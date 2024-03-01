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  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2024
Тур: 8.
Уракан
2:0
Конец матча
Росарио Сентраль
0'
1:0
22' Гол
Пуссетто Игнасио
2:0
31' Гол
Де ла Фуэнте Эрнан
45' Желтая карточка
Carlos Quintana
45' Желтая карточка
Эчеверрия Родриго
57' Желтая карточка
Кампас Хаминтон
83' Желтая карточка
Pablo Siles
90'+5
1
Галиндес
Эрнан
29
Де
ла
Фуэнте
Эрнан
2
Тобио
Фернандо
3
Lucas
Carrizo
25
Cesar
Ibanez
28
Соньора
Алан
20
Эчеверрия
Родриго
5
Аларкон
Вильям
8
Фертоли
Эктор
21
Walter
Mazzanti
7
Пуссетто
Игнасио
1
Броун
Хорхе
33
Emanuel
Coronel
15
Facundo
Mallo
2
Carlos
Quintana
3
Сандез
Агустин
16
Мартинес
Маурисио
30
Tomas
O'Connor
7
Ловера
Максимилиано
10
Victor
Malcorra
13
Кампас
Хаминтон
29
Luca
Martinez
Dupuy
Уракан
4-4-2
Росарио Сентраль
4-2-3-1

История личных встреч

Уракан
Росарио Сентраль

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

20 матчей

40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 побед

История матчей

КПЛ
1:0
ЛП
0:2
ЛП
2:0
КПЛ
2:1
ЛП
1:4
С
2:1
С
2:1
С
2:3
П
1:1
П
1:1
КА
0:0
ПБ
0:1
ПБ
0:0
ПБ
3:0
НБ
0:1
ПА
0:2
ПА
1:0
ПА
1:2
ПА
0:2
ПАК
1:1

Голы

Всего голов

11
10

Голов в среднем за матч

0.92
1.25

Среднее время на гол

98
72

Всего голов

9
13

Голов в среднем за матч

1.13
1.08

Среднее время на гол

80
83

Всего голов

20
23

Голов в среднем за матч

1
1.15

Тотал матчей

2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
14
Больше 70%
Меньше 30%
6
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
2
Больше 10%
Меньше 90%
18

Среднее время на гол

90
78

Бомбардиры внутри турнира

Уракан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аларкон Вильям 2 0.25
Walter Mazzanti 2 0.25
Пуссетто Игнасио 1 0.13
Де ла Фуэнте Эрнан 1 0.13
Фертоли Эктор 0 0
Соньора Алан 0 0
Росарио Сентраль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Luca Martinez Dupuy 2 0.25
Victor Malcorra 1 0.13
Carlos Quintana 1 0.13
Tobias Cervera 1 0.13
Ловера Максимилиано 1 (1) 0.13
Jonathan David Gomez 0 0
Elias Ocampo 0 0

Карточки

Уракан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эчеверрия Родриго 2 1
Lucas Carrizo 2 1
Тобио Фернандо 3 0
Franco Alfonso 3 0
Lucas Souto 1 1
Cesar Ibanez 2 0
Пуссетто Игнасио 2 0
Guillermo Benitez1 2 0
Гарате Леандро 1 0
Роа Андрес Фелипе 1 0
Фертоли Эктор 1 0
Walter Mazzanti 1 0
Pablo Siles 1 0
Аларкон Вильям 1 0
Соньора Алан 1 0
Росарио Сентраль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сандез Агустин 3 0
Carlos Quintana 2 0
Victor Malcorra 2 0
Damian Alberto Martinez 2 0
Kevin Ortiz 2 0
Agustin Modica 2 0
Броун Хорхе 1 0
Ловера Максимилиано 1 0
Кампас Хаминтон 1 0
Tomas O'Connor 1 0
Alan Rodriguez2 1 0
Francesco Lo Celso 1 0
Tobias Cervera 1 0

Результаты матчей

Уракан
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Росарио Сентраль
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
2
Уракан
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Росарио Сентраль
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

2
3
Уракан
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Росарио Сентраль
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

3
5

Голы по времени матча

Забито

3
3
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
2
67%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
8
2 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
1
50%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
50%
4
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

6
1
0 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

6
6
5 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 4
4 Не забивали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
17%
3
50%
16-30
4
67%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

8
9
2 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
13%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
13%
5
56%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
3
38%
1
11%
61-75
2
25%
1
11%
76-90

Результаты последних матчей

Уракан
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Уракан - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Велес Сарсфилд - Уракан 1:0 Химнасия Ла-Плата - Уракан 3:1 Уракан - Индепендьенте Авельянеда 0:0
Индепендьенте Ривадавия - Уракан 2:0 Уракан - Тальерес Кордоба 1:2 Банфилд - Уракан 0:2 Уракан - Платенсе 1:1 Атлетико Тукуман - Уракан 0:2 Уракан - Арсенал Саранди 1:0 Ривер Плейт - Уракан 1:2 Уракан - Барракас Сентраль 0:0 Архентинос Хуниорс - Уракан 1:2 Уракан - Институто Кордоба 1:3 Уракан - Эстудиантес Ла Плата 0:2 Росарио Сентраль - Уракан 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Уракан 1:1 Уракан - Велес Сарсфилд 3:0 Уракан - Химнасия Ла-Плата 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Уракан 1:0
Росарио Сентраль
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Ньюэллс Олд Бойз - Росарио Сентраль 0:1 Росарио Сентраль - Химнасия Ла-Плата 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Росарио Сентраль 1:0 Росарио Сентраль - Индепендьенте Ривадавия 1:0
Тальерес Кордоба - Росарио Сентраль 4:1 Росарио Сентраль - Банфилд 0:0 Атлетико Тукуман - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Платенсе 1:0 Ривер Плейт - Росарио Сентраль 0:0 Расинг Авельянеда - Росарио Сентраль 2:2 Арсенал Саранди - Росарио Сентраль 1:2 Росарио Сентраль - Ривер Плейт 3:1 Барракас Сентраль - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Архентинос Хуниорс 3:1 Институто Кордоба - Росарио Сентраль 0:0 Росарио Сентраль - Велес Сарсфилд 1:1 Росарио Сентраль - Уракан 1:0 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Химнасия Ла-Плата - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 1:1

Результаты матчей

Уракан
Росарио Сентраль

Точный счет

0:0
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%

Точный счет

0:0
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Уракан
Росарио Сентраль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
1
1
3
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
2
1
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
5
3
2
6
1.5
1
7

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барракас Сентраль
 8 4 3 1 9 - 5 15
2.
Архентинос Хуниорс
 7 4 2 1 13 - 7 14
3.
Институто Кордоба
 8 4 2 2 12 - 7 14
4.
Индепендьенте Авельянеда
 7 4 1 2 5 - 2 13
5.
Ривер Плейт
 7 3 4 0 13 - 3 13
6.
Тальерес Кордоба
 7 3 2 2 13 - 10 11
7.
Велес Сарсфилд
 7 3 2 2 9 - 11 11
8.
Росарио Сентраль
 8 3 2 3 6 - 9 11
9.
Химнасия Ла-Плата
 8 3 1 4 10 - 12 10
10.
Уракан
 8 2 2 4 6 - 8 8
11.
Индепендьенте Ривадавия
 8 2 0 6 8 - 15 6
12.
Депортиво Риестра
 7 1 2 4 3 - 9 5
13.
Атлетико Тукуман
 7 0 4 3 1 - 7 4
14.
Банфилд
 7 0 4 3 4 - 10 4

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 7 6 1 0 10 - 0 19
2.
Эстудиантес Ла Плата
 7 4 3 0 7 - 1 15
3.
Расинг Авельянеда
 7 4 1 2 12 - 4 13
4.
Ланус
 7 4 1 2 9 - 5 13
5.
Ньюэллс Олд Бойз
 7 4 0 3 7 - 8 12
6.
Дефенса и Хустисия
 7 3 3 1 9 - 6 12
7.
Бока Хуниорс
 7 2 4 1 7 - 4 10
8.
Унион Санта-Фе
 7 2 3 2 6 - 5 9
9.
Сан-Лоренсо Альмагро
 7 1 4 2 5 - 8 7
10.
Бельграно
 7 1 3 3 8 - 8 6
11.
Платенсе
 7 1 3 3 3 - 10 6
12.
Сентраль Кордоба СдЕ
 7 1 2 4 4 - 7 5
13.
Сармьенто
 7 0 3 4 4 - 12 3
14.
Тигре
 7 0 2 5 2 - 12 2

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Архентинос Хуниорс
 4 4 0 0 11 - 4 12
2.
Росарио Сентраль
 3 2 1 0 3 - 1 7
3.
Велес Сарсфилд
 4 2 1 1 6 - 4 7
4.
Барракас Сентраль
 4 2 1 1 5 - 4 7
5.
Тальерес Кордоба
 3 2 0 1 6 - 3 6
6.
Ривер Плейт
 4 1 3 0 8 - 3 6
7.
Уракан
 4 1 2 1 3 - 2 5
8.
Институто Кордоба
 5 1 2 2 5 - 6 5
9.
Химнасия Ла-Плата
 4 1 1 2 6 - 7 4
10.
Индепендьенте Авельянеда
 3 1 0 2 1 - 2 3
11.
Атлетико Тукуман
 3 0 3 0 1 - 1 3
12.
Индепендьенте Ривадавия
 4 1 0 3 3 - 6 3
13.
Депортиво Риестра
 4 1 0 3 2 - 6 3
14.
Банфилд
 3 0 1 2 0 - 4 1

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстудиантес Ла Плата
 4 3 1 0 5 - 0 10
2.
Годой Крус
 3 2 1 0 3 - 0 7
3.
Ланус
 4 2 1 1 6 - 4 7
4.
Расинг Авельянеда
 4 2 0 2 7 - 4 6
5.
Дефенса и Хустисия
 3 1 2 0 5 - 2 5
6.
Бока Хуниорс
 3 1 2 0 3 - 1 5
7.
Платенсе
 3 1 2 0 2 - 1 5
8.
Бельграно
 4 1 2 1 7 - 5 5
9.
Сан-Лоренсо Альмагро
 4 1 2 1 3 - 3 5
10.
Сентраль Кордоба СдЕ
 4 1 1 2 3 - 3 4
11.
Унион Санта-Фе
 4 1 1 2 5 - 5 4
12.
Ньюэллс Олд Бойз
 3 1 0 2 1 - 5 3
13.
Сармьенто
 3 0 1 2 2 - 4 1
14.
Тигре
 3 0 1 2 0 - 3 1

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Авельянеда
 4 3 1 0 4 - 0 10
2.
Институто Кордоба
 3 3 0 0 7 - 1 9
3.
Барракас Сентраль
 4 2 2 0 4 - 1 8
4.
Ривер Плейт
 3 2 1 0 5 - 0 7
5.
Химнасия Ла-Плата
 4 2 0 2 4 - 5 6
6.
Тальерес Кордоба
 4 1 2 1 7 - 7 5
7.
Велес Сарсфилд
 3 1 1 1 3 - 7 4
8.
Росарио Сентраль
 5 1 1 3 3 - 8 4
9.
Уракан
 4 1 0 3 3 - 6 3
10.
Индепендьенте Ривадавия
 4 1 0 3 5 - 9 3
11.
Банфилд
 4 0 3 1 4 - 6 3
12.
Архентинос Хуниорс
 3 0 2 1 2 - 3 2
13.
Депортиво Риестра
 3 0 2 1 1 - 3 2
14.
Атлетико Тукуман
 4 0 1 3 0 - 6 1

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 4 4 0 0 7 - 0 12
2.
Ньюэллс Олд Бойз
 4 3 0 1 6 - 3 9
3.
Расинг Авельянеда
 3 2 1 0 5 - 0 7
4.
Дефенса и Хустисия
 4 2 1 1 4 - 4 7
5.
Ланус
 3 2 0 1 3 - 1 6
6.
Унион Санта-Фе
 3 1 2 0 1 - 0 5
7.
Эстудиантес Ла Плата
 3 1 2 0 2 - 1 5
8.
Бока Хуниорс
 4 1 2 1 4 - 3 5
9.
Сан-Лоренсо Альмагро
 3 0 2 1 2 - 5 2
10.
Сармьенто
 4 0 2 2 2 - 8 2
11.
Бельграно
 3 0 1 2 1 - 3 1
12.
Сентраль Кордоба СдЕ
 3 0 1 2 1 - 4 1
13.
Тигре
 4 0 1 3 2 - 9 1
14.
Платенсе
 4 0 1 3 1 - 9 1
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Расинг Авельянеда Мартинес Адриан 6 (1)
Ривер Плейт Борха Мигель 6
Ньюэллс Олд Бойз Рамирес Игнасио 5
Институто Кордоба Damian Puebla 5
Бока Хуниорс Мерентиель Мигель 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Индепендьенте Ривадавия Bruno Felix Bianchi 5
Унион Санта-Фе Корвалан Клаудио 5
Индепендьенте Ривадавия Francisco Petrasso 1 3
Химнасия Ла-Плата Gustavo Canto 2 1
Ланус Ramiro Carrera 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Эчеверрия Родриго получил желтую карточку от судьи
  • 47'
    Карлос Кинтана получил желтую карточку от судьи
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