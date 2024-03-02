Тур: 8.
0:0
Первый тайм: 7'
0'
Прогноз на матч от Liveresult
31
Juan
Cozzani
14
Leonel
Picco
21
Ivan
Gomez
- Основной состав
-
31 Juan CozzaniВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Leonel PiccoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Ivan GomezПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Себастьян Граззин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Мура ФакундоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
38 Рубио ТобиасЗащитник
- Защитник
-
20 Конти ХерманЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Костас Густаво
История личных встреч
Платенсе
Расинг Авельянеда
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
6 матчей
50%
50%
3 победы 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
0.75
1.5
Среднее время на гол
120
60
Всего голов
1
4
Голов в среднем за матч
0.5
1
Среднее время на гол
180
90
Всего голов
4
7
Голов в среднем за матч
0.67
1.17
Тотал матчей
2.5
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
Среднее время на гол
135
77
Бомбардиры внутри турнира
Платенсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ronaldo Martinez
|1
|0.13
|Gabriel Hachen
|1
|0.13
|Mateo Pellegrino
|1
|0.13
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинес Адриан
|6
|0.75
|Мура Факундо
|2
|0.25
|Сукулини Бруно
|1
|0.13
|Кинтеро Хуан
|1
|0.13
|Мартинес Рохер
|1
|0.13
|Альмендра Агустин
|1
|0.13
|Солари Сантьяго
|0
|0
|Рохас Габриэль
|0
|0
|Gaston Martirena
|0
|0
Карточки
Платенсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ivan Gomez
|3
|0
|Ronaldo Martinez
|2
|0
|Braian Rivero
|2
|0
|Gaston Suso
|2
|0
|Raul Lozano
|1
|0
|Ignacio Vazquez
|1
|0
|Oscar Salomon
|1
|0
|Juan Saborido
|1
|0
|Mateo Pellegrino
|1
|0
|Sasha Marcich
|1
|0
|Lisandro Sebastian Montenegro
|1
|0
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сукулини Бруно
|3
|0
|Мартинес Адриан
|3
|0
|Рубио Тобиас
|3
|0
|Альмендра Агустин
|2
|0
|Соса Сантьяго
|2
|0
|Солари Сантьяго
|1
|0
|Кинтеро Хуан
|1
|0
|Конти Херман
|1
|0
|Maximiliano Salas
|1
|0
|Мура Факундо
|1
|0
|Gaston Martirena
|1
|0
Результаты матчей
Платенсе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Расинг Авельянеда
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
0
Платенсе
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Расинг Авельянеда
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
9
3
Упущенные победы
0
7
Платенсе
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Расинг Авельянеда
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
9
3
Упущенные победы
1
7
Голы по времени матча
Забито
2
5
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
50%
1
20%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
7
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
100%
1
14%
76-90
Пропущено
9
4
6 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
2
22%
1
25%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
22%
2
50%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Забито
3
12
0 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 4
4 Не забивали 3
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
1
33%
3
25%
61-75
2
67%
1
8%
76-90
Пропущено
10
4
7 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
2
20%
1
25%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
20%
2
50%
61-75
1
10%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Платенсе
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Архентинос Хуниорс - Платенсе 3:1 Унион Санта-Фе - Платенсе 0:0 Платенсе - Бельграно 1:1 Ланус - Платенсе 3:0
Платенсе - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0 Дефенса и Хустисия - Платенсе 3:0 Платенсе - Бока Хуниорс 0:0 Росарио Сентраль - Платенсе 1:0 Годой Крус - Платенсе 1:1 Уракан - Платенсе 1:1 Платенсе - Сармьенто 1:0 Тигре - Платенсе 1:1 Годой Крус - Платенсе 2:0 Платенсе - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Платенсе 1:1 Платенсе - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Расинг Авельянеда - Платенсе 1:2 Платенсе - Архентинос Хуниорс 0:0 Платенсе - Унион Санта-Фе 1:0 Бельграно - Платенсе 3:0
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 0:1 Расинг Авельянеда - Годой Крус 0:2 Ньюэллс Олд Бойз - Расинг Авельянеда 0:4 Расинг Авельянеда - Сан-Лоренсо Альмагро 4:1
Эстудиантес Ла Плата - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Тигре 3:0 Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 0:1 Расинг Авельянеда - Росарио Сентраль 2:2 Расинг Авельянеда - Бельграно 4:1 Ланус - Расинг Авельянеда 0:2 Расинг Авельянеда - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 2:2 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 2:1 Сармьенто - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Платенсе 1:2 Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Годой Крус - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Уракан 3:5
Результаты матчей
Платенсе
Расинг Авельянеда
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
3:0
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
0:0
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
1
3 раза 43%
0
3 раза 43%
4
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Платенсе
Расинг Авельянеда
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
43
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|4
|3
|1
|9 - 5
|15
|2.
|7
|4
|2
|1
|13 - 7
|14
|3.
|8
|4
|2
|2
|12 - 7
|14
|4.
|7
|4
|1
|2
|5 - 2
|13
|5.
|7
|3
|4
|0
|13 - 3
|13
|6.
|7
|3
|2
|2
|13 - 10
|11
|7.
|7
|3
|2
|2
|9 - 11
|11
|8.
|8
|3
|2
|3
|6 - 9
|11
|9.
|8
|3
|1
|4
|10 - 12
|10
|10.
|8
|2
|2
|4
|6 - 8
|8
|11.
|8
|2
|0
|6
|8 - 15
|6
|12.
|0:0
|8
|1
|3
|4
|3 - 9
|6
|13.
|0:0
|8
|0
|5
|3
|4 - 10
|5
|14.
|7
|0
|4
|3
|1 - 7
|4
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|1
|0
|10 - 0
|19
|2.
|7
|4
|3
|0
|7 - 1
|15
|3.
|0:0
|8
|4
|2
|2
|12 - 4
|14
|4.
|7
|4
|1
|2
|9 - 5
|13
|5.
|7
|4
|0
|3
|7 - 8
|12
|6.
|7
|3
|3
|1
|9 - 6
|12
|7.
|7
|2
|4
|1
|7 - 4
|10
|8.
|7
|2
|3
|2
|6 - 5
|9
|9.
|7
|1
|4
|2
|5 - 8
|7
|10.
|0:0
|8
|1
|4
|3
|3 - 10
|7
|11.
|7
|1
|3
|3
|8 - 8
|6
|12.
|8
|1
|2
|5
|4 - 8
|5
|13.
|8
|1
|2
|5
|3 - 12
|5
|14.
|7
|0
|3
|4
|4 - 12
|3
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|11 - 4
|12
|2.
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|3.
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|4.
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|5.
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|6.
|4
|1
|3
|0
|8 - 3
|6
|7.
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|8.
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|9.
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|10.
|3
|1
|0
|2
|1 - 2
|3
|11.
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|12.
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|13.
|0:0
|4
|1
|0
|3
|2 - 6
|3
|14.
|0:0
|4
|0
|2
|2
|0 - 4
|2
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|5 - 0
|10
|2.
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|3.
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|4.
|0:0
|4
|2
|0
|2
|7 - 4
|6
|5.
|0:0
|4
|1
|3
|0
|2 - 1
|6
|6.
|3
|1
|2
|0
|5 - 2
|5
|7.
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|8.
|4
|1
|2
|1
|7 - 5
|5
|9.
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|10.
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|4
|11.
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|12.
|4
|1
|1
|2
|1 - 3
|4
|13.
|3
|1
|0
|2
|1 - 5
|3
|14.
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|4 - 0
|10
|2.
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|3.
|4
|2
|2
|0
|4 - 1
|8
|4.
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|5.
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|6.
|4
|1
|2
|1
|7 - 7
|5
|7.
|3
|1
|1
|1
|3 - 7
|4
|8.
|5
|1
|1
|3
|3 - 8
|4
|9.
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|10.
|4
|1
|0
|3
|5 - 9
|3
|11.
|0:0
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|12.
|0:0
|4
|0
|3
|1
|1 - 3
|3
|13.
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|14.
|4
|0
|1
|3
|0 - 6
|1
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|7 - 0
|12
|2.
|4
|3
|0
|1
|6 - 3
|9
|3.
|0:0
|4
|2
|2
|0
|5 - 0
|8
|4.
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|5.
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|6.
|3
|1
|2
|0
|1 - 0
|5
|7.
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|8.
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|9.
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|10.
|4
|0
|2
|2
|2 - 8
|2
|11.
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|12.
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|13.
|4
|0
|1
|3
|2 - 9
|1
|14.
|0:0
|4
|0
|1
|3
|1 - 9
|1
- — Выход в плей-офф
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|6 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|6
|Ньюэллс Олд Бойз
|Рамирес Игнасио
|5
|Институто Кордоба
|Damian Puebla
|5
|Бока Хуниорс
|Мерентиель Мигель
|3 (1)
|Индепендьенте Ривадавия
|Bruno Felix Bianchi
|5
|Унион Санта-Фе
|Корвалан Клаудио
|5
|Индепендьенте Ривадавия
|Francisco Petrasso
|1 3
|Химнасия Ла-Плата
|Gustavo Canto
|2 1
|Ланус
|Ramiro Carrera
|4