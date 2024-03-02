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  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2024
Тур: 8.
Тигре
1:0
Конец матча
Сентраль Кордоба СдЕ
0'
6' Желтая карточка
Кардосо Агустин
21' Желтая карточка
Juan Andres Meli
41' Желтая карточка
Калински Энсо
1:0
45' Гол
Ezequiel Forclaz
84' Желтая карточка
Годой Матиас
89' Желтая карточка
Dardo Federico Miloc
90' Желтая карточка
Sebastian Valdez
90'+6
31
Тальямонте
Матиас
6
Нарделли
Джан
14
Джакопуцци
Факундо
35
Генес
Науэль
4
Ортега
Мартин
24
Гарай
Мартин
5
Кардосо
Агустин
30
Алеман
Брайан
11
Ezequiel
Forclaz
7
Juan
Esquivel
33
Gonzalo
Flores
25
Luis
Ingolotti
4
Fernando
Torrent
30
Pablo
Minissale
6
Sebastian
Valdez
26
Juan
Andres
Meli
23
Rodrigo
Atencio
8
Калински
Энсо
5
Dardo
Federico
Miloc
10
Mateo
Sanabria
14
Tomas
Molina
90
Florian
Monzon
Тигре
5-2-3
Сентраль Кордоба СдЕ
4-4-2

История личных встреч

Тигре
Сентраль Кордоба СдЕ

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

5 матчей

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы

История матчей

КПЛ
1:0
ЛП
2:0
ЛП
1:2
КПЛ
1:1
К
2:0

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

6
1

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

1.4
0.6

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

64
150

Бомбардиры внутри турнира

Тигре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ezequiel Forclaz 2 0.25
Ортега Мартин 1 0.13
Гарай Мартин 0 0
Gonzalo Flores 0 0
Сентраль Кордоба СдЕ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Dardo Federico Miloc 1 0.13
Tomas Molina 1 0.13
Florian Monzon 1 0.13
Oscar Garrido 1 0.13
Rodrigo Atencio 0 0
Juan Andres Meli 0 0

Карточки

Тигре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джакопуцци Факундо 2 1
Ezequiel Forclaz 3 0
Алеман Брайан 1 1
Нарделли Джан 1 1
Фернандес Томас 1 0
Марони Гонсало 1 0
Кардосо Агустин 1 0
Walter Rodriguez 1 0
Агирре Аугусто 1 0
Адорно Пабло 1 0
Sebastian Medina 1 0
Генес Науэль 1 0
Сентраль Кордоба СдЕ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарсия Мануэль 3 0
Sebastian Valdez 3 0
Thiago Nuss 3 0
Dardo Federico Miloc 2 0
Калински Энсо 2 0
Годой Матиас 2 0
Fernando Torrent 1 0
Harrinson Mancilla 1 0
Florian Monzon 1 0
Pablo Minissale 1 0
Santiago Laquidain 1 0
Oscar Garrido 1 0
Juan Andres Meli 1 0
Rodrigo Atencio 1 0

Результаты матчей

Тигре
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Сентраль Кордоба СдЕ
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Тигре
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Сентраль Кордоба СдЕ
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

2
3
Тигре
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сентраль Кордоба СдЕ
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

2
4

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
5
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
2
67%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

9
2
6 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
3
33%
0
0%
1-15
3
33%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
1
50%
76-90

Забито

3
5
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
60%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
2
67%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

12
7
8 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
3
25%
1
14%
1-15
5
42%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
8%
2
29%
61-75
3
25%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Тигре
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Велес Сарсфилд - Тигре 2:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Тигре 2:0 Тигре - Дефенса и Хустисия 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Тигре 2:0
Тигре - Бока Хуниорс 0:2 Расинг Авельянеда - Тигре 3:0 Тигре - Сармьенто 0:0 Унион Санта-Фе - Тигре 1:0 Тигре - Платенсе 1:1 Бельграно - Тигре 0:3 Тигре - Годой Крус 1:0 Ланус - Тигре 2:1 Тигре - Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Тигре 1:0 Тигре - Велес Сарсфилд 0:0 Тигре - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Дефенса и Хустисия - Тигре 2:0 Тигре - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Бока Хуниорс - Тигре 0:1 Тигре - Расинг Авельянеда 1:2
Сентраль Кордоба СдЕ
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Сентраль Кордоба СдЕ - Атлетико Тукуман 0:0 Дефенса и Хустисия - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Бока Хуниорс - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Сармьенто 3:0
Платенсе - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Годой Крус 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Расинг Авельянеда - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Унион Санта-Фе 2:0 Бельграно - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Ланус 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Тигре 1:0 Атлетико Тукуман - Сентраль Кордоба СдЕ 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Дефенса и Хустисия 2:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Бока Хуниорс 0:3 Сармьенто - Сентраль Кордоба СдЕ 0:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Платенсе 3:2 Годой Крус - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0

Результаты матчей

Тигре
Сентраль Кордоба СдЕ

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
0
3 раза 75%
3
1 раз 25%

Точный счет

2:0
2 раза 50%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
1:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Точный счет

2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
6 раз 75%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
0
6 раз 75%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Тигре
Сентраль Кордоба СдЕ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
1
3
1
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
6
0.5
Больше Меньше
2
6
1
7
1.5
1
7

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барракас Сентраль
 8 4 3 1 9 - 5 15
2.
Архентинос Хуниорс
 7 4 2 1 13 - 7 14
3.
Институто Кордоба
 8 4 2 2 12 - 7 14
4.
Индепендьенте Авельянеда
 7 4 1 2 5 - 2 13
5.
Ривер Плейт
 7 3 4 0 13 - 3 13
6.
Тальерес Кордоба
 7 3 2 2 13 - 10 11
7.
Велес Сарсфилд
 7 3 2 2 9 - 11 11
8.
Росарио Сентраль
 8 3 2 3 6 - 9 11
9.
Химнасия Ла-Плата
 8 3 1 4 10 - 12 10
10.
Уракан
 8 2 2 4 6 - 8 8
11.
Банфилд
 1:0 8 1 4 3 5 - 10 7
12.
Индепендьенте Ривадавия
 8 2 0 6 8 - 15 6
13.
Депортиво Риестра
 0:1 8 1 2 5 3 - 10 5
14.
Атлетико Тукуман
 7 0 4 3 1 - 7 4

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 7 6 1 0 10 - 0 19
2.
Эстудиантес Ла Плата
 7 4 3 0 7 - 1 15
3.
Расинг Авельянеда
 0:0 8 4 2 2 12 - 4 14
4.
Ланус
 7 4 1 2 9 - 5 13
5.
Ньюэллс Олд Бойз
 7 4 0 3 7 - 8 12
6.
Дефенса и Хустисия
 7 3 3 1 9 - 6 12
7.
Бока Хуниорс
 7 2 4 1 7 - 4 10
8.
Унион Санта-Фе
 7 2 3 2 6 - 5 9
9.
Сан-Лоренсо Альмагро
 7 1 4 2 5 - 8 7
10.
Платенсе
 0:0 8 1 4 3 3 - 10 7
11.
Бельграно
 7 1 3 3 8 - 8 6
12.
Сентраль Кордоба СдЕ
 8 1 2 5 4 - 8 5
13.
Тигре
 8 1 2 5 3 - 12 5
14.
Сармьенто
 7 0 3 4 4 - 12 3

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Архентинос Хуниорс
 4 4 0 0 11 - 4 12
2.
Росарио Сентраль
 3 2 1 0 3 - 1 7
3.
Велес Сарсфилд
 4 2 1 1 6 - 4 7
4.
Барракас Сентраль
 4 2 1 1 5 - 4 7
5.
Тальерес Кордоба
 3 2 0 1 6 - 3 6
6.
Ривер Плейт
 4 1 3 0 8 - 3 6
7.
Уракан
 4 1 2 1 3 - 2 5
8.
Институто Кордоба
 5 1 2 2 5 - 6 5
9.
Химнасия Ла-Плата
 4 1 1 2 6 - 7 4
10.
Банфилд
 1:0 4 1 1 2 1 - 4 4
11.
Индепендьенте Авельянеда
 3 1 0 2 1 - 2 3
12.
Атлетико Тукуман
 3 0 3 0 1 - 1 3
13.
Индепендьенте Ривадавия
 4 1 0 3 3 - 6 3
14.
Депортиво Риестра
 0:1 4 1 0 3 2 - 6 3

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстудиантес Ла Плата
 4 3 1 0 5 - 0 10
2.
Годой Крус
 3 2 1 0 3 - 0 7
3.
Ланус
 4 2 1 1 6 - 4 7
4.
Расинг Авельянеда
 0:0 4 2 0 2 7 - 4 6
5.
Платенсе
 0:0 4 1 3 0 2 - 1 6
6.
Дефенса и Хустисия
 3 1 2 0 5 - 2 5
7.
Бока Хуниорс
 3 1 2 0 3 - 1 5
8.
Бельграно
 4 1 2 1 7 - 5 5
9.
Сан-Лоренсо Альмагро
 4 1 2 1 3 - 3 5
10.
Сентраль Кордоба СдЕ
 4 1 1 2 3 - 3 4
11.
Унион Санта-Фе
 4 1 1 2 5 - 5 4
12.
Тигре
 4 1 1 2 1 - 3 4
13.
Ньюэллс Олд Бойз
 3 1 0 2 1 - 5 3
14.
Сармьенто
 3 0 1 2 2 - 4 1

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Авельянеда
 4 3 1 0 4 - 0 10
2.
Институто Кордоба
 3 3 0 0 7 - 1 9
3.
Барракас Сентраль
 4 2 2 0 4 - 1 8
4.
Ривер Плейт
 3 2 1 0 5 - 0 7
5.
Химнасия Ла-Плата
 4 2 0 2 4 - 5 6
6.
Тальерес Кордоба
 4 1 2 1 7 - 7 5
7.
Велес Сарсфилд
 3 1 1 1 3 - 7 4
8.
Росарио Сентраль
 5 1 1 3 3 - 8 4
9.
Уракан
 4 1 0 3 3 - 6 3
10.
Индепендьенте Ривадавия
 4 1 0 3 5 - 9 3
11.
Банфилд
 1:0 4 0 3 1 4 - 6 3
12.
Архентинос Хуниорс
 3 0 2 1 2 - 3 2
13.
Депортиво Риестра
 0:1 4 0 2 2 1 - 4 2
14.
Атлетико Тукуман
 4 0 1 3 0 - 6 1

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 4 4 0 0 7 - 0 12
2.
Ньюэллс Олд Бойз
 4 3 0 1 6 - 3 9
3.
Расинг Авельянеда
 0:0 4 2 2 0 5 - 0 8
4.
Дефенса и Хустисия
 4 2 1 1 4 - 4 7
5.
Ланус
 3 2 0 1 3 - 1 6
6.
Унион Санта-Фе
 3 1 2 0 1 - 0 5
7.
Эстудиантес Ла Плата
 3 1 2 0 2 - 1 5
8.
Бока Хуниорс
 4 1 2 1 4 - 3 5
9.
Сан-Лоренсо Альмагро
 3 0 2 1 2 - 5 2
10.
Сармьенто
 4 0 2 2 2 - 8 2
11.
Бельграно
 3 0 1 2 1 - 3 1
12.
Сентраль Кордоба СдЕ
 4 0 1 3 1 - 5 1
13.
Тигре
 4 0 1 3 2 - 9 1
14.
Платенсе
 0:0 4 0 1 3 1 - 9 1
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Расинг Авельянеда Мартинес Адриан 6 (1)
Ривер Плейт Борха Мигель 6
Ньюэллс Олд Бойз Рамирес Игнасио 5
Институто Кордоба Damian Puebla 5
Бока Хуниорс Мерентиель Мигель 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Индепендьенте Ривадавия Bruno Felix Bianchi 5
Унион Санта-Фе Корвалан Клаудио 5
Индепендьенте Ривадавия Francisco Petrasso 1 3
Химнасия Ла-Плата Gustavo Canto 2 1
Платенсе Ivan Gomez 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Гонсало Флорес сделал результативную передачу.
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