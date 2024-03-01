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  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2024
Тур: 8.
Индепендьенте Ривадавия
1:3
Конец матча
Барракас Сентраль
0'
18' Желтая карточка
Rodrigo Herrera
22' Желтая карточка
Nicolas Capraro
0:1
43' Гол
Maximiliano Zalazar
44' Желтая карточка
Bruno Felix Bianchi
0:2
49' Гол
Alan Cantero
50' Желтая карточка
Tiago Palacios
1:2
53' Гол
Кавальяро Хуан
63' Желтая карточка
Victorio Gabriel Ramis
63' Желтая карточка
Gonzalo Goni
1:3
68' Гол
Alan Cantero
76' Красная карточка
Jhonatan Candia
90'+7
32
Gonzalo
Marinelli
29
Luciano
Andres
Abecasis
2
Bruno
Felix
Bianchi
42
Tiago
Palacios
16
Tobias
Ostchega
5
Ромеро
Гастон
36
Joel
Sonora
8
Хэм
Эзекиль
13
Кавальяро
Хуан
10
Matias
Reali
7
Victorio
Gabriel
Ramis
25
Sebastian
Emanuel
Moyano
33
Facundo
Mater
2
Nicolas
Capraro
14
Gonzalo
Goni
6
Rodrigo
Insua
5
Rodrigo
Herrera
8
Siro
Rosane
21
Lucas
Brochero
11
Alan
Cantero
43
Maximiliano
Zalazar
9
Alexis
Dominguez
Индепендьенте Ривадавия
4-1-4-1
Барракас Сентраль
4-2-3-1

История личных встреч

Индепендьенте Ривадавия
Барракас Сентраль

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Второй тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

История матчей

ПНЗB
1:3
ПНЗB
0:0
ПБНВФЗА
2:1
ПНЗА
1:0

Голы

Всего голов

0
4

Голов в среднем за матч

0
1.33

Среднее время на гол

0
67

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

1.33
0

Среднее время на гол

67
0

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1
1

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Индепендьенте Ривадавия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Victorio Gabriel Ramis 2 0.25
Alex Arce 2 0.25
Bruno Felix Bianchi 1 0.13
Juan Manuel Vazquez 1 0.13
Кавальяро Хуан 1 0.13
Mauricio Asenjo 1 0.13
Matias Reali 0 0
Luciano Andres Abecasis 0 0
Ромеро Гастон 0 0
Барракас Сентраль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Maximiliano Zalazar 3 0.38
Alan Cantero 2 0.25
Lucas Brochero 2 0.25
Marcos Iacobellis 1 0.13
Alexis Dominguez 1 (1) 0.13
Rodrigo Insua 0 0
Santiago Coronel 0 0

Карточки

Индепендьенте Ривадавия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Bruno Felix Bianchi 5 0
Francisco Petrasso 3 1
Luciano Andres Abecasis 2 0
Ромеро Гастон 2 0
Gonzalo Marinelli 1 0
Хэм Эзекиль 1 0
Federico Castro 1 0
Juan Manuel Vazquez 1 0
Mauro Angel Maidana 1 0
Victorio Gabriel Ramis 1 0
Antonio Napolitano 1 0
Tiago Palacios 1 0
Matias Reali 1 0
Alex Arce 1 0
Барракас Сентраль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rodrigo Herrera 2 0
Nicolas Capraro 2 0
Jhonatan Candia 0 1
Gonzalo Goni 1 0
Facundo Mater 1 0
Marcos Iacobellis 1 0
Siro Rosane 1 0
Santiago Coronel 1 0
Maximiliano Zalazar 1 0

Результаты матчей

Индепендьенте Ривадавия
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Барракас Сентраль
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0
Индепендьенте Ривадавия
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Барракас Сентраль
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

3
5
Индепендьенте Ривадавия
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Барракас Сентраль
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

7
3

Упущенные победы

4
5

Голы по времени матча

Забито

3
4
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
67%
2
50%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
1
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
1
100%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
5
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
1
20%
1-15
1
20%
2
40%
16-30
2
40%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

9
4
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
2
22%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
1
25%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
1
25%
61-75
2
22%
1
25%
76-90

Забито

8
9
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
3 Не забивали 3
0
0%
1
11%
1-15
1
13%
2
22%
16-30
2
25%
2
22%
31-45
2
25%
3
33%
46-60
2
25%
1
11%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

15
5
5 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
2
13%
1
20%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
13%
1
20%
31-45
4
27%
1
20%
46-60
4
27%
1
20%
61-75
2
13%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Индепендьенте Ривадавия
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Унион Санта-Фе - Индепендьенте Ривадавия 4:1 Архентинос Хуниорс - Индепендьенте Ривадавия 2:1 Индепендьенте Ривадавия - Институто Кордоба 0:2 Росарио Сентраль - Индепендьенте Ривадавия 1:0
Индепендьенте Ривадавия - Уракан 2:0 Химнасия Ла-Плата - Индепендьенте Ривадавия 2:3 Индепендьенте Ривадавия - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Альмиранте Браун - Индепендьенте Ривадавия 0:2 Депортиво Майпу - Индепендьенте Ривадавия 0:1 Индепендьенте Ривадавия - Вилья Дальмине 1:0 Депортиво Мадрин - Индепендьенте Ривадавия 1:1 Индепендьенте Ривадавия - Атлетико Рафаэла 2:1 Эстудиантес Касерос - Индепендьенте Ривадавия 0:0 Индепендьенте Ривадавия - Браун Адроге 0:2 Кильмес - Индепендьенте Ривадавия 0:1 Индепендьенте Ривадавия - Химнасия Хухуй 2:1 Ферро Карриль - Индепендьенте Ривадавия 1:1 Индепендьенте Ривадавия - Депортиво Риестра 1:0 Расинг Кордова - Индепендьенте Ривадавия 2:0 Индепендьенте Ривадавия - Атланта 1:1
Барракас Сентраль
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Сармьенто - Барракас Сентраль 0:0 Барракас Сентраль - Тальерес Кордоба 2:1 Банфилд - Барракас Сентраль 0:0 Барракас Сентраль - Атлетико Тукуман 2:0
Депортиво Риестра - Барракас Сентраль 0:1 Барракас Сентраль - Ривер Плейт 0:2 Барракас Сентраль - Велес Сарсфилд 1:1 Барракас Сентраль - Архентинос Хуниорс 1:1 Институто Кордоба - Барракас Сентраль 0:0 Барракас Сентраль - Росарио Сентраль 1:1 Уракан - Барракас Сентраль 0:0 Барракас Сентраль - Химнасия Ла-Плата 1:2 Индепендьенте Авельянеда - Барракас Сентраль 3:0 Барракас Сентраль - Колон 2:1 Барракас Сентраль - Сармьенто 1:1 Тальерес Кордоба - Барракас Сентраль 4:0 Барракас Сентраль - Банфилд 1:0 Атлетико Тукуман - Барракас Сентраль 1:0 Барракас Сентраль - Арсенал Саранди 2:1 Ривер Плейт - Барракас Сентраль 5:1

Результаты матчей

Индепендьенте Ривадавия
Барракас Сентраль

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
0:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Индепендьенте Ривадавия
Барракас Сентраль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1
3
1.5
1
3
1
3
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
5
3
2
6
1.5
3
5
1
7
2.5
1
7

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барракас Сентраль
 8 4 3 1 9 - 5 15
2.
Архентинос Хуниорс
 7 4 2 1 13 - 7 14
3.
Институто Кордоба
 8 4 2 2 12 - 7 14
4.
Индепендьенте Авельянеда
 7 4 1 2 5 - 2 13
5.
Ривер Плейт
 7 3 4 0 13 - 3 13
6.
Тальерес Кордоба
 7 3 2 2 13 - 10 11
7.
Велес Сарсфилд
 7 3 2 2 9 - 11 11
8.
Росарио Сентраль
 8 3 2 3 6 - 9 11
9.
Химнасия Ла-Плата
 8 3 1 4 10 - 12 10
10.
Уракан
 8 2 2 4 6 - 8 8
11.
Индепендьенте Ривадавия
 8 2 0 6 8 - 15 6
12.
Депортиво Риестра
 7 1 2 4 3 - 9 5
13.
Атлетико Тукуман
 7 0 4 3 1 - 7 4
14.
Банфилд
 7 0 4 3 4 - 10 4

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 7 6 1 0 10 - 0 19
2.
Эстудиантес Ла Плата
 7 4 3 0 7 - 1 15
3.
Расинг Авельянеда
 7 4 1 2 12 - 4 13
4.
Ланус
 7 4 1 2 9 - 5 13
5.
Ньюэллс Олд Бойз
 7 4 0 3 7 - 8 12
6.
Дефенса и Хустисия
 7 3 3 1 9 - 6 12
7.
Бока Хуниорс
 7 2 4 1 7 - 4 10
8.
Унион Санта-Фе
 7 2 3 2 6 - 5 9
9.
Сан-Лоренсо Альмагро
 7 1 4 2 5 - 8 7
10.
Бельграно
 7 1 3 3 8 - 8 6
11.
Платенсе
 7 1 3 3 3 - 10 6
12.
Сентраль Кордоба СдЕ
 7 1 2 4 4 - 7 5
13.
Сармьенто
 7 0 3 4 4 - 12 3
14.
Тигре
 7 0 2 5 2 - 12 2

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Архентинос Хуниорс
 4 4 0 0 11 - 4 12
2.
Росарио Сентраль
 3 2 1 0 3 - 1 7
3.
Велес Сарсфилд
 4 2 1 1 6 - 4 7
4.
Барракас Сентраль
 4 2 1 1 5 - 4 7
5.
Тальерес Кордоба
 3 2 0 1 6 - 3 6
6.
Ривер Плейт
 4 1 3 0 8 - 3 6
7.
Уракан
 4 1 2 1 3 - 2 5
8.
Институто Кордоба
 5 1 2 2 5 - 6 5
9.
Химнасия Ла-Плата
 4 1 1 2 6 - 7 4
10.
Индепендьенте Авельянеда
 3 1 0 2 1 - 2 3
11.
Атлетико Тукуман
 3 0 3 0 1 - 1 3
12.
Индепендьенте Ривадавия
 4 1 0 3 3 - 6 3
13.
Депортиво Риестра
 4 1 0 3 2 - 6 3
14.
Банфилд
 3 0 1 2 0 - 4 1

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстудиантес Ла Плата
 4 3 1 0 5 - 0 10
2.
Годой Крус
 3 2 1 0 3 - 0 7
3.
Ланус
 4 2 1 1 6 - 4 7
4.
Расинг Авельянеда
 4 2 0 2 7 - 4 6
5.
Дефенса и Хустисия
 3 1 2 0 5 - 2 5
6.
Бока Хуниорс
 3 1 2 0 3 - 1 5
7.
Платенсе
 3 1 2 0 2 - 1 5
8.
Бельграно
 4 1 2 1 7 - 5 5
9.
Сан-Лоренсо Альмагро
 4 1 2 1 3 - 3 5
10.
Сентраль Кордоба СдЕ
 4 1 1 2 3 - 3 4
11.
Унион Санта-Фе
 4 1 1 2 5 - 5 4
12.
Ньюэллс Олд Бойз
 3 1 0 2 1 - 5 3
13.
Сармьенто
 3 0 1 2 2 - 4 1
14.
Тигре
 3 0 1 2 0 - 3 1

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Авельянеда
 4 3 1 0 4 - 0 10
2.
Институто Кордоба
 3 3 0 0 7 - 1 9
3.
Барракас Сентраль
 4 2 2 0 4 - 1 8
4.
Ривер Плейт
 3 2 1 0 5 - 0 7
5.
Химнасия Ла-Плата
 4 2 0 2 4 - 5 6
6.
Тальерес Кордоба
 4 1 2 1 7 - 7 5
7.
Велес Сарсфилд
 3 1 1 1 3 - 7 4
8.
Росарио Сентраль
 5 1 1 3 3 - 8 4
9.
Уракан
 4 1 0 3 3 - 6 3
10.
Индепендьенте Ривадавия
 4 1 0 3 5 - 9 3
11.
Банфилд
 4 0 3 1 4 - 6 3
12.
Архентинос Хуниорс
 3 0 2 1 2 - 3 2
13.
Депортиво Риестра
 3 0 2 1 1 - 3 2
14.
Атлетико Тукуман
 4 0 1 3 0 - 6 1

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 4 4 0 0 7 - 0 12
2.
Ньюэллс Олд Бойз
 4 3 0 1 6 - 3 9
3.
Расинг Авельянеда
 3 2 1 0 5 - 0 7
4.
Дефенса и Хустисия
 4 2 1 1 4 - 4 7
5.
Ланус
 3 2 0 1 3 - 1 6
6.
Унион Санта-Фе
 3 1 2 0 1 - 0 5
7.
Эстудиантес Ла Плата
 3 1 2 0 2 - 1 5
8.
Бока Хуниорс
 4 1 2 1 4 - 3 5
9.
Сан-Лоренсо Альмагро
 3 0 2 1 2 - 5 2
10.
Сармьенто
 4 0 2 2 2 - 8 2
11.
Бельграно
 3 0 1 2 1 - 3 1
12.
Сентраль Кордоба СдЕ
 3 0 1 2 1 - 4 1
13.
Тигре
 4 0 1 3 2 - 9 1
14.
Платенсе
 4 0 1 3 1 - 9 1
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Расинг Авельянеда Мартинес Адриан 6 (1)
Ривер Плейт Борха Мигель 6
Ньюэллс Олд Бойз Рамирес Игнасио 5
Институто Кордоба Damian Puebla 5
Бока Хуниорс Мерентиель Мигель 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Индепендьенте Ривадавия Bruno Felix Bianchi 5
Унион Санта-Фе Корвалан Клаудио 5
Индепендьенте Ривадавия Francisco Petrasso 1 3
Химнасия Ла-Плата Gustavo Canto 2 1
Ланус Ramiro Carrera 4
Весь список
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    • 50'
      Тьяго Паласиос получил желтую карточку от судьи
    • 49'
      [player1] получил желтую карточку от судьи
    • 49'
      Родриго Инсуа сделал результативную передачу.
    • 49'
      Г О О О О Л - Алан Кантеро бьет в цель!
    • 46'
      Хоэль Сонора уходит с поля. Juan Manuel Vazquez выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 18'
      Родриго Эррера получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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    Где смотреть матч Индепендьенте Ривадавия 1:3 Барракас Сентраль онлайн

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