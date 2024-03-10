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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Реал Солт-Лейк
1:2
Конец матча
Колорадо Рэпидс
0'
1:0
22' Гол
Енели Эмека
40' Желтая карточка
Дэвис Боде
1:1
43' Пенальти
Наварро Рафа
58' Желтая карточка
Jasper Loeffelsend
1:2
70' Гол
Бассетт Коул
87' Желтая карточка
Вера Брайан
90' Желтая карточка
Луна Диего
90'+8
35
Биверс
Гэвин
19
Дэвис
Боде
30
Сильва
Марсело
4
Вера
Брайан
2
Броди
Эндрю
14
Енели
Эмека
92
Калискан
Ноэль
11
Гомес
Карлос
III
25
Крукс
Мэтт
8
Луна
Диего
9
Аранго
Кристиан
95
Стеффен
Закари
2
Розенберри
Киган
64
Бомбито
Мойс
5
Махсо
Андреас
3
Винс
Сэмюэл
18
Ларраз
Оливер
20
Ронен
Коннор
11
Фернандес
Омир
23
Бассетт
Коул
10
Михайлович
Джордже
9
Наварро
Рафа
Реал Солт-Лейк
4-2-3-1
Колорадо Рэпидс
4-2-3-1

История личных встреч

Реал Солт-Лейк
Колорадо Рэпидс

32 матча

81.3%
18.8%
26 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

65.6%
21.9%
12.5%
21 победа 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
9.4%
15.6%
24 победы 3 ничьи 0 побед

14 матчей

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 7 ничьих 11 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 11 побед

46 матчей

56.5%
23.9%
19.6%
26 побед 11 ничьих 9 побед

Первый тайм

45.7%
30.4%
23.9%
21 победа 14 ничьих 11 побед

Второй тайм

52.2%
23.9%
23.9%
24 победы 11 ничьих 11 побед

История матчей

М
0:1
М
2:0
ОК
0:1
М
2:3
М
2:2
М
1:1
М
3:1
М
2:1
М
3:0
М
0:5
М
1:4
М
2:0
М
2:0
М
2:3
М
0:6
М
2:2
М
3:0
М
1:0
М
4:1
М
1:2
М
2:1
М
1:0
М
1:0
М
1:2
М
3:1
М
0:0
М
5:1
М
0:1
М
2:1
М
2:2
М
1:0
М
1:1
М
1:0
М
2:0
М
2:0
М
0:0
М
1:0
М
2:2
М
1:1
М
3:0
М
1:1
М
2:0
М
1:1
М
2:0
М
2:0
М
0:1

Голы

Всего голов

46
32

Голов в среднем за матч

2
1.39

Среднее время на гол

45
64

Всего голов

26
17

Голов в среднем за матч

1.13
0.74

Среднее время на гол

79
121

Всего голов

72
49

Голов в среднем за матч

1.57
1.07

Тотал матчей

2.5
44
Больше 96%
Меньше 4%
2
34
Больше 74%
Меньше 26%
12
21
Больше 46%
Меньше 54%
25
13
Больше 28%
Меньше 72%
33
7
Больше 15%
Меньше 85%
39
2
Больше 4%
Меньше 96%
44

Среднее время на гол

57
84

Бомбардиры внутри турнира

Реал Солт-Лейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гомес Карлос III 2 0.5
Аранго Кристиан 2 0.5
Енели Эмека 1 0.25
Крукс Мэтт 0 0
Луна Диего 0 0
Колорадо Рэпидс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бассетт Коул 1 0.33
Харрис Кельвин 1 0.33
Наварро Рафа 1 (1) 0.33
Ронен Коннор 0 0
Розенберри Киган 0 0

Карточки

Реал Солт-Лейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Руис Пабло 1 0
Луна Диего 1 0
Вера Брайан 1 0
Охеда Брайан 1 0
Дэвис Боде 1 0
Колорадо Рэпидс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Махсо Андреас 1 0
Михайлович Джордже 1 0
Япи Даррен 1 0
Jasper Loeffelsend 1 0
Бомбито Мойс 1 0

Результаты матчей

Реал Солт-Лейк
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Колорадо Рэпидс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
2
Реал Солт-Лейк
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Колорадо Рэпидс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
0
Реал Солт-Лейк
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Колорадо Рэпидс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

2
2

Голы по времени матча

Забито

4
4
4 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
2
50%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
50%
76-90

Забито

5
4
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
2
40%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
6
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Солт-Лейк
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес 3:0 Сент-Луис Сити - Реал Солт-Лейк 1:1 Интер Майами - Реал Солт-Лейк 2:0 Торонто - Реал Солт-Лейк 1:1
Реал Солт-Лейк - Клаксвик 3:0 Реал Солт-Лейк - Фредрикстад 1:0 Брондбю - Реал Солт-Лейк 2:1 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 1:1 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 1:1 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 2:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Реал Солт-Лейк 2:2 Реал Солт-Лейк - Спортинг Канзас-Сити 2:3 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 0:1 Реал Солт-Лейк - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Реал Солт-Лейк - Даллас 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Реал Солт-Лейк 2:1 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 2:0 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 2:1 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 0:3
Колорадо Рэпидс
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Колорадо Рэпидс - Нэшвилл 1:1 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 4:1 Орландо Сити - Колорадо Рэпидс 3:2 Хартфорд Атлетик - Колорадо Рэпидс 2:2
ФК Монреаль - Колорадо Рэпидс 2:6 Атланте - Колорадо Рэпидс 1:5 Керетаро - Колорадо Рэпидс 1:5 Морелия - Колорадо Рэпидс 3:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 0:1 Даллас - Колорадо Рэпидс 1:1 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 5:1 Колорадо Рэпидс - Остин 1:0 Колорадо Рэпидс - Ванкувер Уайткэпс 2:2 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 3:2 Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 1:2 Колорадо Рэпидс - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 2:0 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 3:0 Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 4:0 Толука - Колорадо Рэпидс 4:1

Результаты матчей

Реал Солт-Лейк
Колорадо Рэпидс

Точный счет

1:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Реал Солт-Лейк
Колорадо Рэпидс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
1
2
1
3
2.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Портленд Тимберс
 3 2 1 0 8 - 4 7
2.
Миннесота Юнайтед
 3 2 1 0 6 - 4 7
3.
Сент-Луис Сити
 3 1 2 0 5 - 3 5
4.
Лос-Анджелес Гэлакси
 2 1 1 0 4 - 2 4
5.
Ванкувер Уайткэпс
 2 1 1 0 3 - 1 4
6.
Колорадо Рэпидс
 3 1 1 1 4 - 6 4
7.
Лос-Анджелес
 3 1 1 1 2 - 4 4
8.
Реал Солт-Лейк
 4 1 1 2 5 - 5 4
9.
Даллас
 3 1 0 2 4 - 5 3
10.
Спортинг Канзас-Сити
 3 0 3 0 2 - 2 3
11.
Остин
 3 0 2 1 3 - 4 2
12.
Хьюстон Динамо
 2 0 1 1 2 - 3 1
13.
Сиэтл Саундерс
 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 3 0 0 3 2 - 7 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 3 2 1 0 8 - 1 7
2.
Коламбус Крю
 3 2 1 0 4 - 2 7
3.
Торонто
 3 2 1 0 2 - 0 7
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 3 2 1 0 4 - 2 7
5.
Ди Си Юнайтед
 2 1 1 0 5 - 3 4
6.
Цинциннати
 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
ФК Монреаль
 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Шарлотт
 3 1 1 1 2 - 2 4
9.
Атланта Юнайтед
 2 1 0 1 4 - 2 3
10.
Нэшвилл
 2 0 2 0 1 - 1 2
11.
Филадельфия Юнион
 2 0 2 0 3 - 3 2
12.
Чикаго Файр
 3 0 1 2 4 - 6 1
13.
Орландо Сити
 3 0 1 2 2 - 8 1
14.
Нью-Йорк Сити
 3 0 0 3 1 - 5 0
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 3 0 0 3 2 - 8 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Портленд Тимберс
 2 1 1 0 6 - 3 4
2.
Сент-Луис Сити
 2 1 1 0 3 - 1 4
3.
Лос-Анджелес
 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Реал Солт-Лейк
 2 1 0 1 4 - 2 3
5.
Даллас
 2 1 0 1 3 - 3 3
6.
Сиэтл Саундерс
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Спортинг Канзас-Сити
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Колорадо Рэпидс
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Ванкувер Уайткэпс
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Миннесота Юнайтед
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Хьюстон Динамо
 2 0 1 1 2 - 3 1
13.
Остин
 2 0 1 1 3 - 4 1
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 2 0 0 2 1 - 5 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 2 2 0 0 7 - 0 6
2.
Коламбус Крю
 2 2 0 0 3 - 1 6
3.
Атланта Юнайтед
 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Ди Си Юнайтед
 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Шарлотт
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Нью-Йорк Ред Буллз
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Торонто
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Филадельфия Юнион
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Нэшвилл
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Цинциннати
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Орландо Сити
 2 0 1 1 2 - 3 1
12.
ФК Монреаль
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Нью-Йорк Сити
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Чикаго Файр
 1 0 0 1 1 - 2 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Миннесота Юнайтед
 2 2 0 0 5 - 3 6
2.
Ванкувер Уайткэпс
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Портленд Тимберс
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Колорадо Рэпидс
 2 1 0 1 3 - 5 3
6.
Спортинг Канзас-Сити
 2 0 2 0 1 - 1 2
7.
Остин
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Сент-Луис Сити
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Реал Солт-Лейк
 2 0 1 1 1 - 3 1
10.
Хьюстон Динамо
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Сиэтл Саундерс
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Даллас
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Лос-Анджелес
 1 0 0 1 0 - 3 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФК Монреаль
 2 1 1 0 2 - 1 4
2.
Нью-Йорк Ред Буллз
 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Торонто
 2 1 1 0 1 - 0 4
4.
Цинциннати
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Филадельфия Юнион
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Нэшвилл
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Ди Си Юнайтед
 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Коламбус Крю
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Интер Майами
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Чикаго Файр
 2 0 1 1 3 - 4 1
11.
Шарлотт
 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
Атланта Юнайтед
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Орландо Сити
 1 0 0 1 0 - 5 0
14.
Нью-Йорк Сити
 2 0 0 2 0 - 3 0
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 2 0 0 2 2 - 7 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Интер Майами Месси Лионель 3 (1)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 3
Портленд Тимберс Антони 3
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 3
Интер Майами Суарес Луис 2 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Лос-Анджелес Гэлакси Дельгадо Марко 1 2
Нью-Инглэнд Революшн Вриони Джакомо 1 1
Нью-Йорк Сити Сэндс Джеймс 1 1
Шарлотт Вествуд Эшли 2
Спортинг Канзас-Сити Расселл Джонни 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 43'
    Г О О О О Л - Наварро Рафа из команды Колорадо Рэпидс забивает с точки!
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