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  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2024
Тур: 8.
Индепендьенте Авельянеда
2:1
Конец матча
Архентинос Хуниорс
0'
24' Желтая карточка
Альварес Франсиско
0:1
29' Гол
Верон Гастон
1:1
31' Гол в свои ворота
Паласио Тобиас
42' Желтая карточка
Лескано Алан
50' Желтая карточка
Вега Роман
1:1
52' Не забитый пенальти
Авалос Габриэль
53' Желтая карточка
Авалос Габриэль
2:1
59' Гол
Маэстро Пуч Игнасио
72' Желтая карточка
Alex Luna
76' Желтая карточка
Монтиэль Сантьяго
87' Желтая карточка
Исла Маурисио
88' Желтая карточка
Пабло Геде
90' Вторая желтая карточка
Альварес Франсиско
90'+7
33
Рей
Родриго
4
Исла
Маурисио
26
Агилар
Фелипе
2
Joaquin
Laso
79
Ayrton
Costa
8
Невес
Габриэль
23
Марконе
Иван
11
Манкуэльо
Федерико
17
Lucas
Gonzalez
18
Маэстро
Пуч
Игнасио
9
Авалос
Габриэль
50
Родригес
Диего
II
18
Меса
Фернандо
16
Альварес
Франсиско
13
Паласио
Тобиас
6
Вега
Роман
22
Лескано
Алан
17
Мойяно
Франко
29
E.
Viveros
10
Верон
Гастон
32
Гондоу
Лусиано
9
Ромеро
Максимильяно
Индепендьенте Авельянеда
4-3-1-2
Архентинос Хуниорс
4-3-1-2

История личных встреч

Индепендьенте Авельянеда
Архентинос Хуниорс

13 матчей

53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

46.2%
61.5%
6 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

46.2%
61.5%
6 побед 8 ничьих 0 побед

11 матчей

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 2 победы

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

24 матча

29.2%
50%
20.8%
7 побед 12 ничьих 5 побед

Первый тайм

25%
66.7%
8.3%
6 побед 16 ничьих 2 победы

Второй тайм

25%
50%
25%
6 побед 12 ничьих 6 побед

История матчей

КПЛ
0:0
ЛП
2:2
ЛП
2:1
ЛП
0:0
КДМЭП
0:2
С
0:1
КДЛС
1:1
КДЛС
3:2
С
0:2
С
2:1
П
0:0
П
3:1
П
0:1
ПА
1:3
ПА
0:0
ПА
0:0
КС
1:1
КС
1:0
ПА
1:1
ПА
4:3
ПА
1:1
ПА
1:1
ПА
1:1
ПАК
2:0

Голы

Всего голов

13
15

Голов в среднем за матч

1.08
1.25

Среднее время на гол

83
72

Всего голов

13
10

Голов в среднем за матч

1.08
0.83

Среднее время на гол

83
108

Всего голов

26
25

Голов в среднем за матч

1.08
1.04

Тотал матчей

2.5
19
Больше 79%
Меньше 21%
5
16
Больше 67%
Меньше 33%
8
7
Больше 29%
Меньше 71%
17
5
Больше 21%
Меньше 79%
19
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

83
86

Бомбардиры внутри турнира

Индепендьенте Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Манкуэльо Федерико 1 0.13
Joaquin Laso 1 0.13
Lucas Gonzalez 1 0.13
Невес Габриэль 1 0.13
Ayrton Costa 1 0.13
Маэстро Пуч Игнасио 1 0.13
Santiago Toloza 0 0
Исла Маурисио 0 0
Авалос Габриэль 0 0
Архентинос Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лескано Алан 3 0.38
Хередиа Леонардо 3 (1) 0.38
Верон Гастон 2 (1) 0.25
Ромеро Максимильяно 2 0.25
Монтиэль Сантьяго 2 0.25
Родригес Алан 1 0.13
Сантамария Тьяго 1 0.13
Ороз Николас 0 0
Гондоу Лусиано 0 0
Damian Batallini 0 0

Карточки

Индепендьенте Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Santiago Toloza 2 1
Исла Маурисио 3 0
Joaquin Laso 3 0
Alexis Conelo 2 0
Агилар Фелипе 2 0
Ayrton Costa 2 0
Javier Ruiz 0 1
Марконе Иван 1 0
Манкуэльо Федерико 1 0
Авалос Габриэль 1 0
Lucas Gonzalez 1 0
Спорле Адриан 1 0
David Martinez 1 0
Киньонес Джонни 1 0
Невес Габриэль 1 0
Matias Gimenez Rojas 1 0
Alex Luna 1 0
Juan Fedorco 1 0
Маэстро Пуч Игнасио 1 0
Архентинос Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альварес Франсиско 1 1
Хосе Херрейра 2 0
Меса Фернандо 2 0
Лескано Алан 2 0
Монтиэль Сантьяго 2 0
Гальван Джонатан 1 0
Ромеро Максимильяно 1 0
Мойяно Франко 1 0
Родригес Алан 1 0
Вега Роман 1 0
Гамарра Дилан 1 0
Паласио Тобиас 1 0
Сантамария Тьяго 1 0
Пабло Геде 1 0

Результаты матчей

Индепендьенте Авельянеда
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Архентинос Хуниорс
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
4
Индепендьенте Авельянеда
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Архентинос Хуниорс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
11
Индепендьенте Авельянеда
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Архентинос Хуниорс
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

5
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

4
15

Голы по времени матча

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
50%
1
25%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

4
4
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

4
11
3 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
0
0%
2
18%
1-15
2
50%
2
18%
16-30
1
25%
1
9%
31-45
1
25%
2
18%
46-60
0
0%
4
36%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
75%
76-90

Забито

6
15
4 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
3 Не забивали 1
0
0%
2
13%
1-15
2
33%
4
27%
16-30
2
33%
2
13%
31-45
2
33%
2
13%
46-60
0
0%
4
27%
61-75
0
0%
1
7%
76-90

Пропущено

4
8
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 6
0
0%
1
13%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
5
63%
76-90

Результаты последних матчей

Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 0:1 Институто Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Росарио Сентраль 1:0 Уракан - Индепендьенте Авельянеда 0:0
Индепендьенте Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:1 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Ривадавия - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 3:2 Индепендьенте Авельянеда - Банфилд 0:0 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Индепендьенте Авельянеда - Арсенал Саранди 0:0 Ривер Плейт - Индепендьенте Авельянеда 3:0 Индепендьенте Авельянеда - Барракас Сентраль 3:0 Архентинос Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Институто Кордоба 0:0 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Уракан 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Химнасия Ла-Плата - Индепендьенте Авельянеда 1:2
Архентинос Хуниорс
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Архентинос Хуниорс - Платенсе 3:1 Архентинос Хуниорс - Индепендьенте Ривадавия 2:1 Тальерес Кордоба - Архентинос Хуниорс 2:1 Архентинос Хуниорс - Банфилд 4:2
Атлетико Тукуман - Архентинос Хуниорс 0:0 Архентинос Хуниорс - Депортиво Риестра 2:0 Ривер Плейт - Архентинос Хуниорс 1:1 Барракас Сентраль - Архентинос Хуниорс 1:1 Архентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:1 Архентинос Хуниорс - Институто Кордоба 1:2 Росарио Сентраль - Архентинос Хуниорс 3:1 Архентинос Хуниорс - Уракан 1:2 Химнасия Ла-Плата - Архентинос Хуниорс 3:2 Архентинос Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Платенсе - Архентинос Хуниорс 0:0 Колон - Архентинос Хуниорс 3:1 Архентинос Хуниорс - Тальерес Кордоба 3:1 Банфилд - Архентинос Хуниорс 0:1 Архентинос Хуниорс - Атлетико Тукуман 2:2 Архентинос Хуниорс - Сан-Мартин Сан-Хуан 0:1

Результаты матчей

Индепендьенте Авельянеда
Архентинос Хуниорс

Точный счет

0:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
2
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

0:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Точный счет

0:1
4 раза 50%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Индепендьенте Авельянеда
Архентинос Хуниорс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
7
1
2
6
1.5
4
4

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Авельянеда
 8 5 1 2 7 - 3 16
2.
Ривер Плейт
 2:0 8 4 4 0 15 - 3 16
3.
Барракас Сентраль
 8 4 3 1 9 - 5 15
4.
Институто Кордоба
 8 4 2 2 12 - 7 14
5.
Архентинос Хуниорс
 8 4 2 2 14 - 9 14
6.
Велес Сарсфилд
 8 3 3 2 9 - 11 12
7.
Тальерес Кордоба
 0:2 8 3 2 3 13 - 12 11
8.
Росарио Сентраль
 8 3 2 3 6 - 9 11
9.
Химнасия Ла-Плата
 8 3 1 4 10 - 12 10
10.
Уракан
 8 2 2 4 6 - 8 8
11.
Банфилд
 8 1 4 3 6 - 10 7
12.
Индепендьенте Ривадавия
 8 2 0 6 8 - 15 6
13.
Депортиво Риестра
 8 1 2 5 3 - 11 5
14.
Атлетико Тукуман
 8 0 5 3 1 - 7 5

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 7 6 1 0 10 - 0 19
2.
Эстудиантес Ла Плата
 7 4 3 0 7 - 1 15
3.
Расинг Авельянеда
 8 4 2 2 12 - 4 14
4.
Ланус
 7 4 1 2 9 - 5 13
5.
Ньюэллс Олд Бойз
 7 4 0 3 7 - 8 12
6.
Дефенса и Хустисия
 7 3 3 1 9 - 6 12
7.
Унион Санта-Фе
 8 3 3 2 8 - 6 12
8.
Бока Хуниорс
 7 2 4 1 7 - 4 10
9.
Сан-Лоренсо Альмагро
 7 1 4 2 5 - 8 7
10.
Платенсе
 8 1 4 3 3 - 10 7
11.
Бельграно
 7 1 3 3 8 - 8 6
12.
Сентраль Кордоба СдЕ
 8 1 2 5 4 - 8 5
13.
Тигре
 8 1 2 5 3 - 12 5
14.
Сармьенто
 8 0 3 5 5 - 14 3

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Архентинос Хуниорс
 4 4 0 0 11 - 4 12
2.
Росарио Сентраль
 3 2 1 0 3 - 1 7
3.
Велес Сарсфилд
 4 2 1 1 6 - 4 7
4.
Барракас Сентраль
 4 2 1 1 5 - 4 7
5.
Тальерес Кордоба
 0:2 4 2 0 2 6 - 5 6
6.
Индепендьенте Авельянеда
 4 2 0 2 3 - 3 6
7.
Ривер Плейт
 2:0 4 1 3 0 8 - 3 6
8.
Уракан
 4 1 2 1 3 - 2 5
9.
Институто Кордоба
 5 1 2 2 5 - 6 5
10.
Химнасия Ла-Плата
 4 1 1 2 6 - 7 4
11.
Банфилд
 4 1 1 2 2 - 4 4
12.
Атлетико Тукуман
 4 0 4 0 1 - 1 4
13.
Индепендьенте Ривадавия
 4 1 0 3 3 - 6 3
14.
Депортиво Риестра
 4 1 0 3 2 - 6 3

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстудиантес Ла Плата
 4 3 1 0 5 - 0 10
2.
Годой Крус
 3 2 1 0 3 - 0 7
3.
Ланус
 4 2 1 1 6 - 4 7
4.
Расинг Авельянеда
 4 2 0 2 7 - 4 6
5.
Платенсе
 4 1 3 0 2 - 1 6
6.
Дефенса и Хустисия
 3 1 2 0 5 - 2 5
7.
Бока Хуниорс
 3 1 2 0 3 - 1 5
8.
Бельграно
 4 1 2 1 7 - 5 5
9.
Сан-Лоренсо Альмагро
 4 1 2 1 3 - 3 5
10.
Сентраль Кордоба СдЕ
 4 1 1 2 3 - 3 4
11.
Унион Санта-Фе
 4 1 1 2 5 - 5 4
12.
Тигре
 4 1 1 2 1 - 3 4
13.
Ньюэллс Олд Бойз
 3 1 0 2 1 - 5 3
14.
Сармьенто
 4 0 1 3 3 - 6 1

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 2:0 4 3 1 0 7 - 0 10
2.
Индепендьенте Авельянеда
 4 3 1 0 4 - 0 10
3.
Институто Кордоба
 3 3 0 0 7 - 1 9
4.
Барракас Сентраль
 4 2 2 0 4 - 1 8
5.
Химнасия Ла-Плата
 4 2 0 2 4 - 5 6
6.
Тальерес Кордоба
 0:2 4 1 2 1 7 - 7 5
7.
Велес Сарсфилд
 4 1 2 1 3 - 7 5
8.
Росарио Сентраль
 5 1 1 3 3 - 8 4
9.
Уракан
 4 1 0 3 3 - 6 3
10.
Индепендьенте Ривадавия
 4 1 0 3 5 - 9 3
11.
Банфилд
 4 0 3 1 4 - 6 3
12.
Архентинос Хуниорс
 4 0 2 2 3 - 5 2
13.
Депортиво Риестра
 4 0 2 2 1 - 5 2
14.
Атлетико Тукуман
 4 0 1 3 0 - 6 1

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 4 4 0 0 7 - 0 12
2.
Ньюэллс Олд Бойз
 4 3 0 1 6 - 3 9
3.
Расинг Авельянеда
 4 2 2 0 5 - 0 8
4.
Унион Санта-Фе
 4 2 2 0 3 - 1 8
5.
Дефенса и Хустисия
 4 2 1 1 4 - 4 7
6.
Ланус
 3 2 0 1 3 - 1 6
7.
Эстудиантес Ла Плата
 3 1 2 0 2 - 1 5
8.
Бока Хуниорс
 4 1 2 1 4 - 3 5
9.
Сан-Лоренсо Альмагро
 3 0 2 1 2 - 5 2
10.
Сармьенто
 4 0 2 2 2 - 8 2
11.
Бельграно
 3 0 1 2 1 - 3 1
12.
Сентраль Кордоба СдЕ
 4 0 1 3 1 - 5 1
13.
Тигре
 4 0 1 3 2 - 9 1
14.
Платенсе
 4 0 1 3 1 - 9 1
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Ривер Плейт Борха Мигель 7
Расинг Авельянеда Мартинес Адриан 6 (1)
Ньюэллс Олд Бойз Рамирес Игнасио 5
Институто Кордоба Damian Puebla 5
Бока Хуниорс Мерентиель Мигель 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Индепендьенте Ривадавия Bruno Felix Bianchi 5
Унион Санта-Фе Корвалан Клаудио 5
Атлетико Тукуман Nicolas Romero 1 3
Индепендьенте Ривадавия Francisco Petrasso 1 3
Химнасия Ла-Плата Gustavo Canto 2 1
Весь список
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 42'
      Лескано Алан получил желтую карточку от судьи
    • 31'
      Г О О О О Л - Tobias Palacio уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • 29'
      Г О О О О Л - Верон Гастон бьет в цель!
    • 24'
      Альварес Франсиско получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Индепендьенте Авельянеда 2:1 Архентинос Хуниорс онлайн

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