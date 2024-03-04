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  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2024
Тур: 8.
Ньюэллс Олд Бойз
0:0
Первый тайм: 23'
Сан-Лоренсо Альмагро
0'
14' Желтая карточка
Барейро Адам

Ход матча

14'
 
Барейро Адам
Лучшие коэффициенты
Ньюэллс Олд Бойз
Ничья
Сан-Лоренсо Альмагро
2.30
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Все Коэффициенты
12
Маканьо
Рамиро
14
Мендес
Армандо
25
Веласкес
Виктор
37
Главинович
Ян
23
Мартино
Анджело
5
Фернандес
Родриго
44
Франциско
Гонсалес
I
15
Диас
Франко
I
10
Банега
Эвер
47
Бальци
Гилермо
99
Рамирес
Игнасио
13
Альтамирано
Факундо
4
Романа
Джохан
22
Кампи
Гастон
23
Эрнандес
Гастон
8
Гиай
Агустин
21
Браида
Малком
17
Ирала
Элиан
19
Инсаурральде
Мануэль
18
Феррейра
Кристиан
I
41
Ivan
Leguizamon
11
Барейро
Адам
Ньюэллс Олд Бойз
4-1-4-1
Сан-Лоренсо Альмагро
3-4-1-2

История личных встреч

Ньюэллс Олд Бойз
Сан-Лоренсо Альмагро

15 матчей

53.3%
46.7%
8 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

26.7%
53.3%
20%
4 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

24 матча

33.3%
41.7%
25%
8 побед 10 ничьих 6 побед

Первый тайм

16.7%
62.5%
20.8%
4 победы 15 ничьих 5 побед

Второй тайм

37.5%
41.7%
20.8%
9 побед 10 ничьих 5 побед

История матчей

КПЛ
0:3
ЛП
1:0
ЛП
0:0
КПЛ
1:2
ЛП
3:2
С
1:0
С
1:1
С
1:0
П
2:2
П
1:1
П
3:1
П
0:0
П
1:1
П
0:1
П
1:0
П
3:2
ПА
0:0
ПА
0:0
ПА
0:0
ПА
2:1
ПА
0:2
ПА
0:2
ПА
3:3
ПАК
0:2

Голы

Всего голов

14
14

Голов в среднем за матч

1.08
1.27

Среднее время на гол

83
70

Всего голов

10
12

Голов в среднем за матч

0.91
0.92

Среднее время на гол

99
97

Всего голов

24
26

Голов в среднем за матч

1
1.08

Тотал матчей

2.5
19
Больше 79%
Меньше 21%
5
14
Больше 58%
Меньше 42%
10
8
Больше 33%
Меньше 67%
16
5
Больше 21%
Меньше 79%
19
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

90
83

Бомбардиры внутри турнира

Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рамирес Игнасио 5 0.63
Агирре Брайан 1 0.13
Кьяверано Джовани 1 0.13
Мартино Анджело 0 0
Банега Эвер 0 0
Май Гильермо 0 0
Мендес Армандо 0 0
Главинович Ян 0 0
Сан-Лоренсо Альмагро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барейро Адам 3 0.38
Феррейра Кристиан I 1 0.13
Diego Herazo 1 0.13
Барриос Кристиан 0 0
Ирала Элиан 0 0
Гиай Агустин 0 0

Карточки

Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандес Родриго 4 0
Мартино Анджело 3 0
Главинович Ян 3 0
Банега Эвер 1 1
Маканьо Рамиро 2 0
Мендес Армандо 2 0
Диас Франко I 2 0
Фернандес Джулиан 1 0
Ваньони Леонель 1 0
Шотт Аугусто 1 0
Шор Игнасио 1 0
Хайме Мисаэль 1 0
Сан-Лоренсо Альмагро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Барейро Адам 3 0
Инсаурральде Мануэль 3 0
Ирала Элиан 1 1
Кампи Гастон 1 0
Барриос Кристиан 1 0
Ремеди Эрик 1 0
Романа Джохан 1 0
Gonzalo Lujan Melli 1 0
Перуцци Франсиско 1 0
Гиай Агустин 1 0

Результаты матчей

Ньюэллс Олд Бойз
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сан-Лоренсо Альмагро
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2
Ньюэллс Олд Бойз
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сан-Лоренсо Альмагро
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

6
3
Ньюэллс Олд Бойз
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Сан-Лоренсо Альмагро
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

6
5

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
5
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
2
40%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
3
60%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

6
3
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
33%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
33%
76-90

Пропущено

3
3
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
2
67%
76-90

Забито

7
5
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
1
20%
46-60
1
14%
2
40%
61-75
1
14%
1
20%
76-90

Пропущено

8
8
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
1
13%
2
25%
16-30
1
13%
1
13%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
1
13%
1
13%
61-75
2
25%
3
38%
76-90

Результаты последних матчей

Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Ньюэллс Олд Бойз - Росарио Сентраль 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Интер Майами - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Расинг Авельянеда 0:4
Унион Санта-Фе - Ньюэллс Олд Бойз 1:3 Ньюэллс Олд Бойз - Бельграно 1:0 Ланус - Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 3:0 Бока Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сармьенто 0:1 Платенсе - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Годой Крус 0:2 Тигре - Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Ньюэллс Олд Бойз 0:3 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Унион Санта-Фе 1:1 Бельграно - Ньюэллс Олд Бойз 1:1
Сан-Лоренсо Альмагро
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Сан-Лоренсо Альмагро - Индепендьенте Чивилькой 1:0 Уракан - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Тигре 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Эстудиантес Ла Плата 1:1
Расинг Авельянеда - Сан-Лоренсо Альмагро 4:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Унион Санта-Фе 0:0 Бельграно - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Ланус 0:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0 Дефенса и Хустисия - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Дефенса и Хустисия - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Бока Хуниорс 1:1 Сармьенто - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Платенсе 1:1 Годой Крус - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Сан-Мартин Сан-Хуан 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Ньюэллс Олд Бойз 0:3 Сан-Лоренсо Альмагро - Уракан 1:1 Тигре - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0

Результаты матчей

Ньюэллс Олд Бойз
Сан-Лоренсо Альмагро

Точный счет

0:1
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Ньюэллс Олд Бойз
Сан-Лоренсо Альмагро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
1
2
2
1.5
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
4
3
2
5
1.5
1
6
1
6
2.5

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Авельянеда
 8 5 1 2 7 - 3 16
2.
Барракас Сентраль
 8 4 3 1 9 - 5 15
3.
Институто Кордоба
 8 4 2 2 12 - 7 14
4.
Архентинос Хуниорс
 8 4 2 2 14 - 9 14
5.
Ривер Плейт
 8 3 5 0 15 - 5 14
6.
Тальерес Кордоба
 8 3 3 2 15 - 12 12
7.
Велес Сарсфилд
 8 3 3 2 9 - 11 12
8.
Росарио Сентраль
 8 3 2 3 6 - 9 11
9.
Химнасия Ла-Плата
 8 3 1 4 10 - 12 10
10.
Уракан
 8 2 2 4 6 - 8 8
11.
Банфилд
 8 1 4 3 6 - 10 7
12.
Индепендьенте Ривадавия
 8 2 0 6 8 - 15 6
13.
Депортиво Риестра
 8 1 2 5 3 - 11 5
14.
Атлетико Тукуман
 8 0 5 3 1 - 7 5

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 8 6 1 1 11 - 2 19
2.
Эстудиантес Ла Плата
 8 5 3 0 9 - 2 18
3.
Ланус
 8 5 1 2 13 - 5 16
4.
Расинг Авельянеда
 8 4 2 2 12 - 4 14
5.
Ньюэллс Олд Бойз
 0:0 8 4 1 3 7 - 8 13
6.
Бока Хуниорс
 8 3 4 1 10 - 6 13
7.
Унион Санта-Фе
 8 3 3 2 8 - 6 12
8.
Дефенса и Хустисия
 8 3 3 2 9 - 10 12
9.
Сан-Лоренсо Альмагро
 0:0 8 1 5 2 5 - 8 8
10.
Платенсе
 8 1 4 3 3 - 10 7
11.
Бельграно
 8 1 3 4 10 - 11 6
12.
Сентраль Кордоба СдЕ
 8 1 2 5 4 - 8 5
13.
Тигре
 8 1 2 5 3 - 12 5
14.
Сармьенто
 8 0 3 5 5 - 14 3

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Архентинос Хуниорс
 4 4 0 0 11 - 4 12
2.
Росарио Сентраль
 3 2 1 0 3 - 1 7
3.
Тальерес Кордоба
 4 2 1 1 8 - 5 7
4.
Велес Сарсфилд
 4 2 1 1 6 - 4 7
5.
Барракас Сентраль
 4 2 1 1 5 - 4 7
6.
Индепендьенте Авельянеда
 4 2 0 2 3 - 3 6
7.
Ривер Плейт
 4 1 3 0 8 - 3 6
8.
Уракан
 4 1 2 1 3 - 2 5
9.
Институто Кордоба
 5 1 2 2 5 - 6 5
10.
Химнасия Ла-Плата
 4 1 1 2 6 - 7 4
11.
Банфилд
 4 1 1 2 2 - 4 4
12.
Атлетико Тукуман
 4 0 4 0 1 - 1 4
13.
Индепендьенте Ривадавия
 4 1 0 3 3 - 6 3
14.
Депортиво Риестра
 4 1 0 3 2 - 6 3

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстудиантес Ла Плата
 4 3 1 0 5 - 0 10
2.
Бока Хуниорс
 4 2 2 0 6 - 3 8
3.
Ланус
 4 2 1 1 6 - 4 7
4.
Годой Крус
 4 2 1 1 4 - 2 7
5.
Расинг Авельянеда
 4 2 0 2 7 - 4 6
6.
Платенсе
 4 1 3 0 2 - 1 6
7.
Бельграно
 4 1 2 1 7 - 5 5
8.
Сан-Лоренсо Альмагро
 0:0 4 1 2 1 3 - 3 5
9.
Дефенса и Хустисия
 4 1 2 1 5 - 6 5
10.
Сентраль Кордоба СдЕ
 4 1 1 2 3 - 3 4
11.
Унион Санта-Фе
 4 1 1 2 5 - 5 4
12.
Тигре
 4 1 1 2 1 - 3 4
13.
Ньюэллс Олд Бойз
 0:0 4 1 1 2 1 - 5 4
14.
Сармьенто
 4 0 1 3 3 - 6 1

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Авельянеда
 4 3 1 0 4 - 0 10
2.
Институто Кордоба
 3 3 0 0 7 - 1 9
3.
Ривер Плейт
 4 2 2 0 7 - 2 8
4.
Барракас Сентраль
 4 2 2 0 4 - 1 8
5.
Химнасия Ла-Плата
 4 2 0 2 4 - 5 6
6.
Тальерес Кордоба
 4 1 2 1 7 - 7 5
7.
Велес Сарсфилд
 4 1 2 1 3 - 7 5
8.
Росарио Сентраль
 5 1 1 3 3 - 8 4
9.
Уракан
 4 1 0 3 3 - 6 3
10.
Индепендьенте Ривадавия
 4 1 0 3 5 - 9 3
11.
Банфилд
 4 0 3 1 4 - 6 3
12.
Архентинос Хуниорс
 4 0 2 2 3 - 5 2
13.
Депортиво Риестра
 4 0 2 2 1 - 5 2
14.
Атлетико Тукуман
 4 0 1 3 0 - 6 1

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 4 4 0 0 7 - 0 12
2.
Ланус
 4 3 0 1 7 - 1 9
3.
Ньюэллс Олд Бойз
 0:0 4 3 0 1 6 - 3 9
4.
Расинг Авельянеда
 4 2 2 0 5 - 0 8
5.
Унион Санта-Фе
 4 2 2 0 3 - 1 8
6.
Эстудиантес Ла Плата
 4 2 2 0 4 - 2 8
7.
Дефенса и Хустисия
 4 2 1 1 4 - 4 7
8.
Бока Хуниорс
 4 1 2 1 4 - 3 5
9.
Сан-Лоренсо Альмагро
 0:0 4 0 3 1 2 - 5 3
10.
Сармьенто
 4 0 2 2 2 - 8 2
11.
Бельграно
 4 0 1 3 3 - 6 1
12.
Сентраль Кордоба СдЕ
 4 0 1 3 1 - 5 1
13.
Тигре
 4 0 1 3 2 - 9 1
14.
Платенсе
 4 0 1 3 1 - 9 1
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Ривер Плейт Борха Мигель 7
Расинг Авельянеда Мартинес Адриан 6 (1)
Ньюэллс Олд Бойз Рамирес Игнасио 5
Институто Кордоба Damian Puebla 5
Ланус Walter Bou 4
Весь список

Топ нарушителей
Индепендьенте Ривадавия Bruno Felix Bianchi 5
Унион Санта-Фе Корвалан Клаудио 5
Атлетико Тукуман Nicolas Romero 1 3
Индепендьенте Ривадавия Francisco Petrasso 1 3
Химнасия Ла-Плата Gustavo Canto 2 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 14'
    Барейро Адам получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Ньюэллс Олд Бойз
Ничья
Сан-Лоренсо Альмагро
2.30
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2.90
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4.10
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Где смотреть матч Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро онлайн

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Сан-Лоренсо Альмагро
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