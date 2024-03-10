Тур: 1. Стадион: Q2 Stadium.
2:2
Конец матча
0'
1:0
14' ГолХеджес Мэтт
31' Желтая карточкаПомпеу Селио
1:1
49' ПенальтиЛёвен Эдуард
2:1
51' ГолКасканте Хулио
61' Желтая карточкаПаркер Тим
65' Желтая карточкаТотлэнд Томас
77' Желтая карточкаКасканте Хулио
2:2
90' ГолПомпеу Селио
90'+6
Ход матча
14'
1:0
31'
49'
1:1
51'
2:1
61'
65'
77'
90'
2:2
23
Колманич
Жан
11
Обриан
Хадер
14
Рубио
Диего
13
Финлей
Итан
26
Паркер
Тим
10
Лёвен
Эдуард
12
Помпеу
Селио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Колманич ЖанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Обриан ХадерПолузащитник
-
14 Рубио ДиегоПолузащитник
-
13 Финлей ИтанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Вольфф ОуэнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Вольф Джош
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Паркер ТимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Лёвен ЭдуардПолузащитник
-
12 Помпеу СелиоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Уоттс АкилЗащитник
-
22 Хайберт КайлЗащитник
-
44 Дюр НиколасЗащитник
-
21 Альм РасмусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Карнелл Брэдли
История личных встреч
Остин
Сент-Луис Сити
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
6
3
Среднее время на гол
15
30
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
4
3
Тотал матчей
5.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
22
30
Бомбардиры внутри турнира
Остин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Касканте Хулио
|1
|0.33
|Хеджес Мэтт
|1
|0.33
|Гильерме дос Сантос
|1
|0.33
|Ринг Александр
|0
|0
|Колманич Жан
|0
|0
|Вольфф Оуэн
|0
|0
Сент-Луис Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Помпеу Селио
|2
|0.67
|Адениран Сэмюэл
|2
|0.67
|Лёвен Эдуард
|1 (1)
|0.33
|Тотлэнд Томас
|0
|0
|Anthony Markanich
|0
|0
Карточки
Остин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Валенсия Йохан
|2
|0
|Ринг Александр
|1
|0
|Касканте Хулио
|1
|0
|Колманич Жан
|1
|0
|Вольфф Оуэн
|1
|0
Сент-Луис Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тотлэнд Томас
|2
|0
|Помпеу Селио
|2
|0
|Паркер Тим
|1
|0
|Дуркин Кристофер
|1
|0
|Острак Томаш
|1
|0
|Вассилев Индиана
|1
|0
|Anthony Markanich
|1
|0
Результаты матчей
Остин
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сент-Луис Сити
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
2
Остин
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сент-Луис Сити
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
3
Остин
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сент-Луис Сити
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
5
Голы по времени матча
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90
Пропущено
4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
5
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
33%
2
40%
76-90
Пропущено
4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Остин
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Сиэтл Саундерс - Остин 0:0 Остин - Миннесота Юнайтед 1:2 Остин - Нью-Йорк Сити 3:2 Остин - Нью-Йорк Ред Буллз 3:3
Лос-Анджелес Гэлакси - Остин 1:3 Остин - Чикаго Файр 0:1 Остин - Луисвилл Сити 2:2 Остин - Цинциннати 2:1 Остин - Филадельфия Юнион 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Остин 1:1 Остин - Лос-Анджелес 2:4 Остин - Ди Си Юнайтед 3:0 Колорадо Рэпидс - Остин 1:0 Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 3:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Остин 1:1 Остин - Портленд Тимберс 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Остин 2:2 Остин - Сиэтл Саундерс 1:2 Даллас - Остин 1:0 Сент-Луис Сити - Остин 6:3
Сент-Луис Сити
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Сент-Луис Сити - Нью-Йорк Сити 2:0 Хьюстон Динамо - Сент-Луис Сити 1:0 Сент-Луис Сити - Реал Солт-Лейк 1:1 Сент-Луис Сити - Хьюстон Динамо 2:1
Сент-Луис Сити - Луисвилл Сити 1:2 Сент-Луис Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес 1:0 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Сент-Луис Сити - Нэшвилл 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Сент-Луис Сити 2:1 Сент-Луис Сити - Спортинг Канзас-Сити 1:4 Сент-Луис Сити - Сиэтл Саундерс 0:2 Ванкувер Уайткэпс - Сент-Луис Сити 3:0 Сент-Луис Сити - Спортинг Канзас-Сити 4:1 Миннесота Юнайтед - Сент-Луис Сити 1:2 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес 0:0 Хьюстон Динамо - Сент-Луис Сити 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Сент-Луис Сити 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Сент-Луис Сити 2:1 Сент-Луис Сити - Даллас 2:1
Результаты матчей
Остин
Сент-Луис Сити
Точный счет
1:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Остин
Сент-Луис Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
21
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|2.
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|3.
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|4.
|1:1
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|5.
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|6.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|7.
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|8.
|0:0
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|9.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|10.
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|11.
|1:1
|3
|0
|2
|1
|3 - 6
|2
|12.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|13.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
Восточная конференция
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|2.
|2
|1
|1
|0
|6 - 3
|4
|3.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|4.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|6.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|13.
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|14.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
Восточная конференция
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|5.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|1:1
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|9.
|1:1
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0:0
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|0:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Восточная конференция
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Интер Майами
|Месси Лионель
|3 (1)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|3
|Портленд Тимберс
|Антони
|3
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|3
|Интер Майами
|Суарес Луис
|2 (3)
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Дельгадо Марко
|1 2
|Нью-Инглэнд Революшн
|Вриони Джакомо
|1 1
|Нью-Йорк Сити
|Сэндс Джеймс
|1 1
|Шарлотт
|Вествуд Эшли
|2
|Спортинг Канзас-Сити
|Расселл Джонни
|2