  1. Футбол
  2. Матчи
  3. США
  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Коламбус Крю
2:1
Конец матча
Чикаго Файр
0'
13' Желтая карточка
Аригони Аллан
1:0
68' Гол
Рассел-Роу Джейсен
1:1
72' Гол
Герберс Фабиан
90' Желтая карточка
Амундсен Мальте
90' Желтая карточка
Барлоу Том
2:1
90' Гол
Фарси Мохамед
90'+14
28
Шульте
Патрик
25
Завадски
Шон
4
Камашо
Руди
18
Амундсен
Мальте
27
Арфстен
Макс
14
Йебоа
Яв
8
Моррис
Эйдан
6
Нэйджби
Дарлингтон
11
Хинестроза
Марино
10
Росси
Диего
9
Эрнандес
Хуан
34
Брэди
Крис
27
Аригони
Аллан
14
Сальквист
Тобиас
5
Кцихос
Рафаэль
77
Гаспер
Чейз
21
Герберс
Фабиан
23
Акоста
Келлин
7
Хайле-Селассие
Марен
10
Шакири
Джердан
17
Гутьеррес
Брайан
9
Кейперс
Уго
Коламбус Крю
3-4-2-1
Чикаго Файр
4-2-3-1

История личных встреч

Коламбус Крю
Чикаго Файр

22 матча

72.7%
27.3%
16 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

81.8%
27.3%
18 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

81.8%
31.8%
18 побед 7 ничьих 0 побед

22 матча

40.9%
59.1%
0 побед 9 ничьих 13 побед

Первый тайм

31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 13 побед

Второй тайм

31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 12 побед

44 матча

36.4%
34.1%
29.5%
16 побед 15 ничьих 13 побед

Первый тайм

40.9%
29.5%
29.6%
18 побед 13 ничьих 13 побед

Второй тайм

40.9%
31.8%
27.3%
18 побед 14 ничьих 12 побед

История матчей

М
3:0
М
1:2
М
0:0
М
2:3
М
2:0
М
1:0
М
2:0
М
2:2
М
3:0
М
1:1
М
2:2
М
1:1
ОК
2:2
М
3:0
М
1:0
М
3:1
М
1:0
М
1:1
М
2:2
М
3:0
ОК
2:1
М
0:0
М
3:1
М
0:1
М
2:2
М
1:1
ОК
4:2
М
2:0
М
3:0
М
1:2
ОК
2:1
М
1:0
М
2:1
М
1:2
М
2:1
М
3:2
М
0:1
М
2:1
М
2:2
М
0:0
М
2:2
М
2:1
М
2:2
М
2:2

Голы

Всего голов

45
25

Голов в среднем за матч

1.96
1.19

Среднее время на гол

46
75

Всего голов

32
20

Голов в среднем за матч

1.52
0.87

Среднее время на гол

59
103

Всего голов

77
45

Голов в среднем за матч

1.75
1.02

Тотал матчей

2.5
41
Больше 93%
Меньше 7%
3
35
Больше 80%
Меньше 20%
9
28
Больше 64%
Меньше 36%
16
14
Больше 32%
Меньше 68%
30
3
Больше 7%
Меньше 93%
41
1
Больше 2%
Меньше 98%
43

Среднее время на гол

51
88

Бомбардиры внутри турнира

Коламбус Крю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эрнандес Хуан 2 0.67
Рассел-Роу Джейсен 1 0.33
Фарси Мохамед 1 0.33
Росси Диего 0 0
Йебоа Яв 0 0
Амундсен Мальте 0 0
Чикаго Файр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Герберс Фабиан 2 0.67
Гутьеррес Брайан 1 0.33
Шакири Джердан 1 (1) 0.33
Хайле-Селассие Марен 0 0

Карточки

Коламбус Крю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амундсен Мальте 1 0
Чикаго Файр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пинеда Маурисио 2 0
Акоста Келлин 1 0
Барлоу Том 1 0
Аригони Аллан 1 0
Гутьеррес Брайан 1 0
Брэди Крис 1 0

Результаты матчей

Коламбус Крю
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Чикаго Файр
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
3
Коламбус Крю
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Чикаго Файр
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

1
0
Коламбус Крю
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Чикаго Файр
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

1
3

Голы по времени матча

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
100%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
1
25%
1
25%
76-90

Пропущено

2
6
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
50%
2
33%
61-75
1
50%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Коламбус Крю
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Хьюстон Динамо - Коламбус Крю 0:1 Миннесота Юнайтед - Коламбус Крю 1:1 Коламбус Крю - Атланта Юнайтед 1:0 Коламбус Крю - Лос-Анджелес 2:1
Цинциннати - Коламбус Крю 2:3 Орландо Сити - Коламбус Крю 0:2 Коламбус Крю - Атланта Юнайтед 4:2 Атланта Юнайтед - Коламбус Крю 4:2 Коламбус Крю - Атланта Юнайтед 2:0 Коламбус Крю - ФК Монреаль 2:1 Атланта Юнайтед - Коламбус Крю 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус Крю 1:2 Коламбус Крю - Филадельфия Юнион 1:1 Даллас - Коламбус Крю 1:1 Коламбус Крю - Чикаго Файр 3:0 Орландо Сити - Коламбус Крю 4:3 ФК Монреаль - Коламбус Крю 2:4 Хьюстон Динамо - Коламбус Крю 2:0 Коламбус Крю - Торонто 2:0 Коламбус Крю - Цинциннати 3:0
Чикаго Файр
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Чикаго Файр - Цинциннати 1:2 Филадельфия Юнион - Чикаго Файр 2:2 Портленд Тимберс - Чикаго Файр 1:2 Миннесота Юнайтед - Чикаго Файр 0:4
Лос-Анджелес - Чикаго Файр 3:1 Остин - Чикаго Файр 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 2:2 Нью-Йорк Сити - Чикаго Файр 1:0 Чикаго Файр - Шарлотт 0:2 Чикаго Файр - Интер Майами 4:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 0:1 Чикаго Файр - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Коламбус Крю - Чикаго Файр 3:0 ФК Монреаль - Чикаго Файр 0:0 Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 4:0 Чикаго Файр - Ванкувер Уайткэпс 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Чикаго Файр 3:0 Чикаго Файр - Орландо Сити 1:3 Чикаго Файр - Клуб Америка 0:1 Пуэбла - Чикаго Файр 1:1

Результаты матчей

Коламбус Крю
Чикаго Файр

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Коламбус Крю
Чикаго Файр

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
2

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Портленд Тимберс
 3 2 1 0 8 - 4 7
2.
Миннесота Юнайтед
 3 2 1 0 6 - 4 7
3.
Сент-Луис Сити
 3 1 2 0 5 - 3 5
4.
Реал Солт-Лейк
 1:1 4 1 2 1 5 - 4 5
5.
Лос-Анджелес Гэлакси
 2 1 1 0 4 - 2 4
6.
Лос-Анджелес
 0:0 3 1 1 1 2 - 4 4
7.
Даллас
 3 1 0 2 4 - 5 3
8.
Спортинг Канзас-Сити
 0:0 3 0 3 0 2 - 2 3
9.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
10.
Остин
 3 0 2 1 3 - 4 2
11.
Колорадо Рэпидс
 1:1 3 0 2 1 3 - 6 2
12.
Хьюстон Динамо
 2 0 1 1 2 - 3 1
13.
Сиэтл Саундерс
 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:0 3 0 1 2 2 - 5 1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 3 2 1 0 8 - 1 7
2.
Коламбус Крю
 3 2 1 0 4 - 2 7
3.
Торонто
 3 2 1 0 2 - 0 7
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 3 2 1 0 4 - 2 7
5.
Ди Си Юнайтед
 2 1 1 0 5 - 3 4
6.
Цинциннати
 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
ФК Монреаль
 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Шарлотт
 3 1 1 1 2 - 2 4
9.
Атланта Юнайтед
 2 1 0 1 4 - 2 3
10.
Нэшвилл
 2 0 2 0 1 - 1 2
11.
Филадельфия Юнион
 2 0 2 0 3 - 3 2
12.
Чикаго Файр
 3 0 1 2 4 - 6 1
13.
Орландо Сити
 3 0 1 2 2 - 8 1
14.
Нью-Йорк Сити
 3 0 0 3 1 - 5 0
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 3 0 0 3 2 - 8 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 1:1 2 1 1 0 4 - 1 4
2.
Портленд Тимберс
 2 1 1 0 6 - 3 4
3.
Сент-Луис Сити
 2 1 1 0 3 - 1 4
4.
Лос-Анджелес
 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Даллас
 2 1 0 1 3 - 3 3
6.
Сиэтл Саундерс
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Колорадо Рэпидс
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Спортинг Канзас-Сити
 0:0 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Миннесота Юнайтед
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Хьюстон Динамо
 2 0 1 1 2 - 3 1
13.
Остин
 2 0 1 1 3 - 4 1
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:0 2 0 1 1 1 - 3 1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 2 2 0 0 7 - 0 6
2.
Коламбус Крю
 2 2 0 0 3 - 1 6
3.
Атланта Юнайтед
 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Ди Си Юнайтед
 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Шарлотт
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Нью-Йорк Ред Буллз
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Торонто
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Филадельфия Юнион
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Нэшвилл
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Цинциннати
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Орландо Сити
 2 0 1 1 2 - 3 1
12.
ФК Монреаль
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Нью-Йорк Сити
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Чикаго Файр
 1 0 0 1 1 - 2 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Миннесота Юнайтед
 2 2 0 0 5 - 3 6
2.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Портленд Тимберс
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Спортинг Канзас-Сити
 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
5.
Остин
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Сент-Луис Сити
 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Реал Солт-Лейк
 1:1 2 0 1 1 1 - 3 1
9.
Колорадо Рэпидс
 1:1 2 0 1 1 2 - 5 1
10.
Хьюстон Динамо
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:0 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Сиэтл Саундерс
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Даллас
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Лос-Анджелес
 0:0 1 0 0 1 0 - 3 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФК Монреаль
 2 1 1 0 2 - 1 4
2.
Нью-Йорк Ред Буллз
 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Торонто
 2 1 1 0 1 - 0 4
4.
Цинциннати
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Филадельфия Юнион
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Нэшвилл
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Ди Си Юнайтед
 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Коламбус Крю
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Интер Майами
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Чикаго Файр
 2 0 1 1 3 - 4 1
11.
Шарлотт
 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
Атланта Юнайтед
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Орландо Сити
 1 0 0 1 0 - 5 0
14.
Нью-Йорк Сити
 2 0 0 2 0 - 3 0
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 2 0 0 2 2 - 7 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Интер Майами Месси Лионель 3 (1)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 3
Портленд Тимберс Антони 3
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 3
Интер Майами Суарес Луис 2 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Лос-Анджелес Гэлакси Дельгадо Марко 1 2
Нью-Инглэнд Революшн Вриони Джакомо 1 1
Нью-Йорк Сити Сэндс Джеймс 1 1
Шарлотт Вествуд Эшли 2
Спортинг Канзас-Сити Расселл Джонни 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 13'
      Аригони Аллан получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Коламбус Крю 2:1 Чикаго Файр онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (15) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный