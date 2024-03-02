  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2024
Тур: 8.
Банфилд
2:0
Конец матча
Депортиво Риестра
0'
1:0
24' Гол
Bruno Christian Sepulveda
64' Желтая карточка
Инсуа Эмануэль
2:0
78' Гол
Milton Gimenez
90'+4
1
Бароверо
Марсело
19
Ezequiel
Bonifacio
4
Alejandro
Maciel
6
Aaron
Quiroz
33
Инсуа
Эмануэль
14
Гальван
Бриан
8
Jesus
Soraire
31
Yvo
Calleros
20
Ignacio
Rodriguez
11
Bruno
Christian
Sepulveda
9
Milton
Gimenez
1
Ignacio
Arce
15
Nicolas
Sansotre
40
Alan
Barrionuevo
3
Nicolas
Torres
29
Maximiliano
Rodriguez1
11
Walter
Acuna
27
Jonatan
Goitia
19
Jonathan
Goya
8
Milton
Aaron
Celiz
32
Nicolas
Benegas
9
Jonathan
Herrera1
Банфилд
4-4-2
Депортиво Риестра
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Банфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Milton Gimenez 2 0.25
Bruno Christian Sepulveda 1 0.13
Гальван Бриан 1 0.13
Juan Quintana 1 0.13
Geronimo Rivera 1 0.13
Yvo Calleros 0 0
Aaron Quiroz 0 0
Депортиво Риестра
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jonathan Herrera1 1 0.13
Milton Aaron Celiz 1 0.13
Mauro Ortiz 1 0.13
Jose Mendez 0 0
Nicolas Benegas 0 0

Карточки

Банфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Инсуа Эмануэль 2 0
Bruno Christian Sepulveda 2 0
Ignacio Rodriguez 2 0
Jesus Soraire 1 0
Milton Gimenez 1 0
Alejandro Maciel 1 0
Emanuel Coronel 1 0
Juan Alvarez2 1 0
Martin Ezequiel Canete 1 0
Lautaro Rios 1 0
Aaron Quiroz 1 0
Geronimo Rivera 1 0
Депортиво Риестра
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Milton Aaron Celiz 3 0
Nahuel Iribarren 2 0
Рамирес Педро 2 0
Nicolas Benegas 2 0
Jonatan Goitia 2 0
William Machado 2 0
Nicolas Torres 1 0
Nicolas Dematei 1 0
Jose Mendez 1 0
Mauro Ortiz 1 0
Gustavo Fernandez II 1 0
Jonathan Goya 1 0
Jonathan Herrera1 1 0

Результаты матчей

Банфилд
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Депортиво Риестра
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Банфилд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Депортиво Риестра
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
6

Упущенные победы

2
1
Банфилд
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Депортиво Риестра
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

4
6

Упущенные победы

2
2

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
0
0%
1
100%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

4
5
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
25%
1
20%
76-90

Забито

4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
0
0%
76-90

Пропущено

6
6
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
3
50%
1
17%
61-75
1
17%
1
17%
76-90

Забито

6
3
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
1
17%
1
33%
1-15
1
17%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
67%
0
0%
76-90

Пропущено

10
11
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
2
18%
16-30
1
10%
2
18%
31-45
2
20%
3
27%
46-60
3
30%
2
18%
61-75
2
20%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Банфилд
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Ланус - Банфилд 1:1 Ривер Плейт - Банфилд 1:1 Банфилд - Барракас Сентраль 0:0 Архентинос Хуниорс - Банфилд 4:2
Банфилд - Институто Кордоба 0:2 Росарио Сентраль - Банфилд 0:0 Банфилд - Уракан 0:2 Уругвай (до 23 лет) - Банфилд 0:2 Годой Крус - Банфилд 0:0 Банфилд - Химнасия Ла-Плата 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Банфилд 0:0 Банфилд - Колон 2:1 Тальерес Кордоба - Банфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Банфилд 0:1 Банфилд - Атлетико Тукуман 0:0 Арсенал Саранди - Банфилд 0:0 Банфилд - Ланус 1:0 Банфилд - Ривер Плейт 1:1 Барракас Сентраль - Банфилд 1:0 Банфилд - Архентинос Хуниорс 0:1
Депортиво Риестра
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Дефенса и Хустисия - Депортиво Риестра 1:1 Депортиво Риестра - Атлетико Тукуман 1:0 Депортиво Риестра - Велес Сарсфилд 1:2 Депортиво Риестра - Ривер Плейт 0:3
Депортиво Риестра - Комуникасьонес 1:0 Депортиво Риестра - Барракас Сентраль 0:1 Архентинос Хуниорс - Депортиво Риестра 2:0 Институто Кордоба - Депортиво Риестра 0:0 Депортиво Майпу - Депортиво Риестра 0:1 Альмиранте Браун - Депортиво Риестра 0:2 Депортиво Риестра - Альмиранте Браун 2:0 Кильмес - Депортиво Риестра 0:1 Депортиво Риестра - Кильмес 1:1 Сан-Мартин Тукуман - Депортиво Риестра 0:1 Химнасия Хухуй - Депортиво Риестра 0:1 Депортиво Риестра - Ферро Карриль 1:1 Депортиво Риестра - Альдосиви 3:0 Расинг Кордова - Депортиво Риестра 1:0 Депортиво Риестра - Атланта 1:0 Тристан Суарес - Депортиво Риестра 0:0

Результаты матчей

Банфилд
Депортиво Риестра

Точный счет

0:2
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%

Точный счет

1:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
2:0
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Точный счет

0:0
2 раза 25%
0:2
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
2:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
0
5 раз 63%
1
3 раза 38%

Тоталы голов в матче

Банфилд
Депортиво Риестра

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
2
2
1
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
3
5
2
6
1.5

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барракас Сентраль
 8 4 3 1 9 - 5 15
2.
Архентинос Хуниорс
 7 4 2 1 13 - 7 14
3.
Институто Кордоба
 8 4 2 2 12 - 7 14
4.
Индепендьенте Авельянеда
 7 4 1 2 5 - 2 13
5.
Ривер Плейт
 7 3 4 0 13 - 3 13
6.
Тальерес Кордоба
 7 3 2 2 13 - 10 11
7.
Велес Сарсфилд
 7 3 2 2 9 - 11 11
8.
Росарио Сентраль
 8 3 2 3 6 - 9 11
9.
Химнасия Ла-Плата
 8 3 1 4 10 - 12 10
10.
Уракан
 8 2 2 4 6 - 8 8
11.
Банфилд
 8 1 4 3 6 - 10 7
12.
Индепендьенте Ривадавия
 8 2 0 6 8 - 15 6
13.
Депортиво Риестра
 8 1 2 5 3 - 11 5
14.
Атлетико Тукуман
 7 0 4 3 1 - 7 4

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 7 6 1 0 10 - 0 19
2.
Эстудиантес Ла Плата
 7 4 3 0 7 - 1 15
3.
Расинг Авельянеда
 8 4 2 2 12 - 4 14
4.
Ланус
 7 4 1 2 9 - 5 13
5.
Ньюэллс Олд Бойз
 7 4 0 3 7 - 8 12
6.
Дефенса и Хустисия
 7 3 3 1 9 - 6 12
7.
Бока Хуниорс
 7 2 4 1 7 - 4 10
8.
Унион Санта-Фе
 7 2 3 2 6 - 5 9
9.
Сан-Лоренсо Альмагро
 7 1 4 2 5 - 8 7
10.
Платенсе
 8 1 4 3 3 - 10 7
11.
Бельграно
 7 1 3 3 8 - 8 6
12.
Сентраль Кордоба СдЕ
 8 1 2 5 4 - 8 5
13.
Тигре
 8 1 2 5 3 - 12 5
14.
Сармьенто
 7 0 3 4 4 - 12 3

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Архентинос Хуниорс
 4 4 0 0 11 - 4 12
2.
Росарио Сентраль
 3 2 1 0 3 - 1 7
3.
Велес Сарсфилд
 4 2 1 1 6 - 4 7
4.
Барракас Сентраль
 4 2 1 1 5 - 4 7
5.
Тальерес Кордоба
 3 2 0 1 6 - 3 6
6.
Ривер Плейт
 4 1 3 0 8 - 3 6
7.
Уракан
 4 1 2 1 3 - 2 5
8.
Институто Кордоба
 5 1 2 2 5 - 6 5
9.
Химнасия Ла-Плата
 4 1 1 2 6 - 7 4
10.
Банфилд
 4 1 1 2 2 - 4 4
11.
Индепендьенте Авельянеда
 3 1 0 2 1 - 2 3
12.
Атлетико Тукуман
 3 0 3 0 1 - 1 3
13.
Индепендьенте Ривадавия
 4 1 0 3 3 - 6 3
14.
Депортиво Риестра
 4 1 0 3 2 - 6 3

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстудиантес Ла Плата
 4 3 1 0 5 - 0 10
2.
Годой Крус
 3 2 1 0 3 - 0 7
3.
Ланус
 4 2 1 1 6 - 4 7
4.
Расинг Авельянеда
 4 2 0 2 7 - 4 6
5.
Платенсе
 4 1 3 0 2 - 1 6
6.
Дефенса и Хустисия
 3 1 2 0 5 - 2 5
7.
Бока Хуниорс
 3 1 2 0 3 - 1 5
8.
Бельграно
 4 1 2 1 7 - 5 5
9.
Сан-Лоренсо Альмагро
 4 1 2 1 3 - 3 5
10.
Сентраль Кордоба СдЕ
 4 1 1 2 3 - 3 4
11.
Унион Санта-Фе
 4 1 1 2 5 - 5 4
12.
Тигре
 4 1 1 2 1 - 3 4
13.
Ньюэллс Олд Бойз
 3 1 0 2 1 - 5 3
14.
Сармьенто
 3 0 1 2 2 - 4 1

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Авельянеда
 4 3 1 0 4 - 0 10
2.
Институто Кордоба
 3 3 0 0 7 - 1 9
3.
Барракас Сентраль
 4 2 2 0 4 - 1 8
4.
Ривер Плейт
 3 2 1 0 5 - 0 7
5.
Химнасия Ла-Плата
 4 2 0 2 4 - 5 6
6.
Тальерес Кордоба
 4 1 2 1 7 - 7 5
7.
Велес Сарсфилд
 3 1 1 1 3 - 7 4
8.
Росарио Сентраль
 5 1 1 3 3 - 8 4
9.
Уракан
 4 1 0 3 3 - 6 3
10.
Индепендьенте Ривадавия
 4 1 0 3 5 - 9 3
11.
Банфилд
 4 0 3 1 4 - 6 3
12.
Архентинос Хуниорс
 3 0 2 1 2 - 3 2
13.
Депортиво Риестра
 4 0 2 2 1 - 5 2
14.
Атлетико Тукуман
 4 0 1 3 0 - 6 1

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 4 4 0 0 7 - 0 12
2.
Ньюэллс Олд Бойз
 4 3 0 1 6 - 3 9
3.
Расинг Авельянеда
 4 2 2 0 5 - 0 8
4.
Дефенса и Хустисия
 4 2 1 1 4 - 4 7
5.
Ланус
 3 2 0 1 3 - 1 6
6.
Унион Санта-Фе
 3 1 2 0 1 - 0 5
7.
Эстудиантес Ла Плата
 3 1 2 0 2 - 1 5
8.
Бока Хуниорс
 4 1 2 1 4 - 3 5
9.
Сан-Лоренсо Альмагро
 3 0 2 1 2 - 5 2
10.
Сармьенто
 4 0 2 2 2 - 8 2
11.
Бельграно
 3 0 1 2 1 - 3 1
12.
Сентраль Кордоба СдЕ
 4 0 1 3 1 - 5 1
13.
Тигре
 4 0 1 3 2 - 9 1
14.
Платенсе
 4 0 1 3 1 - 9 1
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Расинг Авельянеда Мартинес Адриан 6 (1)
Ривер Плейт Борха Мигель 6
Ньюэллс Олд Бойз Рамирес Игнасио 5
Институто Кордоба Damian Puebla 5
Бока Хуниорс Мерентиель Мигель 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Индепендьенте Ривадавия Bruno Felix Bianchi 5
Унион Санта-Фе Корвалан Клаудио 5
Индепендьенте Ривадавия Francisco Petrasso 1 3
Химнасия Ла-Плата Gustavo Canto 2 1
Платенсе Ivan Gomez 4
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 24'
      Иво Каллерос сделал результативную передачу.
    • 24'
      Г О О О О Л - Бруно Сепульведа бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Банфилд 2:0 Депортиво Риестра онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (15) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный