7
|0
|4
|3
|4 - 10
|4
Группа В
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|11 - 4
|12
|2.
|0:2
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|3.
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|4.
|2:0
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|5.
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|6.
|4
|1
|3
|0
|8 - 3
|6
|7.
|2:0
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|8.
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|9.
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|10.
|3
|1
|0
|2
|1 - 2
|3
|11.
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|12.
|0:2
|4
|1
|0
|3
|2 - 5
|3
|13.
|4
|1
|0
|3
|2 - 6
|3
|14.
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
Группа В
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|4 - 0
|10
|2.
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|3.
|2:0
|4
|2
|2
|0
|3 - 0
|8
|4.
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|5.
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|6.
|4
|1
|2
|1
|7 - 7
|5
|7.
|3
|1
|1
|1
|3 - 7
|4
|8.
|0:2
|5
|1
|1
|3
|3 - 8
|4
|9.
|2:0
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|10.
|0:2
|4
|1
|0
|3
|5 - 9
|3
|11.
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|12.
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|13.
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|14.
|4
|0
|1
|3
|0 - 6
|1
Группа В
- — Выход в плей-офф
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|6 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|6
|Ньюэллс Олд Бойз
|Рамирес Игнасио
|5
|Институто Кордоба
|Damian Puebla
|5
|Бока Хуниорс
|Мерентиель Мигель
|3 (1)
|Индепендьенте Ривадавия
|Bruno Felix Bianchi
|5
|Унион Санта-Фе
|Корвалан Клаудио
|5
|Индепендьенте Ривадавия
|Francisco Petrasso
|1 3
|Химнасия Ла-Плата
|Gustavo Canto
|2 1
|Ланус
|Ramiro Carrera
|4