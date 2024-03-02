Тур: 8.
2:0
Конец матча
0'
1:0
24' ГолBruno Christian Sepulveda
64' Желтая карточкаИнсуа Эмануэль
2:0
78' ГолMilton Gimenez
90'+4
Ход матча
24'
64'
78'
31
Yvo
Calleros
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Yvo CallerosПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
15 Lautaro Rios
-
-
-
-
-
37 Mateo Perez
-
Главный тренер: Julio Falcioni
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Walter AcunaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Jose MendezНападающий
-
-
-
-
-
-
14 Pablo Monje
-
-
-
-
-
Главный тренер: Cristian Fabbiani
Бомбардиры внутри турнира
Банфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Milton Gimenez
|2
|0.25
|Bruno Christian Sepulveda
|1
|0.13
|Гальван Бриан
|1
|0.13
|Juan Quintana
|1
|0.13
|Geronimo Rivera
|1
|0.13
|Yvo Calleros
|0
|0
|Aaron Quiroz
|0
|0
Депортиво Риестра
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jonathan Herrera1
|1
|0.13
|Milton Aaron Celiz
|1
|0.13
|Mauro Ortiz
|1
|0.13
|Jose Mendez
|0
|0
|Nicolas Benegas
|0
|0
Карточки
Банфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Инсуа Эмануэль
|2
|0
|Bruno Christian Sepulveda
|2
|0
|Ignacio Rodriguez
|2
|0
|Jesus Soraire
|1
|0
|Milton Gimenez
|1
|0
|Alejandro Maciel
|1
|0
|Emanuel Coronel
|1
|0
|Juan Alvarez2
|1
|0
|Martin Ezequiel Canete
|1
|0
|Lautaro Rios
|1
|0
|Aaron Quiroz
|1
|0
|Geronimo Rivera
|1
|0
Депортиво Риестра
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Milton Aaron Celiz
|3
|0
|Nahuel Iribarren
|2
|0
|Рамирес Педро
|2
|0
|Nicolas Benegas
|2
|0
|Jonatan Goitia
|2
|0
|William Machado
|2
|0
|Nicolas Torres
|1
|0
|Nicolas Dematei
|1
|0
|Jose Mendez
|1
|0
|Mauro Ortiz
|1
|0
|Gustavo Fernandez II
|1
|0
|Jonathan Goya
|1
|0
|Jonathan Herrera1
|1
|0
Результаты матчей
Банфилд
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Депортиво Риестра
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Банфилд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Депортиво Риестра
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
6
Упущенные победы
2
1
Банфилд
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Депортиво Риестра
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
4
6
Упущенные победы
2
2
Голы по времени матча
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
0
0%
1
100%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
4
5
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
25%
1
20%
76-90
Забито
4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
0
0%
76-90
Пропущено
6
6
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
3
50%
1
17%
61-75
1
17%
1
17%
76-90
Забито
6
3
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
1
17%
1
33%
1-15
1
17%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
67%
0
0%
76-90
Пропущено
10
11
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
2
18%
16-30
1
10%
2
18%
31-45
2
20%
3
27%
46-60
3
30%
2
18%
61-75
2
20%
2
18%
76-90
Результаты последних матчей
Банфилд
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Ланус - Банфилд 1:1 Ривер Плейт - Банфилд 1:1 Банфилд - Барракас Сентраль 0:0 Архентинос Хуниорс - Банфилд 4:2
Банфилд - Институто Кордоба 0:2 Росарио Сентраль - Банфилд 0:0 Банфилд - Уракан 0:2 Уругвай (до 23 лет) - Банфилд 0:2 Годой Крус - Банфилд 0:0 Банфилд - Химнасия Ла-Плата 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Банфилд 0:0 Банфилд - Колон 2:1 Тальерес Кордоба - Банфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Банфилд 0:1 Банфилд - Атлетико Тукуман 0:0 Арсенал Саранди - Банфилд 0:0 Банфилд - Ланус 1:0 Банфилд - Ривер Плейт 1:1 Барракас Сентраль - Банфилд 1:0 Банфилд - Архентинос Хуниорс 0:1
Депортиво Риестра
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Дефенса и Хустисия - Депортиво Риестра 1:1 Депортиво Риестра - Атлетико Тукуман 1:0 Депортиво Риестра - Велес Сарсфилд 1:2 Депортиво Риестра - Ривер Плейт 0:3
Депортиво Риестра - Комуникасьонес 1:0 Депортиво Риестра - Барракас Сентраль 0:1 Архентинос Хуниорс - Депортиво Риестра 2:0 Институто Кордоба - Депортиво Риестра 0:0 Депортиво Майпу - Депортиво Риестра 0:1 Альмиранте Браун - Депортиво Риестра 0:2 Депортиво Риестра - Альмиранте Браун 2:0 Кильмес - Депортиво Риестра 0:1 Депортиво Риестра - Кильмес 1:1 Сан-Мартин Тукуман - Депортиво Риестра 0:1 Химнасия Хухуй - Депортиво Риестра 0:1 Депортиво Риестра - Ферро Карриль 1:1 Депортиво Риестра - Альдосиви 3:0 Расинг Кордова - Депортиво Риестра 1:0 Депортиво Риестра - Атланта 1:0 Тристан Суарес - Депортиво Риестра 0:0
Результаты матчей
Банфилд
Депортиво Риестра
Точный счет
0:2
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
Точный счет
1:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
2:0
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
Точный счет
0:0
2 раза 25%
0:2
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
2:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
0
5 раз 63%
1
3 раза 38%
Тоталы голов в матче
Банфилд
Депортиво Риестра
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
22
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
35
26
Группа А
Группа В
Группа А
Группа В
Группа А
Группа В
- — Выход в плей-офф
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|6 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|6
|Ньюэллс Олд Бойз
|Рамирес Игнасио
|5
|Институто Кордоба
|Damian Puebla
|5
|Бока Хуниорс
|Мерентиель Мигель
|3 (1)
|Индепендьенте Ривадавия
|Bruno Felix Bianchi
|5
|Унион Санта-Фе
|Корвалан Клаудио
|5
|Индепендьенте Ривадавия
|Francisco Petrasso
|1 3
|Химнасия Ла-Плата
|Gustavo Canto
|2 1
|Платенсе
|Ivan Gomez
|4