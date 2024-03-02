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  4. Кубок профессиональной лиги 2024
Тур: 8.
Индепендьенте Авельянеда
2:1
Второй тайм: 63'
Архентинос Хуниорс
0'
24' Желтая карточка
Альварес Франсиско
0:1
29' Гол
Верон Гастон
1:1
31' Гол в свои ворота
Паласио Тобиас
42' Желтая карточка
Лескано Алан
50' Желтая карточка
Вега Роман
1:1
52' Не забитый пенальти
Авалос Габриэль
53' Желтая карточка
Авалос Габриэль
2:1
59' Гол
Маэстро Пуч Игнасио

Ход матча

24'
 
Альварес Франсиско
29'
0:1
Верон Гастон
31'
Паласио Тобиас
1:1
42'
 
Лескано Алан
50'
 
Вега Роман
52'
Авалос Габриэль
1:1
53'
Авалос Габриэль
 
59'
Маэстро Пуч Игнасио
2:1
Лучшие коэффициенты
Индепендьенте Авельянеда
Ничья
Архентинос Хуниорс
3.80
2.95
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5.50
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Все Коэффициенты
33
Рей
Родриго
4
Исла
Маурисио
26
Агилар
Фелипе
2
Joaquin
Laso
79
Ayrton
Costa
8
Невес
Габриэль
23
Марконе
Иван
11
Манкуэльо
Федерико
17
Lucas
Gonzalez
18
Маэстро
Пуч
Игнасио
9
Авалос
Габриэль
50
Родригес
Диего
II
18
Меса
Фернандо
16
Альварес
Франсиско
13
Паласио
Тобиас
6
Вега
Роман
22
Лескано
Алан
17
Мойяно
Франко
29
E.
Viveros
10
Верон
Гастон
32
Гондоу
Лусиано
9
Ромеро
Максимильяно
Индепендьенте Авельянеда
4-3-1-2
Архентинос Хуниорс
4-3-1-2

История личных встреч

Индепендьенте Авельянеда
Архентинос Хуниорс

13 матчей

53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

46.2%
61.5%
6 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

46.2%
61.5%
6 побед 8 ничьих 0 побед

11 матчей

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 2 победы

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

24 матча

29.2%
50%
20.8%
7 побед 12 ничьих 5 побед

Первый тайм

25%
66.7%
8.3%
6 побед 16 ничьих 2 победы

Второй тайм

25%
50%
25%
6 побед 12 ничьих 6 побед

История матчей

КПЛ
0:0
ЛП
2:2
ЛП
2:1
ЛП
0:0
КДМЭП
0:2
С
0:1
КДЛС
1:1
КДЛС
3:2
С
0:2
С
2:1
П
0:0
П
3:1
П
0:1
ПА
1:3
ПА
0:0
ПА
0:0
КС
1:1
КС
1:0
ПА
1:1
ПА
4:3
ПА
1:1
ПА
1:1
ПА
1:1
ПАК
2:0

Голы

Всего голов

13
15

Голов в среднем за матч

1.08
1.25

Среднее время на гол

83
72

Всего голов

13
10

Голов в среднем за матч

1.08
0.83

Среднее время на гол

83
108

Всего голов

26
25

Голов в среднем за матч

1.08
1.04

Тотал матчей

2.5
19
Больше 79%
Меньше 21%
5
16
Больше 67%
Меньше 33%
8
7
Больше 29%
Меньше 71%
17
5
Больше 21%
Меньше 79%
19
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

83
86

Бомбардиры внутри турнира

Индепендьенте Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Манкуэльо Федерико 1 0.13
Joaquin Laso 1 0.13
Lucas Gonzalez 1 0.13
Невес Габриэль 1 0.13
Ayrton Costa 1 0.13
Маэстро Пуч Игнасио 1 0.13
Santiago Toloza 0 0
Исла Маурисио 0 0
Архентинос Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лескано Алан 3 0.38
Хередиа Леонардо 3 (1) 0.38
Верон Гастон 2 (1) 0.25
Ромеро Максимильяно 2 0.25
Монтиэль Сантьяго 2 0.25
Родригес Алан 1 0.13
Сантамария Тьяго 1 0.13
Ороз Николас 0 0
Гондоу Лусиано 0 0
Damian Batallini 0 0

Карточки

Индепендьенте Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Santiago Toloza 2 1
Joaquin Laso 3 0
Исла Маурисио 2 0
Alexis Conelo 2 0
Агилар Фелипе 2 0
Ayrton Costa 2 0
Javier Ruiz 0 1
Марконе Иван 1 0
Манкуэльо Федерико 1 0
Авалос Габриэль 1 0
Lucas Gonzalez 1 0
Спорле Адриан 1 0
David Martinez 1 0
Киньонес Джонни 1 0
Невес Габриэль 1 0
Matias Gimenez Rojas 1 0
Juan Fedorco 1 0
Маэстро Пуч Игнасио 1 0
Архентинос Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хосе Херрейра 2 0
Меса Фернандо 2 0
Лескано Алан 2 0
Гальван Джонатан 1 0
Ромеро Максимильяно 1 0
Мойяно Франко 1 0
Альварес Франсиско 1 0
Родригес Алан 1 0
Вега Роман 1 0
Гамарра Дилан 1 0
Монтиэль Сантьяго 1 0
Паласио Тобиас 1 0
Сантамария Тьяго 1 0

Результаты матчей

Индепендьенте Авельянеда
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Архентинос Хуниорс
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2
Индепендьенте Авельянеда
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Архентинос Хуниорс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
11
Индепендьенте Авельянеда
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Архентинос Хуниорс
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

5
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
13

Голы по времени матча

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

4
11
3 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
0
0%
2
18%
1-15
2
50%
2
18%
16-30
1
25%
1
9%
31-45
1
25%
2
18%
46-60
0
0%
4
36%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
75%
76-90

Забито

5
13
4 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
3 Не забивали 1
0
0%
2
15%
1-15
2
40%
3
23%
16-30
2
40%
1
8%
31-45
1
20%
2
15%
46-60
0
0%
4
31%
61-75
0
0%
1
8%
76-90

Пропущено

2
7
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
5
71%
76-90

Результаты последних матчей

Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 0:1 Институто Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Росарио Сентраль 1:0 Уракан - Индепендьенте Авельянеда 0:0
Индепендьенте Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:1 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Ривадавия - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 3:2 Индепендьенте Авельянеда - Банфилд 0:0 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Индепендьенте Авельянеда - Арсенал Саранди 0:0 Ривер Плейт - Индепендьенте Авельянеда 3:0 Индепендьенте Авельянеда - Барракас Сентраль 3:0 Архентинос Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Институто Кордоба 0:0 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Уракан 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Химнасия Ла-Плата - Индепендьенте Авельянеда 1:2
Архентинос Хуниорс
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Архентинос Хуниорс - Платенсе 3:1 Архентинос Хуниорс - Индепендьенте Ривадавия 2:1 Тальерес Кордоба - Архентинос Хуниорс 2:1 Архентинос Хуниорс - Банфилд 4:2
Атлетико Тукуман - Архентинос Хуниорс 0:0 Архентинос Хуниорс - Депортиво Риестра 2:0 Ривер Плейт - Архентинос Хуниорс 1:1 Барракас Сентраль - Архентинос Хуниорс 1:1 Архентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:1 Архентинос Хуниорс - Институто Кордоба 1:2 Росарио Сентраль - Архентинос Хуниорс 3:1 Архентинос Хуниорс - Уракан 1:2 Химнасия Ла-Плата - Архентинос Хуниорс 3:2 Архентинос Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Платенсе - Архентинос Хуниорс 0:0 Колон - Архентинос Хуниорс 3:1 Архентинос Хуниорс - Тальерес Кордоба 3:1 Банфилд - Архентинос Хуниорс 0:1 Архентинос Хуниорс - Атлетико Тукуман 2:2 Архентинос Хуниорс - Сан-Мартин Сан-Хуан 0:1

Результаты матчей

Индепендьенте Авельянеда
Архентинос Хуниорс

Точный счет

0:1
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
2
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

0:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:1
4 раза 57%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Индепендьенте Авельянеда
Архентинос Хуниорс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
6
1
1
6
1.5
4
3

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Авельянеда
 2:1 8 5 1 2 7 - 3 16
2.
Барракас Сентраль
 8 4 3 1 9 - 5 15
3.
Институто Кордоба
 8 4 2 2 12 - 7 14
4.
Архентинос Хуниорс
 1:2 8 4 2 2 14 - 9 14
5.
Ривер Плейт
 7 3 4 0 13 - 3 13
6.
Велес Сарсфилд
 0:0 8 3 3 2 9 - 11 12
7.
Тальерес Кордоба
 7 3 2 2 13 - 10 11
8.
Росарио Сентраль
 8 3 2 3 6 - 9 11
9.
Химнасия Ла-Плата
 8 3 1 4 10 - 12 10
10.
Уракан
 8 2 2 4 6 - 8 8
11.
Банфилд
 8 1 4 3 6 - 10 7
12.
Индепендьенте Ривадавия
 8 2 0 6 8 - 15 6
13.
Депортиво Риестра
 8 1 2 5 3 - 11 5
14.
Атлетико Тукуман
 0:0 8 0 5 3 1 - 7 5

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 7 6 1 0 10 - 0 19
2.
Эстудиантес Ла Плата
 7 4 3 0 7 - 1 15
3.
Расинг Авельянеда
 8 4 2 2 12 - 4 14
4.
Ланус
 7 4 1 2 9 - 5 13
5.
Ньюэллс Олд Бойз
 7 4 0 3 7 - 8 12
6.
Дефенса и Хустисия
 7 3 3 1 9 - 6 12
7.
Унион Санта-Фе
 8 3 3 2 8 - 6 12
8.
Бока Хуниорс
 7 2 4 1 7 - 4 10
9.
Сан-Лоренсо Альмагро
 7 1 4 2 5 - 8 7
10.
Платенсе
 8 1 4 3 3 - 10 7
11.
Бельграно
 7 1 3 3 8 - 8 6
12.
Сентраль Кордоба СдЕ
 8 1 2 5 4 - 8 5
13.
Тигре
 8 1 2 5 3 - 12 5
14.
Сармьенто
 8 0 3 5 5 - 14 3

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Архентинос Хуниорс
 1:2 4 4 0 0 11 - 4 12
2.
Росарио Сентраль
 3 2 1 0 3 - 1 7
3.
Велес Сарсфилд
 0:0 4 2 1 1 6 - 4 7
4.
Барракас Сентраль
 4 2 1 1 5 - 4 7
5.
Тальерес Кордоба
 3 2 0 1 6 - 3 6
6.
Индепендьенте Авельянеда
 2:1 4 2 0 2 3 - 3 6
7.
Ривер Плейт
 4 1 3 0 8 - 3 6
8.
Уракан
 4 1 2 1 3 - 2 5
9.
Институто Кордоба
 5 1 2 2 5 - 6 5
10.
Химнасия Ла-Плата
 4 1 1 2 6 - 7 4
11.
Банфилд
 4 1 1 2 2 - 4 4
12.
Атлетико Тукуман
 0:0 4 0 4 0 1 - 1 4
13.
Индепендьенте Ривадавия
 4 1 0 3 3 - 6 3
14.
Депортиво Риестра
 4 1 0 3 2 - 6 3

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстудиантес Ла Плата
 4 3 1 0 5 - 0 10
2.
Годой Крус
 3 2 1 0 3 - 0 7
3.
Ланус
 4 2 1 1 6 - 4 7
4.
Расинг Авельянеда
 4 2 0 2 7 - 4 6
5.
Платенсе
 4 1 3 0 2 - 1 6
6.
Дефенса и Хустисия
 3 1 2 0 5 - 2 5
7.
Бока Хуниорс
 3 1 2 0 3 - 1 5
8.
Бельграно
 4 1 2 1 7 - 5 5
9.
Сан-Лоренсо Альмагро
 4 1 2 1 3 - 3 5
10.
Сентраль Кордоба СдЕ
 4 1 1 2 3 - 3 4
11.
Унион Санта-Фе
 4 1 1 2 5 - 5 4
12.
Тигре
 4 1 1 2 1 - 3 4
13.
Ньюэллс Олд Бойз
 3 1 0 2 1 - 5 3
14.
Сармьенто
 4 0 1 3 3 - 6 1

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Авельянеда
 2:1 4 3 1 0 4 - 0 10
2.
Институто Кордоба
 3 3 0 0 7 - 1 9
3.
Барракас Сентраль
 4 2 2 0 4 - 1 8
4.
Ривер Плейт
 3 2 1 0 5 - 0 7
5.
Химнасия Ла-Плата
 4 2 0 2 4 - 5 6
6.
Тальерес Кордоба
 4 1 2 1 7 - 7 5
7.
Велес Сарсфилд
 0:0 4 1 2 1 3 - 7 5
8.
Росарио Сентраль
 5 1 1 3 3 - 8 4
9.
Уракан
 4 1 0 3 3 - 6 3
10.
Индепендьенте Ривадавия
 4 1 0 3 5 - 9 3
11.
Банфилд
 4 0 3 1 4 - 6 3
12.
Архентинос Хуниорс
 1:2 4 0 2 2 3 - 5 2
13.
Депортиво Риестра
 4 0 2 2 1 - 5 2
14.
Атлетико Тукуман
 0:0 4 0 1 3 0 - 6 1

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 4 4 0 0 7 - 0 12
2.
Ньюэллс Олд Бойз
 4 3 0 1 6 - 3 9
3.
Расинг Авельянеда
 4 2 2 0 5 - 0 8
4.
Унион Санта-Фе
 4 2 2 0 3 - 1 8
5.
Дефенса и Хустисия
 4 2 1 1 4 - 4 7
6.
Ланус
 3 2 0 1 3 - 1 6
7.
Эстудиантес Ла Плата
 3 1 2 0 2 - 1 5
8.
Бока Хуниорс
 4 1 2 1 4 - 3 5
9.
Сан-Лоренсо Альмагро
 3 0 2 1 2 - 5 2
10.
Сармьенто
 4 0 2 2 2 - 8 2
11.
Бельграно
 3 0 1 2 1 - 3 1
12.
Сентраль Кордоба СдЕ
 4 0 1 3 1 - 5 1
13.
Тигре
 4 0 1 3 2 - 9 1
14.
Платенсе
 4 0 1 3 1 - 9 1
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Расинг Авельянеда Мартинес Адриан 6 (1)
Ривер Плейт Борха Мигель 6
Ньюэллс Олд Бойз Рамирес Игнасио 5
Институто Кордоба Damian Puebla 5
Бока Хуниорс Мерентиель Мигель 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Индепендьенте Ривадавия Bruno Felix Bianchi 5
Унион Санта-Фе Корвалан Клаудио 5
Индепендьенте Ривадавия Francisco Petrasso 1 3
Химнасия Ла-Плата Gustavo Canto 2 1
Платенсе Ivan Gomez 4
Весь список
  • Второй тайм
  • 59'
    Г О О О О Л - Маэстро Пуч Игнасио бьет в цель!
  • 53'
    Авалос Габриэль получил желтую карточку от судьи
  • 52'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Авалос Габриэль пробил пенальти, но не смог забить!
  • 50'
    Вега Роман получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 42'
    Лескано Алан получил желтую карточку от судьи
  • 31'
    Г О О О О Л - Tobias Palacio уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • 29'
    Г О О О О Л - Верон Гастон бьет в цель!
  • 24'
    Альварес Франсиско получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Индепендьенте Авельянеда
Ничья
Архентинос Хуниорс
3.80
2.95
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5.50
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Где смотреть матч Индепендьенте Авельянеда 2:1 Архентинос Хуниорс онлайн

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