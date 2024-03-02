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  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2024
Тур: 8.
Платенсе
0:0
Конец матча
Расинг Авельянеда
0'
23' Желтая карточка
Соса Сантьяго
33' Желтая карточка
Ivan Gomez
34' Желтая карточка
Baltasar Rodriguez
63' Желтая карточка
Бассо Агустин
90'+5
31
Juan
Cozzani
25
Juan
Saborido
13
Ignacio
Vazquez
6
Gaston
Suso
18
Sasha
Marcich
14
Leonel
Picco
5
Carlos
Villalba
21
Ivan
Gomez
10
Agustin
Ocampo
11
Luciano
Ferreyra
77
Ronaldo
Martinez
21
Ариас
Габриэль
6
Nazareno
Colombo
13
Соса
Сантьяго
2
Бассо
Агустин
34
Мура
Факундо
27
Рохас
Габриэль
36
Сукулини
Бруно
37
Baltasar
Rodriguez
32
Альмендра
Агустин
9
Мартинес
Адриан
7
Maximiliano
Salas
Платенсе
4-4-2
Расинг Авельянеда
5-3-2

История личных встреч

Платенсе
Расинг Авельянеда

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

6 матчей

50%
50%
3 победы 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

История матчей

КПЛ
1:2
ЛП
3:0
ЛП
0:1
КПЛ
0:1
ЛП
0:1
КПЛ
0:2

Голы

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

0.75
1.5

Среднее время на гол

120
60

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

0.5
1

Среднее время на гол

180
90

Всего голов

4
7

Голов в среднем за матч

0.67
1.17

Тотал матчей

2.5
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4

Среднее время на гол

135
77

Бомбардиры внутри турнира

Платенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ronaldo Martinez 1 0.13
Gabriel Hachen 1 0.13
Mateo Pellegrino 1 0.13
Расинг Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Адриан 6 0.75
Мура Факундо 2 0.25
Сукулини Бруно 1 0.13
Кинтеро Хуан 1 0.13
Мартинес Рохер 1 0.13
Альмендра Агустин 1 0.13
Солари Сантьяго 0 0
Рохас Габриэль 0 0
Gaston Martirena 0 0

Карточки

Платенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ivan Gomez 4 0
Ronaldo Martinez 2 0
Braian Rivero 2 0
Gaston Suso 2 0
Raul Lozano 1 0
Ignacio Vazquez 1 0
Oscar Salomon 1 0
Juan Saborido 1 0
Mateo Pellegrino 1 0
Sasha Marcich 1 0
Lisandro Sebastian Montenegro 1 0
Расинг Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сукулини Бруно 3 0
Мартинес Адриан 3 0
Соса Сантьяго 3 0
Рубио Тобиас 3 0
Альмендра Агустин 2 0
Солари Сантьяго 1 0
Кинтеро Хуан 1 0
Конти Херман 1 0
Бассо Агустин 1 0
Maximiliano Salas 1 0
Мура Факундо 1 0
Gaston Martirena 1 0
Baltasar Rodriguez 1 0

Результаты матчей

Платенсе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Расинг Авельянеда
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Платенсе
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Расинг Авельянеда
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

9
3

Упущенные победы

0
7
Платенсе
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
Расинг Авельянеда
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

9
3

Упущенные победы

1
7

Голы по времени матча

Забито

2
5
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
50%
1
20%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
7
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
100%
1
14%
76-90

Пропущено

9
4
6 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
2
22%
1
25%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
22%
2
50%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Забито

3
12
0 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
1
33%
3
25%
61-75
2
67%
1
8%
76-90

Пропущено

10
4
7 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
2
20%
1
25%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
20%
2
50%
61-75
1
10%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Платенсе
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Архентинос Хуниорс - Платенсе 3:1 Унион Санта-Фе - Платенсе 0:0 Платенсе - Бельграно 1:1 Ланус - Платенсе 3:0
Платенсе - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0 Дефенса и Хустисия - Платенсе 3:0 Платенсе - Бока Хуниорс 0:0 Росарио Сентраль - Платенсе 1:0 Годой Крус - Платенсе 1:1 Уракан - Платенсе 1:1 Платенсе - Сармьенто 1:0 Тигре - Платенсе 1:1 Годой Крус - Платенсе 2:0 Платенсе - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Платенсе 1:1 Платенсе - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Расинг Авельянеда - Платенсе 1:2 Платенсе - Архентинос Хуниорс 0:0 Платенсе - Унион Санта-Фе 1:0 Бельграно - Платенсе 3:0
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 0:1 Расинг Авельянеда - Годой Крус 0:2 Ньюэллс Олд Бойз - Расинг Авельянеда 0:4 Расинг Авельянеда - Сан-Лоренсо Альмагро 4:1
Эстудиантес Ла Плата - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Тигре 3:0 Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 0:1 Расинг Авельянеда - Росарио Сентраль 2:2 Расинг Авельянеда - Бельграно 4:1 Ланус - Расинг Авельянеда 0:2 Расинг Авельянеда - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 2:2 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 2:1 Сармьенто - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Платенсе 1:2 Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Годой Крус - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Уракан 3:5

Результаты матчей

Платенсе
Расинг Авельянеда

Точный счет

0:0
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

3:0
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

0:0
3 раза 38%
3:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
0:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
5 раз 63%
1
3 раза 38%
0
4 раза 50%
4
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Платенсе
Расинг Авельянеда

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
5
0.5
Больше Меньше
4
4

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барракас Сентраль
 8 4 3 1 9 - 5 15
2.
Архентинос Хуниорс
 7 4 2 1 13 - 7 14
3.
Институто Кордоба
 8 4 2 2 12 - 7 14
4.
Индепендьенте Авельянеда
 7 4 1 2 5 - 2 13
5.
Ривер Плейт
 7 3 4 0 13 - 3 13
6.
Тальерес Кордоба
 7 3 2 2 13 - 10 11
7.
Велес Сарсфилд
 7 3 2 2 9 - 11 11
8.
Росарио Сентраль
 8 3 2 3 6 - 9 11
9.
Химнасия Ла-Плата
 8 3 1 4 10 - 12 10
10.
Уракан
 8 2 2 4 6 - 8 8
11.
Банфилд
 8 1 4 3 6 - 10 7
12.
Индепендьенте Ривадавия
 8 2 0 6 8 - 15 6
13.
Депортиво Риестра
 8 1 2 5 3 - 11 5
14.
Атлетико Тукуман
 7 0 4 3 1 - 7 4

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 7 6 1 0 10 - 0 19
2.
Эстудиантес Ла Плата
 7 4 3 0 7 - 1 15
3.
Расинг Авельянеда
 8 4 2 2 12 - 4 14
4.
Ланус
 7 4 1 2 9 - 5 13
5.
Ньюэллс Олд Бойз
 7 4 0 3 7 - 8 12
6.
Дефенса и Хустисия
 7 3 3 1 9 - 6 12
7.
Бока Хуниорс
 7 2 4 1 7 - 4 10
8.
Унион Санта-Фе
 7 2 3 2 6 - 5 9
9.
Сан-Лоренсо Альмагро
 7 1 4 2 5 - 8 7
10.
Платенсе
 8 1 4 3 3 - 10 7
11.
Бельграно
 7 1 3 3 8 - 8 6
12.
Сентраль Кордоба СдЕ
 8 1 2 5 4 - 8 5
13.
Тигре
 8 1 2 5 3 - 12 5
14.
Сармьенто
 7 0 3 4 4 - 12 3

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Архентинос Хуниорс
 4 4 0 0 11 - 4 12
2.
Росарио Сентраль
 3 2 1 0 3 - 1 7
3.
Велес Сарсфилд
 4 2 1 1 6 - 4 7
4.
Барракас Сентраль
 4 2 1 1 5 - 4 7
5.
Тальерес Кордоба
 3 2 0 1 6 - 3 6
6.
Ривер Плейт
 4 1 3 0 8 - 3 6
7.
Уракан
 4 1 2 1 3 - 2 5
8.
Институто Кордоба
 5 1 2 2 5 - 6 5
9.
Химнасия Ла-Плата
 4 1 1 2 6 - 7 4
10.
Банфилд
 4 1 1 2 2 - 4 4
11.
Индепендьенте Авельянеда
 3 1 0 2 1 - 2 3
12.
Атлетико Тукуман
 3 0 3 0 1 - 1 3
13.
Индепендьенте Ривадавия
 4 1 0 3 3 - 6 3
14.
Депортиво Риестра
 4 1 0 3 2 - 6 3

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстудиантес Ла Плата
 4 3 1 0 5 - 0 10
2.
Годой Крус
 3 2 1 0 3 - 0 7
3.
Ланус
 4 2 1 1 6 - 4 7
4.
Расинг Авельянеда
 4 2 0 2 7 - 4 6
5.
Платенсе
 4 1 3 0 2 - 1 6
6.
Дефенса и Хустисия
 3 1 2 0 5 - 2 5
7.
Бока Хуниорс
 3 1 2 0 3 - 1 5
8.
Бельграно
 4 1 2 1 7 - 5 5
9.
Сан-Лоренсо Альмагро
 4 1 2 1 3 - 3 5
10.
Сентраль Кордоба СдЕ
 4 1 1 2 3 - 3 4
11.
Унион Санта-Фе
 4 1 1 2 5 - 5 4
12.
Тигре
 4 1 1 2 1 - 3 4
13.
Ньюэллс Олд Бойз
 3 1 0 2 1 - 5 3
14.
Сармьенто
 3 0 1 2 2 - 4 1

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Авельянеда
 4 3 1 0 4 - 0 10
2.
Институто Кордоба
 3 3 0 0 7 - 1 9
3.
Барракас Сентраль
 4 2 2 0 4 - 1 8
4.
Ривер Плейт
 3 2 1 0 5 - 0 7
5.
Химнасия Ла-Плата
 4 2 0 2 4 - 5 6
6.
Тальерес Кордоба
 4 1 2 1 7 - 7 5
7.
Велес Сарсфилд
 3 1 1 1 3 - 7 4
8.
Росарио Сентраль
 5 1 1 3 3 - 8 4
9.
Уракан
 4 1 0 3 3 - 6 3
10.
Индепендьенте Ривадавия
 4 1 0 3 5 - 9 3
11.
Банфилд
 4 0 3 1 4 - 6 3
12.
Архентинос Хуниорс
 3 0 2 1 2 - 3 2
13.
Депортиво Риестра
 4 0 2 2 1 - 5 2
14.
Атлетико Тукуман
 4 0 1 3 0 - 6 1

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 4 4 0 0 7 - 0 12
2.
Ньюэллс Олд Бойз
 4 3 0 1 6 - 3 9
3.
Расинг Авельянеда
 4 2 2 0 5 - 0 8
4.
Дефенса и Хустисия
 4 2 1 1 4 - 4 7
5.
Ланус
 3 2 0 1 3 - 1 6
6.
Унион Санта-Фе
 3 1 2 0 1 - 0 5
7.
Эстудиантес Ла Плата
 3 1 2 0 2 - 1 5
8.
Бока Хуниорс
 4 1 2 1 4 - 3 5
9.
Сан-Лоренсо Альмагро
 3 0 2 1 2 - 5 2
10.
Сармьенто
 4 0 2 2 2 - 8 2
11.
Бельграно
 3 0 1 2 1 - 3 1
12.
Сентраль Кордоба СдЕ
 4 0 1 3 1 - 5 1
13.
Тигре
 4 0 1 3 2 - 9 1
14.
Платенсе
 4 0 1 3 1 - 9 1
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Расинг Авельянеда Мартинес Адриан 6 (1)
Ривер Плейт Борха Мигель 6
Ньюэллс Олд Бойз Рамирес Игнасио 5
Институто Кордоба Damian Puebla 5
Бока Хуниорс Мерентиель Мигель 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Индепендьенте Ривадавия Bruno Felix Bianchi 5
Унион Санта-Фе Корвалан Клаудио 5
Индепендьенте Ривадавия Francisco Petrasso 1 3
Химнасия Ла-Плата Gustavo Canto 2 1
Платенсе Ivan Gomez 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 36'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 34'
    Бальтасар Родригес получил желтую карточку от судьи
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