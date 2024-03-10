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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Атланта Юнайтед
1:0
Перерыв
Нью-Инглэнд Революшн
0'
45' Желтая карточка
Полстер Мэтт
1:0
45' Пенальти
Альмада Тьяго

Ход матча

45'
 
Полстер Мэтт
45'
Альмада Тьяго
1:0
Лучшие коэффициенты
Атланта Юнайтед
Ничья
Нью-Инглэнд Революшн
1.65
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4.80
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4.70
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Все Коэффициенты
1
Гузан
Брэд
11
Леннон
Брукс
5
Грегерсен
Стиан
3
Уильямс
Дэррик
26
Уайли
Калеб
8
Муюмба
Тристан
6
Слиш
Бартош
9
Лобжанидзе
Саба
10
Альмада
Тьяго
16
Силва
Алешандре
7
Якумакис
Георгиос
1
Равас
Генрих
12
Лима
Ник
4
Кесслер
Генри
2
Ромни
Дейв
24
Джонс
Дехуан
28
Кэй
Марк-Энтони
8
Полстер
Мэтт
14
Харкс
Иэн
10
Хиль
Карлес
5
Чанкалай
Томас
9
Вриони
Джакомо
Атланта Юнайтед
4-2-3-1
Нью-Инглэнд Революшн
4-2-3-1

История личных встреч

Атланта Юнайтед
Нью-Инглэнд Революшн

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

85.7%
42.9%
6 побед 3 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы

13 матчей

38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

46.2%
38.5%
15.3%
6 побед 5 ничьих 2 победы

История матчей

М
2:1
М
3:3
М
2:1
М
2:2
М
0:1
М
2:1
М
1:0
М
3:1
М
0:2
М
2:1
М
1:1
М
0:0
М
7:0

Голы

Всего голов

18
6

Голов в среднем за матч

2.57
1

Среднее время на гол

35
90

Всего голов

7
8

Голов в среднем за матч

1.17
1.14

Среднее время на гол

77
78

Всего голов

25
14

Голов в среднем за матч

1.92
1.08

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

46
83

Бомбардиры внутри турнира

Атланта Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Альмада Тьяго 1 (1) 0.5
Нью-Инглэнд Революшн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хиль Карлес 1 0.33
Полстер Мэтт 0 0

Карточки

Атланта Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Якумакис Георгиос 1 0
Грегерсен Стиан 1 0
Нью-Инглэнд Революшн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вриони Джакомо 1 1
Хиль Карлес 1 0
Полстер Мэтт 1 0
Харкс Иэн 1 0

Результаты матчей

Атланта Юнайтед
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Нью-Инглэнд Революшн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Атланта Юнайтед
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Нью-Инглэнд Революшн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

0
0
Атланта Юнайтед
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Нью-Инглэнд Революшн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Атланта Юнайтед
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Коламбус Крю - Атланта Юнайтед 1:0 Коламбус Крю - Атланта Юнайтед 4:2 Атланта Юнайтед - Коламбус Крю 4:2 Коламбус Крю - Атланта Юнайтед 2:0
Цинциннати - Атланта Юнайтед 2:2 Атланта Юнайтед - Коламбус Крю 1:1 Филадельфия Юнион - Атланта Юнайтед 3:2 Атланта Юнайтед - ФК Монреаль 4:1 Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед 1:1 Атланта Юнайтед - Интер Майами 5:2 Даллас - Атланта Юнайтед 2:2 Атланта Юнайтед - Цинциннати 1:2 Атланта Юнайтед - Нэшвилл 4:0 Сиэтл Саундерс - Атланта Юнайтед 0:2 Атланта Юнайтед - Орландо Сити 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Атланта Юнайтед 2:1 ФК Монреаль - Атланта Юнайтед 0:1 Атланта Юнайтед - Филадельфия Юнион 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 4:0 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити 2:2
Нью-Инглэнд Революшн
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Нью-Инглэнд Революшн - Алахуэленсе 4:0 Нью-Инглэнд Революшн - Торонто 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Индепендьенте Ла-Чоррера 3:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 3:1
Индепендьенте Ла-Чоррера - Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 5:2 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 0:0 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 1:3 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 0:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Ред Буллз 0:3 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 0:1 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 2:1 Нэшвилл - Нью-Инглэнд Революшн 3:2 Орландо Сити - Нью-Инглэнд Революшн 3:2 Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус Крю 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Шарлотт 2:1 Чикаго Файр - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Колорадо Рэпидс - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Миннесота Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 1:1

Результаты матчей

Атланта Юнайтед
Нью-Инглэнд Революшн

Точный счет

0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Атланта Юнайтед
Нью-Инглэнд Революшн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Портленд Тимберс
 3 2 1 0 8 - 4 7
2.
Миннесота Юнайтед
 2:1 3 2 1 0 5 - 3 7
3.
Сент-Луис Сити
 2 1 1 0 3 - 1 4
4.
Лос-Анджелес Гэлакси
 2 1 1 0 4 - 2 4
5.
Реал Солт-Лейк
 3 1 1 1 4 - 3 4
6.
Лос-Анджелес
 2 1 0 1 2 - 4 3
7.
Даллас
 0:1 3 1 0 2 3 - 4 3
8.
Спортинг Канзас-Сити
 2 0 2 0 2 - 2 2
9.
Ванкувер Уайткэпс
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Сиэтл Саундерс
 2 0 1 1 1 - 2 1
11.
Остин
 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
Хьюстон Динамо
 2 0 1 1 2 - 3 1
13.
Колорадо Рэпидс
 2 0 1 1 2 - 5 1
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 2 0 0 2 2 - 5 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 3 2 1 0 8 - 1 7
2.
Торонто
 3 2 1 0 2 - 0 7
3.
Нью-Йорк Ред Буллз
 1:0 3 2 1 0 3 - 1 7
4.
Коламбус Крю
 0:0 3 1 2 0 2 - 1 5
5.
Ди Си Юнайтед
 2 1 1 0 5 - 3 4
6.
Цинциннати
 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
ФК Монреаль
 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Шарлотт
 3 1 1 1 2 - 2 4
9.
Атланта Юнайтед
 1:0 2 1 0 1 1 - 1 3
10.
Нэшвилл
 2 0 2 0 1 - 1 2
11.
Филадельфия Юнион
 2 0 2 0 3 - 3 2
12.
Чикаго Файр
 0:0 3 0 2 1 3 - 4 2
13.
Орландо Сити
 1:2 3 0 1 2 1 - 7 1
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 0:1 3 0 0 3 1 - 5 0
15.
Нью-Йорк Сити
 3 0 0 3 1 - 5 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Портленд Тимберс
 2 1 1 0 6 - 3 4
2.
Сент-Луис Сити
 2 1 1 0 3 - 1 4
3.
Реал Солт-Лейк
 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Лос-Анджелес
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Даллас
 0:1 2 1 0 1 3 - 3 3
6.
Колорадо Рэпидс
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Сиэтл Саундерс
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Ванкувер Уайткэпс
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Спортинг Канзас-Сити
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Миннесота Юнайтед
 2:1 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Хьюстон Динамо
 2 0 1 1 2 - 3 1
13.
Остин
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1 0 0 1 1 - 3 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 2 2 0 0 7 - 0 6
2.
Коламбус Крю
 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
3.
Ди Си Юнайтед
 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Атланта Юнайтед
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Шарлотт
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Нью-Йорк Ред Буллз
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Торонто
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Филадельфия Юнион
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Нэшвилл
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Цинциннати
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Орландо Сити
 1:2 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
ФК Монреаль
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Нью-Йорк Сити
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Чикаго Файр
 0:0 1 0 0 1 1 - 2 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Миннесота Юнайтед
 2:1 2 2 0 0 4 - 2 6
2.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Портленд Тимберс
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Остин
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Спортинг Канзас-Сити
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Реал Солт-Лейк
 2 0 1 1 1 - 3 1
7.
Хьюстон Динамо
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Ванкувер Уайткэпс
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Сент-Луис Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
Сиэтл Саундерс
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Даллас
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Лос-Анджелес
 1 0 0 1 0 - 3 0
14.
Колорадо Рэпидс
 1 0 0 1 1 - 4 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФК Монреаль
 2 1 1 0 2 - 1 4
2.
Нью-Йорк Ред Буллз
 1:0 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Торонто
 2 1 1 0 1 - 0 4
4.
Цинциннати
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Чикаго Файр
 0:0 2 0 2 0 2 - 2 2
6.
Филадельфия Юнион
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Нэшвилл
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Ди Си Юнайтед
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Коламбус Крю
 0:0 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Интер Майами
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Шарлотт
 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
Атланта Юнайтед
 1:0 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Орландо Сити
 1:2 1 0 0 1 0 - 5 0
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 0:1 2 0 0 2 1 - 4 0
15.
Нью-Йорк Сити
 2 0 0 2 0 - 3 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Интер Майами Месси Лионель 3 (1)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 3
Портленд Тимберс Антони 3
Интер Майами Суарес Луис 2 (3)
Реал Солт-Лейк Гомес Карлос III 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Лос-Анджелес Гэлакси Дельгадо Марко 1 2
Нью-Инглэнд Революшн Вриони Джакомо 1 1
Нью-Йорк Сити Сэндс Джеймс 1 1
Шарлотт Вествуд Эшли 2
Спортинг Канзас-Сити Расселл Джонни 2
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Атланта Юнайтед
Ничья
Нью-Инглэнд Революшн
1.65
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4.80
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4.70
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Атланта Юнайтед
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