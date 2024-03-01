Тур: 8.
1:3
Конец матча
0'
18' Желтая карточкаRodrigo Herrera
22' Желтая карточкаNicolas Capraro
0:1
43' ГолMaximiliano Zalazar
44' Желтая карточкаBruno Felix Bianchi
0:2
49' ГолAlan Cantero
50' Желтая карточкаTiago Palacios
1:2
53' ГолКавальяро Хуан
63' Желтая карточкаVictorio Gabriel Ramis
63' Желтая карточкаGonzalo Goni
1:3
68' ГолAlan Cantero
76' Красная карточкаJhonatan Candia
90'+7
Ход матча
18'
22'
43'
49'
0:2
50'
53'
63'
68'
1:3
76'
Прогноз на матч от Liveresult
36
Joel
Sonora
10
Matias
Reali
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
36 Joel SonoraПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Matias RealiПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Федерико Ариас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Gonzalo GoniЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Alan CanteroПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
17 Абила РамонНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
30 Marcelo Mino
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Alejandro Orfila
История личных встреч
Индепендьенте Ривадавия
Барракас Сентраль
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Первый тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Второй тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
4
Голов в среднем за матч
0
1.33
Среднее время на гол
0
67
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
1.33
0
Среднее время на гол
67
0
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
1
1
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Индепендьенте Ривадавия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Victorio Gabriel Ramis
|2
|0.25
|Alex Arce
|2
|0.25
|Bruno Felix Bianchi
|1
|0.13
|Juan Manuel Vazquez
|1
|0.13
|Кавальяро Хуан
|1
|0.13
|Mauricio Asenjo
|1
|0.13
|Matias Reali
|0
|0
|Luciano Andres Abecasis
|0
|0
|Ромеро Гастон
|0
|0
Барракас Сентраль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Maximiliano Zalazar
|3
|0.38
|Alan Cantero
|2
|0.25
|Lucas Brochero
|2
|0.25
|Marcos Iacobellis
|1
|0.13
|Alexis Dominguez
|1 (1)
|0.13
|Rodrigo Insua
|0
|0
|Santiago Coronel
|0
|0
Карточки
Индепендьенте Ривадавия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Bruno Felix Bianchi
|5
|0
|Francisco Petrasso
|3
|1
|Luciano Andres Abecasis
|2
|0
|Ромеро Гастон
|2
|0
|Gonzalo Marinelli
|1
|0
|Хэм Эзекиль
|1
|0
|Federico Castro
|1
|0
|Juan Manuel Vazquez
|1
|0
|Mauro Angel Maidana
|1
|0
|Victorio Gabriel Ramis
|1
|0
|Antonio Napolitano
|1
|0
|Tiago Palacios
|1
|0
|Matias Reali
|1
|0
|Alex Arce
|1
|0
Барракас Сентраль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Rodrigo Herrera
|2
|0
|Nicolas Capraro
|2
|0
|Jhonatan Candia
|0
|1
|Gonzalo Goni
|1
|0
|Facundo Mater
|1
|0
|Marcos Iacobellis
|1
|0
|Siro Rosane
|1
|0
|Santiago Coronel
|1
|0
|Maximiliano Zalazar
|1
|0
Результаты матчей
Индепендьенте Ривадавия
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Барракас Сентраль
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
0
Индепендьенте Ривадавия
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Барракас Сентраль
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
7
2
Упущенные победы
3
5
Индепендьенте Ривадавия
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Барракас Сентраль
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
7
3
Упущенные победы
4
5
Голы по времени матча
Забито
3
4
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
67%
2
50%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
1
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
1
100%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
5
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
1
20%
1-15
1
20%
2
40%
16-30
2
40%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
9
4
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
2
22%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
1
25%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
1
25%
61-75
2
22%
1
25%
76-90
Забито
8
9
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
3 Не забивали 3
0
0%
1
11%
1-15
1
13%
2
22%
16-30
2
25%
2
22%
31-45
2
25%
3
33%
46-60
2
25%
1
11%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Пропущено
15
5
5 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
2
13%
1
20%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
13%
1
20%
31-45
4
27%
1
20%
46-60
4
27%
1
20%
61-75
2
13%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Индепендьенте Ривадавия
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Унион Санта-Фе - Индепендьенте Ривадавия 4:1 Архентинос Хуниорс - Индепендьенте Ривадавия 2:1 Индепендьенте Ривадавия - Институто Кордоба 0:2 Росарио Сентраль - Индепендьенте Ривадавия 1:0
Индепендьенте Ривадавия - Уракан 2:0 Химнасия Ла-Плата - Индепендьенте Ривадавия 2:3 Индепендьенте Ривадавия - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Альмиранте Браун - Индепендьенте Ривадавия 0:2 Депортиво Майпу - Индепендьенте Ривадавия 0:1 Индепендьенте Ривадавия - Вилья Дальмине 1:0 Депортиво Мадрин - Индепендьенте Ривадавия 1:1 Индепендьенте Ривадавия - Атлетико Рафаэла 2:1 Эстудиантес Касерос - Индепендьенте Ривадавия 0:0 Индепендьенте Ривадавия - Браун Адроге 0:2 Кильмес - Индепендьенте Ривадавия 0:1 Индепендьенте Ривадавия - Химнасия Хухуй 2:1 Ферро Карриль - Индепендьенте Ривадавия 1:1 Индепендьенте Ривадавия - Депортиво Риестра 1:0 Расинг Кордова - Индепендьенте Ривадавия 2:0 Индепендьенте Ривадавия - Атланта 1:1
Барракас Сентраль
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Сармьенто - Барракас Сентраль 0:0 Барракас Сентраль - Тальерес Кордоба 2:1 Банфилд - Барракас Сентраль 0:0 Барракас Сентраль - Атлетико Тукуман 2:0
Депортиво Риестра - Барракас Сентраль 0:1 Барракас Сентраль - Ривер Плейт 0:2 Барракас Сентраль - Велес Сарсфилд 1:1 Барракас Сентраль - Архентинос Хуниорс 1:1 Институто Кордоба - Барракас Сентраль 0:0 Барракас Сентраль - Росарио Сентраль 1:1 Уракан - Барракас Сентраль 0:0 Барракас Сентраль - Химнасия Ла-Плата 1:2 Индепендьенте Авельянеда - Барракас Сентраль 3:0 Барракас Сентраль - Колон 2:1 Барракас Сентраль - Сармьенто 1:1 Тальерес Кордоба - Барракас Сентраль 4:0 Барракас Сентраль - Банфилд 1:0 Атлетико Тукуман - Барракас Сентраль 1:0 Барракас Сентраль - Арсенал Саранди 2:1 Ривер Плейт - Барракас Сентраль 5:1
Результаты матчей
Индепендьенте Ривадавия
Барракас Сентраль
Точный счет
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
Точный счет
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
0:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Индепендьенте Ривадавия
Барракас Сентраль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
31
13
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
13
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
53
26
35
17
17
Группа А
Группа В
Группа А
Группа В
Группа А
Группа В
- — Выход в плей-офф
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|6 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|6
|Ньюэллс Олд Бойз
|Рамирес Игнасио
|5
|Институто Кордоба
|Damian Puebla
|5
|Бока Хуниорс
|Мерентиель Мигель
|3 (1)
|Индепендьенте Ривадавия
|Bruno Felix Bianchi
|5
|Унион Санта-Фе
|Корвалан Клаудио
|5
|Индепендьенте Ривадавия
|Francisco Petrasso
|1 3
|Химнасия Ла-Плата
|Gustavo Canto
|2 1
|Ланус
|Ramiro Carrera
|4