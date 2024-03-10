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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Остин
2:2
Конец матча
Сент-Луис Сити
0'
1:0
14' Гол
Хеджес Мэтт
31' Желтая карточка
Помпеу Селио
1:1
49' Пенальти
Лёвен Эдуард
2:1
51' Гол
Касканте Хулио
61' Желтая карточка
Паркер Тим
65' Желтая карточка
Тотлэнд Томас
77' Желтая карточка
Касканте Хулио
2:2
90' Гол
Помпеу Селио
90'+6
1
Стувер
Брэд
17
Галлахер
Джон
18
Касканте
Хулио
2
Хеджес
Мэтт
23
Колманич
Жан
5
Валенсия
Йохан
8
Ринг
Александр
11
Обриан
Хадер
14
Рубио
Диего
13
Финлей
Итан
9
Зардес
Гьяси
1
Бюрки
Роман
14
Тотлэнд
Томас
26
Паркер
Тим
4
Нильссон
Йоаким
13
Anthony
Markanich
19
Вассилев
Индиана
8
Дуркин
Кристофер
10
Лёвен
Эдуард
12
Помпеу
Селио
16
Адениран
Сэмюэл
25
Джексон
Азиэл
Остин
4-2-3-1
Сент-Луис Сити
4-4-2

История личных встреч

Остин
Сент-Луис Сити

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

М
6:3
М
2:3

Голы

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

6
3

Среднее время на гол

15
30

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

4
3

Тотал матчей

5.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

22
30

Бомбардиры внутри турнира

Остин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Касканте Хулио 1 0.33
Хеджес Мэтт 1 0.33
Гильерме дос Сантос 1 0.33
Ринг Александр 0 0
Колманич Жан 0 0
Вольфф Оуэн 0 0
Сент-Луис Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Помпеу Селио 2 0.67
Адениран Сэмюэл 2 0.67
Лёвен Эдуард 1 (1) 0.33
Тотлэнд Томас 0 0
Anthony Markanich 0 0

Карточки

Остин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Валенсия Йохан 2 0
Ринг Александр 1 0
Касканте Хулио 1 0
Колманич Жан 1 0
Вольфф Оуэн 1 0
Сент-Луис Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тотлэнд Томас 2 0
Помпеу Селио 2 0
Паркер Тим 1 0
Дуркин Кристофер 1 0
Острак Томаш 1 0
Вассилев Индиана 1 0
Anthony Markanich 1 0

Результаты матчей

Остин
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сент-Луис Сити
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
2
Остин
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сент-Луис Сити
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
3
Остин
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сент-Луис Сити
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
5

Голы по времени матча

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Пропущено

4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
5
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
33%
2
40%
76-90

Пропущено

4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Остин
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Сиэтл Саундерс - Остин 0:0 Остин - Миннесота Юнайтед 1:2 Остин - Нью-Йорк Сити 3:2 Остин - Нью-Йорк Ред Буллз 3:3
Лос-Анджелес Гэлакси - Остин 1:3 Остин - Чикаго Файр 0:1 Остин - Луисвилл Сити 2:2 Остин - Цинциннати 2:1 Остин - Филадельфия Юнион 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Остин 1:1 Остин - Лос-Анджелес 2:4 Остин - Ди Си Юнайтед 3:0 Колорадо Рэпидс - Остин 1:0 Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 3:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Остин 1:1 Остин - Портленд Тимберс 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Остин 2:2 Остин - Сиэтл Саундерс 1:2 Даллас - Остин 1:0 Сент-Луис Сити - Остин 6:3
Сент-Луис Сити
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Сент-Луис Сити - Нью-Йорк Сити 2:0 Хьюстон Динамо - Сент-Луис Сити 1:0 Сент-Луис Сити - Реал Солт-Лейк 1:1 Сент-Луис Сити - Хьюстон Динамо 2:1
Сент-Луис Сити - Луисвилл Сити 1:2 Сент-Луис Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес 1:0 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Сент-Луис Сити - Нэшвилл 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Сент-Луис Сити 2:1 Сент-Луис Сити - Спортинг Канзас-Сити 1:4 Сент-Луис Сити - Сиэтл Саундерс 0:2 Ванкувер Уайткэпс - Сент-Луис Сити 3:0 Сент-Луис Сити - Спортинг Канзас-Сити 4:1 Миннесота Юнайтед - Сент-Луис Сити 1:2 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес 0:0 Хьюстон Динамо - Сент-Луис Сити 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Сент-Луис Сити 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Сент-Луис Сити 2:1 Сент-Луис Сити - Даллас 2:1

Результаты матчей

Остин
Сент-Луис Сити

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Остин
Сент-Луис Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
2
1

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Портленд Тимберс
 3 2 1 0 8 - 4 7
2.
Миннесота Юнайтед
 3 2 1 0 6 - 4 7
3.
Сент-Луис Сити
 3 1 2 0 5 - 3 5
4.
Реал Солт-Лейк
 1:1 4 1 2 1 5 - 4 5
5.
Лос-Анджелес Гэлакси
 2 1 1 0 4 - 2 4
6.
Лос-Анджелес
 0:0 3 1 1 1 2 - 4 4
7.
Даллас
 3 1 0 2 4 - 5 3
8.
Спортинг Канзас-Сити
 0:0 3 0 3 0 2 - 2 3
9.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
10.
Остин
 3 0 2 1 3 - 4 2
11.
Колорадо Рэпидс
 1:1 3 0 2 1 3 - 6 2
12.
Хьюстон Динамо
 2 0 1 1 2 - 3 1
13.
Сиэтл Саундерс
 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:0 3 0 1 2 2 - 5 1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 3 2 1 0 8 - 1 7
2.
Коламбус Крю
 3 2 1 0 4 - 2 7
3.
Торонто
 3 2 1 0 2 - 0 7
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 3 2 1 0 4 - 2 7
5.
Ди Си Юнайтед
 2 1 1 0 5 - 3 4
6.
Цинциннати
 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
ФК Монреаль
 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Шарлотт
 3 1 1 1 2 - 2 4
9.
Атланта Юнайтед
 2 1 0 1 4 - 2 3
10.
Нэшвилл
 2 0 2 0 1 - 1 2
11.
Филадельфия Юнион
 2 0 2 0 3 - 3 2
12.
Чикаго Файр
 3 0 1 2 4 - 6 1
13.
Орландо Сити
 3 0 1 2 2 - 8 1
14.
Нью-Йорк Сити
 3 0 0 3 1 - 5 0
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 3 0 0 3 2 - 8 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 1:1 2 1 1 0 4 - 1 4
2.
Портленд Тимберс
 2 1 1 0 6 - 3 4
3.
Сент-Луис Сити
 2 1 1 0 3 - 1 4
4.
Лос-Анджелес
 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Даллас
 2 1 0 1 3 - 3 3
6.
Сиэтл Саундерс
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Колорадо Рэпидс
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Спортинг Канзас-Сити
 0:0 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Миннесота Юнайтед
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Хьюстон Динамо
 2 0 1 1 2 - 3 1
13.
Остин
 2 0 1 1 3 - 4 1
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:0 2 0 1 1 1 - 3 1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 2 2 0 0 7 - 0 6
2.
Коламбус Крю
 2 2 0 0 3 - 1 6
3.
Атланта Юнайтед
 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Ди Си Юнайтед
 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Шарлотт
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Нью-Йорк Ред Буллз
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Торонто
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Филадельфия Юнион
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Нэшвилл
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Цинциннати
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Орландо Сити
 2 0 1 1 2 - 3 1
12.
ФК Монреаль
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Нью-Йорк Сити
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Чикаго Файр
 1 0 0 1 1 - 2 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Миннесота Юнайтед
 2 2 0 0 5 - 3 6
2.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Портленд Тимберс
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Спортинг Канзас-Сити
 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
5.
Остин
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Сент-Луис Сити
 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Реал Солт-Лейк
 1:1 2 0 1 1 1 - 3 1
9.
Колорадо Рэпидс
 1:1 2 0 1 1 2 - 5 1
10.
Хьюстон Динамо
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:0 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Сиэтл Саундерс
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Даллас
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Лос-Анджелес
 0:0 1 0 0 1 0 - 3 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФК Монреаль
 2 1 1 0 2 - 1 4
2.
Нью-Йорк Ред Буллз
 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Торонто
 2 1 1 0 1 - 0 4
4.
Цинциннати
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Филадельфия Юнион
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Нэшвилл
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Ди Си Юнайтед
 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Коламбус Крю
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Интер Майами
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Чикаго Файр
 2 0 1 1 3 - 4 1
11.
Шарлотт
 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
Атланта Юнайтед
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Орландо Сити
 1 0 0 1 0 - 5 0
14.
Нью-Йорк Сити
 2 0 0 2 0 - 3 0
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 2 0 0 2 2 - 7 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Интер Майами Месси Лионель 3 (1)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 3
Портленд Тимберс Антони 3
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 3
Интер Майами Суарес Луис 2 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Лос-Анджелес Гэлакси Дельгадо Марко 1 2
Нью-Инглэнд Революшн Вриони Джакомо 1 1
Нью-Йорк Сити Сэндс Джеймс 1 1
Шарлотт Вествуд Эшли 2
Спортинг Канзас-Сити Расселл Джонни 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 31'
      Помпеу Селио получил желтую карточку от судьи
    • 14'
      Колманич Жан сделал результативную передачу.
    • 14'
      Г О О О О Л - Хеджес Мэтт бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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