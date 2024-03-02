Тур: 8.
0:0
Конец матча
0'
23' Желтая карточкаСоса Сантьяго
33' Желтая карточкаIvan Gomez
34' Желтая карточкаBaltasar Rodriguez
63' Желтая карточкаБассо Агустин
90'+5
Ход матча
23'
33'
63'
Прогноз на матч от Liveresult
31
Juan
Cozzani
14
Leonel
Picco
21
Ivan
Gomez
- Основной состав
-
31 Juan CozzaniВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Leonel PiccoПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Ivan GomezПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Себастьян Граззин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Мура ФакундоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
38 Рубио ТобиасЗащитник
- Защитник
-
20 Конти ХерманЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Костас Густаво
История личных встреч
Платенсе
Расинг Авельянеда
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
6 матчей
50%
50%
3 победы 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
0.75
1.5
Среднее время на гол
120
60
Всего голов
1
4
Голов в среднем за матч
0.5
1
Среднее время на гол
180
90
Всего голов
4
7
Голов в среднем за матч
0.67
1.17
Тотал матчей
2.5
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
Среднее время на гол
135
77
Бомбардиры внутри турнира
Платенсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ronaldo Martinez
|1
|0.13
|Gabriel Hachen
|1
|0.13
|Mateo Pellegrino
|1
|0.13
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинес Адриан
|6
|0.75
|Мура Факундо
|2
|0.25
|Сукулини Бруно
|1
|0.13
|Кинтеро Хуан
|1
|0.13
|Мартинес Рохер
|1
|0.13
|Альмендра Агустин
|1
|0.13
|Солари Сантьяго
|0
|0
|Рохас Габриэль
|0
|0
|Gaston Martirena
|0
|0
Карточки
Платенсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ivan Gomez
|4
|0
|Ronaldo Martinez
|2
|0
|Braian Rivero
|2
|0
|Gaston Suso
|2
|0
|Raul Lozano
|1
|0
|Ignacio Vazquez
|1
|0
|Oscar Salomon
|1
|0
|Juan Saborido
|1
|0
|Mateo Pellegrino
|1
|0
|Sasha Marcich
|1
|0
|Lisandro Sebastian Montenegro
|1
|0
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сукулини Бруно
|3
|0
|Мартинес Адриан
|3
|0
|Соса Сантьяго
|3
|0
|Рубио Тобиас
|3
|0
|Альмендра Агустин
|2
|0
|Солари Сантьяго
|1
|0
|Кинтеро Хуан
|1
|0
|Конти Херман
|1
|0
|Бассо Агустин
|1
|0
|Maximiliano Salas
|1
|0
|Мура Факундо
|1
|0
|Gaston Martirena
|1
|0
|Baltasar Rodriguez
|1
|0
Результаты матчей
Платенсе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Расинг Авельянеда
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
0
Платенсе
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Расинг Авельянеда
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
9
3
Упущенные победы
0
7
Платенсе
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
Расинг Авельянеда
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
9
3
Упущенные победы
1
7
Голы по времени матча
Забито
2
5
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
50%
1
20%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
7
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
100%
1
14%
76-90
Пропущено
9
4
6 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
2
22%
1
25%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
22%
2
50%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Забито
3
12
0 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
1
33%
3
25%
61-75
2
67%
1
8%
76-90
Пропущено
10
4
7 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
2
20%
1
25%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
20%
2
50%
61-75
1
10%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Платенсе
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Архентинос Хуниорс - Платенсе 3:1 Унион Санта-Фе - Платенсе 0:0 Платенсе - Бельграно 1:1 Ланус - Платенсе 3:0
Платенсе - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0 Дефенса и Хустисия - Платенсе 3:0 Платенсе - Бока Хуниорс 0:0 Росарио Сентраль - Платенсе 1:0 Годой Крус - Платенсе 1:1 Уракан - Платенсе 1:1 Платенсе - Сармьенто 1:0 Тигре - Платенсе 1:1 Годой Крус - Платенсе 2:0 Платенсе - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Платенсе 1:1 Платенсе - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Расинг Авельянеда - Платенсе 1:2 Платенсе - Архентинос Хуниорс 0:0 Платенсе - Унион Санта-Фе 1:0 Бельграно - Платенсе 3:0
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 0:1 Расинг Авельянеда - Годой Крус 0:2 Ньюэллс Олд Бойз - Расинг Авельянеда 0:4 Расинг Авельянеда - Сан-Лоренсо Альмагро 4:1
Эстудиантес Ла Плата - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Тигре 3:0 Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 0:1 Расинг Авельянеда - Росарио Сентраль 2:2 Расинг Авельянеда - Бельграно 4:1 Ланус - Расинг Авельянеда 0:2 Расинг Авельянеда - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 2:2 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 2:1 Сармьенто - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Платенсе 1:2 Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Годой Крус - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Уракан 3:5
Результаты матчей
Платенсе
Расинг Авельянеда
Точный счет
0:0
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
3:0
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
0:0
3 раза 38%
3:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
0:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
5 раз 63%
1
3 раза 38%
0
4 раза 50%
4
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Платенсе
Расинг Авельянеда
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
35
Больше Меньше
44
Группа А
Группа В
Группа А
Группа В
Группа А
Группа В
- — Выход в плей-офф
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|6 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|6
|Ньюэллс Олд Бойз
|Рамирес Игнасио
|5
|Институто Кордоба
|Damian Puebla
|5
|Бока Хуниорс
|Мерентиель Мигель
|3 (1)
|Индепендьенте Ривадавия
|Bruno Felix Bianchi
|5
|Унион Санта-Фе
|Корвалан Клаудио
|5
|Индепендьенте Ривадавия
|Francisco Petrasso
|1 3
|Химнасия Ла-Плата
|Gustavo Canto
|2 1
|Платенсе
|Ivan Gomez
|4