Тур: 8.
1:0
Второй тайм: 59'
0'
6' Желтая карточкаКардосо Агустин
21' Желтая карточкаJuan Andres Meli
41' Желтая карточкаКалински Энсо
1:0
45' ГолEzequiel Forclaz
Ход матча
21'
41'
45'
Прогноз на матч от Liveresult
35
Генес
Науэль
24
Гарай
Мартин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
35 Генес НауэльЗащитник
- Защитник
-
24 Гарай МартинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Адорно ПаблоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Армоа БлезНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Горосито Нестор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Tomas MolinaНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Васкес КевинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Годой МатиасНападающий
-
-
18 Thiago Nuss
-
-
38 Brian Leizza
-
-
-
-
-
Главный тренер: Abel Balbo
История личных встреч
Тигре
Сентраль Кордоба СдЕ
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
133.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
5 матчей
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
6
1
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
7
3
Голов в среднем за матч
1.4
0.6
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
64
150
Бомбардиры внутри турнира
Тигре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ezequiel Forclaz
|2
|0.25
|Ортега Мартин
|1
|0.13
|Гарай Мартин
|0
|0
|Gonzalo Flores
|0
|0
Сентраль Кордоба СдЕ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Dardo Federico Miloc
|1
|0.13
|Tomas Molina
|1
|0.13
|Florian Monzon
|1
|0.13
|Oscar Garrido
|1
|0.13
|Rodrigo Atencio
|0
|0
|Juan Andres Meli
|0
|0
Карточки
Тигре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джакопуцци Факундо
|2
|1
|Ezequiel Forclaz
|3
|0
|Алеман Брайан
|1
|1
|Нарделли Джан
|1
|1
|Фернандес Томас
|1
|0
|Марони Гонсало
|1
|0
|Кардосо Агустин
|1
|0
|Walter Rodriguez
|1
|0
|Агирре Аугусто
|1
|0
|Адорно Пабло
|1
|0
|Sebastian Medina
|1
|0
|Генес Науэль
|1
|0
Сентраль Кордоба СдЕ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарсия Мануэль
|3
|0
|Thiago Nuss
|3
|0
|Калински Энсо
|2
|0
|Sebastian Valdez
|2
|0
|Dardo Federico Miloc
|1
|0
|Fernando Torrent
|1
|0
|Harrinson Mancilla
|1
|0
|Годой Матиас
|1
|0
|Florian Monzon
|1
|0
|Pablo Minissale
|1
|0
|Santiago Laquidain
|1
|0
|Oscar Garrido
|1
|0
|Juan Andres Meli
|1
|0
|Rodrigo Atencio
|1
|0
Результаты матчей
Тигре
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сентраль Кордоба СдЕ
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Тигре
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Сентраль Кордоба СдЕ
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
7
2
Упущенные победы
2
3
Тигре
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сентраль Кордоба СдЕ
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
7
2
Упущенные победы
2
4
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
2
67%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
9
2
6 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
3
33%
0
0%
1-15
3
33%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
1
50%
76-90
Забито
2
5
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
60%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
12
6
8 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
3
25%
1
17%
1-15
5
42%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
8%
2
33%
61-75
3
25%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Тигре
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Велес Сарсфилд - Тигре 2:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Тигре 2:0 Тигре - Дефенса и Хустисия 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Тигре 2:0
Тигре - Бока Хуниорс 0:2 Расинг Авельянеда - Тигре 3:0 Тигре - Сармьенто 0:0 Унион Санта-Фе - Тигре 1:0 Тигре - Платенсе 1:1 Бельграно - Тигре 0:3 Тигре - Годой Крус 1:0 Ланус - Тигре 2:1 Тигре - Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Тигре 1:0 Тигре - Велес Сарсфилд 0:0 Тигре - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Дефенса и Хустисия - Тигре 2:0 Тигре - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Бока Хуниорс - Тигре 0:1 Тигре - Расинг Авельянеда 1:2
Сентраль Кордоба СдЕ
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Сентраль Кордоба СдЕ - Атлетико Тукуман 0:0 Дефенса и Хустисия - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Бока Хуниорс - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Сармьенто 3:0
Платенсе - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Годой Крус 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Расинг Авельянеда - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Унион Санта-Фе 2:0 Бельграно - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Ланус 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Тигре 1:0 Атлетико Тукуман - Сентраль Кордоба СдЕ 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Дефенса и Хустисия 2:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Бока Хуниорс 0:3 Сармьенто - Сентраль Кордоба СдЕ 0:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Платенсе 3:2 Годой Крус - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0
Результаты матчей
Тигре
Сентраль Кордоба СдЕ
Точный счет
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 100%
0
3 раза 75%
3
1 раз 25%
Точный счет
2:0
2 раза 50%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
2:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
6 раз 86%
2
1 раз 14%
0
5 раз 71%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Тигре
Сентраль Кордоба СдЕ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
12
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
16
Больше Меньше
25
16
16
Группа А
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|1
|0
|10 - 0
|19
|2.
|7
|4
|3
|0
|7 - 1
|15
|3.
|7
|4
|1
|2
|12 - 4
|13
|4.
|7
|4
|1
|2
|9 - 5
|13
|5.
|7
|4
|0
|3
|7 - 8
|12
|6.
|7
|3
|3
|1
|9 - 6
|12
|7.
|7
|2
|4
|1
|7 - 4
|10
|8.
|7
|2
|3
|2
|6 - 5
|9
|9.
|7
|1
|4
|2
|5 - 8
|7
|10.
|7
|1
|3
|3
|8 - 8
|6
|11.
|7
|1
|3
|3
|3 - 10
|6
|12.
|0:1
|8
|1
|2
|5
|4 - 8
|5
|13.
|1:0
|8
|1
|2
|5
|3 - 12
|5
|14.
|7
|0
|3
|4
|4 - 12
|3
Группа А
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|5 - 0
|10
|2.
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|3.
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|4.
|4
|2
|0
|2
|7 - 4
|6
|5.
|3
|1
|2
|0
|5 - 2
|5
|6.
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|7.
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|8.
|4
|1
|2
|1
|7 - 5
|5
|9.
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|10.
|0:1
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|4
|11.
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|12.
|1:0
|4
|1
|1
|2
|1 - 3
|4
|13.
|3
|1
|0
|2
|1 - 5
|3
|14.
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
Группа А
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|7 - 0
|12
|2.
|4
|3
|0
|1
|6 - 3
|9
|3.
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|4.
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|5.
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|6.
|3
|1
|2
|0
|1 - 0
|5
|7.
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|8.
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|9.
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|10.
|4
|0
|2
|2
|2 - 8
|2
|11.
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|12.
|0:1
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|13.
|1:0
|4
|0
|1
|3
|2 - 9
|1
|14.
|4
|0
|1
|3
|1 - 9
|1
- — Выход в плей-офф
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|6 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|6
|Ньюэллс Олд Бойз
|Рамирес Игнасио
|5
|Институто Кордоба
|Damian Puebla
|5
|Бока Хуниорс
|Мерентиель Мигель
|3 (1)
|Индепендьенте Ривадавия
|Bruno Felix Bianchi
|5
|Унион Санта-Фе
|Корвалан Клаудио
|5
|Индепендьенте Ривадавия
|Francisco Petrasso
|1 3
|Химнасия Ла-Плата
|Gustavo Canto
|2 1
|Ланус
|Ramiro Carrera
|4