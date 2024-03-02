Тур: 8.
1:2
Конец матча
0'
3' Желтая карточкаМоралес Иван
1:0
35' ГолЛисандро Лопес
60' Желтая карточкаМаури Хосе
63' Желтая карточкаГодой Фернандо
1:1
65' ПенальтиLucas Emanuel Gamba
78' Желтая карточкаFederico Vera
1:2
80' ГолAdrian Balboa
90' Желтая карточкаMarcos Mosqueira
90'+7
Ход матча
3'
35'
1:0
60'
63'
65'
78'
80'
1:2
90'
16
Juan
Guasone
33
Gabriel
Diaz
18
Моралес
Иван
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Juan GuasoneЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Gabriel DiazЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Моралес ИванНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
28 Joaquin Gho
-
-
20 Maico Quiroz
-
-
-
-
Главный тренер: Israel Damonte
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Пас НиколасЗащитник
-
34 Franco PardoЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Tiago BanegaПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Mauro PittonПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Bruno PittonЗащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
31 Lionel Verde
-
-
-
-
-
Главный тренер: Kily Gonzalez
История личных встреч
Сармьенто
Унион Санта-Фе
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы
14 матчей
42.9%
28.6%
28.5%
6 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
35.7%
57.1%
7.2%
5 побед 8 ничьих 1 победа
Второй тайм
14.3%
64.3%
21.4%
2 победы 9 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
4
Голов в среднем за матч
1.8
0.44
Среднее время на гол
50
202
Всего голов
3
7
Голов в среднем за матч
0.33
1.4
Среднее время на гол
270
64
Всего голов
12
11
Голов в среднем за матч
0.86
0.79
Тотал матчей
2.5
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
105
114
Бомбардиры внутри турнира
Сармьенто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Gabriel Diaz
|1
|0.13
|Маури Хосе
|1
|0.13
|Инсаурральде Хуан
|1
|0.13
|Лисандро Лопес III
|1
|0.13
|Sergio Quiroga
|1
|0.13
|Феррейра Факундо
|0
|0
|Моралес Иван
|0
|0
|Joaquin Gho
|0
|0
Унион Санта-Фе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lucas Emanuel Gamba
|2 (1)
|0.25
|Mateo Del Blanco
|1
|0.13
|Хавьер Моралес
|1
|0.13
|Adrian Balboa
|1
|0.13
|Franco Pardo
|1
|0.13
|Mauro Luna Diale
|1
|0.13
|Marcos Mosqueira
|1
|0.13
|Bruno Pitton
|0
|0
Карточки
Сармьенто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маури Хосе
|3
|0
|Diego Calcaterra
|3
|0
|Инсаурральде Хуан
|2
|0
|Годой Фернандо
|2
|0
|Gabriel Diaz
|2
|0
|Alfredo Amarilla
|2
|0
|Luis Yamil Garnier
|1
|0
|Моралес Иван
|1
|0
|Manuel Monaco
|1
|0
Унион Санта-Фе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Корвалан Клаудио
|5
|0
|Federico Vera
|4
|0
|Marcos Mosqueira
|4
|0
|Lucas Emanuel Gamba
|2
|0
|Пас Николас
|2
|0
|Miguel Angel Torren
|1
|0
|Mauro Pitton
|1
|0
|Dante Campisi
|1
|0
|Enzo Roldan
|1
|0
|Mateo Del Blanco
|1
|0
Результаты матчей
Сармьенто
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Унион Санта-Фе
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
3
0
Сармьенто
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Унион Санта-Фе
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
7
4
Упущенные победы
1
4
Сармьенто
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Унион Санта-Фе
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
7
5
Упущенные победы
4
4
Голы по времени матча
Забито
3
3
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
6
1
0 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
Забито
2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
0
0%
2
40%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
8
5
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
13%
1
20%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
2
40%
31-45
1
13%
1
20%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
1
20%
76-90
Забито
5
8
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
3
38%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
3
38%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Пропущено
14
6
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
1
7%
1
17%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
2
14%
3
50%
31-45
1
7%
1
17%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
4
29%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Сармьенто
(20 матчей)
5%
50%
45%
1 победа 10 ничьих 9 поражений
Сармьенто - Темперлей 1:1 Сармьенто - Барракас Сентраль 0:0 Бельграно - Сармьенто 4:1 Сармьенто - Ланус 0:1
Сентраль Кордоба СдЕ - Сармьенто 3:0 Сармьенто - Дефенса и Хустисия 2:3 Бока Хуниорс - Сармьенто 1:1 Тигре - Сармьенто 0:0 Платенсе - Сармьенто 1:0 Сармьенто - Годой Крус 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сармьенто 0:1 Сармьенто - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Сармьенто 2:1 Сармьенто - Расинг Авельянеда 1:1 Унион Санта-Фе - Сармьенто 1:0 Барракас Сентраль - Сармьенто 1:1 Сармьенто - Бельграно 0:0 Ланус - Сармьенто 0:0 Сармьенто - Сентраль Кордоба СдЕ 0:1 Дефенса и Хустисия - Сармьенто 1:1
Унион Санта-Фе
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Унион Санта-Фе - Индепендьенте Ривадавия 4:1 Унион Санта-Фе - Платенсе 0:0 Годой Крус - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Ньюэллс Олд Бойз 1:3
Сан-Лоренсо Альмагро - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 0:1 Унион Санта-Фе - Тигре 1:0 Бельграно - Унион Санта-Фе 4:1 Унион Санта-Фе - Ланус 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Унион Санта-Фе 2:0 Унион Санта-Фе - Дефенса и Хустисия 0:0 Бока Хуниорс - Унион Санта-Фе 2:1 Унион Санта-Фе - Сармьенто 1:0 Колон - Унион Санта-Фе 0:0 Платенсе - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Годой Крус 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Унион Санта-Фе 1:1 Унион Санта-Фе - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Унион Санта-Фе 1:3
Результаты матчей
Сармьенто
Унион Санта-Фе
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
0:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
0:0
3 раза 38%
0:1
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Сармьенто
Унион Санта-Фе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
44
17
26
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|8
|4
|3
|1
|13 - 7
|15
|2.
|8
|4
|3
|1
|9 - 5
|15
|3.
|8
|4
|2
|2
|12 - 7
|14
|4.
|0:0
|8
|4
|2
|2
|5 - 2
|14
|5.
|7
|3
|4
|0
|13 - 3
|13
|6.
|0:0
|8
|3
|3
|2
|9 - 11
|12
|7.
|7
|3
|2
|2
|13 - 10
|11
|8.
|8
|3
|2
|3
|6 - 9
|11
|9.
|8
|3
|1
|4
|10 - 12
|10
|10.
|8
|2
|2
|4
|6 - 8
|8
|11.
|8
|1
|4
|3
|6 - 10
|7
|12.
|8
|2
|0
|6
|8 - 15
|6
|13.
|8
|1
|2
|5
|3 - 11
|5
|14.
|0:0
|8
|0
|5
|3
|1 - 7
|5
Группа В
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|4
|4
|0
|0
|11 - 4
|12
|2.
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|3.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|4.
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|5.
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|6.
|4
|1
|3
|0
|8 - 3
|6
|7.
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|8.
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|9.
|0:0
|4
|1
|1
|2
|1 - 2
|4
|10.
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|11.
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|12.
|0:0
|4
|0
|4
|0
|1 - 1
|4
|13.
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|14.
|4
|1
|0
|3
|2 - 6
|3
Группа В
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|4
|3
|1
|0
|4 - 0
|10
|2.
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|3.
|4
|2
|2
|0
|4 - 1
|8
|4.
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|5.
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|6.
|4
|1
|2
|1
|7 - 7
|5
|7.
|0:0
|4
|1
|2
|1
|3 - 7
|5
|8.
|5
|1
|1
|3
|3 - 8
|4
|9.
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|10.
|4
|1
|0
|3
|5 - 9
|3
|11.
|0:0
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|12.
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|13.
|4
|0
|2
|2
|1 - 5
|2
|14.
|0:0
|4
|0
|1
|3
|0 - 6
|1
Группа В
- — Выход в плей-офф
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|6 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|6
|Ньюэллс Олд Бойз
|Рамирес Игнасио
|5
|Институто Кордоба
|Damian Puebla
|5
|Бока Хуниорс
|Мерентиель Мигель
|3 (1)
|Индепендьенте Ривадавия
|Bruno Felix Bianchi
|5
|Унион Санта-Фе
|Корвалан Клаудио
|5
|Индепендьенте Ривадавия
|Francisco Petrasso
|1 3
|Химнасия Ла-Плата
|Gustavo Canto
|2 1
|Платенсе
|Ivan Gomez
|4