Тур: 1. Стадион: PayPal Park.
0:2
Конец матча
0'
62' Желтая карточкаВилсон Бруно
73' Желтая карточкаPreston Judd
0:1
74' ГолШёпф Алессандро
80' Желтая карточкаПико Фабрис
80' Желтая карточкаМоралес Альфредо
0:2
86' ГолАли Ахмед
90' Желтая карточкаТомпсон Томми
90'+7
Ход матча
62'
73'
74'
0:1
80'
80'
86'
86'
0:2
90'
26
Tonhao
94
Коста
Витор
14
Юилл
Джексон
16
Скахен
Джек
14
Мартинш
Луиш
45
Pedro
Vite
20
Кубас
Андрес
25
Голд
Райан
24
Уайт
Брайан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 TonhaoЗащитник
-
94 Коста ВиторЗащитник
- Полузащитник
-
14 Юилл ДжексонПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Скахен ДжекПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Бисон ТаннерЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Preston Judd
-
-
24 Daniel Munie
-
Главный тренер: Luchi Gonzalez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Мартинш ЛуишЗащитник
-
45 Pedro ViteПолузащитник
-
20 Кубас АндресПолузащитник
-
25 Голд РайанПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Уайт БрайанНападающий
- Запасные игроки
-
32 Бёмер ИсаакВратарь
-
15 Утвик БьорнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Али АхмедПолузащитник
-
11 Пико ФабрисНападающий
-
-
-
Главный тренер: Vanni Sartini
История личных встреч
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Ванкувер Уайткэпс
18 матчей
55.6%
44.4%
10 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
44.4%
5.6%
9 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
55.6%
38.9%
5.5%
10 побед 7 ничьих 0 побед
16 матчей
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 11 побед
Второй тайм
43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 10 побед
34 матча
29.4%
38.2%
32.4%
10 побед 13 ничьих 11 побед
Первый тайм
26.5%
41.2%
32.3%
9 побед 14 ничьих 11 побед
Второй тайм
29.4%
41.2%
29.4%
10 побед 14 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
25
Голов в среднем за матч
1.4
1.32
Среднее время на гол
64
68
Всего голов
39
12
Голов в среднем за матч
2.05
0.8
Среднее время на гол
43
112
Всего голов
60
37
Голов в среднем за матч
1.76
1.09
Тотал матчей
2.5
30
Больше 88%
Меньше 12%
4
28
Больше 82%
Меньше 18%
6
19
Больше 56%
Меньше 44%
15
11
Больше 32%
Меньше 68%
23
6
Больше 18%
Меньше 82%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
Среднее время на гол
51
82
Бомбардиры внутри турнира
Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Киканович Бенджамин
|1
|0.33
|Preston Judd
|1
|0.33
|Эспиноса Кристиан
|0
|0
|Скахен Джек
|0
|0
Ванкувер Уайткэпс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Али Ахмед
|1
|0.5
|Шёпф Алессандро
|1
|0.5
|Рапосо Райан
|1
|0.5
|Голд Райан
|0
|0
|Блэкмон Тристан
|0
|0
|Pedro Vite
|0
|0
Карточки
Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Preston Judd
|2
|0
|Моралес Альфредо
|1
|0
|Томпсон Томми
|1
|0
|Груэсо Карлос
|1
|0
|Акапо Карлос
|1
|0
|Вилсон Бруно
|1
|0
|Tonhao
|1
|0
|Коста Витор
|1
|0
Ванкувер Уайткэпс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кубас Андрес
|1
|0
|Пико Фабрис
|1
|0
|Блэкмон Тристан
|1
|0
Результаты матчей
Сан-Хосе Эрткуэйкс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Ванкувер Уайткэпс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ванкувер Уайткэпс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
1
Сан-Хосе Эрткуэйкс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Ванкувер Уайткэпс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
1
1
Голы по времени матча
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
7
1
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
1
100%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Сан-Хосе Эрткуэйкс
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Даллас - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1
Шарлотт - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Нью-Йорк Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Остин 1:1 Даллас - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Миннесота Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Нэшвилл 1:1 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Реал Солт-Лейк 2:1 Ди Си Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Миннесота Юнайтед 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Спортинг Канзас-Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Тигрес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0
Ванкувер Уайткэпс
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Ванкувер Уайткэпс - Шарлотт 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Тигрес - Ванкувер Уайткэпс 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Тигрес 1:1
Ванкувер Уайткэпс - Хёугесунн 1:1 ТСК - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Пушкаш-Академи - Ванкувер Уайткэпс 2:0 Ванкувер Уайткэпс - Диошдьёр 1:0 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 0:1 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 5:2 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 1:1 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 0:0 Ванкувер Уайткэпс - Сент-Луис Сити 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Ди Си Юнайтед 2:2 Колорадо Рэпидс - Ванкувер Уайткэпс 2:2 Реал Солт-Лейк - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Хьюстон Динамо - Ванкувер Уайткэпс 4:1 Торонто - Ванкувер Уайткэпс 1:2 Нью-Йорк Сити - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Чикаго Файр - Ванкувер Уайткэпс 0:1
Результаты матчей
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Ванкувер Уайткэпс
Точный счет
0:2
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 100%
Точный счет
2:1
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Ванкувер Уайткэпс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Западная конференция
Восточная конференция
Западная конференция
Восточная конференция
Западная конференция
Восточная конференция
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Интер Майами
|Месси Лионель
|3 (1)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|3
|Портленд Тимберс
|Антони
|3
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|3
|Интер Майами
|Суарес Луис
|2 (3)
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Дельгадо Марко
|1 2
|Нью-Инглэнд Революшн
|Вриони Джакомо
|1 1
|Нью-Йорк Сити
|Сэндс Джеймс
|1 1
|Шарлотт
|Вествуд Эшли
|2
|Спортинг Канзас-Сити
|Расселл Джонни
|2