Тур: 8.
2:1
Конец матча
0'
24' Желтая карточкаАльварес Франсиско
0:1
29' ГолВерон Гастон
1:1
31' Гол в свои воротаПаласио Тобиас
42' Желтая карточкаЛескано Алан
50' Желтая карточкаВега Роман
1:1
52' Не забитый пенальтиАвалос Габриэль
53' Желтая карточкаАвалос Габриэль
2:1
59' ГолМаэстро Пуч Игнасио
72' Желтая карточкаAlex Luna
76' Желтая карточкаМонтиэль Сантьяго
87' Желтая карточкаИсла Маурисио
88' Желтая карточкаПабло Геде
90' Вторая желтая карточкаАльварес Франсиско
90'+7
Ход матча
29'
0:1
31'
1:1
42'
50'
52'
1:1
53'
59'
72'
87'
88'
33
Рей
Родриго
79
Ayrton
Costa
23
Марконе
Иван
22
Лескано
Алан
29
E.
Viveros
10
Верон
Гастон
- Основной состав
-
33 Рей РодригоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
79 Ayrton CostaЗащитник
- Полузащитник
-
23 Марконе ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
15 Перес ДамианЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
22 Javier Ruiz
-
27 Diego Tarzia
-
19 Alex Luna
-
-
29 Juan Fedorco
-
Главный тренер: Carlos Tevez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Лескано АланПолузащитник
- Полузащитник
-
29 E. ViverosПолузащитник
-
10 Верон ГастонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Чавес МатеоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
25 Lucas Gomez
-
-
-
-
Главный тренер: Геде Пабло
История личных встреч
Индепендьенте Авельянеда
Архентинос Хуниорс
13 матчей
53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
46.2%
61.5%
6 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
46.2%
61.5%
6 побед 8 ничьих 0 побед
11 матчей
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 2 победы
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед
24 матча
29.2%
50%
20.8%
7 побед 12 ничьих 5 побед
Первый тайм
25%
66.7%
8.3%
6 побед 16 ничьих 2 победы
Второй тайм
25%
50%
25%
6 побед 12 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
15
Голов в среднем за матч
1.08
1.25
Среднее время на гол
83
72
Всего голов
13
10
Голов в среднем за матч
1.08
0.83
Среднее время на гол
83
108
Всего голов
26
25
Голов в среднем за матч
1.08
1.04
Тотал матчей
2.5
19
Больше 79%
Меньше 21%
5
16
Больше 67%
Меньше 33%
8
7
Больше 29%
Меньше 71%
17
5
Больше 21%
Меньше 79%
19
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
Среднее время на гол
83
86
Бомбардиры внутри турнира
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Манкуэльо Федерико
|1
|0.13
|Joaquin Laso
|1
|0.13
|Lucas Gonzalez
|1
|0.13
|Невес Габриэль
|1
|0.13
|Ayrton Costa
|1
|0.13
|Маэстро Пуч Игнасио
|1
|0.13
|Santiago Toloza
|0
|0
|Исла Маурисио
|0
|0
|Авалос Габриэль
|0
|0
Архентинос Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лескано Алан
|3
|0.38
|Хередиа Леонардо
|3 (1)
|0.38
|Верон Гастон
|2 (1)
|0.25
|Ромеро Максимильяно
|2
|0.25
|Монтиэль Сантьяго
|2
|0.25
|Родригес Алан
|1
|0.13
|Сантамария Тьяго
|1
|0.13
|Ороз Николас
|0
|0
|Гондоу Лусиано
|0
|0
|Damian Batallini
|0
|0
Карточки
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Santiago Toloza
|2
|1
|Исла Маурисио
|3
|0
|Joaquin Laso
|3
|0
|Alexis Conelo
|2
|0
|Агилар Фелипе
|2
|0
|Ayrton Costa
|2
|0
|Javier Ruiz
|0
|1
|Марконе Иван
|1
|0
|Манкуэльо Федерико
|1
|0
|Авалос Габриэль
|1
|0
|Lucas Gonzalez
|1
|0
|Спорле Адриан
|1
|0
|David Martinez
|1
|0
|Киньонес Джонни
|1
|0
|Невес Габриэль
|1
|0
|Matias Gimenez Rojas
|1
|0
|Alex Luna
|1
|0
|Juan Fedorco
|1
|0
|Маэстро Пуч Игнасио
|1
|0
Архентинос Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альварес Франсиско
|1
|1
|Хосе Херрейра
|2
|0
|Меса Фернандо
|2
|0
|Лескано Алан
|2
|0
|Монтиэль Сантьяго
|2
|0
|Гальван Джонатан
|1
|0
|Ромеро Максимильяно
|1
|0
|Мойяно Франко
|1
|0
|Родригес Алан
|1
|0
|Вега Роман
|1
|0
|Гамарра Дилан
|1
|0
|Паласио Тобиас
|1
|0
|Сантамария Тьяго
|1
|0
|Пабло Геде
|1
|0
Результаты матчей
Индепендьенте Авельянеда
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Архентинос Хуниорс
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
4
Индепендьенте Авельянеда
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Архентинос Хуниорс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
11
Индепендьенте Авельянеда
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Архентинос Хуниорс
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
5
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
4
15
Голы по времени матча
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
50%
1
25%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
4
4
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Забито
4
11
3 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
0
0%
2
18%
1-15
2
50%
2
18%
16-30
1
25%
1
9%
31-45
1
25%
2
18%
46-60
0
0%
4
36%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
75%
76-90
Забито
6
15
4 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
3 Не забивали 1
0
0%
2
13%
1-15
2
33%
4
27%
16-30
2
33%
2
13%
31-45
2
33%
2
13%
46-60
0
0%
4
27%
61-75
0
0%
1
7%
76-90
Пропущено
4
8
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 6
0
0%
1
13%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
5
63%
76-90
Результаты последних матчей
Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 0:1 Институто Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Росарио Сентраль 1:0 Уракан - Индепендьенте Авельянеда 0:0
Индепендьенте Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:1 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Ривадавия - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 3:2 Индепендьенте Авельянеда - Банфилд 0:0 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Индепендьенте Авельянеда - Арсенал Саранди 0:0 Ривер Плейт - Индепендьенте Авельянеда 3:0 Индепендьенте Авельянеда - Барракас Сентраль 3:0 Архентинос Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Институто Кордоба 0:0 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Уракан 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Химнасия Ла-Плата - Индепендьенте Авельянеда 1:2
Архентинос Хуниорс
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Архентинос Хуниорс - Платенсе 3:1 Архентинос Хуниорс - Индепендьенте Ривадавия 2:1 Тальерес Кордоба - Архентинос Хуниорс 2:1 Архентинос Хуниорс - Банфилд 4:2
Атлетико Тукуман - Архентинос Хуниорс 0:0 Архентинос Хуниорс - Депортиво Риестра 2:0 Ривер Плейт - Архентинос Хуниорс 1:1 Барракас Сентраль - Архентинос Хуниорс 1:1 Архентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:1 Архентинос Хуниорс - Институто Кордоба 1:2 Росарио Сентраль - Архентинос Хуниорс 3:1 Архентинос Хуниорс - Уракан 1:2 Химнасия Ла-Плата - Архентинос Хуниорс 3:2 Архентинос Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Платенсе - Архентинос Хуниорс 0:0 Колон - Архентинос Хуниорс 3:1 Архентинос Хуниорс - Тальерес Кордоба 3:1 Банфилд - Архентинос Хуниорс 0:1 Архентинос Хуниорс - Атлетико Тукуман 2:2 Архентинос Хуниорс - Сан-Мартин Сан-Хуан 0:1
Результаты матчей
Индепендьенте Авельянеда
Архентинос Хуниорс
Точный счет
0:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
2
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
0:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
Точный счет
0:1
4 раза 50%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Индепендьенте Авельянеда
Архентинос Хуниорс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
71
26
44
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|1
|2
|7 - 3
|16
|2.
|2:0
|8
|4
|4
|0
|15 - 3
|16
|3.
|8
|4
|3
|1
|9 - 5
|15
|4.
|8
|4
|2
|2
|12 - 7
|14
|5.
|8
|4
|2
|2
|14 - 9
|14
|6.
|8
|3
|3
|2
|9 - 11
|12
|7.
|0:2
|8
|3
|2
|3
|13 - 12
|11
|8.
|8
|3
|2
|3
|6 - 9
|11
|9.
|8
|3
|1
|4
|10 - 12
|10
|10.
|8
|2
|2
|4
|6 - 8
|8
|11.
|8
|1
|4
|3
|6 - 10
|7
|12.
|8
|2
|0
|6
|8 - 15
|6
|13.
|8
|1
|2
|5
|3 - 11
|5
|14.
|8
|0
|5
|3
|1 - 7
|5
Группа В
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|11 - 4
|12
|2.
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|3.
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|4.
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|5.
|0:2
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|6.
|4
|2
|0
|2
|3 - 3
|6
|7.
|2:0
|4
|1
|3
|0
|8 - 3
|6
|8.
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|9.
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|10.
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|11.
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|12.
|4
|0
|4
|0
|1 - 1
|4
|13.
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|14.
|4
|1
|0
|3
|2 - 6
|3
Группа В
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|4
|3
|1
|0
|7 - 0
|10
|2.
|4
|3
|1
|0
|4 - 0
|10
|3.
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|4.
|4
|2
|2
|0
|4 - 1
|8
|5.
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|6.
|0:2
|4
|1
|2
|1
|7 - 7
|5
|7.
|4
|1
|2
|1
|3 - 7
|5
|8.
|5
|1
|1
|3
|3 - 8
|4
|9.
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|10.
|4
|1
|0
|3
|5 - 9
|3
|11.
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|12.
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|13.
|4
|0
|2
|2
|1 - 5
|2
|14.
|4
|0
|1
|3
|0 - 6
|1
Группа В
- — Выход в плей-офф
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|7
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|6 (1)
|Ньюэллс Олд Бойз
|Рамирес Игнасио
|5
|Институто Кордоба
|Damian Puebla
|5
|Бока Хуниорс
|Мерентиель Мигель
|3 (1)
|Индепендьенте Ривадавия
|Bruno Felix Bianchi
|5
|Унион Санта-Фе
|Корвалан Клаудио
|5
|Атлетико Тукуман
|Nicolas Romero
|1 3
|Индепендьенте Ривадавия
|Francisco Petrasso
|1 3
|Химнасия Ла-Плата
|Gustavo Canto
|2 1